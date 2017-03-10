«Красные» атакуют: «Феррари» снова удивляет на тестах Формулы-1

«Мерседес»: между «Феррари» и «Ред Булл»?
По итогам восьми дней тестов гонщики «Феррари» четырежды оказывались на первых строчках неофициальных протоколов и установили рекорд тестов, новая SF70H работает без сбоев и за две недели испытаний прошла более 4000 км. Неплохое начало, но некоторые считают, что «Скудерия» ещё не раскрыла всего потенциала своего шасси. «Они блефуют — они намного быстрее, чем показывают, — сказал Льюис Хэмилтон. — Пока трудно понять, кто из нас на самом деле быстрее, но они точно очень близки к нам, если не впереди».
Новая «Феррари» приковала к себе внимание всего паддока. Неожиданное решение в области передней подвески, оригинальные сайдподы, проработанная аэродинамика — это главные отличия SF70H от машин других команд. По слухам, прогресса добились и мотористы, так что в Маранелло царит сдержанный оптимизм. «Важно, что мы проехали много кругов и, сравнивая с прошлым годом, мы можем уверенно сказать, что подготовлены лучше, — говорит Себастьян Феттель. — Но время на круге сейчас ничего не значит. Посмотрите на «Мерседес», сколько кругов они проехали, вспомните, что на тестах они никогда не гнались за секундами. Я думаю, фавориты — они».
На базе «Мерседеса» сейчас беспокойно: в команде понимают, чем грозит почивание на лаврах, но обновления, которые инженеры испытывали во вторую неделю тестов, показали себя не с лучшей стороны. В один из дней Льюис Хэмилтон неожиданно пожаловался на управляемость W08, а Валттери Боттас сказал, что команда пока не может раскрыть весь потенциал машины. «Нужно просто работать, — утверждает финн. — Если мы находим что-то, что не работает, тут же отправляем узел в Брэкли, где с ним разбираются. И я уверен, что к Мельбурну мы во всём разберёмся».
Ещё более напряжённая обстановка царит в Милтон-Кейнсе, где «Ред Булл» пытается разобраться со своей новой RB13. Австрийская команда не блистала ни скоростью, ни километражом, но многие списывали это на рутинную работу с настройками. Однако, как признался накануне финального дня испытаний Даниэль Риккардо, инженеры до сих пор не понимают, как настраивать автомобиль. «Такое ощущение, что нам не удалось добиться прогресса, — сказал Риккардо. — Мы немного запутались с настройками и нам нужно лучше понять эту машину».
Пока соотношение сил в паре «Мерседес»-«Феррари» неизвестно, «Ред Булл» немного отстаёт от лидеров. Тем не менее, эксперты считают, что у трёх грандов есть преимущество относительно остального пелотона и именно они станут доминирующей силой в первых гонках сезона. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценивает это преимущество в секунду-полторы, но примерную расстановку сил мы сможем понять только на Гран-при Австралии.
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Тёмная лошадка из Гроува
Ещё одним приятным сюрпризом второй серии тестов стал «Уильямс». Если в первую неделю испытаний из-за аварий неопытного Лэнса Стролла команда потеряла очень много времени, то теперь за счёт гигантского километража в исполнении Фелипе Массы и того же Стролла ситуация выглядит куда более радужной. FW40 надёжна и относительно быстра: во вторник в Барселоне не было никого быстрее Массы. Не ясно, сможет ли «Уильямс» хотя бы иногда выступать на уровне лидеров, но среди середняков британцы явно выделяются.
Например, «Форс Индия» по ходу тестов обнаружила ряд «слабых мест» VJM10 и перед Гран-при Австралии инженеры будут заняты их устранением. «Сейчас мы сражаемся с «Торо Россо», «Хаасом» и «Рено» за пятое место. «Уильямсы» слишком быстры для нас», — сказал в интервью немецким СМИ заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли.
Сводная таблица лучших кругов команд на зимних тестах:
1. «Феррари» — 1:18.634
2. «Мерседес» — 1:19.310
3. «Уильямс» — 1:19.420
4. «Ред Булл» — 1:19.438
5. «Торо Россо» — 1:19.837
6. «Рено» — 1:19.885
7. «Форс Индия» — 1:20.116
8. «Хаас» — 1:20.504
9. «Макларен» — 1:21.348
10. «Заубер» — 1:21.670.
1. «Феррари» — 1:18.634
2. «Мерседес» — 1:19.310
3. «Уильямс» — 1:19.420
4. «Ред Булл» — 1:19.438
5. «Торо Россо» — 1:19.837
6. «Рено» — 1:19.885
7. «Форс Индия» — 1:20.116
8. «Хаас» — 1:20.504
9. «Макларен» — 1:21.348
10. «Заубер» — 1:21.670.
У «Хааса» продолжаются проблемы с тормозами, обнаруженные ещё в прошлом году. Американцы ожидали, что «Брембо» удастся решить сложности, но, как показали тесты, система остаётся нестабильной. Ромен Грожан даже заявил, что «Хаасу» следует сменить поставщика. По слухам, в ближайшее время команда проведёт испытания продукции Carbone Industrie. Кроме того, VF-17 страдает недостаточной поворачиваемостью.
Ну, а если говорить о положении «Рено» и «Торо Россо», то тут всё зависит от моторов французской марки — пока эти силовые агрегаты не отличаются надёжностью…
Проблемы французских моторов
В межсезонье представители «Рено» неоднократно говорили о достигнутом прогрессе и обещали в ближайшее время добиться паритета в мощности с двигателями «Мерседес». Однако теперь главной проблемой французов стали не лошадиные силы, а надёжность моторов. Существование этой проблемы французы признали лишь после того, как на машине Джолиона Палмера в четверг сломалась ERS. До этого дважды из-за поломки MGU-K останавливались автомобили «Ред Булл», а в «Торо Россо» и вовсе потеряли несколько дней из-за отказов моторов.
«К сезону-2017 мы построили совершенно новый мотор, — объясняет глава отдела мотористов «Рено» Реми Таффен. — Решения возникших проблем уже на подходе, мы рассчитываем внедрить их ещё до гонки в Австралии и верим, что они позволят на старте сезона добиться приемлемого уровня надёжности».
Нужно, впрочем, признать, что по скорости моторы «Рено», похоже, действительно прибавили. Так, «Торо Россо» и заводской коллектив французов по лучшему кругу уступили лишь трём грандам и «Уильямсу», их главному преследователю. В то же время стоит отметить, что у «Торо Россо» ситуация с надёжностью явно улучшилась: проблемы ещё остаются, но на второй неделе Квят и Сайнс провели на трассе гораздо больше времени. И это хороший знак.
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«Макларен»: катастрофа продолжается
Зимние тесты для «Макларена» обернулись худшим ночным кошмаром, а отношения команды с «Хондой» достигли низшей точки. «Не думаю, что с точки зрения шасси мы так уж далеко от соперников, но у нас есть проблема — двигатель», — заявил в сердцах Фернандо Алонсо. На тестах «Макларен» работал с «придушенным» мотором, однако это не уберегло от очередной серии поломок: механикам вновь пришлось несколько раз менять силовую установку.
В итоге «Макларен» проехал меньше всех за эти тесты, да и пройденные гонщиками круги несут меньше полезной информации. «Из-за того, что мы не можем пройти длинные отрезки, мы не знаем, например, какова температура системы охлаждения после, скажем, 50 кругов», — говорит Стоффель Вандорн. Кроме того, у инженеров нет данных о работе основных элементов аэродинамики, поскольку скорость «Макларена» на прямых уступает соперникам 30 км/ч, а значит, антикрылья не нагружаются полностью.
По сумме лучших кругов на тестах «Макларен» находится на предпоследней строчке и опережает лишь «Заубер», так что визит в Мельбурн на Гран-при Австралии для Зака Брауна, его подопечных и компании «Хонда» окажется непростым испытанием.
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