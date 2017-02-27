В 2017 году одной из важных тенденций Формулы-1 стало обновление ливрей многими командами чемпионата. Абсолютно новые дизайны показали «Макларен» и «Торо Россо», заметные изменения внесли и некоторые другие команды. Какая же ливрея теперь является самой красивой? Акцентируем внимание: мы просим оценить именно ливрею, а не конструкцию автомобиля. И постарайтесь абстрагироваться от собственных предпочтений по пилотам и командам, чтобы голосование получилось честнее!
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке: Выбери лучшую ливрею Формулы-1 2017 года!
Прочитать все материалы о презентациях машин Формулы-1 2017 года вы можете здесь:
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