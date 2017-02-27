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175 лет назад 2016
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Mitjet Arctic Cup
Фото: Пресс-служба Mitjet Series Russia
Текст: Александр Иванов

Прорыв с конца решётки на подиум. Mitjet врывается в новый сезон

Российская серия Mitjet открыла новый сезон этапом на «Сочи Автодроме». Были все гоночные компоненты: аварии, прорывы и успехи дебютантов.
27 февраля 2017, понедельник. 21:45. Авто
В прошедшие выходные Сочи словно взял на себя столичные функции: город поражал количеством медийных персонажей. Оно и понятно: в пятницу состоялась церемония открытия III Всемирных военных игр, а уже в воскресенье стартовал Международный инвестиционный Форум. Ну а в субботу, аккурат между открытием Игр и Форума, состоялось значимое событие в жизни автоспорта: российская серия Mitjet открывала соревновательный сезон гонкой первого этапа Arctic Cup. Символично, что дебютная гонка нового сезона состоялась на «Сочи Автодроме», стратегической домашней базе серии.

Накануне гонки-открытия серия Mitjet исполнила весьма почётную миссию: сразу пять машин Mitjet приняли участие в церемонии открытия Военных игр: они сопровождали факелоносцев, маршрут которых проходил через «Сочи Автодром». «Это было очень волнительно, но в то же время меня переполняла гордость, — сказал участвовавший в этой церемонии генеральный директор Mitjet Борис Шульмейстер. – Для нашей гоночной серии участие в таком масштабном проекте — большая честь!».
Фото: Пресс-служба Mitjet Series Russia

Если в день открытия Игр небо над Сочи было затянуто тучами, то на старте Arctic Cup погода наладилась. Регламент проведения гонок в моноклассе Mitjet особенный и требует пояснений. «Этап Arctic Cup, как и последующие этапы Кубка России Mitjet, состоит из двух гонок, — объясняет технический директор серии Повилас Янкявичюс. – Каждая гонка длится 20 минут плюс один круг. Кроме того, по итогам каждой гонки мы проводим два награждения на подиуме. Одно награждение в классе PRO (профессионалы), следом на подиум поднимаются призёры класса Semi-Pro (любители)».

Дебютная гонка сезона после зимних каникул – это всегда волнение, что в очередной раз подтвердил первый же круг. Уже во втором повороте произошёл контакт между двумя молодыми пилотами — 15-летним Глебом Кузнецовым и 19-летним Артёмом Кабаковым. В итоге оба пилота были вынуждены сойти с дистанции. Обидно? Безусловно. А если добавить к этому, что аккурат в день гонки Артём праздновал свой день рождения… Вот так подарок!

Триумфатором первой гонки стал Михаил Макаровский. Стартовав с пятой позиции, Михаил постепенно набирал обороты, обходя соперника за соперником. Кстати, для Макаровского, который является одним из самых опытных пилотов серии Mitjet, эта победа стала первой в карьере. Следом за Макаровским финишную черту пересек Дмитрий Добровольский — два пилота подарили болельщикам отличную схватку. Замкнул же призовую тройку дебютант серии Mitjet Дмитрий Бударин. Он показал лучшее время в квалификации, не сумел сдержать двух конкурентов, но место на подиуме всё же отстоял.

В категории Semi-Pro вместе с Дмитрием Будариным места на пьедестале почёта заняли Константин Гугкаев и Антон Немкин. Награждал победителей и призёров гонки известный пилот Дэвид Маркозов, в 2016 году выступавший в составе «СМП Рейсинг» в WEC в категории LMP2. Получив награды из рук титулованного коллеги, призёры не думали расслабляться: впереди всех ждала вторая гонка. При этом, согласно регламенту, первая шестёрка пилотов на стартовой решётке получала зеркальное отражение. То есть Макаровский на вторую гонку уходил с шестой позиции.
Фото: Пресс-служба Mitjet Series Russia

По итогам второго заезда впечатляющее восхождение с последней стартовой позиции на третье итоговое место совершил Глеб Кузнецов. «Mitjet — это монокласс, — напоминает генеральный директор серии Mitjet Борис Шульмейстер. — Здесь все машины идентичны, на старте все равны, а потому мастерство пилотов действительно видно невооружённым глазом. И сегодняшние результаты 15-летнего Глеба Кузнецова тому пример. Если в первой гонке из-за обидного столкновения ему пришлось сойти по ходу первого круга, то во второй гонке, стартовав с последней позиции, он смог реализовать свой высокий потенциал и забрался на подиум».

Не менее ярко второй раз за день проявил себя Михаил Макаровский. Уйдя на трассу шестым, к финишу Макаровский, эффектно прорвавшись мимо всех конкурентов, гордо финишировал первым и стал абсолютным победителем первого этапа Arctic Cup.

«Рад, что прошёл обе гонки без каких-либо инцидентов, что позволило мне сегодня победить, — сказал Макаровский после финиша. – Безусловно, сам факт, что ты соревнуешься на легендарной сочинской трассе, уже даёт безграничную мотивацию и энергию. Выигрывать здесь вдвойне приятно».

Вторым финишировал Константин Гугкаев, поражающий окружающих своим прогрессом: его первые шаги в автоспорте настолько впечатляющи, что уже сейчас Гугкаева можно отнести к наиболее прогрессирующим пилотам серии Mitjet. В категории Semi-Pro вместе с Гугкаевым места на подиуме заняли дебютант серии Денис Ременяко и Андрей Бойко.
Фото: Пресс-служба Mitjet Series Russia

Награждавший победителей и призёров гонки четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, по сути, отправил первый этап Arctic Cup в историю. И буквально тут же знаменитый гимнаст начал свою собственную гоночную историю — и сам сел за руль гоночного автомобиля.

«Честно говоря, ощущения невероятные, — рассказал Немов, преодолев самостоятельно несколько кругов по «Сочи Автодрому». – Я сегодня приехал на гонки Mitjet по приглашению владельца серии, моего друга Сергея Егорова. В определённый момент настолько проникся действом, что захотелось окунуться в мир скорости самому. Честно говоря, эмоции зашкаливают. Машины Mitjet имеют простое управление, но в то же время позволяют почувствовать себя настоящим пилотом Формулы-1».
Алексей Немов с победителями этапа

Алексей Немов с победителями этапа

Фото: Пресс-служба Mitjet Series Russia
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Mitjet Сочи Автодром
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