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Автомобиль «Форс Индия» в сезоне-2017 Формулы-1 получит розовую раскраску
Фото: Sahara Force India
Текст: Евгений Кустов

Розовая «Форс Индия» и ещё 9 странных раскрасок машин Формулы-1

На старт сезона Формулы-1 выйдет розовый болид: новую раскраску получила «Форс Индия». Мы вспомнили все самые странные ливреи команд Ф-1.
14 марта 2017, вторник. 19:30. Авто

С «Мерседесом» не спутать


Фото: Sahara Force India

Успешные результаты «Форс Индия» позволили команде заключить контракт с компанией BWT, которая специализируется на водоочистке и водоподготовке. BWT прежде была представлена в серии DTM и других чемпионатах, при этом всегда требовала, чтобы спонсируемая ею гоночная техника была окрашена в фирменный розовый цвет. И «Форс Индия» VJM10 исключением не стала: серебристая расцветка, из-за которой Переса и Окона иногда путали с гонщиками «Мерседеса», уступила место весьма необычным для Формулы-1 цветам. К слову, и гоночные шлемы пилотов тоже будут перекрашены в розовый цвет, но их пока не показали.

Странный прощальный «Брэбем»




Розовый цвет встречался в Формуле-1 и прежде. Так, в 1992 году весьма странное сочетание цветов (розовый, синий и голубой) использовал агонизирующий «Брэбем» на своей BT60B. Деймону Хиллу и его коллегам удачи такая ливрея не принесла.

Зебра «Ред Булл»


Фото: Ольга Селезнёва, "Чемпионат"

Пожалуй, из всех ливрей Формулы-1 последних лет больше всего обсуждений вызвал не новый оранжево-чёрный «Макларен» (тем более что все были предупреждены о возвращении исторического оранжевого), а камуфляжная раскраска «Ред Булл» перед сезоном-2015. Болид RB11 временно получил окраску «зебры» и тем самым навсегда вошёл в историю Ф-1.

Машина-баночка


Фото: Red Bull Racing

Чтобы далеко не ходить, сразу скажем про ещё одну ливрею от «Ред Булл». Как только концерн в 2004 году приобрёл «Ягуар», то вывел на тесты болид Jaguar R5 в новой ливрее, выполненной в той же раскраске, что и баночка «Ред Булл». Получилось спорно, но интересно. Однако далее «быки» перешли к более однородной раскраске.

Слишком красный «Спайкер»


Фото: Reuters

В 2007 году новые владельцы команды «Мидлэнд» (бывший «Джордан», будущая «Форс Индия») из голландской автокомпании «Спайкер» предсказуемо решили раскрасить машину в цвета голландского флага. Однако что-то пошло не так: оранжевый оказался столь ярким, что на всех снимках машина выглядела ядовито-красной. Со временем исправились.

Земляная «Хонда»


Фото: Honda

Выкупив «БАР» у табачников, «Хонда» в сезоне-2007 решила сыграть на теме экологии: никаких логотипов спонсоров, только цвета земного шара. Может, болельщики и привыкли бы к болиду, но вдобавок к странной ливрее он обладал весьма заурядной скоростью.

Половинчатый «БАР»


Фото: Reuters
Ещё одну историю про команду из Брэкли все наверняка знают. Перед дебютом в 1999 году «БАР» намеревался выставить две машины в разной расцветке: один болид должен был получить цвета табачной марки 555, другой — Lucky Strike. Это шло вразрез с правилами Формулы-1, в итоге «БАР» пришлось уступить: была придумана новая ливрея, где две раскраски разделены молнией посередине.

Золотистый «Макларен»




2017-й — далеко не первый год, когда «Макларен» привлекает внимание экспериментами с ливреей. В далёком 1986-м на Гран-при Португалии команда Рона Денниса решила посмотреть, как машина Кеке Росберга будет смотреться, если вместо традиционных красно-белых цветов использовать золотисто-белые — в честь новых Marlboro Lights. Однако на телевизионной картинке эффектный золотистый превратился в бледно-жёлтый, и уже к следующей гонке на болиды вернулся привычный красный.

Радиатор как пасть льва


Фото: ascottcollection.com

Команда «Шэдоу» не смогла стать легендой Формулы-1, но в сезоне-1979 всё же вошла в историю. Спонсором «Шэдоу» стала табачная компания Samson из Нидерландов, и на автомобиле DN9 появился огромный лев, у которого вместо пасти оказался… радиатор.

«Феррари» бывает не красной




Напоследок о команде, которую невозможно представить без фирменного красного цвета. Конечно, мы имеем ввиду «Феррари». А между тем когда-то бывало и по-другому! На Гран-при Бельгии 1961 года местный пилот Оливье Гендебьен стал четвёртым на Ferrari 156, окрашенной в национальные жёлтые цвета. Ну а всю концовку 1964 года «Феррари» вообще провела в бело-голубой раскраске, ибо формально гонщики представляли американскую команду NART (конюшня из Маранелло в этот момент воевала с ФИА и временно бойкотировала серию).


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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