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Фото: Sauber F1 Team
Текст: Иван Матушкин

Хит-парад Испании: восхитительный Верляйн и сюрприз “Торо Россо”

Верляйн выступил на высшем уровне, “Торо Россо” ворвался в очки, а Феттель показал обгон высшего уровня — награждаем за Гран-при Испании.
15 мая 2017, понедельник. 13:35. Авто

Шикарная гонка в Барселоне подарила нам несколько сюрпризов, ярчайшую борьбу и массу впечатлений.

Лучший пилот: Паскаль Верляйн

В Барселоне было достаточно героев, но Паскаль Верляйн вышел самым героическим. Немец выжал из своего “Заубера” в два раза больше, чем тот мог дать, и держал оборону так, словно от этого зависела жизнь его команды.

В Барселоне было достаточно героев, но Паскаль Верляйн вышел самым героическим.

Карлос Сайнс может сколько угодно жаловаться на скорость на прямых, но Верляйн раз за разом блестяще занимал траекторию и выжимал накатывавшего на торможении испанца. То, что Сайнс оказался выше из-за штрафа Паскаля, — запредельная несправедливость.

Лучший обгон: Себастьян Феттель проходит Валттери Боттаса

Застряв позади Боттаса после пит-стопа, Феттель хорошо понимал: каждая потерянная секунда делает его шансы на победу ниже. Валттери уверенно оборонялся на изношенных шинах, играя на руку Льюису Хэмилтону.

Лучшим местом для обгона в Испании было торможение перед первым поворотом, в конце длинной прямой. В этой точке Боттас смещался вправо, вынуждая Феттеля уходить левее и оказываться на внешней траектории в повороте. Первый раз немец поравнялся с “Мерседесом”, но лучшая тяга на выходе оставила впереди Валттери. Во второй раз Себ снова показал, что уйдёт левее, а потом резко дернулся вправо, заняв самый край полотна, зацепил траву, но всё же оказался внутри, вписался в поворот и отобрал позицию. Этот обгон принёс ему лидерство, но не победу. Но его красоты это не портит.

Лучшая тактика: Паскаль Верляйн

Паскаль Верляйн стал единственным, кто прошёл жаркую гонку в Барселоне с одним пит-стопом. Перед этапом многие беспокоились, что шины “Пирелли” окажутся слишком жёсткими и не будут изнашиваться. В итоге, не изнашивались они только у молодого немца. И именно тактика одного пит-стопа принесла ему восьмое место.

Самое удивительное — Паскаль большую часть гонки был под атаками и должен был стереть резину кругов за десять до финиша, минимум. Вместо этого он в конце гонки даже догонял Нико Хюлькенберга. Вот уж волшебство так волшебство.

Сюрприз этапа: “Торо Россо”

Да-да, на этом месте обязан был быть Паскаль Верляйн, но его и так уже слишком много. Что до “Торо Россо”, то после квалификации никто не ждал младших итальянцев в очках двумя машинами, однако вы всё сами видели.

Не сказать, чтобы в гонке “Торо Россо” был сказочно быстр — Сайнс не мог пройти Верляйна, Квят долгое время едва сдерживал Алонсо, но после всех предыдущих проблем форма команды стала приятным сюрпризом. В конце концов, кроме них двумя машинами в Топ-10 заехала только “Форс Индия”.

Не сказать, чтобы в гонке “Торо Россо” был сказочно быстр — Сайнс не мог пройти Верляйна, Квят долгое время едва сдерживал Алонсо.

Провал этапа: “Уильямс”

На Гран-при Испании очками копилку пополнили “Мерседес”, “Феррари”, “Ред Булл”, “Форс Индия”, “Рено”, “Торо Россо”, “Заубер”, “Хаас”… В этом списке нет лишь двух команд — “Макларена” и “Уильямса”. И если от “Макларена” это ожидалось, то команда из Гроува в очередной раз провалилась.

Конечно, на “Уильямсе” сказалась стартовая авария Фелипе Массы, отбросившая его в хвост пелотона. Но ещё в квалификации он стал только девятым, проиграв помимо лидеров Алонсо и Пересу. В гонке же что Фелипе, что Лэнс Стролл были так плохи, что бороться могли только с Джолионом Палмером. А Стролл и ему проиграл.

Полное впечатление о “Уильямсе” в Барселоне может составить по моменту, когда Фернандо Алонсо за пару минут прошёл сперва Массу, а затем Стролла.

Полное впечатление о “Уильямсе” в Барселоне может составить по моменту, когда Фернандо Алонсо за пару минут прошёл сперва Массу, а затем Стролла. В Гроуве, вроде бы, построили четвёртую по скорости машину. Но сейчас они шестые в Кубке конструкторов и с каждым этапом дела у них всё хуже.

Цитата этапа: Льюис Хэмилтон

“Себ ехал так быстро. Нужно было жать изо всех сил, чтобы постараться приблизиться и не позволить ему уехать слишком далеко. Это была самая ядрёная борьба, которую я могу вспомнить за последнее время. Нашему спорту необходимо, чтобы такая борьба была в каждой гонке. Именно поэтому я и занимаюсь гонками. Плотная борьба с четырёхкратным чемпионом мира Феттелем — это здорово”.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Торо Россо Уильямс Льюис Хэмилтон Паскаль Верляйн Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Испании
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