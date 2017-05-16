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175 лет назад 2016
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Виталий Петров
Фото: РИА Новости
Текст: Никита Кузин

Петров: исправим проблемы и можем выиграть Ле-Ман

Виталий Петров — о первом этапе СМП РСКГ в Грозном, общении с Кадыровым, борьбе в Формуле-1 и подготовке к гонке «24 часа Ле-Мана».
16 мая 2017, вторник. 16:00. Авто

Экс-пилот Формулы-1, участник чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC Виталий Петров посетил открытие сезона СМП РСКГ на автодроме «Крепость Грозная» в качестве почётного гостя. Вместе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым Петров два дня наблюдал за сражением гонщиков, а после ответил на вопросы журналистов.

— Виталий, вас давно не было на кольцевых гонках в России, вам понравилось открытие сезона?

— Отличный старт СМП РСКГ, получилось яркое открытие сезона. Я уже не первый раз приезжаю на автодром «Крепость Грозная», тут всегда всё проходит на высшем уровне. Встречают очень тепло.

Я заметил, что в этом году зрителей на трибунах стало гораздо больше, это очень приятно. Видно, что автоспорт в регионе активно развивается и появляется много новых болельщиков.

— Что скажете о самих гонках?

— Никаких задержек или проблем. Аварии везде случаются, но всё идёт по графику. Было много борьбы, очень интересный получился этап. Видно, что все участники очень серьёзно подошли к открытию сезона. Пилот из команды AKHMAD Racing Team Дудин Виталий бился за первое место, чуть-чуть ему не хватило, но за это мы и любим гонки. Интересно, когда первая тройка идёт друг от друга вблизи.

— Не было желания вспомнить молодость и принять участие в одном из этапов СМП РСКГ? Может, в качестве приглашённой звезды?

— Надо понимать, что тут все команды очень серьёзно подготовлены. Они не покататься сели, а настроены на борьбу, проводят тесты и настраивают машины. Когда я выступал в младших классах, мы тоже проводили отдельные заезды, учились правильно переключать передачи, тормозить и чувствовать машину. Ко всему нужно готовиться, чтобы даже одну гонку провести, к ней надо тренироваться.

— О чём общались с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым?

— Без камер немного обсудили политику. Много говорили об автоспорте. Рассказал ему некоторые нюансы об управлении автомобилем внутри кабины. Обсудили новую трёхчасовую гонку, которая пройдёт в октябре на автодроме в Грозном.

— У вас есть желание выступить на ней?

— Пока не знаю, как получится по графику.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Мы можем выиграть Ле-Ман»

— Как вам первые гонки сезона в WEC, где вы выступаете за «Манор»?

— У нас было всего две проблемы. Во-первых, к нам слишком поздно пришла машина, и мы не провели нужные тесты, чтобы настроить её. Первая гонка получилась провальная из-за того, что просто не знали, как её правильно настраивать. Все 12 машин, которые есть в классе, одинаковые. Но на трассе они ехали по-разному, а значит, дело в настройках. Во-вторых, один наш пилот не знал первые три трассы, и это, наверное, один из самых больших ударов. Сложно показывать хороший темп, когда не знаешь трассу.

— Почему не получилась вторая гонка?

— Мы боролись за высокие места, несмотря на то что времени нормально подготовиться у нас не было, был всего один день. Если бы наши напарники могли прибавить в квалификации, мы бы смогли занять поул-позицию. Ну и, конечно, если бы я не разбил машину, то гонка бы вышла намного лучше. Так бывает: идёшь на быстрый круг и допускаешь одну ошибку.

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— В квалификации вы показывали хорошую скорость, но в гонке стали медленнее, почему?

— Нас очень радует, что на квалификации мы показали хорошую скорость. Но потом стали сдавать. Не думаю, что это вина пилотов, ведь к трассе они привыкли. Значит, это проблема настроек. У нас была проблема с задними колёсами, обычно они стираются слева направо, полностью весь диаметр. А у нас стирался кусок в 20 сантиметров посередине колеса. Вот такие у нас были задние колёса.

Мы пока не можем понять, в чём дело. Сверили все развалы и углы – всё сошлось в ноль, но проблема была. Причём первые отрезки мы ехали по скорости чуть ли не быстрее, чем все. Но как только мы заправляли бензин и выезжали, через два круга у нас колёса – в ноль. Мы начинали проигрывать тому же G-Drive Racing с Ромой Русиновым за рулём по три секунды. Это говорит о технической проблеме, которую мы пока не решили.

Все 12 машин, которые есть в классе, одинаковые. Но на трассе они ехали по-разному, а значит, дело в настройках.

— Когда решите?

— У нас будет два дня тестов в Бельгии, потом официальные тесты в Ле-Мане, а потом на кольце «Бугатти» перед гонкой в Ле-Мане. Если мы за один день смогли сделать сразу несколько шагов, то эти дни нам помогут окончательно пристреляться, чтобы показывать хороший результат.

— Просто хороший результат или вы верите в победу?

— Я думаю, что тут нужно верить только в победу, у нас хорошие шансы, ведь все машины одинаковые. Главное – найти недостаток, который нас пока останавливает. Если мы устраним эту проблему, то можем и выиграть Ле-Ман.

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— Как будете относиться к своим коллегам из «СМП Рейсинг», которые будут соперниками на трассе?

— Мы одна команда и должны понимать и уважать друг друга на трассе. Гонка длинная, поэтому не думаю, что кто-то будет рисковать в поворотах. Любая наша команда, которая поднимется на подиум, – это успех. Это не короткая гонка, в которой нужно биться до последнего.

— Как идёт работа над прототипом LMP1 к 2018 году?

— Всё хорошо, машина конструируется. Мы надеемся, что в сентябре-октябре выпустим её на трассу.

Видно, как быстро едет «Феррари» в этом сезоне, но и «Мерседес» ничем не хуже. Эти две команды будут бороться до последнего этапа.

«Феттель и Хэмилтон разыграют титул»

— Вы были на Гран-при России, даже посетили названную в вашу честь трибуну. Какие ощущения?

— Я около часа посидел со зрителями на трибуне, раздавал автографы и фотографировался. Болельщикам это очень понравилось.

— Как вам сам Гран-при?

— Всё прошло как часы. Было очень много болельщиков. Я находился не только внутри паддока, но и снаружи. Развлекался и получал удовольствие. На следующий год мы уже придумали много идей с организаторами, а также отметили, что можно поправить. Например, первая автограф-сессия проходит в четверг, но не у всех есть возможность приехать так рано, ведь все прилетают в пятницу. На следующий год всё будет ещё интереснее.

— Вы общались с организаторами. Что же нужно сделать, чтобы было больше обгонов в Сочи?

— Ничего. Организаторам это не исправить. Это только сама Формула-1 может что-то сделать. Например — удлинить прямую (смеётся).

Почему в Сочи не было обгонов и что с этим можно сделать
Организация Гран-при России Формулы-1 как всегда была на высоте. Проблема лишь одна: отсутствие обгонов. Можно ли это исправить?

— Кого считаете фаворитом Формулы-1 в этом сезоне — «Феррари» или «Мерседес»?

— Видно, как быстро едет «Феррари» в этом сезоне, но и «Мерседес» ничем не хуже. Эти две команды будут бороться до последнего этапа. Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон разыграют титул.

— С чем связываете противоречивые результаты Даниила Квята?

— Это всё настройки. Если уик-энд так складывается, что изначально есть проблемы, то потом их очень тяжело решить перед тренировкой или квалификацией. Иногда они остаются до конца, а ты просто не можешь ничего исправить. Может, ему не подходит инженер, они друг друга не улавливают и пришло время его поменять. А возможно – просто чёрная полоса. Иногда ты полностью перестраиваешь машину, но когда выезжаешь на трассу – она абсолютно не меняет своего поведения. Сложно однозначно сказать, в чём проблема у Даниила.

Если мы за один день смогли сделать сразу несколько шагов, то эти дни нам помогут окончательно пристреляться, чтобы показывать хороший результат.

— За футболом сейчас удаётся следить?

— Очень мало в этом сезоне, ведь было много перелётов и тестов. Знаю, что в финале Лиги чемпионов «Реал» с «Ювентусом» встречается, его посмотрю обязательно.

— За своим любимым «Зенитом» тоже не следили? Может, поэтому команда плохо выступила в этом сезоне?

— Ну вот совсем футбол в этом году вылетел у меня, не было времени.

— «Спартак» чемпионом стал…

— Это я знаю. У меня очень много друзей спартаковцев, настоящих болельщиков. За спартаковцами очень интересно смотреть в барах и вообще находиться рядом с ними, когда играет «Спартак». Они не просто сидят и пьют сок, а постоянно поддерживают команду, орут как бешеные и кричат заряды в поддержку своей команды. 16 лет – долгий срок, рано или поздно «Спартак» должен был выиграть, и этот день наконец-то настал. Я поздравляю спартаковцев с чемпионством.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Петров 24 часа Ле-Мана РСКГ
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