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Бригада Коммендаторе. Какой бы сейчас была «Феррари» при Энцо

Со дня рождения Энцо Феррари исполняется 119 лет. Попытаемся представить какой сейчас была бы «Скудерия», будь Коммендаторе всё ещё жив.