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Формула-1
Фото: Reuters
Текст: Артём Маркелов

«В аварии на старте виноват Райкконен». Маркелов — о Гран-при Испании

Гонщик Russian Time Артём Маркелов — о проблемах Палмера и Вандорна, аварии на старте Гран-при Испании и уважении к «Форс Индия».
18 мая 2017, четверг. 14:51. Авто

1. Кто виноват в аварии Боттас-Райкконен-Ферстаппен на старте?

Я считаю, что в этом столкновении виноват Кими Райкконен. Валттери был во внутренней части поворота, и Кими видел его. Либо он не рассчитал, либо занервничал, оказавшись в не очень удобной позиции в середине поворота, когда снаружи был Макс Ферстаппен, а внутри — Валттери. Кими ударился передним колесом о машину Валттери — и его откинуло на машину Макса. Это гонки, и никто не застрахован от ошибок, особенно в кульминационный момент гонки. Я думаю, что впредь Кими больше не допустит такого момента.

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2. Совершила ли «Феррари» тактическую ошибку, не позвав Феттеля на второй пит-стоп раньше?

Мне сложно ответить на этот вопрос. Скорее всего, он должен быть адресован руководителю команды и инженерам, работающим над тактикой. Думаю, у «Феррари» было несколько планов тактики, и в результате они выбрали именно этот. Насколько он правильный, всегда узнаёшь только после гонки.

3. Почему у Вандорна, так здорово выступавшего в GP2, столько проблем? Приблизится ли он по скорости к Алонсо?

Что мне очень нравилось в Стоффеле, так это его хладнокровие, уверенность в себе, в своём результате и спокойствие перед гонкой. У Стоффеля и у Алонсо на данный момент большие проблемы с болидом, но Алонсо уже много-много лет ездит на болиде Формулы -1: какой бы ни был автомобиль, Алонсо может показать результат за счёт своего опыта работы с машиной! Стоффель попал чуть не в ту команду и чуть не в то время, чтобы показать свой талант. Но я надеюсь и, более того, я думаю, что в скором времени Вандорн всё-таки проявит себя.

4. Согласны ли, что «Форс Индия» гарантировано четвёртое место в Кубке конструкторов?

«Форс Индия» имеет огромный потенциал, чтобы показать себя как в этом году, так и в следующем. У них появилась огромная спонсорская поддержка для того, чтобы сделать прекрасный болид и показать скорость на уровне «Ред Булл»! Если честно, это одна из команд, в которую я бы хотел попасть для начала своей карьеры в Формуле-1.

5. Понятны ли вам проблемы Квята с машиной в субботу? Сыграли ли свою роль плохие погодные условия?

Проблемы с машиной могут случиться в любой момент. Например, у нас во время квалификации в пятницу сработал огнетушитель, и мне не удалось выехать на последних минутах и получить возможность улучшить своё время. Это значительно повлияло на результаты в прошедший гоночный уик-энд. Что касается погодных условий в субботу, то действительно был сильный порывистый ветер. Мы учитывали это, когда готовились к первой гонке в Барселоне. Естественно, то же самое делали и команды Формулы -1.

6. Не пора ли «Рено» менять Джолиона Палмера или британец ещё проявит себя?

Палмер был очень сильным пилотом в серии GP2, но он в ней провёл очень много лет, чтобы добиться такого результата. Как боевой пилот в Формуле- 1 он проводит всего лишь второй сезон — судить так быстро я бы не стал. Ему очень тяжело приблизиться к напарнику по команде. Нико Хюлькенберг в Формуле-1 уже с 2010 года, у него огромный опыт за плечами. У Джолиона огромный потенциал, чтобы быть на таком же уровне, но пока он его реализует. Если честно, не знаю, для какого момента он придерживает свой потенциал! Палмеру пора уже понять, что он висит на волоске, и начать делать что-либо со своими результатами.

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7. Ваша команда уже разобралась, что случилось со сцеплением на старте второй гонки Ф-2?

Мы продолжаем всесторонне разбирать всю ситуацию, которая произошла на старте второй гонки. Результат этого расследования до конца ещё не ясен!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Форс Индия Артём Маркелов Джолион Палмер Кими Райкконен Стоффель Вандорн Формула-1 Гран-при Испании
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