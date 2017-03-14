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«„Феррари“ на три десятых быстрее». СМИ — о расстановке сил в Ф-1

Кто получит преимущество на старте сезона: «Мерседес» или «Феррари»? Как далеко от лидеров «Ред Булл» и чего Алонсо ждать от «Макларена»?