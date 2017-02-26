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175 лет назад 2016
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Новый сезон Формулы-1: «Мерседес» опасается «Феррари» и «Ред Булл»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Захарченко

Кому не повезёт? «Ред Булл» представил долгожданный болид RB13

«Ред Булл» показал RB13 — болид, который призван покончить с доминированием «Мерседеса». Но что об этом думают немцы, а также «Феррари».
26 февраля 2017, воскресенье. 16:31. Авто
В воскресенье «Ред Булл» представил новую машину Формулы-1. Таким образом, все три топ-команды чемпионата на одной неделе продемонстрировали публике свои новинки. С чем лидеры подошли к первой серии предсезонных тестов и первая реакция экспертов на новые «Мерседес», «Феррари» и, конечно, «Ред Булл» — в обзоре «Чемпионата».

«Ред Булл» ставит на 13


Новая машина «Ред Булл» оказалась, пожалуй, самым долгожданным болидом 2017 года. Само по себе появление RB13 на трассе в Барселоне в некотором смысле напоминало военную операцию: автомобиль был доставлен самолётом британской армии, а рядом с ним постоянно дежурил механик, следивший, чтобы никто не увидел ничего лишнего.
В связи с радикальными переменами в техническом регламенте и послаблениях в области аэродинамики, эксперты ждут от «Ред Булл» настоящего прорыва. Эдриан Ньюи считается непревзойдённым гением современности, и это первый случай за последние три года, когда инженер мог дать волю фантазии.

RB13 в итоге была представлена лишь видеороликом на официальном сайте команды. Автомобиль, который руководитель команды Кристиан Хорнер считает самым красивым в истории «Ред Булл», однако принципиальных отличий от предыдущей модели на видео нет. RB13 получила новые антикрылья и плавник, тянущийся до самого края кожуха, а в остальном очень напоминает предшественницу.

Так, на носу машины остался прошлогодний выступ, причём на RB13 он получил небольшой изгиб и прорезь на торце, а профиль носового обтекателя напоминает линии RB12. Передняя подвеска скомпонована очень плотно, и на носу есть даже небольшой выступ, напоминающий «ступеньку» на новой «Форс Индия». В глаза также бросаются очень компактные боковые понтоны и узкая элегантная задняя часть.

В связи с радикальными переменами в техническом регламенте и послаблениях в области аэродинамики эксперты ждут от «Ред Булл» настоящего прорыва. Эдриан Ньюи считается непревзойдённым гением современности, и это первый случай за последние три года, когда инженер мог дать волю фантазии и реализовать смелые идеи — их и пытались скрыть механики, держа в секрете всё, что связано с разработкой машины.

В своей презентации «Ред Булл» обыграли индекс RB13 слоганом «Кому-то не повезёт», имея в виду, судя по всему, соперников. Однако прошедшая тремя днями ранее презентация «Мерседеса» произвела на экспертов куда большее впечатление. В Милтон-Кейнсе, тем не менее, рассчитывают, что RB13 это то самое оружие, которое позволит навязать «Мерседесам» равный бой.

«Серебряные стрелы» метят в цель


«Мерседес», впрочем, по мнению экспертов остаётся однозначным фаворитом предстоящего сезона. W08 EQ Power+, представленная 23 февраля, оказалась одной из самых оригинальных машин этой недели. Она произвела впечатление наиболее проработанного и гармоничного автомобиля из тех, которые мы уже видели. Новый «Мерседес» смог удивить даже соперников команды. «Они явно вложили в неё огромное количество «человекочасов». Их машина выделяется, — заявил главный инженер «Макларена» Питер Продрому. — Но не думаю, что в этой машине мы увидели какие-то прорывные открытия».

В команде отмечают, что W08 — самая проработанная машина в истории команды, но в то же время работа ещё далека от завершения. Так, Т-образное крыло будет интенсивно тестироваться в Барселоне, и, возможно, в команде откажутся от этого решения. Нельзя также исключать, что на кожухе двигателя к первой гонке сезона появится плавник, не говоря уже о более мелких и незаметных глазу деталях и компонентах. «На самом деле к Мельбурну может измениться вся аэродинамика машины», — отмечает Альдо Коста, глава инженерного департамента «Мерседеса».
«Феррари» кажется немного перенасыщенной крыльями и крылышками на носовом обтекателе, однако в первую очередь внимание привлекли необычные боковые понтоны и продольный наклон шасси.

К слову, с доводкой машины может быть связана главная сложность команды. Дело в том, что в условиях смены технического регламента одним из решающих аспектов становится эффективность развития машины по ходу сезона. Этот автомобиль разрабатывался под руководством Падди Лоу, который недавно покинул команду и присоединился к «Уильямсу», и теперь продолжать работать над W08 предстоит новому техническому директору Джеймсу Эллисону. У двух этих специалистов диаметрально разный подход и стиль работы, так что сначала Эллисону предстоит найти ключ к коллегам, а уже потом — к W08.

>>> Презентация нового автомобиля «Мерседеса». Как это было

«Феррари» не остаётся в стороне


«Феррари», ещё одна команда, к которой приковано внимание всех болельщиков без исключения, также показала свою машину на этой неделе, однако презентация «Скудерии» была гораздо скромнее. Причиной тому, вероятно, являются прошлогодние поспешные заявления о сражении за титул, которого в итоге не было.
На этот раз «Феррари» не просто отказывается давать какие-то обещания, но и в целом ведёт себя куда менее многословно. Новая машина была показана во время короткой онлайн-трансляции, и разглядеть автомобиль в тёмном зале было достаточно проблематично. Позднее «Скудерия» выпустила серию студийных фото машины, однако они также не произвели на публику большого впечатления.
«Я думаю, что самой большой неизвестной является сила «Ред Булл». Они всегда создают удивительные болиды. И эти новые правила подразумевают больше прижимной силы, а они в этом удивительно хороши», — Льюис Хэмилтон.

Более того, в итальянской прессе появились материалы, где доказывается, что машине необязательно быть красивой, чтобы быть быстрой. Новая «Феррари» кажется немного перенасыщенной крыльями и крылышками на носовом обтекателе, однако в первую очередь внимание привлекли необычные боковые понтоны и продольный наклон шасси — в состоянии покоя клиренс за передней осью меньше, чем перед задней.
При разгоне и смещении центра тяжести назад автомобиль выравнивается, обеспечивая более ровный дорожный просвет и эффективное распределение прижимной силы с акцентом на ведущую заднюю ось. Ранее к такому решению пришли в «Ред Булл».

В рамках съёмочного дня Кими Райкконен уже успел проехать на новой «Феррари» несколько прогревочных кругов, и, по ощущениям финна, машина похожа на прошлогоднюю.

>>> Презентация новой «Феррари» SF70H. Как это было

Три неизвестных


Первые тесты нового сезона стартуют 27 февраля в Барселоне, и это будет первый раз, когда машины 2017 года одновременно выйдут на трассу и будут наматывать круги в примерно одинаковых условиях. Но после четырёх дней тестов и даже после второй серии заездов делать выводы будет рано. Все машины чемпионата наверняка претерпят серьёзные изменения и вряд ли выйдут на старт Гран-при Австралии в том виде, в котором представлены сейчас. Тем не менее борьба началась.

«На данный момент не ясно ничего. Впереди может быть и «Феррари», и «Ред Булл», мы понятия не имеем, кто там будет, — признаётся Льюис Хэмилтон. — Но я думаю, что самой большой неизвестной является сила «Ред Булл». Они всегда создают удивительные болиды. И эти новые правила подразумевают больше прижимной силы, а они в этом удивительно хороши, так что будет интересно посмотреть, что они предложат. Надеюсь, это будет настоящая битва».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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