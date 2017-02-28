Крылья и хвосты. Самые смачные новинки зимы в Формуле-1

У «Мерседеса» вырос плавник

Крылья на букву Т

Дыра «Ред Булл»

Итальянский понтон

Воздух Уокинга

Подвески на любой вкус

Эксперименты продолжаются

В Барселоне начались первые предсезонные тесты Формулы-1, и все десять команд чемпионата интенсивно обкатывают свои новые машины. Эти четыре дня вместе со второй серией испытаний, которая пройдёт на следующей неделе, — единственный шанс обкатать на трассе новые элементы машин и экспериментальные решения, коих уже набралось немало.Обзор самых интересных технических новинок Формулы-1 — в материале «Чемпионата».Во время презентации новой машины «Мерседеса», главного фаворита грядущего сезона, зрители обратили внимание на отсутствие плавника на кожухе двигателя. Многим не понравился вид этого аэродинамического элемента, а в конце прошлого года даже была попытка законодательно его запретить, но команды не пришли к консенсусу. Поэтому, увидев «Мерседес» без плавника, многие обрадовались. Раньше времени — в Барселоне W08 уже ездит с плавником.Плавник на W08 обладает довольно необычной формой. Если у других команд эта плоскость заканчивается чётко вертикальной гранью, то инженеры «Мерседеса» избрали иной вариант: плавник идёт не сплошным элементом, а обладает «вырезом» в задней части, что делает его похожим на лезвие. Плавник также выполняет роль канала, отводящего от двигателя горячий воздух.Ещё одним важным отличием W08 стали зауженные к задней оси боковые понтоны. Все инженеры стремятся добиться предельно компактной компоновки в этой области, но в «Мерседесе», кажется, зашли гораздо дальше. Это стало возможным за счёт того, что в элементах боковой защиты кокпита появились прорези, забирающие набегающий воздух к двигателю.Другим сюрпризом начала тестов стали интересные эксперименты команд с Т-образными крылышками, которые инженеры крепят на кожух двигателя или уже упомянутые выше плавники. Впервые этот элемент появился на новом «Мерседесе» во время шейкдауна в Сильверстоуне — две небольшие плоскости крепились на вертикальной штанге, тянущейся от края кожуха двигателя к заднему антикрылу.Уже в Барселоне подобные элементы появились и на других машинах, правда, в «Феррари» и «Хаасе» Т-крылья крепятся к верхней грани заднего плавника. Изучают подобное решение и в «Уильямсе», но в Гроуве реализовали вариант двойных Т-крыльев с закруглённой плоскостью снизу. С двойным Т-крылом работают и в «Мерседесе» — правда, на W08 дополнительная плоскость расположена параллельно основной.«Ред Булл» RB13 стал одной из главных премьер этой зимы — многие ждали откровений от Эдриана Ньюи и его интерпретации нового технического регламента. Каких-то радикальных инноваций австрийские экс-чемпионы так и не представили, но в глаза экспертам бросилось отверстие размером с банковскую карту на носовом обтекателе новой машины.Это отверстие — воздуховод, который уводит воздух под днище машины. При этом основная цель этого канала — не охлаждение внутренних частей, а упорядочивание турбулентного потока воздуха, огибающего носовой обтекатель. Этой же цели служат и небольшие воздуховоды позади пилонов переднего антикрыла.«Феррари» представила свою машину в Интернете, но «живьём» журналисты впервые увидели SF70H на съёмочном дне во Фьорано. Эта машина выглядит продолжением предыдущей концепции автомобиля. Даже в новых аэродинамических элементах используется ряд старых решений. Однако немалое внимание привлекли боковые понтоны новой «Феррари», которые хранят в себе главные секреты инженеров Маранелло.В глаза специалистам в первую очередь бросилась необычная форма воздухозаборника, к которому крепятся дополнительные аэродинамические элементы. На SF70H воздухозаборник расположен немного выше, чем на других машинах, а в верхней стенке понтона скрываются прорези воздуховодов. «Это совершенно новый подход, — считает технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки. — Мы будем его внимательно изучать».Среди других сюрпризов этой зимы — аэродинамика нового «Макларена». Так, MCL32 удивила публику многослойным «гребнем» на переднем антикрыле и парой отверстий в боковых пилонах, соединяющих крыло с носовым обтекателем. Не меньшее внимание привлекло и заднее антикрыло, стойки которого с внешней стороны дублируются дополнительными плоскостями. Все эти доработки направлены на то, чтобы использовать воздух под днищем автомобиля и в области диффузора с большей эффективностью.Внимание специалистов также привлекла новая модель «Форс Индия»: носовой обтекатель VJM10 получил небольшой выступ на месте изгиба, что многим напомнило «ступеньки», от которых Формула-1 так долго и мучительно избавлялась. В «Форс Индия» поспешили объяснить, что этот выступ объясняется очень плотной компоновкой элементов подвески и такой вариант — единственное решение, которое могли подобрать инженеры в контексте действующего технического регламента.Нельзя не заметить и необычную конструкцию носа, похожего на трезубец: основной выступ и боковые части соединены друг с другом, образуя два воздушных канала. В каком-то плане это развитие идеи носа с прорезями, который «Форс Индия» использовала два предыдущих сезона.Много говорят о подвеске «Торо Россо», которая оказалась очень похожа на переднюю подвеску нового «Мерседеса». Отметим, что только эти две команды построили машины без выступов на носовом обтекателе и так высоко разместили детали подвески. «Это совпадение, — заявляет технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки. — Когда я увидел новый «Мерседес», то подумал: «О, у них наша подвеска!». С одной стороны, мы рады, что кто-то думает в том же направлении, что и мы, но с другой — мы немного разочарованы, что не единственные до этого додумались».Первая серия предсезонных тестов в Барселоне продлится до 2 марта, и даже на ней мы ещё можем увидеть другие новинки: каждый круг испытаний на реальной трассе для инженеров на вес золота. При этом на второй серии тестов с 7 по 10 марта автомобили получат свежие порции обновлений. Гонка вооружений уже началась, и тот, кто получит преимущество на её старте, возглавит погоню за титулом в дебюте сезона. И можно не сомневаться, что нас ждёт ещё много интересных новинок.