Презентация нового автомобиля «Мерседеса». LIVE

14:57. И снова видео: W08 на «Сильверстоуне».
14:53. Ещё один вид на машину сверху. Удивительно, насколько компактна задняя часть машины.
14:41. И ещё один щедрый тизер от действующих чемпионов:
14:40. Смотря на фото, соглашаешься с Хэмилтоном: новые машины похожи на лодку. По крайней мере, в варианте «Мерседеса».
14:38. Красивый нос, отсутствие плавника… Машина «Мерседеса» совсем не похожа на предыдущие 4 автомобиля, которые мы уже видели! Также бросается в глаза невероятно плотная компоновка задней части машины.
14:36. Очень большое отверстие воздуховода на носу. Так называемый S-Duct.
14:33. Журналисты собрались от Сильверстоуна, и от них вдруг не стали скрывать машину! Установочные круги и пит-стопы прошли на глазах у репортёров, так что все уже видели новую W08.
14:30. Приветствуем читателей «Чемпионата»! В четверг, 23 февраля, команда «Мерседес» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Болид получит индекс W08.
Машину должны были показать в 15:10 по московскому времени, но на деле всё произошло раньше — подробности через минут.
А уже 22 февраля «Мерседес» немного подразнил болельщиков и журналистов, показав фотографии нескольких деталей машины, в первую очередь нос. Он красивый: никаких вам выступов и прочего, как у четырёх уже продемонстрированных автомобилей. Теперь ждём всего остального!
В ожидании начала онлайна предлагаем вспомнить предыдущие новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2017:
— Презентация новой «Форс Индия»: необычный нос и смелые цели
— Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот
— «Заубер» показал изображения нового болида C36
— Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила