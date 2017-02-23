Презентация нового автомобиля «Мерседеса». LIVE

И снова видео: W08 на «Сильверстоуне».Ещё один вид на машину сверху. Удивительно, насколько компактна задняя часть машины.И ещё один щедрый тизер от действующих чемпионов:Смотря на фото, соглашаешься с Хэмилтоном: новые машины похожи на лодку. По крайней мере, в варианте «Мерседеса».Красивый нос, отсутствие плавника… Машина «Мерседеса» совсем не похожа на предыдущие 4 автомобиля, которые мы уже видели! Также бросается в глаза невероятно плотная компоновка задней части машины.Очень большое отверстие воздуховода на носу. Так называемый S-Duct.Журналисты собрались от Сильверстоуна, и от них вдруг не стали скрывать машину! Установочные круги и пит-стопы прошли на глазах у репортёров, так что все уже видели новую W08.Приветствуем читателей «Чемпионата»! В четверг, 23 февраля, команда «Мерседес» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Болид получит индекс W08.Машину должны были показать в 15:10 по московскому времени, но на деле всё произошло раньше — подробности через минут.А уже 22 февраля «Мерседес» немного подразнил болельщиков и журналистов, показав фотографии нескольких деталей машины, в первую очередь нос. Он красивый: никаких вам выступов и прочего, как у четырёх уже продемонстрированных автомобилей. Теперь ждём всего остального!В ожидании начала онлайна предлагаем вспомнить предыдущие новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2017: