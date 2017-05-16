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Гран-при Испании: виновен ли Валттери Боттас в столкновении на старте?
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Спорный момент: кто устроил заварушку на старте в Барселоне?

Гонка в Барселоне получилась богатой на спорные события. Разбираем наиболее жаркие из них с участием Райкконена, Ферстаппена и Квята.
16 мая 2017, вторник. 13:15. Авто

Столкновение Боттаса, Райкконена и Ферстаппена на старте

Виталий Крысанов: В первом повороте «Каталуньи» не смогли разъехаться сразу три представителя топ-команд. Валттери Боттас задел колесом Кими Райкконена, из-за чего того отбросило в Макса Ферстаппена. Подвески «Феррари» и «Ред Булл» удара не выдержали, и оба гонщика закончили борьбу.

Виновника у этой аварии нет. Контакт двух финнов – гоночный инцидент, столкновение Кими и Макса – его следствие. Но вот за то, что Ферстаппен даже не пытался предотвратить возвращение своей разбитой машины на трассу (и заодно увёз обратно Райкконена), голландец как минимум достоин штрафного балла. Размахивая руками, Макс вполне мог устроить серьёзный завал.

Иван Матушкин: Боттас, конечно, виноват в стартовой аварии, но только тем, что ужасно стартовал — закопавшись позади Феттеля, он позволил “Феррари” и “Ред Булл” выстроиться с ним в линию. В момент контакта с Райкконеном Валттери был внутри и деться ему было некуда. А вот Ферстаппен ехал в данном случае не очень благоразумно — в следующий поворот он по нормальной траектории не вписывался и создавал потенциально опасную ситуацию. Хотя, зная Макса, он мог бы и выкрутиться с выгодой для себя. В целом же — гоночный инцидент без виновных.

Масса против «Макларенов»

В.К.: Фелипе Масса в Барселоне дважды жёстко сходился с гонщиками «Макларена». На старте бразилец не поделил трассу с Фернандо Алонсо, а на 34-м круге в борьбе с ним стало тесно Стоффелю Вандорну. Первый эпизод закончился проколом для Массы и выездом на обочину для Алонсо, второй – поломкой подвески для Вандорна.

В случае с Фернандо Масса уворачивался от пары Ферстаппен-Райкконен, когда испанец пытался обойти его по внешней траектории – это гоночный инцидент. Стоффель же сполна наказал себя сам за решение гнуть свою линию в борьбе с Фелипе, да и откровенного злого умысла в его действии не было, так что здесь вполне можно было обойтись без дополнительных позиций на Монако.

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И.М.: Если смотреть на ситуацию с бортовой камеры Алонсо, создаётся полное ощущение ненужности манёвра Массы. Однако здесь просто продолжилась цепь событий, начатая тройкой Боттас — Райкконен — Ферстаппен. Четыре жертвы в одном эпизоде, когда не пострадал лишь запустивший эффект домино Боттас, — некоторый перебор. Однако Валттери всё равно не нарушал правил, как и Масса с Алонсо.

Что до Вандорна, то бельгиец, просто не глядя, свернул в Массу. Хорошо, что пострадал лишь сам “Макларен”, но штраф Стоффелю совершенно оправдан. Такой манёвр вполне мог закончиться более серьёзной аварией — нужно быть внимательнее и смотреть в зеркала.

Магнуссен против «Торо Россо»

В.К.: Кевин Магнуссен также выбрал себе в качестве дуэлянтов двух пилотов одной команды – «Торо Россо». На 15-м круге датчанин на выезде с пит-лейна едва не столкнулся с Карлосом Сайнсом, а за пару кругов до финиша заработал прокол в жёсткой борьбе с Даниилом Квятом.

Что касается опасного момента с Сайнсом, то здесь испанец сам придумал себе проблему. Карлоса можно похвалить за отменную реакцию (он явно раньше нажал на кнопку выключения лимитатора, хотя находился позади соперника) – но если обгонять было попросту негде, кого винить в том, что пришлось съехать на траву? Рассматривать тут нечего.

А вот с Квятом Магнуссен пострадал по своей вине. Гонщик «Хааса», отчаянно пытаясь вернуть себе утраченную позицию, затормозил слишком поздно, и на старых шинах его просто вынесло в соперника. Как и Вандорн, Кевин наказал себя сам.

И.М.: В эпизоде на выезде с пит-лейна виноват только сам Сайнс — непонятно, куда он разгонялся, уже оказавшись позади “Хааса”. Обгон на пит-лейне по траве — это что-то из ряда вон выходящее. Хорошо, что Карлос в итоге успокоился и уступил. Но сами его намерения вызывают много вопросов.

Что до эпизода с Квятом, то это чистой воды гоночный момент — никто не хотел уступать, что уж тут поделать.

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Новая помеха Массы Феттелю

В.К.: В Барселоне Фелипе Масса словно показал Себастьяну Феттелю, что может пропускать на круг действительно неудобно, замедлившись посреди поворота прямо перед носом у немца. В итоге гонщик «Феррари» едва не уткнулся в корму «Уильямса».

По-хорошему, то, что сделал бразилец, называется опасным вождением. Наказывать Массу вроде бы не за что, но воспитательная беседа с судьями бразильцу явно не помешает.

И.М.: В отличие от Сочи, здесь придраться у Массы не к чему: Фелипе пропускал Феттеля как мог. Себастьян не успел подъехать к “Уильямсу” достаточно близко на прямой и Масса пустил его в первом же повороте. Ведь именно на обратное поведение бразильца Феттель жаловался в России.

Однако на этот раз немец не ждал такого поведения от Массы. Да и сам участок был не самый удобный: Масса максимально расширил траекторию в повороте, а Себ просто не успел среагировать и сместиться внутрь. Однако никакого опасного вождения я здесь не вижу. В конце концов, Феттель мог был лучше реагировать, да и “Уильямс” не так чтобы встал замертво. Маленькое недопонимание, не более того.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Валттери Боттас Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Кевин Магнуссен Кими Райкконен Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Стоффель Вандорн Фелипе Масса Фернандо Алонсо
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