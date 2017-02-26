Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Кому не повезёт? «Ред Булл» представил долгожданный болид RB13

«Ред Булл» показал RB13 — болид, который призван покончить с доминированием «Мерседеса». Но что об этом думают немцы, а также «Феррари».