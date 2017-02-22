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175 лет назад 2016
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Онлайн-трансляция презентации команды «Форс Индия» в Формуле-1
Фото: Sahara Force India
Текст: Евгений Кустов

Презентация новой машины «Форс Индия». LIVE

«Форс Индия» показала свой автомобиль VJM 10 на сезон-2017 Формулы-1. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.
22 февраля 2017, среда. 16:30. Авто
!!! ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНИЦЫ ЖМИТЕ КЛАВИШУ F5 !!!

17:44. Напоследок цитата от технического директора Энди Грина: «Уверен, мы знаем, как извлекать из этой машины скорость. С самого начала мы ожидаем видеть существенные обновления машин. Эти обновления обещают быть большими, и я не думаю, что скорость развития упадёт в ближайшее время».

17:39. Отметим, что в презентации участвовал Альфонсо Селис, а вот Никиты Мазепина не было. Но логотип «Уралкалия» на носу остался, так что российский гонщик Формулы-3 всё ещё в строю.

17:34. Перес: «Я уже четыре года в команде, что делает меня уверенным. Я знаю, что над машиной работали правильные люди. В конце прошлого года наша машина была четвёртой по скорости. Я жду очень серьёзного года от команды».
Окон и Перес

Окон и Перес


17:28. Окон заявил, что надеется сходу показывать должную скорость. И ещё пошутил, что намерен сразу же держать Переса под контролем. Ещё они изучили толщину шей друг друга: все пилоты упорно тренировались перед новым сезоном, чтобы выдерживать более высокие нагрузки.

17:24. По словам Малльи, машину будут дорабатывать весь год, тут никаких сомнений. А данные показывают, что автомобиль «крут».

17:23. Спикеры закончили говорить, презентация завершилась. Сейчас предложим самые интересные цитаты и побольше фотографий.

17:21. Ещё одна фотография носа и переднего антикрыла.


17:16. Нос не так прост и уродлив, как можно поначалу подумать. Центральный выступ связан с боковыми частями носа — там то ли тоннели, то ли что-то похожее на них. Ну да, довольно агрессивно смотрится. А вот горб в середине носа не так агрессивен и красив. Плавник без спонсоров выглядит печально.
VJM10

VJM10


17:12. Вот и машина! Уф, странный нос. И очень много серебристого-белого.




17:07. Ого! Виджай Маллья заявил, что ставит задачу побороться за первую тройку! И заочно отвечает Сирилю Абитебулю, заявившему, что «Рено» должен легко обгонять «Форс Индия» и «Хаас». «Главное не количество оружия, а качество», — сказал Виджай.

17:03. Началось. Пока слова, а не машина. Наблюдатели отмечают активный брендинг Johnnie Walker. Он должен сменить Smirnoff в качестве алкогольного спонсора команды, оба из одного холдинга.


16:56. Ждём, несколько минут осталось! Вроде задержек не должно быть.

16:53. Как вы заметили, на покрывале большой логотип фирмы FXTM — на днях мы рассказывали, что у неё российские корни. Основатель — уроженец Казани Андрей Дашин, а исполнительным директором сейчас является Ольга Рябыкина. Вот такой интересный момент.

16:49. Если кто-то пропустил, то «Мерседес» сегодня показал несколько фотографий с фрагментами новой машины. Безусловно, самое интересное — это нос. Красивый, без всяких выступов.
Носовой обтекатель «Мерседеса» W08

Носовой обтекатель «Мерседеса» W08


16:46. Пока ждём «Форс Индия», интересная новость: Группа ВТБ стала титульным партнёром Гран-при России Формулы-1.

16:35. Журналисты уже давно на месте презентации. Судя по фотографиям, у VJM10 тоже будет «акулий плавник». Некоторые также подозревают крайне некрасивый нос — дождём момента, когда покрывало снимут.


16:30. Приветствуем читателей «Чемпионата»! В среду, 22 февраля, команда «Форс Индия» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Серхио Перес и Эстебан Окон. Болид получит индекс VJM10.

Машину должны показать в 17:00 по московскому времени (14:00 по британскому — презентация будет проходить в Сильверстоуне). Между тем за последние несколько дней «Форс Индия» объявила о целом ряде новых спонсорских контрактов: с командой остался производитель энергетиков Hype, новыми партнёрами стали Форекс-брокер FXTM, производитель одежды Farah и диджитал-агентство Orange Bus. Соответственно ждём их логотипов на автомобиле.

В ожидании начала онлайна предлагаем вспомнить предыдущие новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2017:
Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот
«Заубер» показал изображения нового болида C36
Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Форс Индия Виджай Маллья Серхио Перес Эстебан Окон
Новости. Авто
22 февраля 2017, среда
17:49 Маллья: пусть Абитебуль съест свои слова
17:28 Русинов: одной нашей дружбы с Петровым мало, чтобы он стал пилотом G-Drive
17:16 «Форс Индия» презентовала свой новый болид
16:45 Группа ВТБ стала титульным партнёром Гран-при России Формулы-1
16:04 Риккардо представил свой новый шлем
15:19 Вильнёв ожидает, что в сезоне-2017 Феттель заблистает
15:07 «Рено» хотелось бы заполучить в команду испанского гонщика
14:57 В BRDC передумали продавать «Сильверстоун»
14:13 Штайнер: ранние обновления болида — ключ к успеху в сезоне-2017
13:49 Палмер: с новыми правилами возможно всё, даже повторение истории с «Брауном»
13:14 Hype Energy останется спонсором «Форс Индия» на сезон-2017
12:34 Абитебуль: «Рено» за счёт ресурсов должен легко побеждать «Хаас» и «Форс Индия»
11:52 «Мерседес» показал фотографии носа и других деталей болида
10:58 Прост: Ф-1 нужно быть похожей на Формулу-Е
10:25 Феттель: по-прежнему верю в возможность чемпионства с «Феррари»
09:49 Ален Прост назначен специальным советником команды «Рено»
00:53 Таффен: новый мотор «Рено» на 95% отличается от прошлогоднего
00:25 На Женевском автосалоне состоится премьера гоночного автомобиля Lexus RC F GT3
21 февраля 2017, вторник
23:09 Хюлькенберг не планирует пока возвращаться на «24 часа Ле-Мана»
22:15 «Рено» представил болид RS17, Сироткин – третий пилот команды. Фоторепортаж
21:24 Палмер: наконец-то я могу позволить себе есть больше
20:41 Хюлькенберг: «Рено» RS17 выглядит сексуально
20:29 Абитебуль: «Рено» не ждёт чудес, но знает, чего хочет добиться
20:20 Белл: RS17 — это настоящая машина Формулы-1 от «Рено»
19:58 «Форс Индия» обнародовала график работы пилотов на предсезонных тестах
19:20 «Рено»: наша цель на сезон-2017 — пятое место в Кубке конструкторов
19:16 Ротенберг: хотим видеть нашего гонщика боевым пилотом Ф-1 и идём к этому
19:15 Советский мотогонщик покончил жизнь самоубийством
18:32 Сироткин: моя цель — стать боевым пилотом Ф-1 в 2018 году
18:07 Сироткин официально подтверждён в качестве резервного пилота «Рено»
18:04 Команда «Рено» презентовала свой новый болид RS17
17:39 Победивший в Ф-4 Мика Шумахера Джоуи Моусон перешёл в Формулу-3
16:52 Латвала перевернулся во время тестов в Испании
15:58 Ферстаппен показал свой новый шлем
15:48 Вандорн представил раскраску своего шлема
15:30 Вернь: я больше не буду резервным пилотом «Феррари»
14:23 В Барселоне определились с днём для «дождевых» тестов Формулы-1
13:08 Фастфуд в Финляндии назвал бургер в честь Боттаса
12:53 Йос Ферстаппен: слишком рано говорить о чемпионстве Макса
12:28 Марко: Сайнс-младший — резервный пилот «Ред Булл»
11:32 KTM представила новый мотоцикл
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