Презентация новой «Феррари» SF70H. Как это было

— «Феррари» показала несколько интересных идей в своём новом автомобиле SF70H;
— Прежде всего, речь о необычной конструкции боковых воздухозаборников, а также о Т-образном крылышке на «акульем плавнике»;
— На носу остался выступ по центру — пока его появления избежал только «Мерседес»;
— В официальном описании мотора нет информации, что «Феррари» по примеру «Мерседеса» и «Рено» внесла кардинальные изменения.
На этом — всё! Как появятся какие-то комментарии, мы их обязательно разместим в нашей ленте новостей!
SF70H — вид спереди
12:22. И немного информации по мотору. «Двигатель 062 — определённый шаг вперёд по сравнению с предшественником, когда речь идёт о прибавке в скорости. Расположение механических компонентов в силовом блоке было изменено. Отмена правила „токенов“ даёт командам больше пространства для развития по ходу сезона».
12:16. Немного информации от команды: «Спереди виден воздуховод (S-Duct), который играет аэродинамическую роль, а позади пилота дуга безопасности, включающая верхний воздухозаборник, который был полностью перепроектирован. Также была обновлена конфигурация подвески: спереди она сохраняет дизайн с толкателями, а сзади — с тягами. Ступицы и колёсные гайки перепроектированы, чтобы улучшить работу механиков во время смены колёс на пит-стопах».
12:13. Вроде все прежние логотипы спонсоров на месте. Побольше стало лого Ray-Ban, если не путаем.
12:10. У новой «Феррари» тоже есть S-Duct. Очень подробно проработаны дефлекторы. Но, конечно, главная новация — это необычная форма боковых воздухозаборников. Мини-революция или ложный путь?
12:04. Появились студийные фотографии, можно поподробнее рассмотреть всё.
SF70H
SF70H — вид спереди
SF70H — вид сверху
11:56. Вообще крайне забавная презентация: чуть-чуть машину показали с пилотами и руководством, и видео закончилось. Ну, зато сразу болид показали. Ждём продолжения.
Пока же мнение большинства аналитиков: в кои-то время «Феррари» при новом регламенте сделала нечто инновационное.
11:53. Итак, на месте выступ на носу. И Т-образное крыло на акульем плавнике.
SF70H — вид сбоку
11:48. Показали SF70H. Какие интересные воздухозаборники!
Новая «Феррари»
SF70H
11:45. Началось! И даже не упал официальный сайт «Феррари», хорошие сервера.
11:42. Несколько минут остаётся до начала презентации.
11:30. Приветствуем читателей «Чемпионата»! В пятницу, 24 февраля, команда «Феррари» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Себастьян Феттель и Кими Райкконен. Как и всегда, точное название новинки до презентации неизвестно. Машину должны показать примерно в 11:45 по московскому времени, хотя не исключено, что сам автомобиль продемонстрируют чуть позже.
В ожидании начала онлайна предлагаем вспомнить предыдущие новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2017:
— Презентация нового автомобиля «Мерседеса». Как это было
— Презентация новой «Форс Индия»: необычный нос и смелые цели
— Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот
— «Заубер» показал изображения нового болида C36
— Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила