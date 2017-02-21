Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот

Renault RS17 — вид спереди
18:45. Итак, основные итоги презентации:
— Изменённая ливрея машины. На взгляд вашего автора, получилось стильно;
— Пожалуй, самый эффектный внешний вид из уже показанных автомобилей. Благодаря ряду интересных аэродинамических решений;
— Перед командой поставлена задача стать пятой в Кубке конструкторов;
— Сергей Сироткин подтверждён в качестве третьего и резервного пилота;
— Ален Прост стал советником команды Формулы-1.
Renault RS17
18:38. Начинаем обещанные фотографии добавлять. Как видим, у RS17 тоже будет S-Duct.
Renault RS17 — вид сверху
18:35. Сейчас мы ещё пару интересных фотографий поставим, и будем на этом заканчивать потихоньку.
18:30. Вот что заявил Сергей Сироткин в интервью Autosport: «У нас был очень хороший опыт совместного сотрудничества в прошлом году, и, базируясь на нём, мы сделаем шаг вперёд с новой ролью для меня в 2017 году. Участие в пятничных практиках будет частью моей программы. Не думаю, что кто-то будет удивлён, если я скажу, что моя цель – заполучить место боевого пилота в 2018 году. И я буду над этим работать. Я здесь для того, чтобы учиться и быть ценным активом команды, а также показать, что я достоин большего».
18:23. Очень любопытные крепления переднего антикрыла к носу — всё ради аэродинамики!
18:14. В принципе презентация завершена, но не расходитесь, сейчас наверняка будет ещё немного комментариев!
18:12. По словам Сириля Абитебуля, уже к первым тестам машина получит ряд обновлений. Испытания, напомним, стартуют 27 февраля в Барселоне.
18:08. Вид сбоку. На взгляд автора онлайна, выглядит эффектнее и «Заубера», и «Уильямса».
18:04. Теперь понятно, посему такие комбинезоны: передняя часть машины жёлтая, задняя — чёрная. Получилось весьма эффектно. Интересный боковой дефлектор у понтонов — сразу бросается в глаза.
18:02. ПОКАЗАЛИ!
Renault RS17
18:00. Ален Прост стал советником команды Формулы-1. Француз планирует посетить тесты в Барселоне.
17:57. Если вы думаете, что пилоты пошли снимать покрывало с машины, то напрасно. Ждём чего-то ещё.
17:56. Довольно странные комбинезоны: чёрный верх, жёлтый низ.
17:54. Три пилота на сцене. Сириль Абитебуль заявил, что рад продолжить сотрудничество с Сироткиным. Абитебуль подтвердил, что Сергей получит больше шансов работать по пятницам. Также ожидается очень серьёзная работа на базе команды, на симуляторе.
17:52. По словам технического директора Боба Белла, прижимная сила в сезоне-2017 возрастёт на 30 %. Ждёт прибавки в скорости на 3,5-4 секунды на круге.
17:48. В общем, пока скучно. Партнёры, заявления… Ждём машину. Пока самое интересное — это некрасивый сон RS17 и присутствие Сергея Сироткина.
17:44. Вопреки прежним заявлениям, в «Рено» хотели бы уже в этом году попасть на подиум. А как Хюлькенбергу хотелось бы… Между тем сейчас слово взял представитель нового партнёра «Рено» из BP. Машину всё ещё ждём.
17:41. По словам главы команды Сириля Абитебуля, «Рено» увеличил инвестиции в команду на 25 %. Жаль, до видеотрансляции эти деньги не дошли.
17:38. Жером Столл поставил перед «Рено» задачу стать пятой в сезоне-2017. Интересно, а кого они видят четвёртым? «Форс Индия», «Уильямс», «Макларен»?
17:35. Действо началось. Сходу машину не покажут — для начало руководство «Рено» в белых рубашках сделает свои заявления.
17:33. Появились пилоты. Вместе с Нико Хюлькенбергом и Джолионом Палмером — наш Сергей Сироткин! Больше никого нет, так что можно чётко сказать, что россиянин — резервный пилот «Рено» в сезоне-2017. Ранее обещалось, что Сергей будет регулярно участвовать в пятничных тренировках во время Гран-при.
17:31. Первый результат есть — сайт «Рено» рухнул. Трансляция в YouTube тоже работает с перебоями. Ждём машину.
17:28. Ну что, пара минут до начала!
17:19. Другой ракурс болида, который мы уже скоро увидим без покрывала. «Иногда всё ещё более захватывающе, когда ты видишь лишь общие очертания», — пишет Renault Sport.
17:12. Собственно, всё говорит о том, что нос новой машины ровно такой, какой был на анонсах будущей презентации в соцсетях.
17:06. Журналистов попросили не делать фотографии до официального показа машины. Ну-ну, уже все «Твиттер» полон фотографий. И по фото видно, что у машины будет «акулий плавник». Напомним, официально всё должно начаться в 17:30 мск!
17:02. Журналистов уже пустили в зал. Покрывало над передней части машины из не слишком плотной ткани, так что уже очевидно: у автомобиля тоже будет не слишком симпатичный нос с выступом посередине.
17:00. Приветствуем читателей «Чемпионата»! Во вторник, 21 февраля, команда «Рено» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер. Болид получит индекс RS17.
Машину должны показать в 17:30 по московскому времени (14:30 по британскому — презентация будет проходить в Лондоне). Фактически это первая машина, которую команда из Энстоуна подготовила после возвращения к «Рено»: автомобиль RS16 создавался, когда коллективом ещё владел Жерар Лопес, причём болид пришлось в срочном порядке перепроектировать под французские моторы.
В ожидании начала онлайна предлагаем вам вспомнить прежние новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2016:
— «Заубер» показал изображения нового болида C36
— Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила