«Формула-1 изменилась». СМИ — о борьбе за титул и маленьком фанате Кими

Что думают итальянцы о командной тактике «Мерседеса», удалось ли Ньюи подтянуть «Ред Булл» к лидерам и как 6-летний фанат встретился с Кими.

«Блестящая битва двух суперчемпионов, двух великих команд, сегодня сражающихся на равных! Одна из лучших гонок в последние годы!» — ликует Умберто Дзапеллони из La Gazzetta dello Sport. «Мы ждали этого 10 лет. Феттель и Хэмилтон на двоих выиграли семь чемпионатов, но мы редко видели их в очной борьбе друг с другом. А именно эта борьба и превратила Гран-при Испании в незабываемое сражение, которое, несомненно, станет классикой Формулы-1», — согласен с коллегой журналист Sky Sports Пит Гилл.

«Пока рано судить, но с переходом на новый курс Liberty Media мы снова увидели ту динамику, страсть и шоу, которых в Формуле-1 не было уже давно, — отмечает Флавио Ванетти из Corriere della Sera. — Может, с этого и надо было начать — отправить Берни Экклстоуна домой? При всём уважении к великому старцу».

Гран-при Испании, в котором сошлись напряжённая борьба на трассе и тактические уловки, командная тактика и воля к победе, стал одной из самых ярких гонок за последние годы. «Мерседес» и «Феррари» продолжают равную борьбу за титул — и журналисты с восторгом наблюдают за сражением двух самых успешных гонщиков современности. Однако не только дуэль Льюиса и Себа привлекла внимание СМИ.

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«Они ещё никогда не были так близки друг к другу»

На финише Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля разделили менее трёх с половиной секунд, но эта цифра не отражает плотности той борьбы, которую вели два гонщика. Эта дуэль стала, пожалуй, самым напряжённым поединком пилотов двух команд со времён сражений Феттеля с Алонсо, когда они ещё выступали за «Ред Булл» и «Феррари».

«Их колёса разделяли буквально миллиметры, — пишет Джонатан Макэвой из The Daily Mail. — Сам Хемингуэй поразился бы духу спортивного «мачизма», который охватил Барселону в эти выходные благодаря двум самым титулованным гонщикам современности, далеко оторвавшимся от остальных преследователей».

«Столь плотная борьба говорит не только о превосходстве этой пары пилотов, но и о совершенстве их автомобилей. И в „Феррари“, и в „Мерседесе“ подготовили множество обновлений, но их машины ещё никогда не были так близки друг к другу по скорости, — продолжает журналист The Daily Telegraph Оливер Браун. — И это сражение будет длиться до самого конца сезона».

«Судьба гонки в Формуле-1 порой зависит от одной-единственной ошибки или верного решения на пит-лейне, но в этот раз успех в Барселоне стал результатом комбинации множества факторов, — добавляет автор TheTimes Ребекка Клэнси. — Угроза со стороны „Феррари“ вынуждает „Мерседес“ быть жёстче, умнее и гибче, чем когда-либо со времени возвращения „Серебряных стрел“ в „Большие призы“».

«Ничего такого...»

«Одну из важнейших ролей в Гран-при Испании сыграл Валттери Боттас, который пожертвовал своей гонкой ради напарника, — напоминает Sky Sports. — Несколько кругов Себа позади блестяще защищавшегося Боттаса позволили Хэмилтону отыграть отставание, несмотря на то что британец шёл на более жёстких шинах».

Незадолго до середины дистанции, когда Феттель и Хэмилтон уже побывали в боксах, в лидеры гонки вышел Боттас. Однако финн не боролся за победу — «Мерседес» затянул пит-стоп финна, чтобы тот на изношенных шинах придержал Себа и помог Льюису подтянуться к гонщику «Феррари». Разумеется, такой ход не мог остаться в Италии незамеченным.

«Исход борьбы решили детали, а ключевой из них был порядок выбора шин. И в итоге преимущество оказалось на стороне „Мерседеса“, который, к слову, применил великолепную командную тактику, пожертвовав Валттери Боттасом, чтобы тот придержал Феттеля… Ничего такого, мы не возражаем, — пишет в своей колонке в La Gazzetta dello Sport Умберто Дзапеллони. — Феттель заслужил победу, но на более мягких шинах в концовке Хэмилтон был неудержим. У Себа не было шансов отбиться. „Мерседес“ по-прежнему лидирует в Кубке конструкторов, а личный зачёт продолжает возглавлять Феттель, но его преимущество сократилось до шести очков. И эта битва будет идти до конца. Будет весело».

«В некотором отношении Феттель в Барселоне оказался даже сильнее своего соперника. Именно немец фактически „сделал“ гонку, — считает его коллега Флавио Ванетти из Corriere della Sera. — Блестящий старт, обгон Валттери Боттаса и противостояние с Льюисом Хэмилтоном после второго пит-стопа в очередной раз подтверждают высочайший класс пилота, который только начинает переговоры о продлении контракта».

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«Гений Ньюи на этой машине отдохнул»

Даниэль Риккардо в Барселоне впервые с прошлогоднего Гран-при Мексики пробился в первую тройку. За счёт этого успеха австралиец поднялся на пятое место в чемпионате и теперь уступает лишь гонщикам «Феррари» и «Мерседеса». Правда, на финише Даниэль проиграл Льюису и Себу так много, что журналисты стали сомневаться, что в «Ред Булл» с помощью обновлений приблизились к лидерам.

«Риккардо завоевал первый в сезоне подиум, но уступил Хэмилтону более минуты. Да, австралиец проехал несколько быстрых кругов, тем не менее, на подиум он прорвался за счёт сходов других пилотов. И пока сложно подтвердить, что „Ред Булл“ подтянулся в темпе к „Мерседесу“ или „Феррари“», — пишет французский порталF1i.

Флавио Ванетти из Corriere della Sera высказался ещё чётче: «Если коротко, столь долгожданные обновления так и не помогли „Ред Булл“ стать быстрее. Одно из двух: или моторы „Рено“ по-прежнему уступают соперникам пропасть, или гений Эдриана Ньюи на этой машине отдохнул».

В то же время бразильский холдинг Globo сообщает, что участие Эдриана Ньюи в разработке RB13 было ограничено, в то время как последний пакет обновлений готовился уже под руководством инженера. «Знаю, люди думают, что я создал эту машину, но это не так. Я начал работать с RB13 только после Австралии, — цитирует Ньюи Globo. — Да, новые детали появились при моём участии. Нам ещё есть над чем поработать — эта машина может быть быстрее. Но насколько быстрее — пока неясно».

«Это только начало»

Одним из самых запоминающихся моментов Гран-при Испании стал визит Тома Данеля в стан «Феррари». 6-летнего мальчика, расстроившегося из-за схода Райкконена, быстро нашли на трибунах и ещё до финиша заезда привели в паддок, где он смог пообщаться со своим кумиром. Известный британский эксперт Джеймс Аллен считает, что это событие — знак перемен к лучшему в работе Формулы-1 с болельщиками.

«Формула-1 радует болельщиков не так часто. В последние несколько лет спорт стал очень циничным, а управляющие органы стали дисфункциональными. Но в Испании в этот уик-энд „Большим призам“ удалось тронуть души. 6-летний французский мальчик по имени Тома Данель из Амьена не смог сдержать на трибуне слёз, когда его герой Кими Райкконен выбыл из гонки уже в первом повороте. Пресс-атташе „Феррари“ быстро сообразил найти этого мальчика и привести в паддок, чтобы тот встретился с Райкконеном, — рассказывает Аллен на страницах своего блога. — На вопросы телевизионщиков Данель ответил, что так и не понял, что ему сказал Кими. Тома и вся его семья остались в паддоке до вечера, они были поражены тёплым и дружелюбным приёмом. Ещё одним знаменательным моментом для Тома стала встреча с Роменом Грожаном. Он позже рассказал мне, что мать мальчика плакала от счастья».

«Это был небольшой, но очень символичный жест, продемонстрировавший, как много изменилось за те несколько месяцев, что Формулой-1 вместо Берни Экклстоуна управляет Liberty Media, — продолжает эксперт. — Ещё один пример новой Ф-1: танцующий робот, который развлекал людей за несколько часов до гонки.Сам Берни в этот момент гулял между моторхоумами „Ред Булл“ и „Мерседеса“ и с недоумением наблюдал за происходящим. Экклстоун любит детей и уже много лет жертвует огромные суммы госпиталю GreatOrmondStreet, но очень маловероятно, что он пустил бы семью Данель с трибун прямо в паддок. Произошедшее с Тома — мощный сигнал о том, что Формула-1 изменилась. И это только начало».