Презентация новой машины «Форс Индия». LIVE

17:44. Напоследок цитата от технического директора Энди Грина: «Уверен, мы знаем, как извлекать из этой машины скорость. С самого начала мы ожидаем видеть существенные обновления машин. Эти обновления обещают быть большими, и я не думаю, что скорость развития упадёт в ближайшее время».
17:39. Отметим, что в презентации участвовал Альфонсо Селис, а вот Никиты Мазепина не было. Но логотип «Уралкалия» на носу остался, так что российский гонщик Формулы-3 всё ещё в строю.
17:34. Перес: «Я уже четыре года в команде, что делает меня уверенным. Я знаю, что над машиной работали правильные люди. В конце прошлого года наша машина была четвёртой по скорости. Я жду очень серьёзного года от команды».
Окон и Перес
17:28. Окон заявил, что надеется сходу показывать должную скорость. И ещё пошутил, что намерен сразу же держать Переса под контролем. Ещё они изучили толщину шей друг друга: все пилоты упорно тренировались перед новым сезоном, чтобы выдерживать более высокие нагрузки.
17:24. По словам Малльи, машину будут дорабатывать весь год, тут никаких сомнений. А данные показывают, что автомобиль «крут».
17:23. Спикеры закончили говорить, презентация завершилась. Сейчас предложим самые интересные цитаты и побольше фотографий.
17:21. Ещё одна фотография носа и переднего антикрыла.
17:16. Нос не так прост и уродлив, как можно поначалу подумать. Центральный выступ связан с боковыми частями носа — там то ли тоннели, то ли что-то похожее на них. Ну да, довольно агрессивно смотрится. А вот горб в середине носа не так агрессивен и красив. Плавник без спонсоров выглядит печально.
VJM10
17:12. Вот и машина! Уф, странный нос. И очень много серебристого-белого.
17:07. Ого! Виджай Маллья заявил, что ставит задачу побороться за первую тройку! И заочно отвечает Сирилю Абитебулю, заявившему, что «Рено» должен легко обгонять «Форс Индия» и «Хаас». «Главное не количество оружия, а качество», — сказал Виджай.
17:03. Началось. Пока слова, а не машина. Наблюдатели отмечают активный брендинг Johnnie Walker. Он должен сменить Smirnoff в качестве алкогольного спонсора команды, оба из одного холдинга.
16:56. Ждём, несколько минут осталось! Вроде задержек не должно быть.
16:53. Как вы заметили, на покрывале большой логотип фирмы FXTM — на днях мы рассказывали, что у неё российские корни. Основатель — уроженец Казани Андрей Дашин, а исполнительным директором сейчас является Ольга Рябыкина. Вот такой интересный момент.
16:49. Если кто-то пропустил, то «Мерседес» сегодня показал несколько фотографий с фрагментами новой машины. Безусловно, самое интересное — это нос. Красивый, без всяких выступов.
Носовой обтекатель «Мерседеса» W08
16:46. Пока ждём «Форс Индия», интересная новость: Группа ВТБ стала титульным партнёром Гран-при России Формулы-1.
16:35. Журналисты уже давно на месте презентации. Судя по фотографиям, у VJM10 тоже будет «акулий плавник». Некоторые также подозревают крайне некрасивый нос — дождём момента, когда покрывало снимут.
16:30. Приветствуем читателей «Чемпионата»! В среду, 22 февраля, команда «Форс Индия» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Серхио Перес и Эстебан Окон. Болид получит индекс VJM10.
Машину должны показать в 17:00 по московскому времени (14:00 по британскому — презентация будет проходить в Сильверстоуне). Между тем за последние несколько дней «Форс Индия» объявила о целом ряде новых спонсорских контрактов: с командой остался производитель энергетиков Hype, новыми партнёрами стали Форекс-брокер FXTM, производитель одежды Farah и диджитал-агентство Orange Bus. Соответственно ждём их логотипов на автомобиле.
В ожидании начала онлайна предлагаем вспомнить предыдущие новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2017:
— Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот
— «Заубер» показал изображения нового болида C36
— Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила