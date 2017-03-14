«„Феррари“ на три десятых быстрее». СМИ — о расстановке сил в Ф-1

В условиях перемен в техническом регламенте расстановка сил всегда является дополнительной интригой, а специалисты гадают, кому удалось получить выгоду благодаря новым правилам. Попытаемся разобраться, каков статус-кво на данный момент — «Чемпионат» изучил мнения западных экспертов.
«„Скудерия“ была самой быстрой»
Времена на круге во время тестов зачастую не несут никакой полезной информации — мы не знаем программ, по которым работали гонщики, и сколько топлива было на борту их машин. Тем не менее, имея данные о скорости машины на каждом круге, с помощью информации о расходе топлива на данной конкретной трассе, эксперты могут дать хотя бы приблизительную оценку новым болидам. И, согласно их оценкам, пока быстрее всех «Феррари».
«Цифры говорят о том, что в ходе симуляции гонки «Феррари» на три десятых быстрее «Мерседеса», хотя мы не знаем истинного потенциала W08: «Серебряные стрелы» традиционно не атакуют в полной мере ни на тестах, ни в свободных заездах, — пишет известный эксперт Джеймс Аллен. — «Ред Булл» уступил «Мерседесу» четыре десятых, а это значит, что их отставание от «Феррари» — 0,7-0,8 секунды. На тестах «Скудерия» действительно была самой быстрой».
«Феррари» явно прибавила, но за счёт чего «Скудерии» удалось сделать такой шаг вперёд? Или дело в том, что «Мерседесу» не смог сохранить преимущество? Британский журналист Эндрю Бенсон считает, что у инженеров W08 есть проблемы с машиной.
«Преимущество «Феррари» на тестах может объясняться тем, что в «Мерседесе» ещё не до конца разобрались с машиной: часть обновлений, испытанных на второй неделе тестов, работала не так, как ожидали инженеры, — считает редактор BBC Sport. — Пока «Феррари» не выйдет на трассу в реальной борьбе, скептицизм по поводу их формы неизбежен — слишком часто в последние годы «Скудерия» не оправдывала ожиданий. Например, год назад на тестах «Феррари», казалось, уступает всего три десятых «Мерседесу», но в квалификации в Мельбурне Хэмилтон «привёз» «красным» 0,8 секунды».
Так или иначе, факт остаётся фактом: «Феррари» прибавила. Об этом не говорят вслух, но сейчас ожидания от гонщиков «Скудерии» примерно на том же уровне, где и год назад, когда все были уверены, что Маранелло выиграет несколько гонок и будет наконец сражаться за титул. И это даже породило слухи о том, что Льюис Хэмилтон готов уйти из «Мерседеса» по окончании контракта и продолжить карьеру в «Феррари».
GrandPrix: «Не секрет, что до Мельбурна «Ред Булл» скрывает самые заметные находки в области аэродинамики, но график развития машины уже отстаёт от изначальной программы».
«Впервые с 2008 года у «Феррари» может появиться конкурентоспособная машина — и для Маранелло нет времени лучше для обновления состава, — пишет The Daily Express. — Райкконен продлил свой контракт с «Феррари» лишь в середине прошлого года и новое соглашение истекает в конце 2017-го. Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в 2018-м, когда ему будет 33 года. Льюис с детства был фанатом «Феррари», и гоняться в красном комбинезоне — его детская мечта. И «Скудерия» наверняка готова раскошелиться на трёхкратного чемпиона мира».
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«В «Ред Булл» волнуются»
Одной из главных неожиданностей со знаком минус на тестах стала скорость «Ред Булл». Австрийцы явно уступали в темпе «Феррари» и «Мерседесу» и проехали куда меньшую дистанцию — у «Рено» вновь проблемы с надёжностью. И хотя предполагается, что свои главные козыри в области аэродинамики «Ред Булл» ещё не выложил, неполадки в силовой установке начинают беспокоить бывших чемпионов.
«Команда из Милтон-Кейнса проехала гораздо меньше кругов, чем «Мерседес» или «Феррари», а гонщики «Ред Булл» оказались только на пятой строчке сводных протоколов тестов. Феттель даже уколол свою бывшую команду: «Они что, просто поставили новые шины на прошлогоднюю машину?» — пишет журналист F1i Филлип ван Остен. — Теперь от «Ред Булл» ждут интенсивной доработки машины к гонке в Мельбурну, но проблема в том, что в Барселоне у команды возникли неполадки с новым мотором «Рено». Проблемы с французской силовой установкой возникли и у «Торо Россо», не совладавшей с блоком ERS. Хельмут Марко признает, что в «Ред Булл» волнуются о надёжности своих машин».
«Не секрет, что до Мельбурна «Ред Булл» скрывает самые заметные находки в области аэродинамики, но график развития машины уже отстаёт от изначальной программы из-за проблем с моторами «Рено», — пишет портал GrandPrix.
Однако не все считают, что дела у «Ред Булл» плохи. Так, Эндрю Бенсон отмечает, что оценить скорость машин Эдриана Ньюи до первой гонки сезона всегда было проблематично. «На тестах «Ред Булл» обычно не блистал. Даже в годы доминирования австрийцев зимой оценить истинный темп их машины было трудно», — напоминает BBC Sport.
The Daily Express: «Если «Макларену» придётся выбирать между Алонсо и «Хондой», выбор очевиден».
«Что не так с этими моторами?»
Несмотря на проблемы «Ред Булл», главным неудачником минувших тестов однозначно признают «Макларен». Ситуацию в Уокинге теперь описывают исключительно словами «катастрофа» и «провал».
Сезон-2017 станет третьим годом возрождённого союза «Макларен-Хонда». Предполагалось, что к своему третьему сезону «Хонда» выйдет на уровень других поставщиков, а «Макларен» сможет бороться за победы и подиумы. Тесты, впрочем, говорят о том, что «Макларен» сможет соперничать разве что с «Зауберами» — у MCL32 нет ни скорости, ни надёжности, а у Булье с Алонсо кончается ещё и терпение.
«Что не так с этими моторами? Насколько я знаю, главная проблема — вибрации. На торможениях возникают настолько сильные вибрации, что это влияет на электронику, а некоторые детали начинают смещаться со своего изначального положения», — объясняет журналист Sky Sports Дэвид Крофт.
«В этом году «Макларен» проехал 425 кругов — это гораздо меньше, чем 710 кругов год назад. При этом ненадёжность моторов — только одна из проблем «Хонды», которой также недостаёт мощности, — пишет FOX Sports. — Гоночный директор команды Эрик Булье считает, что непонимание «Хондой» мира Формулы-1 является частью проблемы».
BBC Sport: «Преимущество «Феррари» на тестах может объясняться тем, что в «Мерседесе» ещё не до конца разобрались с машиной».
Моментом истины для «Макларена» станет Гран-при Австралии. «Хонда» обещает решить свои проблемы с двигателем к первому этапу сезона, но уже в середине чемпионата — летом — Фернандо Алонсо должен принять решение о продолжении карьеры. И говорят, что испанец больше не хочет гоняться за Уокинг.
«Уже два года Алонсо не поднимался на подиум. Контракт испанца истекает в конце предстоящего сезона и он запросто уже летом может решить покинуть «Макларен», — считает Джеймс Грей из The Daily Express. — Соглашение между командой и «Хондой» рассчитано до 2024 году, но чудовищные проблемы с двигателями могут привести к досрочному разрыву партнёрства. И если Алонсо решит остаться, этот вопрос встанет гораздо острее. И становится ясно, что если «Макларену» придётся выбирать между Алонсо и «Хондой», выбор очевиден. Только время покажет, останется ли «Нандо» в «Макларене», но если проблемы «Хонды» продолжатся, он сделает всё, чтобы побыстрее убраться из Уокинга».
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