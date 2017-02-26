Презентация нового болида Квята. LIVE

20:28. Не уходите, сейчас ещё будет несколько цитат! Так-то презентация в Барселоне завершилась, машину уже закатили обратно в боксы.
20:23. «Торо Россо» выложил видео со съёмочного дня в Мизано, можно посмотреть на STR12 в действии!
20:20. Вот более детальные фотографии различных частей машины.
Понтоны и дефлекторы
Нос STR12
Заднее крыло и «акулий плавник»
20:15. А вот первое студийное фото.
STR12
Фото: Red Bull Content Pool
20:12. Красивый нос — «Мерседес» всё-таки не одинок! Ну и ливрея свеженькая, вашему автору нравится.
STR12
20:06. И вот она! Новая ливрея!
20:04. Пока под покрывалом.
20:01. Пока видим только задник со спонсорами для презентации.
19:58. Ждём, совсем скоро мы должны увидеть новую машину Квята и Сайнса! И её раскраску.
19:48. Напомним, что «Торо Россо» провёл съёмочный день в Мизано. Однако, по неофициальным сведениям, машина смогла проехать всего 6 кругов из-за проблем с системой ERS. Вместе с тем советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что никаких проблем у «Рено» нет — ну, посмотрим, как дело пойдёт завтра на тестах!
19:40. В ожидании презентации репортёры жалуются, что вай-фай в пресс-центре «Каталуньи» стоит 45 евро.
19:35. В пресс-центре «Каталуньи» полно журналистов — все готовятся к старту тестов, ну и к скорой презентации «Торо Россо».
19:30. Приветствуем читателей «Чемпионата»! В воскресенье, 26 февраля, команда «Торо Россо» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Даниил Квят и Карлос Сайнс. Машину, которая получит название STR12, должны показать примерно в 20:00 по московскому времени.
Напомним, по многочисленным сообщениям, «Торо Россо» в этом году получит новую раскраску — проверим, подтвердится ли эта информация и насколько радикальными будут изменения. Пока же можете посмотреть, как выглядит шлем Квята на новый сезон.
В ожидании начала онлайна предлагаем вспомнить предыдущие новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2017:
— «Хаас» представил болид VF17
— Кому не повезёт? «Ред Булл» представил долгожданный болид RB13
— Оранжевое небо. «Макларен» показал новые машину и ливрею
— Презентация нового автомобиля «Феррари». Как это было
— Презентация нового автомобиля «Мерседеса». Как это было
— Презентация новой «Форс Индия»: необычный нос и смелые цели
— Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот
— «Заубер» показал изображения нового болида C36
— Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила