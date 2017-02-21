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175 лет назад 2016
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Онлайн-трансляция презентации команды «Рено» в Формуле-1
Фото: facebook.com/RenaultSportFormulaOneTeam
Текст: Евгений Кустов

Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот

«Рено» показал болельщикам и журналистам свой автомобиль на сезон-2017 Формулы-1. Все подробности были в онлайн-трансляции.
21 февраля 2017, вторник. 17:00. Авто
18:51. Итак, сезон презентаций продолжается. «Рено» отстрелялся, в среду, 22 февраля, в 17:00 мск свою машину покажет «Форс Индия». Ждём!
Renault RS17 — вид спереди

Renault RS17 — вид спереди


18:45. Итак, основные итоги презентации:
— Изменённая ливрея машины. На взгляд вашего автора, получилось стильно;
— Пожалуй, самый эффектный внешний вид из уже показанных автомобилей. Благодаря ряду интересных аэродинамических решений;
— Перед командой поставлена задача стать пятой в Кубке конструкторов;
Сергей Сироткин подтверждён в качестве третьего и резервного пилота;
Ален Прост стал советником команды Формулы-1.
Renault RS17

Renault RS17


18:38. Начинаем обещанные фотографии добавлять. Как видим, у RS17 тоже будет S-Duct.
Renault RS17 — вид сверху

Renault RS17 — вид сверху


18:35. Сейчас мы ещё пару интересных фотографий поставим, и будем на этом заканчивать потихоньку.

18:30. Вот что заявил Сергей Сироткин в интервью Autosport: «У нас был очень хороший опыт совместного сотрудничества в прошлом году, и, базируясь на нём, мы сделаем шаг вперёд с новой ролью для меня в 2017 году. Участие в пятничных практиках будет частью моей программы. Не думаю, что кто-то будет удивлён, если я скажу, что моя цель – заполучить место боевого пилота в 2018 году. И я буду над этим работать. Я здесь для того, чтобы учиться и быть ценным активом команды, а также показать, что я достоин большего».

18:23. Очень любопытные крепления переднего антикрыла к носу — всё ради аэродинамики!


18:14. В принципе презентация завершена, но не расходитесь, сейчас наверняка будет ещё немного комментариев!

18:12. По словам Сириля Абитебуля, уже к первым тестам машина получит ряд обновлений. Испытания, напомним, стартуют 27 февраля в Барселоне.

18:08. Вид сбоку. На взгляд автора онлайна, выглядит эффектнее и «Заубера», и «Уильямса».


18:04. Теперь понятно, посему такие комбинезоны: передняя часть машины жёлтая, задняя — чёрная. Получилось весьма эффектно. Интересный боковой дефлектор у понтонов — сразу бросается в глаза.

18:02. ПОКАЗАЛИ!
Renault RS17

Renault RS17


18:00. Ален Прост стал советником команды Формулы-1. Француз планирует посетить тесты в Барселоне.

17:57. Если вы думаете, что пилоты пошли снимать покрывало с машины, то напрасно. Ждём чего-то ещё.

17:56. Довольно странные комбинезоны: чёрный верх, жёлтый низ.


17:54. Три пилота на сцене. Сириль Абитебуль заявил, что рад продолжить сотрудничество с Сироткиным. Абитебуль подтвердил, что Сергей получит больше шансов работать по пятницам. Также ожидается очень серьёзная работа на базе команды, на симуляторе.

17:52. По словам технического директора Боба Белла, прижимная сила в сезоне-2017 возрастёт на 30 %. Ждёт прибавки в скорости на 3,5-4 секунды на круге.

17:48. В общем, пока скучно. Партнёры, заявления… Ждём машину. Пока самое интересное — это некрасивый сон RS17 и присутствие Сергея Сироткина.

17:44. Вопреки прежним заявлениям, в «Рено» хотели бы уже в этом году попасть на подиум. А как Хюлькенбергу хотелось бы… Между тем сейчас слово взял представитель нового партнёра «Рено» из BP. Машину всё ещё ждём.

17:41. По словам главы команды Сириля Абитебуля, «Рено» увеличил инвестиции в команду на 25 %. Жаль, до видеотрансляции эти деньги не дошли.

17:38. Жером Столл поставил перед «Рено» задачу стать пятой в сезоне-2017. Интересно, а кого они видят четвёртым? «Форс Индия», «Уильямс», «Макларен»?

17:35. Действо началось. Сходу машину не покажут — для начало руководство «Рено» в белых рубашках сделает свои заявления.

17:33. Появились пилоты. Вместе с Нико Хюлькенбергом и Джолионом Палмером — наш Сергей Сироткин! Больше никого нет, так что можно чётко сказать, что россиянин — резервный пилот «Рено» в сезоне-2017. Ранее обещалось, что Сергей будет регулярно участвовать в пятничных тренировках во время Гран-при.


17:31. Первый результат есть — сайт «Рено» рухнул. Трансляция в YouTube тоже работает с перебоями. Ждём машину.

17:28. Ну что, пара минут до начала!

17:19. Другой ракурс болида, который мы уже скоро увидим без покрывала. «Иногда всё ещё более захватывающе, когда ты видишь лишь общие очертания», — пишет Renault Sport.


17:12. Собственно, всё говорит о том, что нос новой машины ровно такой, какой был на анонсах будущей презентации в соцсетях.


17:06. Журналистов попросили не делать фотографии до официального показа машины. Ну-ну, уже все «Твиттер» полон фотографий. И по фото видно, что у машины будет «акулий плавник». Напомним, официально всё должно начаться в 17:30 мск!


17:02. Журналистов уже пустили в зал. Покрывало над передней части машины из не слишком плотной ткани, так что уже очевидно: у автомобиля тоже будет не слишком симпатичный нос с выступом посередине.


17:00. Приветствуем читателей «Чемпионата»! Во вторник, 21 февраля, команда «Рено» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер. Болид получит индекс RS17.

Машину должны показать в 17:30 по московскому времени (14:30 по британскому — презентация будет проходить в Лондоне). Фактически это первая машина, которую команда из Энстоуна подготовила после возвращения к «Рено»: автомобиль RS16 создавался, когда коллективом ещё владел Жерар Лопес, причём болид пришлось в срочном порядке перепроектировать под французские моторы.

В ожидании начала онлайна предлагаем вам вспомнить прежние новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2016:
«Заубер» показал изображения нового болида C36
Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Рено Спорт Ф-1 Ален Прост Джолион Палмер Нико Хюлькенберг Сергей Сироткин Сириль Абитебуль
Новости. Авто
21 февраля 2017, вторник
19:16 Ротенберг: хотим видеть нашего гонщика боевым пилотом Ф-1 и идём к этому
19:15 Советский мотогонщик покончил жизнь самоубийством
18:32 Сироткин: моя цель — стать боевым пилотом Ф-1 в 2018 году
18:07 Сироткин официально подтверждён в качестве резервного пилота «Рено»
18:04 Команда «Рено» презентовала свой новый болид RS17
17:39 Победивший в Ф-4 Мика Шумахера Джоуи Моусон перешёл в Формулу-3
16:52 Латвала перевернулся во время тестов в Испании
15:58 Ферстаппен показал свой новый шлем
15:48 Вандорн представил раскраску своего шлема
15:30 Вернь: я больше не буду резервным пилотом «Феррари»
14:23 В Барселоне определились с днём для «дождевых» тестов Формулы-1
13:08 Фастфуд в Финляндии назвал бургер в честь Боттаса
12:53 Йос Ферстаппен: слишком рано говорить о чемпионстве Макса
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21:35 Испанская страховая компания стала спонсором «Рено»
20:08 Внук Эмерсона Фиттипальди зачислен в молодёжную академию «Феррари»
19:57 Представлено видео из кабины Риккардо во время заезда в Хьюстоне
19:41 Стролл: без отца я бы не попал в Формулу-1
19:01 Лёб проведёт сезон-2017 в чемпионате по ралли-кроссу
18:13 Боттас: отправил Росбергу сообщение в январе, но не получил ответа
17:31 В «Ред Булл» не думают, что в 2017 году в Формуле-1 станет меньше обгонов
16:53 Британский гонщик Дэнни Уоттс признался, что он гей
15:48 Хорнер: RB13 — один из самых красивых болидов «Ред Булл»
14:54 Хорнер: «Рено» хорошо поработал над двигателем этой зимой
14:00 Алёшин принял участие в очередном этапе работы над спортпрототипом BR1
13:57 Компания с российскими корнями стала спонсором «Форс Индия»
13:38 Кальтенборн поставила «Зауберу» задачу закрепиться в середине пелотона
13:37 Хэмилтон оправдался за решение не делиться данными телеметрии с Боттасом
13:19 «Заубер»: большее внимание уделяли стабильной работе аэродинамики
13:05 Верляйн может пропустить и вторые тесты, а также этап в Мельбурне
12:49 К. Уильямс: ди Реста — это ценный актив команды
12:42 «Уильямс» оставил Пола ди Ресту резервным пилотом на 2017 год
12:41 «Заубер» показал изображение нового болида C36
12:09 Вольф и Лауда продлили контракты с «Мерседесом» до 2020 года
11:43 Грожан: тесты дождевой резины будут очень важны
11:06 Хембри: на тестах в Барселоне команды будут скрывать свою истинную силу
10:14 NASCAR Cup. Эллиот выиграл квалификацию «Дайтоны 500»
00:21 Буэми пропустит этап Формулы-E в Нью-Йорке
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