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175 лет назад 2016
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Итоги первых тестов Ф-1
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Надежды «Феррари» и муки «Торо Россо». Итоги первых тестов Ф-1

Первые тесты Формулы-1 позади. Сможет ли «Феррари» наконец-то дать бой «Мерседесу» и насколько серьёзны проблемы «Торо Россо» и «Макларена»?
2 марта 2017, четверг. 20:30. Авто
В Барселоне завершились первые предсезонные тесты команд Формулы-1. 10 команд чемпионата получили первую возможность серьёзно обкатать свои новинки и проверить данные с симуляторов в условиях реальных заездов. Лучше всех, как и все последние годы, смотрелись «Мерседесы» — это не стало ни для кого сюрпризом, однако в то же время очень хорошее впечатление на специалистов произвела новая «Феррари», а шасси «Рено» наверняка позволит французской команде выступить лучше, чем в прошлом году.

Эти и другие итоги четырёх дней тестов в Испании — в обзоре «Чемпионата».
Сводная таблица лучших кругов команд за четыре дня тестов:

1. «Мерседес» — 1:19.705
2. «Феррари» — 1:19.952
3. «Ред Булл» — 1:21.153
4. «Рено» — 1:21.396
5. «Заубер» — 1:21.824
6. «Уильямс» — 1:22.076
7. «Хаас» — 1:22.118
8. «Форс Индия» — 1:22.509
9. «Макларен» — 1:22.576
10. «Торо Россо» — 1:22.956.

«Феррари» преподносит сюрпризы


Увереннее всех в первые три дня тестов выглядели «Мерседесы». Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, неизменно менявшиеся за рулём машины после обеденного перерыва, проезжали наибольшую дистанцию и постоянно держались на верхних строчках протоколов. W08 работала как часы, оба гонщика по разу провели симуляцию гонки, а инженеры обкатали все интересующие их решения. Проблемы возникли лишь в финальный день, когда трасса была влажной, — отказала электрика. Эти неполадки, впрочем, настроения команде не испортили.

«Невероятно! Я словно ребёнок на американских горках: эти машины намного лучше прежних! — ликует Хэмилтон. — Определённо, это самый быстрый автомобиль, на котором я ездил в Формуле-1. Ощущения великолепные, надеюсь, эти болиды покажут, кто мальчик, а кто — мужчина».

Ближе всех к «Серебряным стрелам» в Барселоне держалась «Феррари». На SF70H не возникало серьёзных технических проблем, в то же время неофициальных протоколах гонщики «Скудерии» были неизменно близки к «Мерседесам», а во второй день даже опередили их. При этом, в отличие от немцев, итальянцы не использовали самые мягкие комплекты шин, а при сравнении кругов на «софте» оказывались быстрее.

Памятуя о неудобном положении, в котором команда оказалась после громких заявлений годичной давности, представители «Феррари» комментируют происходящее очень сдержанно. Тем не менее Серджио Маркьонне не отказал себе в удовольствии отметить, что всё складывается хорошо. «Мы сделали огромный шаг вперёд. У нас очень много мощности — больше, чем мы рассчитывали», — заявил президент «Скудерии».

«Ред Булл» от своих непосредственных соперников пока отстаёт. Лучший круг австрийцев более секунды уступает рекорду тестов в исполнении Валттери Боттаса, однако в «Ред Булл» отмечают, что пока не начинают работать над скоростью и только изучают RB13. Так или иначе технические проблемы уже в первый день заездов — очень неприятный звонок для команды.

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Плохой день для Стролла. То есть два дня


Для «Уильямса» первые тесты завершились полным фиаско. Если в первый день Фелипе Масса проехал более сотни кругов и показал многообещающее третье время, то затем пришла очередь Лэнса Стролла — в течение двух дней он трижды вылетел с трассы, разбил два передних антикрыла и повредил шасси. Последнее привело к тому, что команда завершила заезды на день раньше. «Уильямс», таким образом, полностью провалил тестовую программу и отстаёт уже, по меньшей мере, на два дня.

Нечему пока радоваться и в стане «Макларена». В течение четырёх дней механики дважды меняли двигатель: сначала возникли проблемы в масляной системе, а на следующий мотор внезапно начал терять мощность. Силовые установки отправили в Японию, чтобы создатели разобрались в причине проблем. «Конечно, мы разочарованы, — признаёт глава автоспортивной программы «Хонды» Юсуке Хасегава. — Мы разберёмся в природе проблем и устраним их к старту Гран-при Австралии. Сейчас мы можем лишь посочувствовать гонщикам».

Не блещут пока и «Хаас» с «Форс Индия», но в целом обе команды идут по графику предсезонной программы. В первый день испытаний Кевин Магнуссен показал четвёртое время, но вылетел в 10-м повороте и прошёл лишь 51 круг. Зато во второй и четвёртой «Хаас» был среди лидеров по километражу. В «Форс Индия» немало времени за рулём провели новички — Эстебан Окон и Альфонсо Селис проводили стандартные тесты, в то время как Серхио Перес садился за руль только в понедельник и четверг и отметился седьмым временем в двух секундах от лидеров.

Зато приятный сюрприз преподнёс «Рено». Если в первые дни Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер только осваивались за рулём RS17, то в третий день они пробились в первую пятёрку, уступив лишь трём грандам: «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл». Пока, впрочем, рано делать какие-то выводы о скорости французов, тем более что теперь им надо будет несколько изменить конструкцию заднего антикрыла: ФИА посчитала нынешний вариант крепления центральной стойки незаконным.

«Выстрелил» в предпоследний день испытаний и «Заубер». Если поначалу швейцарцы испытывали много проблем с прошлогодним мотором «Феррари», то в среду Маркус Эрикссон проехал очень неплохой круг, оставив позади «Хаас», «Уильямс», «Макларен» и «Торо Россо» с «Форс Индия». И всё же пока вопрос, насколько сильно на швейцарцах будет сказываться использование устаревшего движка.

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Сложное начало для «Торо Россо»


Для «Торо Россо» первая серия тестов сложилась не лучшим образом. На протяжении всех четырёх дней заездов команду преследовали технические неполадки. Сначала из-за проблем со сцеплением потерял время Даниил Квят, затем Карлосу Сайнсу пришлось ждать, пока его механики меняли силовую остановку — мотор начал терять мощность во время одной из попыток. А в заключительный день двигатель пришлось сменить ещё раз – по сути четверг «телята» пропустили.

Из хороших новостей можно отметить лишь, что гонщики довольны поведением машины и положительно отзываются о шасси. О скорости STR12 пока говорить рано: в этом году «Торо Россо» переходит с моторов «Феррари» на «Рено», поэтому главной задачей пилотов был сбор информации для последующего анализа. Гораздо больше о новой машине Квята мы сможем понять только на второй серии тестов.

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Продолжение следует


Предсезонные тесты в Барселоне продолжатся на следующей неделе: с 7 по 10 марта все 10 команд чемпионата вновь соберутся близ столицы Каталонии. У инженеров будет несколько дней, чтобы проанализировать собранную на данный момент информацию и подготовить новые решения.

В первую очередь специалисты будут следить за «Мерседесом» и «Феррари», но мы также будем ждать первых квалификационных кругов нового «Ред Булл» и следить за дальнейшими результатами «Рено» и «Уильямса» — именно они пока выглядят главными преследователями тройки лидеров. Впрочем, удивить может и тот же «Торо Россо», если разберётся с проблемами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1
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