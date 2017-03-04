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175 лет назад 2016
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Тесты Формулы-1
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

«В «Феррари» счастливы. «Макларен» — катастрофа». СМИ — о тестах

Когда «Мерседес» и «Ред Булл» раскроют весь потенциал? Почему на «Торо Россо» ломаются двигатели и кто виноват в проблемах «Макларена»?
4 марта 2017, суббота. 21:00. Авто
В Барселоне завершились первые предсезонные тесты команд Формулы-1. Инженеры собрали гигабайты информации, на основе которых будет выстроена программа работы на следующей неделе, когда пройдёт заключительная серия испытаний. И хотя расстановка сил не будет ясна даже тогда — оценить её можно будет лишь на Гран-при Австралии, первые тесты дали массу пищи для размышлений.

Самые интересные выводы зарубежных СМИ — в обзоре «Чемпионата».

«Тесты напомнили прошлый год»


По ходу первых предсезонных тестов ни у кого из специалистов не возникло сомнений в том, что W08 — пока лучшая машина сезона. Хэмилтон и Боттас за четыре дня накатали сотни кругов и постоянно держались на первых строчках протоколов — если не считать финального дня. Многие, при этом, считают, что «Мерседес» ещё не выступал в полную силу.

«Даже несмотря на проблемы с электрикой в финальный день тестов, «Мерседес» прошёл наибольшее число кругов за эти четыре дня. С самого начала W08 была быстра и надёжна, а Боттас и Хэмилтон уже провели по одной симуляции гонки, — пишет портал wtf1.co.uk. — Мы знаем, что в «Мерседесе» не любят раньше времени включать двигатель на полную мощность, но даже сейчас W08 с Т-крылом выглядит очень быстрой и очень стабильной. Эти тесты немного напомнили нам прошлогодние...»

«В «Мерседесе» добились главной цели: познакомить Валттери Боттаса со своей машиной, — отмечает Франко Нуньес из Motorsport.com. — За все четыре дня они ни разу не меняли двигатель — это говорит о выдающейся надёжности силовой установки. Но ни Боттас, ни Хэмилтон за всё время заездов не раскручивали мотор более чем до 12 тысяч об/мин и ездили лишь с большим запасом топлива».

«Скудерии» наверняка не придётся краснеть»


Главным сюрпризом минувших тестов стала «Феррари». Только «Скудерии» удавалось держаться на одном уровне с «Мерседесом» по лучшим кругам и заняла второе место по общему числу кругов. Но главное в том, что у SF70H не возникло технических проблем, а на трассе, по словам экспертов, она смотрелась стабильно и уверенно.

«Год назад на первых тестах «Феррари» лидировала три дня, в этом году — только два. Но вы вряд ли найдёте в Маранелло кого-либо, кто будет утверждать, что сейчас «Скудерия» в худшей позиции, чем двенадцать месяцев назад», — отмечает официальный сайт чемпионата Formula1.com.

«В «Феррари» счастливы. Но это не значит, что они слишком довольны, — пишет в своём блоге на Quotidiano Лео Туррини. — В команде считают, что «Мерседес» ещё не полностью раскрыл свой потенциал и ожидают увидеть «настоящую» W08 под занавес второй серии тестов. Именно поэтому Феттель и Райкконен дают столь сдержанные комментарии. Впрочем, отсутствие технических проблем — это уже шаг вперёд по сравнению с прошлым годом».
«В «Феррари» счастливы. Но это не значит, что они слишком довольны. В команде считают, что «Мерседес» ещё не полностью раскрыл свой потенциал и ожидают увидеть «настоящую» W08 под занавес второй серии тестов», — Лео Туррини.

«Роды SF70H прошли хорошо: «Скудерии» наверняка не придётся краснеть за новую машину Маттиа Бинотто, — отмечает итальянская редакция Motorsport.com. — Похоже, у «Феррари» получается эффективнее других работать с новыми шинами, ведь Себастьян Феттель участвовал в их разработке больше других и мог дать своим инженерам какую-то важную информацию».

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«Чем вообще заняты в «Ред Булл»?»


Для «Ред Булл» первые тесты прошли не так здорово: с самого начала на RB13 возникли технические проблемы, а лучший круг Даниэля Риккардо уступает лидерам почти полторы секунды. «В «Ред Булл» растёт волнение. Риккардо и Ферстаппен на двоих проехали только 297 кругов. «Мерседесы», для сравнения, проедолели 557 кругов, «Феррари» — 468», — напоминает редактор немецкой Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

Впрочем, есть версия, согласно которой «Ред Булл» также не готов раскрывать карты, по крайней мере, до второй серии предсезонных тестов. «RB13 относительно редко выезжала с аэродинамическими решётками и многие задавались вопросом: чем вообще заняты в «Ред Булл»? — пишет Sky Sports. — В паддоке подозревают, что «Ред Булл» спрятал пару тузов в рукаве и приберёг несколько важных решений до второй серии тестов, чтобы у соперников было меньше времени их скопировать».

«История спортивной трагедии»


Сезон-2017 — это первая страница новейшей истории «Макларена». Команду покинул Рон Деннис, из индекса шасси пропала аббревиатура MP4, а машины вновь стали оранжевыми, по крайней мере, отчасти. Но на трассе всё остаётся по-прежнему: моторы «Хонда» медленные и ненадёжные.

«План был в том, чтобы опробовать мотор новой спецификации, подготовленной к первой гонке сезона. Но отказ на второй день испытаний стал первой в череде проблем, в результате которых за четыре дня заездов «Хонда» использовала, по меньшей мере, пять двигателей, — пишет автор BBC Sport Эндрю Бенсон. — Глава гоночного отделения «Хонды» Юсуке Хасегава признал, что инженеры пока не знают причину проблем. Он также добавил, что не может быть уверен, что произошедшее не испортит команде начало сезона».

«Для «Макларена» первая серия предсезонных тестов обернулась катастрофой, — считает Sky Sports. — Команда заняла предпоследнее место как по числу пройденных кругов, так и по лучшему кругу. Пока нет ни одного свидетельства в пользу того, что «Хонде» удастся сравняться с «Мерседесом» ни в средней, ни в долгосрочной перспективе. Однако, союз «Макларена» и «Хонды» зашёл так далеко, что обратного пути уже нет».
«Для «Макларена» первая серия предсезонных тестов обернулась катастрофой. Команда заняла предпоследнее место как по числу пройденных кругов, так и по лучшему кругу. Пока нет ни одного свидетельства в пользу того, что «Хонде» удастся сравняться с «Мерседесом», — Sky Sports.

«Нынешняя история «Макларена» — это история спортивной и технологической трагедии. Хотя всё указывает, что виновата в этом колоссальном провале «Хонда», — пишет Лео Туррини. — Алонсо в отчаянии, хотя банковский счёт немного приподнимет ему настроение».

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«Самая проблемная машина»


Не лучшим образом прошли тесты и для «Торо Россо». Команда Даниила Квята в этом году возвращается на двигатели «Рено» и пока с ними возникают серьёзные проблемы. Джеймс Ки в один из дней даже заявил, что вопросы по поводу всех проблем машины нужно адресовать мотористам…

«Самая проблемная машина — у «Торо Россо», — считает Михаэль Шмидт из Auto Motor und Sport. — Младшая команда «Ред Булл» проехала меньше всех кругов — только 183, а на третий день дважды ломался двигатель. В последний день «Торо Россо» собрала из трёх повреждённых двигателей новый, но и он встал после одного-единственного круга. На заводских машинах «Рено» таких проблем с моторами не возникало, это значит, что они могут быть вызваны тем, как силовая установка крепится в болид, либо же особенностями топлива и масел «Торо Россо». «Рено» использует в своих машинах BP и Castrol, в то время как команды «Ред Булл» сотрудничают с Mobil».

«Первые тесты «Торо Россо» покидает со смешанными чувствами, — пишет Formula1.com. — Многие эксперты восхищались STR12 за инновационный внешний вид и яркую раскраску, но надёжностью эта машина похвастаться пока не может. Если ситуация повторится и на вторых тестах, «Торо Россо» начнёт сезон в ранге отстающих».

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По прозвищу «зверь»


Первые тесты новых машин — это всегда интрига, но в этом году к первым зимним испытанием было приковано повышенное внимание: это была первая возможность увидеть болиды 2017 года в условиях, приближенных к боевым. И на большинство наблюдателей автомобили произвели благоприятное впечатление: они действительно быстрее и агрессивнее. Льюис Хэмилтон даже назвал W08 самой быстрой машиной Формулы-1, на которой ему приходилось ездить.

«Мы знали, что новые машины будут быстрыми, а, судя по временам на тестах, эти болиды легко побьют большинство рекордов, — пишет Sky Sports. — «Мерседес» и «Феррари» уже едут на три секунды быстрее, чем на первых тестах прошлого года. И вообще это самые высокие результаты зимних тестов со времён дебюта «Брауна» с двойным диффузором. Эти машины очень понравились гонщикам, но понравятся ли новые гонки болельщикам?»
«Самая проблемная машина — у «Торо Россо». Младшая команда «Ред Булл» проехала меньше всех кругов — только 183, а на третий день дважды ломался двигатель. В последний день «Торо Россо» собрала из трёх повреждённых двигателей новый, но и он встал после одного-единственного круга», — Auto Motor und Sport.

Этим же вопросом задаётся и The Guardian. Британское издание отмечает, что машины стали намного требовательнее к пилотам, но достаточно ли этого, чтобы сделать спорт по-настоящему зрелищным?

«В Формуле-1 достигли консенсуса в том, какие нагрузки машины должны предъявлять пилотам, а чаще всего новые болиды описывали словом «зверь», — пишет Жиль Ричардс из The Guardian. — Уровень механического сцепления и прижимной силы вырос, теперь гонщики могут позже тормозить и раньше разгоняться, а физические нагрузки выросли очень значительно».

«Но остаётся ещё одна проблема: пока гонщики стараются до седьмого пота, машины едут по трассе словно по рельсам, — продолжает The Guardian. — Болиды очень стабильны, их не приходится подруливать в поворотах, а все гонщики проходят повороты по одним и тем же траекториям. Если задача была превратить пилотов в героев трасс 1970-х, то она явно провалена. Машины стали более требовательными, но это не стало частью шоу. Проблема в том, что зрители по-прежнему не видят как много приходится работать пилотам».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Макларен Мерседес Ред Булл Торо Россо Феррари
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