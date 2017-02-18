Бригада Коммендаторе. Какой бы сейчас была «Феррари» при Энцо

18 февраля исполняется 119 лет со дня рождения легендарного Коммендаторе, и в честь этой даты предлагаем представить, как могла бы выглядеть «Феррари» сейчас, если бы её основатель по-прежнему стоял во главе компании.
Соратник «командира»
Энцо Феррари был известен как очень жёсткий руководитель. Его мнение — закон для подчинённых, и здесь не может быть компромиссов. Именно поэтому Феррари получил прозвище Коммендаторе — командир. Многие подчинённые по-настоящему боялись своего босса и не смели ему перечить. Энцо без долгих раздумий расставался с любым, кто казался ему неугодным или нелояльным к марке, ведь превыше всего — «Феррари».
Эта непреклонность в итоге сыграла с самим Феррари злую шутку. В конце 1980-х, когда «Скудерия» безуспешно пыталась вернуть титул, приближённые к Энцо члены команды не решались сказать ему правду и приукрашивали данные о машине, что лишь ухудшало ситуацию. И в какой-то момент уже никто не понимал, что происходит в Маранелло.
Таким образом, наиболее подходящим руководителем команды Энцо наверняка счёл бы Маурицио Арривабене — ещё одного жёсткого итальянца, который отлично умеет продавливать решения, при этом не боится признавать собственные ошибки и брать на себя ответственность. Феррари изначально мечтал собрать полностью итальянскую команду, так что он едва ли сделал бы своим ближайшим соратником иностранца, для которого «Скудерия» — это всего лишь место работы, а не смысл жизни.
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Инженер-исполнитель
«Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы», — эта фраза Энцо одно из его наиболее известных высказываний. Феррари считал, что определяющим в гоночной машине является двигатель. При этом именно скорость автомобиля — решающий момент в борьбе за победу, в то время как гонщик — это, по большому счёту, просто оператор предоставленного ему механизма. В представлении Коммендаторе вопроса, чей вклад на трассе важнее — гонщика или машины, — просто не существовало. На первом месте, конечно, машина.
Энцо Феррари был известен как очень жёсткий руководитель. Его мнение — закон для подчинённых, и здесь не может быть компромиссов.
Но вместе с этим Феррари постоянно стремился к инновациям и поддерживал наиболее прогрессивные идеи своего времени. Энцо повторял, что свою лучшую машину «Феррари» ещё не сделала, и всегда старался смотреть в будущее. С таким подходом наверняка Коммендаторе в какой-то момент изменил бы своё мнение об аэродинамике, имеющей ключевое значение не только для времени прохождения круга, но и для износа резины, расхода топлива и множества других важнейших в современной Формуле-1 нюансов.
Болиды для Энцо Феррари проектировали лучшие умы своего времени, и сейчас Коммендаторе также старался бы заполучить наиболее талантливого и прогрессивного инженера. При этом при подборе техдиректора Энцо мог и не выбрать итальянца: недаром в начале 1980-х болиды «Скудерии» успешно создавал британец Харви Постлтуэйт.
Лучшим конструктором современных «Королевских гонок» считается Эдриан Ньюи, однако британец наверняка не согласился бы работать в Маранелло. Ньюи (как и покинувший «Мерседес» Падди Лоу) стремится участвовать в принятии всех ключевых решений в команде, а Энцо такого от подчинённых точно не потерпел бы. К тому же для Ньюи важна здоровая атмосфера на базе команды, а при Коммендаторе (да ещё и без побед) добиться такого было бы нереально.
«Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы», — эта фраза Энцо стала одним из его наиболее известных высказываний. Феррари считал, что определяющим в гоночной машине является двигатель.
Таким образом, Феррари с куда большей вероятностью взял бы к себе Джеймса Эллисона. Этот исполнительный и скромный британец, постоянно находящийся в поиске новых идей (чего стоит хотя бы идея «переднего выхлопа», которая помогла забраться на подиум Виталию Петрову), идеально вписался бы в «Феррари» Энцо.
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Пара водителей
Феррари небезосновательно считал, что пилотировать его машины — честь для любого гонщика, при этом, как уже сказано, главное для Коммендаторе — это автомобиль, а не тот, кто им управляет. Будучи человеком властным, он не испытывал по отношению к гонщикам ни малейшего пиетета. Да и летальные случаи на гонках приучили Энцо не привязываться к ним.
Однако среди выступавших за «Феррари» пилотов можно найти нескольких человек, которые были по-настоящему дороги Энцо. В первую очередь речь, конечно, о Жиле Вильнёве — гонщике с невероятным чувством автомобиля и баланса, с живым и пытливым умом, постоянно старавшимся разобраться в мельчайших деталях автомобиля. Да, вместе с этим Жиль был отличным парнем, но само по себе это для Энцо не значило ничего. Главное — это гонки, победа любой ценой.
Феррари постоянно стремился к инновациям и поддерживал наиболее прогрессивные идеи своего времени. Энцо повторял, что свою лучшую машину «Феррари» ещё не сделала, и всегда старался смотреть в будущее.
И на современной стартовой решётке есть два таких пилота: Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Оба эгоистичны и прекрасно чувствуют автомобиль, а потому способны уверенно сражаться колесо в колесо в самые напряжённые моменты, будь то старт или борьба за первые позиции на последних кругах гонки. Оба внимательно относятся к своим инженерам и стараются понимать всё, что происходит с их машиной. При этом считается, что Энцо любил стравливать своих гонщиков, тем самым обеспечивая их дополнительной мотивацией. Что Льюис, что Макс — более чем подходящие личности для подобной «цели».
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Конечно, всё вышесказанное — это лишь домыслы и предположения, пусть и основанные «на реальных событиях». Фигура Энцо Феррари и начатое им дело настолько масштабны, что и сейчас — почти 30 лет спустя после его смерти — «Скудерия» занимает особое место в сердцах миллионов тифози и сотен миллионов поклонников марки. За 60 лет во главе команды Энцо Феррари обессмертил своё имя, а гарцующий жеребец навсегда останется с нами.