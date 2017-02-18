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175 лет назад 2016
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«Феррари» Энцо: Хэмилтон, Ферстаппен и другие соратники Коммендаторе
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Бригада Коммендаторе. Какой бы сейчас была «Феррари» при Энцо

Со дня рождения Энцо Феррари исполняется 119 лет. Попытаемся представить какой сейчас была бы «Скудерия», будь Коммендаторе всё ещё жив.
18 февраля 2017, суббота. 13:15. Авто
Сложно представить более мифологизированную фигуру в истории Формулы-1, чем Энцо Феррари, основатель знаменитой итальянской марки, выросшей из маленькой спортивной команды энтузиастов. О Коммендаторе написаны сотни книг, о нём слагают легенды, а его детище стало объектом поклонения. Маранелло, где базируется «Феррари», — это маленький городок на севере Италии с населением всего в 15 тысяч человек.
И для каждого из них «Феррари» — это часть жизни. Они празднуют каждую победу «Скудерии» и вместе с ней переживают поражения.

18 февраля исполняется 119 лет со дня рождения легендарного Коммендаторе, и в честь этой даты предлагаем представить, как могла бы выглядеть «Феррари» сейчас, если бы её основатель по-прежнему стоял во главе компании.

Соратник «командира»


Энцо Феррари был известен как очень жёсткий руководитель. Его мнение — закон для подчинённых, и здесь не может быть компромиссов. Именно поэтому Феррари получил прозвище Коммендаторе — командир. Многие подчинённые по-настоящему боялись своего босса и не смели ему перечить. Энцо без долгих раздумий расставался с любым, кто казался ему неугодным или нелояльным к марке, ведь превыше всего — «Феррари».

Эта непреклонность в итоге сыграла с самим Феррари злую шутку. В конце 1980-х, когда «Скудерия» безуспешно пыталась вернуть титул, приближённые к Энцо члены команды не решались сказать ему правду и приукрашивали данные о машине, что лишь ухудшало ситуацию. И в какой-то момент уже никто не понимал, что происходит в Маранелло.

Таким образом, наиболее подходящим руководителем команды Энцо наверняка счёл бы Маурицио Арривабене — ещё одного жёсткого итальянца, который отлично умеет продавливать решения, при этом не боится признавать собственные ошибки и брать на себя ответственность. Феррари изначально мечтал собрать полностью итальянскую команду, так что он едва ли сделал бы своим ближайшим соратником иностранца, для которого «Скудерия» — это всего лишь место работы, а не смысл жизни.

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Инженер-исполнитель


«Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы», — эта фраза Энцо одно из его наиболее известных высказываний. Феррари считал, что определяющим в гоночной машине является двигатель. При этом именно скорость автомобиля — решающий момент в борьбе за победу, в то время как гонщик — это, по большому счёту, просто оператор предоставленного ему механизма. В представлении Коммендаторе вопроса, чей вклад на трассе важнее — гонщика или машины, — просто не существовало. На первом месте, конечно, машина.
Энцо Феррари был известен как очень жёсткий руководитель. Его мнение — закон для подчинённых, и здесь не может быть компромиссов.

Но вместе с этим Феррари постоянно стремился к инновациям и поддерживал наиболее прогрессивные идеи своего времени. Энцо повторял, что свою лучшую машину «Феррари» ещё не сделала, и всегда старался смотреть в будущее. С таким подходом наверняка Коммендаторе в какой-то момент изменил бы своё мнение об аэродинамике, имеющей ключевое значение не только для времени прохождения круга, но и для износа резины, расхода топлива и множества других важнейших в современной Формуле-1 нюансов.

Болиды для Энцо Феррари проектировали лучшие умы своего времени, и сейчас Коммендаторе также старался бы заполучить наиболее талантливого и прогрессивного инженера. При этом при подборе техдиректора Энцо мог и не выбрать итальянца: недаром в начале 1980-х болиды «Скудерии» успешно создавал британец Харви Постлтуэйт.

Лучшим конструктором современных «Королевских гонок» считается Эдриан Ньюи, однако британец наверняка не согласился бы работать в Маранелло. Ньюи (как и покинувший «Мерседес» Падди Лоу) стремится участвовать в принятии всех ключевых решений в команде, а Энцо такого от подчинённых точно не потерпел бы. К тому же для Ньюи важна здоровая атмосфера на базе команды, а при Коммендаторе (да ещё и без побед) добиться такого было бы нереально.
«Аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы», — эта фраза Энцо стала одним из его наиболее известных высказываний. Феррари считал, что определяющим в гоночной машине является двигатель.

Таким образом, Феррари с куда большей вероятностью взял бы к себе Джеймса Эллисона. Этот исполнительный и скромный британец, постоянно находящийся в поиске новых идей (чего стоит хотя бы идея «переднего выхлопа», которая помогла забраться на подиум Виталию Петрову), идеально вписался бы в «Феррари» Энцо.

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Пара водителей


Феррари небезосновательно считал, что пилотировать его машины — честь для любого гонщика, при этом, как уже сказано, главное для Коммендаторе — это автомобиль, а не тот, кто им управляет. Будучи человеком властным, он не испытывал по отношению к гонщикам ни малейшего пиетета. Да и летальные случаи на гонках приучили Энцо не привязываться к ним.

Однако среди выступавших за «Феррари» пилотов можно найти нескольких человек, которые были по-настоящему дороги Энцо. В первую очередь речь, конечно, о Жиле Вильнёве — гонщике с невероятным чувством автомобиля и баланса, с живым и пытливым умом, постоянно старавшимся разобраться в мельчайших деталях автомобиля. Да, вместе с этим Жиль был отличным парнем, но само по себе это для Энцо не значило ничего. Главное — это гонки, победа любой ценой.
Феррари постоянно стремился к инновациям и поддерживал наиболее прогрессивные идеи своего времени. Энцо повторял, что свою лучшую машину «Феррари» ещё не сделала, и всегда старался смотреть в будущее.

И на современной стартовой решётке есть два таких пилота: Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. Оба эгоистичны и прекрасно чувствуют автомобиль, а потому способны уверенно сражаться колесо в колесо в самые напряжённые моменты, будь то старт или борьба за первые позиции на последних кругах гонки. Оба внимательно относятся к своим инженерам и стараются понимать всё, что происходит с их машиной. При этом считается, что Энцо любил стравливать своих гонщиков, тем самым обеспечивая их дополнительной мотивацией. Что Льюис, что Макс — более чем подходящие личности для подобной «цели».

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***


Конечно, всё вышесказанное — это лишь домыслы и предположения, пусть и основанные «на реальных событиях». Фигура Энцо Феррари и начатое им дело настолько масштабны, что и сейчас — почти 30 лет спустя после его смерти — «Скудерия» занимает особое место в сердцах миллионов тифози и сотен миллионов поклонников марки. За 60 лет во главе команды Энцо Феррари обессмертил своё имя, а гарцующий жеребец навсегда останется с нами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Джеймс Эллисон Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Маурицио Арривабене
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