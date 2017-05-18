Как необычно выглядит Формула-1 при съёмках ретрокамерой

В современном мире фотография превратилась из удела избранных в общедоступное хобби. Сейчас, чтобы сделать снимок, уже не нужно возиться с плёнкой и покупать дорогие камеры — приличные фотограии возможно делать даже смартфоном, который есть едва ли не у каждого человека. Неудивительно, что любой уик-энд Формулы-1 генерирует миллионы фотоснимков — любители снимают «для себя», а профессионалы работают на многочисленные средства массовой информации, пресс-службы команд и других участников чемпионата мира. Разница лишь в качестве готового продукта и его художественной ценности.

Но даже в таком сверхнасыщенном сегменте фотографий о Формуле-1 можно выделиться и в XXI веке, как это удалось сделать Джошуа Полу. Американец, будучи фанатом «Королевских гонок», основал собственное издание Lollipop Magazine, в котором не гоняется за сенсациями и сплетнями из мира Больших призов, но, тем не менее, сумел заинтересовать всех — от простых болельщиков до пилотов и команд.

Секрет успеха Пола и его Lollipop Magazine оказался весьма прост: это камера Graflex 4×5, выпущенная аж в 1913 году!

Джошуа закончил художественный колледж в Пасадене и увлёкся фотографией в 1997 году. Знакомство с Формулой-1 у американца состоялось на Гран-при Испании 2013 года, и вот с тех пор автор необычных фотографий следит за гонками.

Выбор необычного стиля для своих снимков Пол объяснил просто — ему на глаза попались размытые и расфокусированные фотографии гонки «Инди-500» в журнале 1969 года. Увиденное настолько впечатлило Джошуа, что он решил перенести этот подход на современную Формулу-1 и снимать её на более чем 100-летнюю камеру.

За этап фотограф делает не более 20 кадров, каждый из которых является предметом искусства. «Большинство фотографий Формулы-1 делаются для информационных агентств и средств массовой информации, поэтому красота там отходит на второй план. Есть всего несколько человек, кто делает красивые и выразительные кадры, которые находятся вне времени. Заработать на художественных снимках Формулы-1 невозможно, но я и не стремлюсь к этому», — говорит Пол.

По признанию самих героев фотоснимков и подписчиков «Инстаграма», проекта Lollipop Magazine, необычная техника позволяет делать на редкость атмосферные фотографии, с которыми не сравнятся никакие фильтры и приложения по обработке снимков.