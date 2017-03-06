Сироткин: возможно, вы увидите меня в машине раньше Сочи

«Мы сделали заметный шаг вперёд»

Ситуация очень открытая: впереди могут оказаться и «Рено», и «Форс Индия», моментами и «Торо Россо» с «Хаасом».

«Джолион и Нико — приятные парни»

Заднее антикрыло в Ф-1 стало низким и, если смотреть сбоку, словно нагнутым назад — получается, что «плавник» ведёт в никуда.

Фото: Renault Sport F1

«График работы на тренировках знаю на 90 процентов»

Идут перестановки, чтобы привнести в команду свежий воздух, но вместе с тем сохранить общую идеологию, прежнюю манеру работы.

Фото: Reuters

На первых зимних тестах Формулы-1 в Барселоне работали сразу два российских гонщика. Свсё понятно: он делил боевой болид «Торо Россо» с. Однако активно работал и участник программы «СМП Рейсинг», который не так давно был подтверждён в качестве резервного гонщика «Рено». На боковых дефлекторах нового болида RS17 появились логотипы «СМП Рейсинг», сам гонщик по ходу сезона должен принимать участие в отдельных пятничных тренировках по ходу Гран-при, а также активно работать на базе команды. Это впереди, ну а пока мы расспросили Сироткина о его работе и успехах «Рено» на первых зимних испытаниях.— Первый раз автомобиль выехал в съёмочный день в субботу, ещё до официальных тестов. Да, для команды это важный и волнительный момент. Ребята очень упорно работали всю последнюю неделю, чтобы успеть подготовить машину — в две смены, по сути, круглосуточно. Когда болид наконец-то выезжает на трассу, эмоций действительно много — тут и предвосхищения, и ожидания, и опасения…— Могло быть хуже, могло — лучше. Там вам скажет после тестов любая команда. Мы сделали заметный шагвперёд по сравнению с прошлым годом — это факт, но и другие команды тоже сделали скачок. Вопрос — насколько большой по сравнению с нами. Нам ещё предстоит выяснить скорость всех команд, когда все поедут с максимальной скоростью.Были небольшие проблемы с надёжностью, но они возникли в начале тестов и были решаемыми, так что команда смогла спокойно с ними разобраться. Поэтому большую часть тестов удалось провести с достаточно надёжным и уже быстрым автомобилем.— Конечно, мы не знаем деталей, но на первых тестах «Феррари» выглядела самой сбалансированной машиной, что для меня было весьма удивительно. Могу предположить, что они с «Мерседесом» будут делить первое место. У «Ред Булл» возникали сложности, какие-то технические моменты, но я думаю, что они в любом случае будут сразу за двумя лидерами, а потом, может, догонят и даже перегонят.Ну а дальше ситуация очень открытая: впереди могут оказаться и «Рено», и «Форс Индия», моментами и «Торо Россо» с «Хаасом». Сто процентов, что «Рено» сделал шаг вперёд. Если в прошлом году говорить о борьбе с «Форс Индия» и «Уильямсом» было просто нереально, то сейчас мы в одной группе. Посмотрим, как всё в действительности окажется в Мельбурне.— На самом деле вы сами почти всё перечислили! Полное участие во всех встречах инженеров, планирование и анализ программы, анализ сбора данных, обратной связи с пилотами. Помимо этого я регулярно изучал телеметрию вместе с инженерами прямо по ходу заездов, так что иногда мне даже не нужно было дожидаться брифинга после сессии, чтобы понимать, как что происходило.Я с ребятами ходил по трассе, выбирая подходящие места и время, чтобы изучить машины, которые в этот момент ехали, скажем так, в интересной конфигурации. Ну и просто смотрел, как ведут себя болиды в разных поворотах.— Само собой, самые подробные выводы я записал и потом отправил в инженерную группу. Конечно, с трибуны видно далеко не всё, но есть моменты, в которых заметны особенности тех или иных машин. Такие наблюдения помогают. Какой-то общий базис я получил – так или иначе, он пригодится.— Машины действительно стали выглядеть гораздо лучше, с этим не поспоришь. Но я бы не сказал, что разница невероятная. Да, пропорции чуть изменились, но сама идея, концепция машин более-менее сохранились. Добавился плавник, машины выглядят действительно агрессивнее.— Лично мне носы нравятся. По крайней мере, у большинства машин. Что касается «акульих плавников», то у нас в GP2 они тоже были, но там смотрелись здорово, потому что сочетались с высоким задним антикрылом — как было раньше в Формуле-1. Теперь заднее антикрыло в Ф-1 стало низким и, если смотреть сбоку, словно нагнутым назад — получается, что «плавник» ведёт в никуда. Поэтому так и выглядит, что не всем нравится. Но если машина быстрая и выигрывает гонки, то мне было бы не важно, как она смотрится.— Каждый день я работал вместе с инженерным составом того пилота, который работал на трассе. После заездов и во время всех брифингов боевой пилот общался со всем инженерным составом, в котором я по сути тоже находился, так что можно сказать, что мы общались постоянно.— Знаете, пока это ещё только тесты, на них программа, можно сказать, примитивная: достаточно стандартные брифинги после заездов, заполняются стандартные таблицы. Не может же такого быть, чтобы один из гонщиков сказал: «Отстаньте, не буду ничего заполнять». Само собой, пилоты делают примерно одно и то же, дают примерно одинаковое количество информации. Когда всё хорошо, то всем легко — надо смотреть на гонщиков в стрессовой ситуации, во время гоночного уик-энда. Вот тогда как правило и проявляются различия.Джолиона я хорошо знаю ещё с прошлого сезона, приятный парень, мы много общаемся. С Нико мы знакомы ещё со времён моей работы в «Заубере». В последние годы мы общались на уровне «привет-пока», ну а так — тоже приятный парень. Думаю, с ними будет приятно работать в нынешнем сезоне.— Я уже не первый раз был на такого рода мероприятиях. В принципе здорово: показали новую машину, официально объявили о моей работе в команде. Вообще, такие презентации предваряют сезон, и всегда волнительны как для болельщиков, так и для пилотов.— Комбинезоны и машины раскрашены в похожем стиле: половина жёлтая, половина чёрная. Я думаю, если команда будет выигрывать в гонках, то очень скоро и машина, и комбинезоны начнут всем нравиться. По мне, вживую и автомобиль, и комбинезоны очень неплохо смотрятся — особенно машина.— Сильных изменений по крайней мере я не заметил, тем более что всё произошло не так давно. Плюс к этому нельзя сказать, что Фредерик был единогласным руководителем. В команде по-прежнему есть Жером Столл, Сириль Абитебуль, с которыми я много общаюсь. К Фреду я отношусь очень хорошо, считаю, что это один из людей, который смог дать команде очень многое, но не вижу, что на данный момент что-то сильно изменилось. Жером и Сириль — тоже опытные люди.— Не скажу, что изменения очень большие, но новые люди есть. Идут перестановки, чтобы привнести в команду свежий воздух, но вместе с тем сохранить общую идеологию, прежнюю манеру работы. Общие принципы сохраняются, но руководство видит моменты, которые хочет усилить.— Работать за рулём я на вторых тестах не буду, так что моё участие будет примерно таким же, как и на первых испытаниях. Буквально на следующий день после тестов начнётся двухдневная работа на симуляторе, потом в понедельникподгонка гоночного сиденья, когда машина вернётся на базу из Барселоны. После этого ряд пиар-активностей, и 17 марта я прилечу в Москву.— На 90% я этот график знаю, но, конечно, не могу рассказать. Ну и отдельные моменты мы сами до конца не знаем. Вместе с «СМП Рейсинг» мы постоянно находимся в процессе общения с «Рено», подход там достаточно гибкий, и я не и сключаю, что могут возникнуть приятные для наших болельщиков сюрпризы.— Возможно, вы увидите меня ещё до Сочи.