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175 лет назад 2016
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Онлайн-трансляция презентации машины «Торо Россо» STR12 в Формуле-1
Текст: Евгений Кустов

Презентация нового болида Квята. LIVE

Команда «Торо Россо» в 20:00 мск продемонстрирует автомобиль STR12 на сезон-2017 Формулы-1. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.
26 февраля 2017, воскресенье. 19:30. Авто
!!! ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНИЦЫ ЖМИТЕ КЛАВИШУ F5!!!

20:28. Не уходите, сейчас ещё будет несколько цитат! Так-то презентация в Барселоне завершилась, машину уже закатили обратно в боксы.

20:23. «Торо Россо» выложил видео со съёмочного дня в Мизано, можно посмотреть на STR12 в действии!

20:20. Вот более детальные фотографии различных частей машины.
Понтоны и дефлекторы

Понтоны и дефлекторы

Нос STR12

Нос STR12

Заднее крыло и «акулий плавник»

Заднее крыло и «акулий плавник»


20:15. А вот первое студийное фото.
STR12

STR12

Фото: Red Bull Content Pool

20:12. Красивый нос — «Мерседес» всё-таки не одинок! Ну и ливрея свеженькая, вашему автору нравится.
STR12

STR12


20:06. И вот она! Новая ливрея!






20:04. Пока под покрывалом.


20:01. Пока видим только задник со спонсорами для презентации.


19:58. Ждём, совсем скоро мы должны увидеть новую машину Квята и Сайнса! И её раскраску.

19:48. Напомним, что «Торо Россо» провёл съёмочный день в Мизано. Однако, по неофициальным сведениям, машина смогла проехать всего 6 кругов из-за проблем с системой ERS. Вместе с тем советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что никаких проблем у «Рено» нет — ну, посмотрим, как дело пойдёт завтра на тестах!

19:40. В ожидании презентации репортёры жалуются, что вай-фай в пресс-центре «Каталуньи» стоит 45 евро.

19:35. В пресс-центре «Каталуньи» полно журналистов — все готовятся к старту тестов, ну и к скорой презентации «Торо Россо».


19:30. Приветствуем читателей «Чемпионата»! В воскресенье, 26 февраля, команда «Торо Россо» продемонстрирует свой новый автомобиль Формулы-1, на котором будут выступать Даниил Квят и Карлос Сайнс. Машину, которая получит название STR12, должны показать примерно в 20:00 по московскому времени.

Напомним, по многочисленным сообщениям, «Торо Россо» в этом году получит новую раскраску — проверим, подтвердится ли эта информация и насколько радикальными будут изменения. Пока же можете посмотреть, как выглядит шлем Квята на новый сезон.


В ожидании начала онлайна предлагаем вспомнить предыдущие новости и материалы, посвящённые презентациям команд перед сезоном-2017:

«Хаас» представил болид VF17
Кому не повезёт? «Ред Булл» представил долгожданный болид RB13
Оранжевое небо. «Макларен» показал новые машину и ливрею
Презентация нового автомобиля «Феррари». Как это было
Презентация нового автомобиля «Мерседеса». Как это было
Презентация новой «Форс Индия»: необычный нос и смелые цели
Презентация «Рено»: новая раскраска, Сироткин — третий пилот
«Заубер» показал изображения нового болида C36
Где революция? Почему первая новая машина Формулы-1 нас огорчила
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Франц Тост
Новости. Авто
26 февраля 2017, воскресенье
20:11 «Торо Россо» представил новую машину
19:35 З. Браун: большинству понравится расцветка нового «Макларена»
19:03 Палмер в восторге от нового «Рено»
18:28 Штайнер: от старой машины в новом «Хаасе» остались только педали
17:31 Квят: новая машина «Торо Россо» не будет голубой
17:14 «Торо Россо» представил новый шлем Квята
17:03 «Хаас» представил болид VF17
16:44 Риккардо и Ферстаппен позитивно оценили RB13
15:15 «Ред Булл» презентовал новый болид RB13
14:31 Компания Petronas создала новое топливо для «Мерседеса»
14:16 Окон: я сидел на белковой диете для набора массы
13:20 Э. Хэмилтон: «Мерседес» — фаворит нового сезона
12:48 Хэмилтон: инженеры говорят, что обгонять станет сложнее
12:20 «Макларен» MCL32 впервые выехал на трассу
11:41 Маркес вывихнул плечо при падении на тестах
10:42 Миккельсен: запрет на выступление машин «Фольксвагена» стал ударом в лицо
09:47 «Пирелли» привезёт в Барселону 810 комплектов шин
00:23 «Макларен» заключил партнёрский контракт с New Era
25 февраля 2017, суббота
23:24 Гонщики MotoGP не одобряют проведение гонки в Катаре под дождём
22:41 Марко: проблем с надёжностью у моторов «Рено» нет
22:30 Сайнс-младший показал новый дизайн шлема
21:15 Боттас: «Мерседес» не запретит пилотам обмениваться данными
20:29 Селис: надеюсь провести за рулём «Форс Индии» как можно больше времени
19:43 Болельщики смогут «выпить из ботинка» во время Гран-при Австралии
19:43 В сети появились снимки нового болида «Хааса»
19:35 Близкий соратник Экклстоуна покинул Формулу-1
18:27 Брандл и Чандхок раскритиковали внешний вид новых болидов
17:35 Риккардо: хочу претендовать на титул до конца сезона
16:14 «Ред Булл» представил новые костюмы пилотов
15:22 Ферстаппен: было бы идеально, если бы первая гонка сезона вышла скучной
14:57 Окон: надеюсь, сотрудники «Манора» найдут работу в Формуле-1
14:29 Продрому: новая машина «Мерседеса» выделяется среди остальных
13:56 Алонсо: если бы Хэмилтон чаще изучал данные Росберга — мог бы выиграть чемпионат
13:34 Алонсо первым сядет за руль нового «Макларена»
13:13 Монтойя провёл тесты в чемпионате IMSA
12:51 «Рено» впервые вывел новый болид на трассу
12:30 Феттель: новая «Феррари» — шаг вперёд
11:20 «Уильямс» официально представил новый болид
11:17 З. Браун: богатые владельцы не позволят бюджету встать на пути «Макларена»
10:53 Алонсо: я и в 80 лет буду гонять
10:39 Риккардо набрал 1 млн подписчиков в «Твиттере»
09:55 Хасегава: мотор «Хонды» более чем на 90 % новый
09:43 Видеозапись круга Хэмилтона на новом болиде с комментариями
00:41 Райкконен проехал круг во Фьорано на новом болиде «Феррари»
00:28 З. Браун: бюджет «Макларена» увеличился
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