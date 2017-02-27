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175 лет назад 2016
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Определи лучшую раскраску автомобиля Формулы-1 в сезоне-2017
Фото: Reuters
Текст: Евгений Кустов

Выбери лучшую ливрею Формулы-1 2017 года!

Многие команды Формулы-1 заметно обновили ливреи машин к сезону-2017. Чья раскраска теперь стала самой красивой? Решаете вы!
27 февраля 2017, понедельник. 12:20. Авто
В 2017 году одной из важных тенденций Формулы-1 стало обновление ливрей многими командами чемпионата. Абсолютно новые дизайны показали «Макларен» и «Торо Россо», заметные изменения внесли и некоторые другие команды. Какая же ливрея теперь является самой красивой? Акцентируем внимание: мы просим оценить именно ливрею, а не конструкцию автомобиля. И постарайтесь абстрагироваться от собственных предпочтений по пилотам и командам, чтобы голосование получилось честнее!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке: Выбери лучшую ливрею Формулы-1 2017 года!

Прочитать все материалы о презентациях машин Формулы-1 2017 года вы можете здесь:

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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Новости. Авто
27 февраля 2017, понедельник
12:36 Масса: буду рад поделиться своим опытом со Строллом
12:26 У «Макларена» возникли проблемы с масляной системой болида в первый день тестов
12:00 К. Уильямс: новый сезон является для «Уильямса» синонимом перемен
11:22 «Ред Булл» показал студийные фотографии болида RB13
11:02 У нового болида «Макларена» своя версия активной подвески
09:37 Онлайн-трансляция первого дня предсезонных тестов Формулы-1
09:17 NASCAR Cup. Курт Буш выиграл богатую на аварии гонку «Дайтона 500»
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00:18 Квят: новый болид «Торо Россо» выглядит сексуально, агрессивно и уникально
26 февраля 2017, воскресенье
23:11 Сайнс: мне придаёт уверенности то, что болид «Торо Россо» похож на «Мерседес»
22:26 Квят: произошедшее в прошлом году заперто в сейфе
22:01 Боттас: уже готов взять поул-позишн
21:09 Тренер Квята: Даниил — как голодный тигр
20:50 Тост: новый «Торо Россо» оборудован лучшим мотором за всю гибридную эру
20:40 Ки: у «Торо Россо» длинный список обновлений на сезон-2017
20:11 «Торо Россо» представил новую машину
19:35 З. Браун: большинству понравится расцветка нового «Макларена»
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18:28 Штайнер: от старой машины в новом «Хаасе» остались только педали
17:31 Квят: новая машина «Торо Россо» не будет голубой
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17:03 «Хаас» представил болид VF17
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13:20 Э. Хэмилтон: «Мерседес» — фаворит нового сезона
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11:41 Маркес вывихнул плечо при падении на тестах
10:42 Миккельсен: запрет на выступление машин «Фольксвагена» стал ударом в лицо
09:47 «Пирелли» привезёт в Барселону 810 комплектов шин
00:23 «Макларен» заключил партнёрский контракт с New Era
25 февраля 2017, суббота
23:24 Гонщики MotoGP не одобряют проведение гонки в Катаре под дождём
22:41 Марко: проблем с надёжностью у моторов «Рено» нет
22:30 Сайнс-младший показал новый дизайн шлема
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19:43 Болельщики смогут «выпить из ботинка» во время Гран-при Австралии
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17:35 Риккардо: хочу претендовать на титул до конца сезона
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