Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Тесты Формулы-1: «Феррари» впереди «Мерседеса», «Ред Булл» позади
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

«„Феррари“ на три десятых быстрее». СМИ — о расстановке сил в Ф-1

Кто получит преимущество на старте сезона: «Мерседес» или «Феррари»? Как далеко от лидеров «Ред Булл» и чего Алонсо ждать от «Макларена»?
14 марта 2017, вторник. 15:17. Авто
Новый сезон Формулы-1 болельщики ждут с особым нетерпением — машины 2017 года уже сейчас называют самыми быстрыми в истории «Королевских гонок», а управлять ими стало намного сложнее, говорят пилоты. В то же время противоречивые результаты тестов только добавили интриги предстоящему чемпионату: на испытаниях в Барселоне «Феррари» опередила «Мерседес», многолетнего лидера первенства. Дошло до того, что Льюис Хэмилтон назвал «Скудерию» фаворитом предстоящего сезона.

В условиях перемен в техническом регламенте расстановка сил всегда является дополнительной интригой, а специалисты гадают, кому удалось получить выгоду благодаря новым правилам. Попытаемся разобраться, каков статус-кво на данный момент — «Чемпионат» изучил мнения западных экспертов.

«„Скудерия“ была самой быстрой»


Времена на круге во время тестов зачастую не несут никакой полезной информации — мы не знаем программ, по которым работали гонщики, и сколько топлива было на борту их машин. Тем не менее, имея данные о скорости машины на каждом круге, с помощью информации о расходе топлива на данной конкретной трассе, эксперты могут дать хотя бы приблизительную оценку новым болидам.
И, согласно их оценкам, пока быстрее всех «Феррари».

«Цифры говорят о том, что в ходе симуляции гонки «Феррари» на три десятых быстрее «Мерседеса», хотя мы не знаем истинного потенциала W08: «Серебряные стрелы» традиционно не атакуют в полной мере ни на тестах, ни в свободных заездах, — пишет известный эксперт Джеймс Аллен. — «Ред Булл» уступил «Мерседесу» четыре десятых, а это значит, что их отставание от «Феррари» — 0,7-0,8 секунды. На тестах «Скудерия» действительно была самой быстрой».

«Феррари» явно прибавила, но за счёт чего «Скудерии» удалось сделать такой шаг вперёд? Или дело в том, что «Мерседесу» не смог сохранить преимущество? Британский журналист Эндрю Бенсон считает, что у инженеров W08 есть проблемы с машиной.

«Преимущество «Феррари» на тестах может объясняться тем, что в «Мерседесе» ещё не до конца разобрались с машиной: часть обновлений, испытанных на второй неделе тестов, работала не так, как ожидали инженеры, — считает редактор BBC Sport. — Пока «Феррари» не выйдет на трассу в реальной борьбе, скептицизм по поводу их формы неизбежен — слишком часто в последние годы «Скудерия» не оправдывала ожиданий. Например, год назад на тестах «Феррари», казалось, уступает всего три десятых «Мерседесу», но в квалификации в Мельбурне Хэмилтон «привёз» «красным» 0,8 секунды».

Так или иначе, факт остаётся фактом: «Феррари» прибавила. Об этом не говорят вслух, но сейчас ожидания от гонщиков «Скудерии» примерно на том же уровне, где и год назад, когда все были уверены, что Маранелло выиграет несколько гонок и будет наконец сражаться за титул. И это даже породило слухи о том, что Льюис Хэмилтон готов уйти из «Мерседеса» по окончании контракта и продолжить карьеру в «Феррари».
GrandPrix: «Не секрет, что до Мельбурна «Ред Булл» скрывает самые заметные находки в области аэродинамики, но график развития машины уже отстаёт от изначальной программы».

«Впервые с 2008 года у «Феррари» может появиться конкурентоспособная машина — и для Маранелло нет времени лучше для обновления состава, — пишет The Daily Express. — Райкконен продлил свой контракт с «Феррари» лишь в середине прошлого года и новое соглашение истекает в конце 2017-го. Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» истекает в 2018-м, когда ему будет 33 года. Льюис с детства был фанатом «Феррари», и гоняться в красном комбинезоне — его детская мечта. И «Скудерия» наверняка готова раскошелиться на трёхкратного чемпиона мира».

>>> «Красные» атакуют: «Феррари» снова удивляет на тестах Формулы-1

«В «Ред Булл» волнуются»


Одной из главных неожиданностей со знаком минус на тестах стала скорость «Ред Булл». Австрийцы явно уступали в темпе «Феррари» и «Мерседесу» и проехали куда меньшую дистанцию — у «Рено» вновь проблемы с надёжностью. И хотя предполагается, что свои главные козыри в области аэродинамики «Ред Булл» ещё не выложил, неполадки в силовой установке начинают беспокоить бывших чемпионов.

«Команда из Милтон-Кейнса проехала гораздо меньше кругов, чем «Мерседес» или «Феррари», а гонщики «Ред Булл» оказались только на пятой строчке сводных протоколов тестов. Феттель даже уколол свою бывшую команду: «Они что, просто поставили новые шины на прошлогоднюю машину?» — пишет журналист F1i Филлип ван Остен. — Теперь от «Ред Булл» ждут интенсивной доработки машины к гонке в Мельбурну, но проблема в том, что в Барселоне у команды возникли неполадки с новым мотором «Рено». Проблемы с французской силовой установкой возникли и у «Торо Россо», не совладавшей с блоком ERS. Хельмут Марко признает, что в «Ред Булл» волнуются о надёжности своих машин».

«Не секрет, что до Мельбурна «Ред Булл» скрывает самые заметные находки в области аэродинамики, но график развития машины уже отстаёт от изначальной программы из-за проблем с моторами «Рено», — пишет портал GrandPrix.

Однако не все считают, что дела у «Ред Булл» плохи. Так, Эндрю Бенсон отмечает, что оценить скорость машин Эдриана Ньюи до первой гонки сезона всегда было проблематично. «На тестах «Ред Булл» обычно не блистал. Даже в годы доминирования австрийцев зимой оценить истинный темп их машины было трудно», — напоминает BBC Sport.
The Daily Express: «Если «Макларену» придётся выбирать между Алонсо и «Хондой», выбор очевиден».

«Что не так с этими моторами?»


Несмотря на проблемы «Ред Булл», главным неудачником минувших тестов однозначно признают «Макларен». Ситуацию в Уокинге теперь описывают исключительно словами «катастрофа» и «провал».

Сезон-2017 станет третьим годом возрождённого союза «Макларен-Хонда». Предполагалось, что к своему третьему сезону «Хонда» выйдет на уровень других поставщиков, а «Макларен» сможет бороться за победы и подиумы. Тесты, впрочем, говорят о том, что «Макларен» сможет соперничать разве что с «Зауберами» — у MCL32 нет ни скорости, ни надёжности, а у Булье с Алонсо кончается ещё и терпение.


«Что не так с этими моторами? Насколько я знаю, главная проблема — вибрации. На торможениях возникают настолько сильные вибрации, что это влияет на электронику, а некоторые детали начинают смещаться со своего изначального положения», — объясняет журналист Sky Sports Дэвид Крофт.

«В этом году «Макларен» проехал 425 кругов — это гораздо меньше, чем 710 кругов год назад. При этом ненадёжность моторов — только одна из проблем «Хонды», которой также недостаёт мощности, — пишет FOX Sports. — Гоночный директор команды Эрик Булье считает, что непонимание «Хондой» мира Формулы-1 является частью проблемы».
BBC Sport: «Преимущество «Феррари» на тестах может объясняться тем, что в «Мерседесе» ещё не до конца разобрались с машиной».

Моментом истины для «Макларена» станет Гран-при Австралии. «Хонда» обещает решить свои проблемы с двигателем к первому этапу сезона, но уже в середине чемпионата — летом — Фернандо Алонсо должен принять решение о продолжении карьеры. И говорят, что испанец больше не хочет гоняться за Уокинг.

«Уже два года Алонсо не поднимался на подиум. Контракт испанца истекает в конце предстоящего сезона и он запросто уже летом может решить покинуть «Макларен», — считает Джеймс Грей из The Daily Express. — Соглашение между командой и «Хондой» рассчитано до 2024 году, но чудовищные проблемы с двигателями могут привести к досрочному разрыву партнёрства. И если Алонсо решит остаться, этот вопрос встанет гораздо острее. И становится ясно, что если «Макларену» придётся выбирать между Алонсо и «Хондой», выбор очевиден. Только время покажет, останется ли «Нандо» в «Макларене», но если проблемы «Хонды» продолжатся, он сделает всё, чтобы побыстрее убраться из Уокинга».

>>> «У нас одна проблема — мотор». Как «Хонда» взбесила Алонсо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Макларен Мерседес Ред Булл Феррари Хонда Ф-1 Льюис Хэмилтон Фернандо Алонсо
Новости. Авто
14 марта 2017, вторник
18:38 Грожан: хочу выступать за большие команды, но горжусь достижениями в «Хаасе»
17:37 Зурер: нужно запретить акульи плавники на болидах
16:43 Окон: надеюсь уже в Австралии бросить вызов Пересу
15:32 Ливрея болидов «Форс Индия» станет розовой в рамках партнёрства с BWT
15:32 Маркьонне: «Мерседес» всё ещё впереди
14:48 В России пройдёт эксклюзивная премьера фильма об ирландском гонщике Томми Бёрне
14:27 Маркелов: если буду бороться с напарником за титул в Ф-2, помощи он не дождётся
13:57 Квят: с правильной машиной я бы мог бороться за чемпионство
13:07 Лауда: визит Росберга в паддок в Барселоне стал сюрпризом
12:49 Петров: роль двигателей в сезоне-2017 в Формуле-1 возрастёт
12:30 Команды согласовали правила Ф-1, касающиеся стартов с места
11:40 Лауда: «Мерседес» ожидает тяжёлый сезон
11:24 Зурер: в Мельбурне Ньюи может представить блестящие обновления «Ред Булл»
11:06 Смедли: судить о Стролле можно будет лишь через полгода
10:15 «Форс Индия» объявила о партнёрстве с MEZA Sports
00:56 SMP Racing выступит в Blancpain GT Series в 2017 году
13 марта 2017, понедельник
23:33 Моторы «Мерседеса» и «Феррари» достигли громкости в 110 децибелов
22:32 Вольф: настоящий «Ред Булл» мы увидим в Мельбурне
22:01 «Хонда»: мы можем решить проблемы с надёжностью к Мельбурну
21:21 Тост: с оптимизмом жду решения проблем с мотором «Рено»
20:11 Мацусита — лучший в первый день тестов Формулы-2 в Барселоне, Маркелов — 11-й
19:29 «Хаас» испытает новые тормоза на Гран-при Бахрейна
18:00 Вильнёв: быть в «Макларене» всё равно лучше, чем сидеть дома
17:26 В Португалии хотят провести внезачётную гонку Формулы-1
16:00 Экс-пилот Ф-1 Патрик Нев скончался в возрасте 67 лет
14:58 Мексиканец, машину которого зацепил Мик, не знает, отдавать ли её в ремонт
14:34 «Рено»: новый мотор превзошёл запланированные показатели по скорости
14:08 Алёшин: моя гонка была смазана двумя инцидентами
13:56 Мик: историю о вылете на последнем допе придётся рассказывать сотни раз
13:34 Купленные «Феррари» акции Ф-1 никак не связаны с предложением Liberty Media
12:32 Лоренсо остался доволен прогрессом «Дукати» на тестах в Катаре
11:47 Команды Ф-1 опасаются возможной нехватки топлива на всю гоночную дистанцию
10:59 Хэмилтон: рад, что сейчас у нас всего две недели тестов
10:22 NASCAR изучит видеозапись драки Кайла Буша и Джоуи Логано
09:56 Труэкс выиграл гонку NASCAR в Лас-Вегасе, Буш и Логано подрались после финиша
00:25 Liberty: с моторами в Формуле-1 надо что-то делать
12 марта 2017, воскресенье
23:37 Виньялес — лучший по итогам тестов MotoGP в Катаре, Росси — шестой
22:56 Крис Мик выиграл Ралли Мексики WRC, несмотря на вылет с трассы, Ожье — второй
22:54 Гонку Формулы-E в Брюсселе заменит дополнительный этап в Берлине
21:40 Бурде выиграл гонку IndyCar в Сент-Питерсберге, Алёшин — 14-й
21:06 Фарелл Уильямс стал послом ФИА в кампании за безопасность на дорогах
19:17 Лауда: пелотон Формулы-1 стал плотнее
18:19 Хэмилтон: у меня хватит музыки на несколько альбомов
17:30 Текстовая трансляция гонки IndyCar в Сент-Питерсберге
17:19 Ди Монтедземоло: мечтаю, чтобы Шумахер вернулся
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что делать Фернандо Алонсо перед сезоном-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+