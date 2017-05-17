Соцсети Формулы-1: гонки в стиле «Лего» и Алонсо-теннисист

Гран-при Испании подарил немало ярких моментов на трассе и запоминающихся моментов за её пределами, и все они нашли отражение в соцсетях.

Mercedes AMG Petronas F1 Team

Победу в одной из самых плотных за последние годы гонок «Мерседес» одержал в стиле популярных конструкторов «Лего» — нашлось место не только для двух болидов, но и для игрушечных Тото Вольфа и Дитера Цетше на командном мостике!

Scuderia Ferrari

В гонке один из пилотов команды сошёл, но это не самое радостное событие «Феррари» конвертировала в самое яркое на данный момент событие Формулы-1 последних лет — встречу юного фаната со своим кумиром.

Sahara Force India F1 Team

Розовые болиды «Форс Индия» успела подготовить к началу сезона-2017, а сейчас постепенно переодевает сотрудников команды в новую экипировку в тонах ключевого спонсора.

Renault Sport F1 Team

В «Рено» поступили благородно и пригласили юного фаната команды-соперницы к себе в боксы, устроив ему ещё и интервью в телеэфире!

Льюис Хэмилтон

Британец редко выкладывает фотографии без подписей, но это тот редкий случай, когда всё понятно и без слов.

Паскаль Верляйн

Немец принёс «Зауберу» первые очки в сезоне, финишировав даже с полученным штрафом на восьмой позиции!

Даниил Квят

Совершив маленький подвиг и финишировав девятым после старта аж 19-м, россиянин поделился секретом успеха.

Фернандо Алонсо

Форму «Макларена» хорошо иллюстрирует тот факт, что то один, то другой пилот во время официальных сессий Формулы-1 занимаются чем угодно, но не заездами — в Бахрейне бельгиец Стоффель Вандорн бегал на дорожке в минуты Гран-при, а в Испании Фернандо Алонсо вместо свободной тренировки отправился на теннисный корт. Что, впрочем, не помешало испанцу выйти в третий сегмент квалификации и впервые в сезоне финишировать в гонке.

Бонус

В официальном аккаунте Формулы-1 организаторы чемпионата мира разместили короткий ролик, который вряд ли сможет оставить равнодушным хоть кого-то — историю встречи шестилетнего Тома Данеля и финского гонщика Кими Райкконена в моторхоуме «Феррари».