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РСКГ
Фото: Пресс-служба СМП РСКГ
Текст: Константин Михайлов

Эту «Весту» не задушишь, не убьёшь. Как «Ладу» останавливали в Грозном

Сражение между заводской командой «АвтоВАЗа» и пилотом на «Ауди» – главная интрига нового сезона русских гонок.
17 мая 2017, среда. 13:45. Авто

«Такое возможно только в России», — наверняка подумали многие, когда в конце апреля команда Lada Sport Rosneft не без радости и гордости сообщила о первом запуске мотора на седане Vesta, построенном для выступлений в «Туринге», самом быстром и престижном классе российского кольца. До открытия сезона в тот момент оставалось ровно две недели – и столь позднее завершение работ над автомобилем, казалось бы, не сулило заводскому коллективу ничего хорошего. Особенно если вспомнить предыдущую попытку тольяттинской марки добиться успеха в «Туринге».

Пять лет назад заводское спортивное отделение объединило усилия со знаменитой командой Lukoil Racing – и совместный проект коллективов, ранее весьма остро соперничавших друг с другом, выглядел весьма перспективным. Но в итоге не то что двух недель – трёх лет не хватило, чтобы сделать красно-белые седаны Lada Granta быстрыми и надёжными. Даже самый заслуженный гонщик российского кольца Алексей Дудукало за рулём этой машины добивался лишь эпизодических успехов. Одним словом, когда весной этого года заводской команде предрекали непростой сезон и длительную борьбу с детскими болезнями нового автомобиля, такие заявления выглядели не лишёнными логики.

Адреналина, полученного на гонках, Кириллу Ладыгину мало — в свободное время Кирилл регулярно играет в страйкбол

Адреналина, полученного на гонках, Кириллу Ладыгину мало — в свободное время Кирилл регулярно играет в страйкбол

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Спору нет – честь крупнейшего российского автозавода на гоночных трассах отстаивают чрезвычайно талантливые пилоты. Кирилл Ладыгин, вернувшийся в Россию после выступлений в международных соревнованиях, известен исключительными аналитическими способностями (быстро находит источник проблем там, где другие и не подумают его искать) и умением адаптироваться к особенностям поведения машины, сделать менее заметными её недостатки. Владимир Шешенин за последние пять лет трижды завоёвывал кубок России в самом массовом классе «Национальный». И даже когда его автомобиль проигрывал машинам соперников по чистой скорости, талант и мастерство Владимира позволяли оборачивать себе на пользу любую сложную ситуацию и отыгрывать секунды и очки у конкурентов.

И Ладыгин, и Шешенин родом из Екатеринбурга, но уже давно стали в Тольятти своими

И Ладыгин, и Шешенин родом из Екатеринбурга, но уже давно стали в Тольятти своими

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Однако и соперники у команды Lada Sport Rosneft подобрались достойные. Команду Lukoil Racing во главе с Алексеем Дудукало по умолчанию нельзя списывать со счетов – плюс имеет смысл вспомнить, что «красно-белые» дольше других команд эксплуатируют свои нынешние машины (хэтчбеки Seat Leon) и обладают наибольшим объёмом информации об их возможностях.

С другой стороны, главная звезда российского кольца последних лет тольяттинец Дмитрий Брагин сделал ставку на самую современную технику и вывел на старт новейшую Audi RS3, впервые показанную публике прошлой осенью.

Дмитрий Брагин — действующий трёхкратный чемпион России.

Дмитрий Брагин — действующий трёхкратный чемпион России.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

После гонок в Грозном поводы для оптимизма были и у представителей Lukoil Racing, и у Брагина: Алексей Дудукало стал единственным пилотом «Туринга», финишировавшим на подиуме в обеих гонках уик-энда (пусть оба раза лишь на третьей позиции) – а Дмитрий одержал победу в воскресном заезде. Правда, непосредственно перед этим в субботу вечером инженеры команды Lada Sport Rosneft вдруг… уменьшили мощность моторов своих машин. Причём не по собственному желанию, а по указанию технических комиссаров.

Некоторые болельщики тольяттинской команды наверняка готовы увидеть в этом произвол и заговор – однако стоит вспомнить, что в классе «Туринг» выступают автомобили, построенные по техническим требованиям международной категории TCR. А основатели проекта TCR с целью поддерживать интригу и не позволять одному автомобилю иметь слишком большое преимущество над другими в начале сезона проводят т.н. процедуру balance of performance.

Под контролем организаторов международного чемпионата TCR автомобили обкатываются на трассе и продуваются в аэродинамической трубе – и по результатам испытаний для слишком быстрых автомобилей может быть, к примеру, установлена увеличенная минимальная масса. В частности, именно поэтому – а не в силу каких-либо конструктивных особенностей – брагинская Audi RS3 перед стартом гонок в Грозном весила 1285 кг, т.е. на 15 кг больше, чем хэтчбеки Seat Leon.

Автомобили Lada Vesta пройти стандартную процедуру просто не успели – и рекомендации по их уравниванию с соперниками зарубежные специалисты выдали на основании данных, собранных на субботних заездах в Грозном. По слухам, не обошлось и без «кляуз» со стороны соперников, жаловавшихся на чрезмерную прыть тольяттинских болидов: не зря Кирилл Ладыгин перед стартом воскресной гонки весьма эмоционально сказал, что будет «бороться как настоящий мужик, несмотря на все эти бумажки и писанюльки». В итоге команде предписали использовать заранее подготовленную в расчете на этот случай программу управлению двигателем, которая снижает максимальную мощность двигателя на 5 % (моторы автомобилей класса «Туринг» сейчас развивают около 350 л.с.).

Lada Sport Rosneft представлена сразу в трёх классах российского кольца. И за один уик-энд в Грозном собрала 6 призовых мест

Lada Sport Rosneft представлена сразу в трёх классах российского кольца. И за один уик-энд в Грозном собрала 6 призовых мест

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Вкупе с «призовым» балластом – призёры гонки перед стартом следующей получают на борт своих машин от 10 до 30 дополнительных килограммов – это резко изменило расклад сил. Стартовав из средних рядов (стартовая решётка второй гонки формируется в соответствии с итогами первой, но первая восьмёрка при этом переворачивается – ещё одно «наказание» для призёров), пилоты Lada Sport Rosneft за 20 кругов так и не смогли подняться выше шестой и седьмой позиций. Субботний душ из шампанского в воскресенье сменился холодным душем.

Впрочем, болельщикам всё это скорее на руку – после впечатляющих результатов, показанных тольяттинскими пилотами в субботу, многие наверняка успели испугаться перспективы тотального доминирования Lada Sport Rosneft в этом сезоне. Однако события на трассе в Грозном показали, что лёгкой жизни у гонщиков на ярко-жёлтых Lada Vesta не предвидится.

Тем интереснее будет наблюдать за продолжением борьбы лучших пилотов и команд российского кольца – второй этап пройдёт уже 27-28 мая на «Смоленском кольце» под Дорогобужем. Пришедшим на гоночную трассу гарантированы бесплатный вход на трибуны и розыгрыш автомобиля Lada Kalina – впрочем, следить за развитием событий можно и дистанционно, с помощью прямых трансляций на сайте smp-rskg.tv.

Петров: исправим проблемы и можем выиграть Ле-Ман
Виталий Петров — о первом этапе СМП РСКГ в Грозном, общении с Кадыровым, борьбе в Формуле-1 и подготовке к гонке «24 часа Ле-Мана».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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