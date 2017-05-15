Алонсо творит чудеса, Вандорн печалит. Оценки за Гран-при Испании

В Барселоне местные пилоты оказались на высоте, лидеры не обошлись без помарок, а аутсайдеры стартовых гонок вновь провалились.

«Мерседес» контратакует, Квят оттолкнулся ото дна и другие итоги ГП Испании Льюис и Себ впервые сошлись в очной борьбе за победу, Кими становится вторым пилотом, а Квят набирает очки, но остаётся в тени напарника.

Льюис Хэмилтон — 9

Британец выиграл гонку, но без доли везения тут не обошлось. Именно виртуальный сейфти-кар съел преимущество Феттеля и дал Льюису шанс на атаку. Похвалим Хэмилтона за отличную квалификацию, но напомним про проигранный старт.

Серхио Перес — 9

Пулемётная стабильность мексиканца: он в очках 15-ю гонку подряд! Чеко не творил чудес, но и никаких ошибок не совершил, использовав потенциал машины. Разве что в субботу в теории мог бы обойти Алонсо.

Паскаль Верляйн — 9

Ещё месяц назад немец был в непонятном и даже глупом положении из-за травмы шеи, но в минувший уик-энд Паскаль — настоящая звезда! Сначала пробился в Q2, а в гонке сумел отлично сберечь «софт», что и вывело его в очковую зону. Дальше — отличная оборона. За 5-секундный штраф слишком сильно ругать не будем: если бы не позднее решение свернуть на пит-лейн, Верляйн запросто мог оказаться позади обоих «Хаасов».

Небольшую ошибку в квалификации Себ компенсировал отличным стартом и дальше контролировал ход гонки.

Себастьян Феттель — 8,5

Небольшую ошибку в квалификации Себ компенсировал отличным стартом и дальше контролировал ход гонки. Однако немец вместе с командой неверно оценил ситуацию при виртуальном сейфти-каре, что стоило победы. Понятно, что из корпоративных соображений «Скудерия» будет защищать свою тактику, но внутреннему разбирательству наверняка быть.

Фернандо Алонсо – 8,5

Испанец на родине всегда хорошо, и в субботу Фернандо подарил болельщикам очередное чудо. Увы, в гонке всё было кончено уже на старте в борьбе с Массой.

Нико Хюлькенберг — 8

Чуть ли не впервые в сезоне Халк отыграл позиции на старте, обойдя Магнуссена и Сайнса, да и в боксах команда сработала на славу, «перепрыгнув» Верляйна. На фоне напарника немец смотрелся как бог, но это больше проблема Палмера, чем заслуга Нико.

Карлос Сайнс — 8

Испанец разгромил Квята в субботу, но в воскресенье уже не так блистал, застряв в концовке за Верляйном. Так или иначе, Карлос набрал близкое к максимальному количество очков.

Эстебан Окон — 7,5

Француз «заразился» от Переса стабильностью и, наверное, даже превышает ожидания «Форс Индия». И всё же подчеркнём, что показывать равную с Чеко скорость Окон пока не может.

Даниэль Риккардо — 7,5

Скучная гонка для австралийца после проигранной напарнику квалификации. Дэн словно знал, что на старте лучше чуть отстать от двух финских пилотов.

Даниил Квят — 7,5

Субботний кошмар (а по-другому и не скажешь) сменился воскресным прорывом. В «Торо Россо» придумали отличную тактику, но без самого пилота тут никак: Палмер в «Рено» при схожей стратегии как был позади, так там и остался. А вот Квят отлично использовал преимущество мягких шин, пройдя Грожана и потолкавшись с Магнуссеном. Теперь осталось разобраться с ужасными субботними проблемами.

Квят в Испании: с последнего ряда — в очки! Гран-при Испании принёс Даниилу Квяту провал в квалификации, но на него россиянин ответил мощным прорывом и финишем в топ-10.

Ромен Грожан — 6,5

Многообещающий уик-энд принёс не лучший результат. Ошибка в квалификации лишила Грожана шансов на третий сегмент, а в гонке Ромен попал в очки только благодаря проколу Магнуссена.

Фелипе Масса – 6,5

Несмотря на стартовый прокол, Фелипе сумел опередить Лэнса Стролла — впрочем, учитывая темп канадца, ничего удивительного в этом нет. Судя по повтору, бразилец не виноват в стартовой катавасии, можем ему только посочувствовать.

Кевин Магнуссен – 6

Кевин по ходу уик-энда смотрелся лучше Грожана и должен был финишировать выше, но сам всё испортил, когда пошёл на крайние меры в попытке сдержать Квята. Судя по повтору, именно датчанин был инициатором столкновения, так что можно сказать, что последовавший прокол — следствие испорченной кармы.

Именно датчанин был инициатором столкновения, так что можно сказать, что последовавший прокол — следствие испорченной кармы.

Валттери Боттас — 6

Куда пропала скорость сочинского триумфатора? Валттери уступил Льюису в квалификации, а в гонке ехал заметно хуже напарника. Полагаем, что тактика с одним пит-стопом не сильно помогла бы даже без виртуального сейфти-кара и отказа двигателя.

Маркус Эрикссон — 5,5

В квалификации шведу не хватило сущей мелочи, чтобы опередить Верляйна и пройти в Q2. Но в гонке на фоне немца Маркус смотрелся откровенно бледно.

Джолион Палмер — 4

Трудный старт сезона продолжается. Британец в очередной раз без шансов проиграл Хюлькенбергу в субботу и не сумел — в отличие от того же Квята — пробиться вперёд в гонке. Давление на Джолиона растёт, а шансы на сохранение места в 2018 году переходят в разряд теоретических.

Давление на Джолиона растёт, а шансы на сохранение места в 2018 году переходят в разряд теоретических.

Лэнс Стролл — 4

Наверное, канадец думал, что адаптация к Формуле-1 дастся ему легче. Пока Лэнс откровенно не готов к новым скоростям чемпионата, и Барселона вновь это подтвердила.

Стоффель Вандорн — 3

Бельгиец никак не может войти в ритм и бледно смотрится на фоне Алонсо — особенно когда Фернандо выстрелил в квалификации. Вдобавок ко всему Вандорн не заметил Массу и сломал себе подвеску.

Макс Ферстаппен и Кими Райкконен — б/о

На старте голландец и финн стали жертвами обстоятельств, винить их особо не в чем. Попеняем Кими за ошибку в квалификации и похвалим за общение с мальчиком, ставшим главной звездой Гран-при.