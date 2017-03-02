Надежды «Феррари» и муки «Торо Россо». Итоги первых тестов Ф-1

Сводная таблица лучших кругов команд за четыре дня тестов:



1. «Мерседес» — 1:19.705

2. «Феррари» — 1:19.952

3. «Ред Булл» — 1:21.153

4. «Рено» — 1:21.396

5. «Заубер» — 1:21.824

6. «Уильямс» — 1:22.076

7. «Хаас» — 1:22.118

8. «Форс Индия» — 1:22.509

9. «Макларен» — 1:22.576

10. «Торо Россо» — 1:22.956.

«Феррари» преподносит сюрпризы

Плохой день для Стролла. То есть два дня

Сложное начало для «Торо Россо»

Продолжение следует

В Барселоне завершились первые предсезонные тесты команд Формулы-1. 10 команд чемпионата получили первую возможность серьёзно обкатать свои новинки и проверить данные с симуляторов в условиях реальных заездов. Лучше всех, как и все последние годы, смотрелись «Мерседесы» — это не стало ни для кого сюрпризом, однако в то же время очень хорошее впечатление на специалистов произвела новая «Феррари», а шасси «Рено» наверняка позволит французской команде выступить лучше, чем в прошлом году.Эти и другие итоги четырёх дней тестов в Испании — в обзоре «Чемпионата».Увереннее всех в первые три дня тестов выглядели «Мерседесы»., неизменно менявшиеся за рулём машины после обеденного перерыва, проезжали наибольшую дистанцию и постоянно держались на верхних строчках протоколов. W08 работала как часы, оба гонщика по разу провели симуляцию гонки, а инженеры обкатали все интересующие их решения. Проблемы возникли лишь в финальный день, когда трасса была влажной, — отказала электрика. Эти неполадки, впрочем, настроения команде не испортили.«Невероятно! Я словно ребёнок на американских горках: эти машины намного лучше прежних! — ликует Хэмилтон. — Определённо, это самый быстрый автомобиль, на котором я ездил в Формуле-1. Ощущения великолепные, надеюсь, эти болиды покажут, кто мальчик, а кто — мужчина».Ближе всех к «Серебряным стрелам» в Барселоне держалась «Феррари». На SF70H не возникало серьёзных технических проблем, в то же время неофициальных протоколах гонщики «Скудерии» были неизменно близки к «Мерседесам», а во второй день даже опередили их. При этом, в отличие от немцев, итальянцы не использовали самые мягкие комплекты шин, а при сравнении кругов на «софте» оказывались быстрее.Памятуя о неудобном положении, в котором команда оказалась после громких заявлений годичной давности, представители «Феррари» комментируют происходящее очень сдержанно. Тем не менеене отказал себе в удовольствии отметить, что всё складывается хорошо. «Мы сделали огромный шаг вперёд. У нас очень много мощности — больше, чем мы рассчитывали», — заявил президент «Скудерии».«Ред Булл» от своих непосредственных соперников пока отстаёт. Лучший круг австрийцев более секунды уступает рекорду тестов в исполнении, однако в «Ред Булл» отмечают, что пока не начинают работать над скоростью и только изучают RB13. Так или иначе технические проблемы уже в первый день заездов — очень неприятный звонок для команды.Для «Уильямса» первые тесты завершились полным фиаско. Если в первый деньпроехал более сотни кругов и показал многообещающее третье время, то затем пришла очередь— в течение двух дней он трижды вылетел с трассы, разбил два передних антикрыла и повредил шасси. Последнее привело к тому, что команда завершила заезды на день раньше. «Уильямс», таким образом, полностью провалил тестовую программу и отстаёт уже, по меньшей мере, на два дня.Нечему пока радоваться и в стане «Макларена». В течение четырёх дней механики дважды меняли двигатель: сначала возникли проблемы в масляной системе, а на следующий мотор внезапно начал терять мощность. Силовые установки отправили в Японию, чтобы создатели разобрались в причине проблем. «Конечно, мы разочарованы, — признаёт глава автоспортивной программы «Хонды». — Мы разберёмся в природе проблем и устраним их к старту Гран-при Австралии. Сейчас мы можем лишь посочувствовать гонщикам».Не блещут пока и «Хаас» с «Форс Индия», но в целом обе команды идут по графику предсезонной программы. В первый день испытанийпоказал четвёртое время, но вылетел в 10-м повороте и прошёл лишь 51 круг. Зато во второй и четвёртой «Хаас» был среди лидеров по километражу. В «Форс Индия» немало времени за рулём провели новички —проводили стандартные тесты, в то время как Серхио Перес садился за руль только в понедельник и четверг и отметился седьмым временем в двух секундах от лидеров.Зато приятный сюрприз преподнёс «Рено». Если в первые днитолько осваивались за рулём RS17, то в третий день они пробились в первую пятёрку, уступив лишь трём грандам: «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл». Пока, впрочем, рано делать какие-то выводы о скорости французов, тем более что теперь им надо будет несколько изменить конструкцию заднего антикрыла: ФИА посчитала нынешний вариант крепления центральной стойки незаконным.«Выстрелил» в предпоследний день испытаний и «Заубер». Если поначалу швейцарцы испытывали много проблем с прошлогодним мотором «Феррари», то в средупроехал очень неплохой круг, оставив позади «Хаас», «Уильямс», «Макларен» и «Торо Россо» с «Форс Индия». И всё же пока вопрос, насколько сильно на швейцарцах будет сказываться использование устаревшего движка.Для «Торо Россо» первая серия тестов сложилась не лучшим образом. На протяжении всех четырёх дней заездов команду преследовали технические неполадки. Сначала из-за проблем со сцеплением потерял время, затемпришлось ждать, пока его механики меняли силовую остановку — мотор начал терять мощность во время одной из попыток. А в заключительный день двигатель пришлось сменить ещё раз – по сути четверг «телята» пропустили.Из хороших новостей можно отметить лишь, что гонщики довольны поведением машины и положительно отзываются о шасси. О скорости STR12 пока говорить рано: в этом году «Торо Россо» переходит с моторов «Феррари» на «Рено», поэтому главной задачей пилотов был сбор информации для последующего анализа. Гораздо больше о новой машине Квята мы сможем понять только на второй серии тестов.Предсезонные тесты в Барселоне продолжатся на следующей неделе: с 7 по 10 марта все 10 команд чемпионата вновь соберутся близ столицы Каталонии. У инженеров будет несколько дней, чтобы проанализировать собранную на данный момент информацию и подготовить новые решения.В первую очередь специалисты будут следить за «Мерседесом» и «Феррари», но мы также будем ждать первых квалификационных кругов нового «Ред Булл» и следить за дальнейшими результатами «Рено» и «Уильямса» — именно они пока выглядят главными преследователями тройки лидеров. Впрочем, удивить может и тот же «Торо Россо», если разберётся с проблемами.