Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Льюис Хэмилтон
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Объявление войны. Хэмилтон отказался меняться данными с Боттасом

Хэмилтон сделал первый психологический выпад в адрес Боттаса: трёхкратный чемпион попросил команду не показывать его настройки напарнику.
20 февраля 2017, понедельник. 11:15. Авто
В обширном интервью одному из спонсоров «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что не считает справедливым делиться с напарником данными телеметрии и не намерен делать это в предстоящем сезоне. «Я попросил команду — не хочу, чтобы мой напарник их видел, — сказал трёхкратный чемпион мира. — Эти данные легко скопировать, а это значит, что другому пилоту легко скопировать тебя. Я не считаю честным, когда ты можешь просто скопировать лучшие настройки на компьютере».

Так недвусмысленно Льюис поприветствовал своего нового напарника Валттери Боттаса. Разбираемся, к кому ещё обращены эти слова и почему Хэмилтон снова пошёл вразрез с традициями Формулы-1.

Чужой среди своих


«Работая на трассе, ты ищешь точки торможения, неровности, места, в которых больше накатанной резины. Все те нюансы, которые позволяют быстрее проходить повороты, — объясняет Хэмилтон. — И кто-то может
быть лучше или хуже тебя, но с помощью телеметрии он может просто скопировать тебя: «О, тут он тормозит на пять метров позже, нужно и мне так попробовать». Мне это очень не нравится, это позволяет им держаться ближе».

Формула-1 считается командным видом спорта. По крайней мере, в сознании руководителей команд и представителей спонсоров. Ведь благодаря этим людям, а также десяткам инженеров и сотням механиков у гонщиков вообще есть машины. И вся информация, которая с этими машинами связана, — собственность команды. А команда заинтересована в том, чтобы оба её автомобиля обладали максимальными шансами на успех.Именно поэтому в большинстве команд инженеры гонщиков — даже не сами пилоты — делятся друг с другом полученными данными. Хотя, конечно, бывают и особые случаи, когда в команде есть строгое разделение на первого и второго пилотов. Либо же когда два гонщика на дух друг друга не переносят.

Обмен данными также необходим для дальнейшего развития автомобиля. Часто команда привозит на Гран-при два комплекта деталей — действующий и новый, экспериментальный. В свободных заездах гонщики используют разные комплекты, а инженеры получают данные, которые позволяют оценить эффективность новинок.

Своим заявлением Хэмилтон не только в очередной раз поставил собственные интересы выше командных, но и высказался против сложившихся традиций Формулы-1 как командного спорта. В данном случае британец в принципе не рассуждает такими категориями. Льюис объявляет своему напарнику войну.
Льюис Хэмилтон: «Я попросил команду — не хочу, чтобы мой напарник их видел. Эти данные легко скопировать, а это значит, что другому пилоту легко скопировать тебя. Я не считаю честным, когда ты можешь просто скопировать лучшие настройки на компьютере».

Послание во Вселенную


Слова Хэмилтона в первую очередь были адресованы Валттери Боттасу и руководителям «Мерседеса». При этом гонщик знал: это очень громкие слова и их услышат даже в совете директоров Liberty Media, новых владельцев Формулы-1. Американский медиаконцерн намерен реформировать «Королевские гонки», сделать их более зрелищными и привлекательными для болельщиков.

А что может быть более привлекательным, чем ожесточённое сражение двух напарников? Сенна и Прост, Алонсо и Хэмилтон, местами Феттель и Уэббер — это уже классика Формулы-1. Невозможно предсказать, прислушаются ли Liberty к Хэмилтону и захочет ли Росс Браун, в прошлом — один из главных апологетов командной тактики, придумывать дополнительные правила на счёт обмена телеметрией. Тем не менее рациональное зерно в словах Льюиса есть.Если инженеры пилотов перестанут меняться данными, это только укрепит роль пилота на трассе, в то время как уровень команды станет менее определяющим. В таком случае преимущество получат те гонщики, которые лучше подстраиваются под меняющиеся условия и лучше понимают машину, а одним из главных качеств гонщика снова станет опыт.
Если инженеры пилотов перестанут меняться данными, это только укрепит роль пилота на трассе, в то время как уровень команды станет менее определяющим. В таком случае преимущество получат те гонщики, которые лучше понимают машину.
Впрочем, нужно признать, что такое развитие событий крайне маловероятно. Команды сейчас изначально выстроены так, что для максимального результата необходима совместная работа гонщиков. Конечно, в отдельных командах могут самостоятельно принять решение не показывать кому-то из пилотов телеметрию, но эти случаи — исключение.

→ Как Росс Браун хочет изменить Формулу-1

Атака перед тестами


Хэмилтон не просто так выбрал момент для подобного заявления — уже через неделю в Барселоне стартуют предсезонные тесты, на которых Валттери Боттас впервые сядет за руль «Мерседеса». Финну предстоит адаптироваться к новой команде инженеров и незнакомому болиду, и помощь напарника могла бы этот процесс ускорить. Однако ясно, что Хэмилтон помогать Боттасу не намерен.Валттери, впрочем, держится уверенно и отдаёт себе отчёт в том, что рассчитывать придётся только на себя. «Я много времени провожу на базе, очень много тренируюсь — это единственный способ добиться успеха, — говорит он. — Я набрал больше всех очков среди тех пилотов, кто ещё не выигрывал. Интересный рекорд, но, надеюсь, в этом году я от него избавлюсь».

Эксперты ожидают, что в этом сезоне болид «Мерседеса» вновь окажется самым сильным в пелотоне, и тогда однозначным фаворитом чемпионата будет Хэмилтон. Но что если в Брэкли допустили ошибку и новая машина окажется не так хороша? Если «Ред Булл» за счёт послаблений в аэродинамике вырвется вперёд и Льюису для борьбы с ними понадобится телеметрия Боттаса? Тут, впрочем, всё будет зависеть от решения Тото Вольфа и Ники Лауды. Ну а пока остаётся лишь запастись терпением (с попкорном) и дождаться первых тестов.

→ Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мерседес Валттери Боттас Льюис Хэмилтон Ники Лауда Тото Вольф
Новости. Авто
20 февраля 2017, понедельник
14:54 Хорнер: «Рено» хорошо поработал над двигателем этой зимой
14:00 Алёшин принял участие в очередном этапе работы над спортпрототипом BR1
13:57 Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»
13:38 Кальтенборн поставила «Зауберу» задачу закрепиться в середине пелотона
13:37 Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом
13:19 «Заубер»: большее внимание уделяли стабильной работе аэродинамики
13:05 Верляйн может пропустить и вторые тесты, а также этап в Мельбурне
12:49 К. Уильямс: ди Реста — это ценный актив команды
12:42 «Уильямс» оставил Пола ди Ресту резервным пилотом на 2017 год
12:41 «Заубер» показал изображение нового болида C36
12:09 Вольф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года
11:43 Грожан: тесты дождевой резины будут очень важны
11:06 Хембри: на тестах в Барселоне команды будут скрывать свою истинную силу
10:14 NASCAR Cup. Эллиот выиграл квалификацию «Дайтоны 500»
00:21 Буэми пропустит этап Формулы-E в Нью-Йорке
19 февраля 2017, воскресенье
23:23 Алонсо будет использовать шлемы Bell в сезоне-2017
21:47 Ди Грасси оштрафован за небезопасный выезд на трассу
21:34 «Феррари»: с радостью примем Мика Шумахера в молодёжную академию
20:47 Алёшин: был первым среди представителей «Хонды» на тестах
20:31 Ньюи: моторы болезненно доминируют в Формуле-1
19:51 Магнуссен: выступить лучше, чем «Хаас» в прошлом сезоне, — вызов
19:10 Магнуссен первым сядет за руль нового «Хааса»
18:18 Масса: возвращаться в Ф-1 немного странно
17:29 Вольф: «Уильямс» заставил меня упрашивать их о Боттасе
16:55 Палмер: хотел бы выступать в Формуле-1 вместе с братом
15:42 Хэмилтон: новый болид похож на лодку
15:00 Сын Эдриана Ньюи выиграл серию MRF Challenge
14:22 Марко: думаю, нас ждут зрелищные обгоны
13:51 Мик Шумахер потерял шансы на победу в MRF Challenge
13:45 Боттас: немецкий и финский менталитеты мало чем отличаются
12:13 Хэмилтон не захотел делиться с Боттасом данными своей телеметрии
11:50 «Хонда» проведёт частные тесты в Хересе
10:40 Култхард: Риккардо хорош в квалификациях, Ферстаппен — в гонках
09:54 Буэми: прямо сейчас у меня лучшая машина
00:15 Буэми выиграл третью гонку Формулы-Е кряду
18 февраля 2017, суббота
23:40 Moscow Raceway может потерять DTM после 2017 года
22:37 Цандер: «Заубер» планирует четыре или пять комплексов новинок по ходу сезона
21:16 Лукас ди Грасси выиграл квалификацию Формулы-Е в Буэнос-Айресе
20:06 Сэм Бёрд стал лучшим по итогам второй тренировки Формулы-Е в Буэнос-Айресе
19:38 Бруни пропустит сезон WEC после ухода из «Феррари»
18:17 Феттель: теперь пилоты будут сильнее атаковать, не думая о шинах
17:24 Хеллмунд: Гран-при Бразилии повлиял на покупку «Манора»
16:57 Буэми: надеюсь, на этот раз я выиграю в Буэнос-Айресе
16:13 Хэмилтон: ни за что не стану пить из ботинка Риккардо
15:41 Лопес — лучший на первой тренировке Формулы-E в Буэнос-Айресе
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к отходу Берни Экклстоуна от управления Формулой-1?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+