Саморуков: не спешим затаскивать Сироткина в Формулу-1

Дмитрий Саморуков — о первом этапе РСКГ СМП в Грозном, будущем Сироткина и Щварцмана, прототипе LMP1 и шансах на «24 часах Ле-Мана».

Исполнительный директор «СМП Рейсинг» Дмитрий Саморуков стал одним из гостей стартового этапа сезона-2017 СМП РСКГ, состоявшегося в Грозном. Журналисты узнали мнение Дмитрия как о гоночном уик-энде на автодроме «Крепость Грозная», так и о ближайших планах программы в разных классах.

— Сергей, вам понравилось открытие сезона СМП РСКГ в Грозном?

— Всё прошло очень позитивно, много было участников. Редко, когда у нас бывает такое грандиозное закрытие, а тут первый этап, и сразу всё так грандиозно прошло. Приятно, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял такое активное участие в нашем мероприятии. Это поднимает имидж гонок и интерес к автоспорту в регионе.

В августе должны презентовать машину, в сентябре отправимся на тесты, и к концу года она должна быть готова к следующему сезону.

Гонки прошли хорошо, без сильных эксцессов. Были вопросы, связанные с регламентом, но они не фатальны. К следующему этапу мы поправим эти нюансы. Очень приятно было видеть, что среди рекордного количества гонщиков на этапе приехали все сильнейшие пилоты. РСКГ становится гонкой настоящих профессионалов, случайных людей тут нет.

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— В Грозном открылась академия SMP Racing. Как она будет работать?

— Офис нашей академии в Сочи, а тут будет первый филиал. Я думаю, что он станет единственным для драгстеров. Правда, возможно, в Нижнем Новгороде они тоже будут. Также тут будет картинг и Формула-4. Мы будем обкатывать на этой трассе сильнейших ребят, которые показали себя в картинге.

Ещё не выбрали официальное лицо, которое будет представлять нашу академию в Грозном. Возможно, это будет Виталий Петров, может, Кирилл Ладыгин, либо другой наш известный и титулованный гонщик – конкретное лицо, которое будет отвечать за развитие школы. Это наша стратегия: в каждом филиале будет своё лицо, которое будет отвечать за конкретную школу.

— Какие задачи на сезон ставите перед пилотами SMP Racing, выступающими в СМП РСКГ?

— Конечно, мы ждём от них побед! Все ребята профессионалы своего дела, мотивированные на высокие результаты.

«Машину LMP1 должны презентовать в августе»

— Какие глобальные цели стоят в этом году перед «СМП Рейсинг»?

— Главная задача – максимально развить академию. Мы должны получить большой поток молодёжи в программу Формулы-4 и Формулы «Рено». Сейчас активно развивается программа с прототипами, мы готовим машину LMP1 для следующего года. А уже сейчас должны появляться пилоты, которые смогут его пилотировать, ведь сейчас их не так много.

— К слову, как идёт работа над прототипом LMP1?

— Полным ходом, идём по графику. В августе должны презентовать машину, в сентябре отправимся на тесты, и к концу года она должна быть готова к следующему сезону.

Никто не спешит затаскивать Сироткина в Ф-1. Можно его засунуть, он приедет последним, и мы потеряем пилота.

— Ряд других частных команд также идёт в LMP1, как вы к этому относитесь?

— Мы этому только рады. Ведь есть понимание, что некоторые команды хотят уходить. Непонятно, что будет с главным классом LMP1 Hybrid. Есть вероятность, что наш LMP1 Lite в будущем станет основным классом. Это значит, что заводским командам разрешат делать машины в LMP1 Lite, и он сам станет топовым классом.

— В этом году «СМП Рейсинг» всё же выставит свой экипаж в классе LMP2. Чего ожидаете от выступления в марафоне «24 часа Ле-Мана»?

— Я верю в наших ребят. Верю в машину, на которой они поедут. Я уверен: команда, которая сейчас работает с нашей машиной, сделает всё, чтобы она стала одной из быстрейших машин «Ле-Мана». Она должна такой стать.

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«Возможно, Сироткин получит практику в GP2»

— Давайте поговорим о вашей молодёжи в «формулах». Как оцениваете старт сезона Роберта Шварцмана?

— У него очередная победа в Еврокубке, он себя очень хорошо показывает. Это правильный пример того, как правильный настрой менеджмента в лице Мики Сало и Бориса Ротенберга позволил ему не свернуть с правильного пути. Была выработана стратегия, в какой команде и каком чемпионате он должен выступать. Сейчас видно, что у парня горят глаза.

Непонятно, что будет с главным классом LMP1 Hybrid. Есть вероятность, что наш LMP1 Lite в будущем станет основным классом.

— А как дела у двух других участников программы SMP Racing Вартаняна и Корнеева?

— С ними надо заниматься. Мы видим, что неудачи, которые у них сейчас происходят, – это проблема в психологии. Какое-то время они будут заниматься с Мики Сало, как это делает Шварцман. Практически вся психологическая и физическая подготовка лежит на плечах Сало. Думаю, что они попадут в крепкие лапы менеджмента нашей академии и придут в нормальную форму.

— Резервисту «Рено» Сергею Сироткину нужна гоночная практика. Есть понимание, где он её получит?

— Думаем, где бы ему поехать ещё, чтобы получить игровую практику. Возможно, даже в GP2. Понимаем, что, будучи резервным пилотом, он не получает должный накат, поэтому сейчас рассматривается возможность его выступления именно за рулём.

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— Как оцениваете шансы Сергея стать боевым пилотом Формулы-1?

— Мы всё делаем для того, чтобы он попал в Формулу-1, но всё зависит только от него. Это вопрос исключительно его работы с командой. Никто не спешит затаскивать его в Ф-1. Можно его засунуть, он приедет последним, и мы потеряем пилота. Это может стать фатальным решением для Сироткина. Поэтому мне кажется, что сейчас он двигается максимально правильно.

— Как в целом протекает сотрудничество «СМП Рейсинг» и «Рено»? Будут ли французы помогать другим молодым гонщикам из России?

— Мы постоянно ведём переговоры. Постоянно общаемся с «Рено» на тему новых программ, ведь у «Рено» есть своя школа. Возможно, кто-то из пилотов будет получать дотацию, а кто-то получит больше тестов. У нас постоянная работа с «Рено», которая касается автоспортивной школы и текущих проектов в России. Мы постоянно ведём переговоры об участии в СМП РСКГ монокубка с машинами «Рено» или «Ниссан». Точек соприкосновения много, а что из этого выстрелит в серьёзную программу, пока трудно сказать.