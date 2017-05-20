Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель – лидеры чемпионата Формулы-1 2017
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Хэмилтон против Феттеля: кто всё-таки круче?

Два самых титулованных пилота современной Формулы-1, по сути, впервые борются за титул друг с другом. Кто сильнее: Хэмилтон или Феттель?
20 мая 2017, суббота. 13:00. Авто

Последние семь сезонов в Формуле-1 шла весьма специфическая борьба за титул: «Феттель против ветра», «Хэмилтон против самого себя», «Хэмилтон против поломок», «Хэмилтон против поломок и Росберга»… Себ и Льюис выиграли на двоих семь титулов за девять лет, но ни разу не боролись друг против друга (исключением мог стать 2010-й, но там «Макларен» завалил концовку). В 2017-м всё изменилось. Хэмилтону уже 32, Феттелю скоро 30, и мы наконец-то получили сражение двух главных (из тех, что не выступают в IndyCar) гонщиков Ф-1 современности. Но кто из них круче?

Истоки

Льюис старше Себастьяна на 2,5 года и в гонки, соответственно, пришёл раньше. Оба начинали карьеру в местных сериях: Хэмилтон в британской Формуле «Рено» 2000, Феттель в немецкой Формуле BMW ADAC. После первых побед и первых титулов гонщики — единственный раз вне Ф-1 — пересеклись в европейской Формуле-3. Льюис проводил там второй сезон и был явным фаворитом — выиграл 15 гонок из 20, забрал титул и пошёл дальше. Феттель в серии дебютировал, взял шесть подиумов и остался на второй год.

В 2006-м Хэмилтон взял второй титул подряд, не без труда расправившись с Нельсиньо Пике в GP2. Феттель же не выиграл в Ф-3 и со второй попытки: в напряжённой борьбе Пол ди Реста оставил соотечественника вторым. Однако уже через год Себ и Льюис встретились в «Королевских гонках».

Дебюты

Условия для дебюта у гонщиков были разными: Хэмилтон получил от «Макларена» невероятно быструю машину и статус любимчика команды, Феттель же посреди лета сел в накатанный Скоттом Спидом «Торо Россо». С поправкой на разницу ситуаций, оба дебютировали впечатляюще: Льюис лишился титула, лишь провалив две последние гонки, а Себ привёз на пятое и шестое места болид, который обычно не поднимался выше 14-го.

Следующий сезон для обоих был одним из самых важных в карьере: Себастьян добыл скромному «Торо Россо» победу, а себе — место в «Ред Булл». Льюис же закончил чемпионство Массы на первой минуте и стал самым молодым обладателем титула в истории Ф-1 (через два года Феттель отобрал это звание).

Развитие

Далее карьеры Феттеля и Хэмилтона продолжились в противофазе: «Ред Булл» набрал силу, и Себ взял на нём четыре титула подряд, у «Макларена» же пошёл спад и, несмотря на победы в отдельных гонках, он не позволял своему ездоку бороться за чемпионство.

Всё изменил новый регламент на моторы: «Мерседес» в который к тому времени благоразумно перешёл Льюис, блестяще приспособился к новым правилам, а «Ред Булл» рухнул вниз. И вот уже Хэм берёт два титула кряду.

Как и Льюис ранее, Себастьян решил сменить команду в кризис и отправился в «Феррари». Как и Льюис, Себ дождался прогресса новой команды и снова готов биться за титул.

Что сейчас?

За пять гонок Феттель и Хэмилтон одержали по две победы, Льюис лишь раз оказался вне подиума, Себастьян — ни разу. Пока в чемпионате лидирует Бэби Шуми на красной «Феррари», но Льюис на серебристом «Мерседесе» уступает всего шесть очков. Пока если Хэмилтон выигрывает гонку, Феттель приезжает вторым, а если побеждает Себ, Льюис поднимается на вторую ступень. При этом как таковой борьбы в гонках между ними до преступного мало, что бы ни говорил Хэмилтон.

В Австралии Льюис взял поул, но проиграл тактически — Феттель победил, опередив «Мерседес» на пит-стопе. В дождливом и суматошном Китае Хэмилтон стартовал первым и спокойно уехал к победе, пока Себ решал свои проблемы. В Бахрейне Феттель опередил Льюиса на старте, а потом вырвался в лидеры после сейфти-кара и не дал себя догнать. В Сочи у Хэмилтона были неочевидные проблемы с машиной, и борьбы вновь не получилось (вот откуда взялись шесть очков разницы).

Впервые по-настоящему лидеры сцепились в Испании, но более мягкие шины и мощный мерседесовский мотор практически не оставили Феттелю шансов. Себ сопротивлялся недолго, и Льюис его скорее объехал, чем обогнал.

Один на один: Хэмилтон победил Феттеля на Гран-при Испании. Квят — 9-й
Льюис Хэмилтон переиграл Себастьяна Феттеля на Гран-при Испании Формулы-1 и одержал вторую в сезоне победу. Даниил Квят занял девятое место.

Пока Хэмилтон увереннее смотрится в квалификациях, но часто проигрывает старт — эту проблему мы помним ещё по баталиям с Росбергом. Феттель же умело отрывается на открытом пространстве, но пока не проходил Льюиса в борьбе на трассе. Как показывает практика, рано или поздно тактическое сражение должно вылиться в открытую бойню. Противофазы двух гигантов наконец-то сошлись, и от столкновения полетят искры. Может, уже в Монако?

Формула-1. Сезон-2017. Личный зачёт:

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 104 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 98
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 63.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мерседес Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель
Новости. Авто
20 мая 2017, суббота
14:49 Ожье вышел в лидеры Ралли Португалии, Тянак откатился на пятое место
14:08 Штайнер: у членов «Хааса» нет времени на гламур в Монако
14:08 Буэми выиграл квалификацию Формулы-E в Париже
13:26 Хэмилтон: в чемпионате победит тот, кто будет стабильнее
13:08 Вольф приехал на гонку «Милле Милья» на «Мерседесе» 1952 года
12:49 Вурц: Формуле-1 надо сделать машины быстрее и выступать на экстремальных трассах
12:10 Ауэр выиграл квалификацию первой гонки DTM на «Лаузицринге»
11:39 «Сильверстоун»: с нынешнем контрактом ГП Великобритании не выживет после 2019-го
11:10 Прост: я уверен в способностях Окона
10:32 Алонсо: особого давления на меня перед квалификацией нет
10:16 Сато: Алонсо впечатляет, как мы и ожидали
09:47 Хорнер: буду удивлён, если «Мерседес» поможет «Хонде»
09:33 Бурде — лучший на пятой тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 7-й
00:38 Алексей Лукьянюк будет прооперирован в понедельник
00:38 Росс Браун: Феттель — ключевой фактор в успехах «Феррари»
19 мая 2017, пятница
23:51 Тянак лидирует на Ралли Португалии после девяти СУ, Ожье — 3-й
23:04 Палмер: гонка в Монако самая сложная в календаре с точки зрения психологии
21:56 Хюлькенберг: в Монако одна ошибка будет стоить завершения гонки
20:20 Илотт — победитель квалификации первой гонки Формулы-3, Мазепин — 9-й
20:03 Хорнер: мы в «Ред Булл» молимся, чтобы скорее получить обновление двигателя
19:51 Таффен рассказал, когда MGU-K 2017 сможет принять участие в гонке
19:19 В «Макларене» отрицают слухи о нежелании Баттона выступать на Гран-при Монако
18:33 Миллер — лучший на первой практике MotoGP на ГП Франции, Довициозо — на второй
17:49 Вольф: рано говорить, что Боттас второй номер команды
16:54 Латвала лидирует после четырёх СУ Ралли Португалии, Ожье — 5-й
16:37 На Магнуссена подала в суд его бывшая менеджер
16:33 «КАМАЗ-мастер» опробует новый мотор для «Дакара» на «Шёлковом пути»
16:29 Ки: «Торо Россо» ещё нужно поработать, чтобы выжать из новинок всё
16:16 «Хаас» слегка изменил ливрею к Гран-при Монако
15:26 Руководство Ф-1 наняло инженеров для работы над новым регламентом
14:43 Боттас: длинная колёсная база не будет недостатком «Мерседеса» в Монако
13:53 Риккардо: надеюсь в Монако вернуть то, что потерял в прошлом году
13:28 Ферстаппен: прошлогодний провал в Монако не пошатнул мою уверенность
12:55 Состояние Хэйдена остаётся крайне тяжёлым
12:41 «Ред Булл» не планирует участвовать в «24 часах Ле-Мана» в ближайшем будущем
12:15 Вернь: мне обещали место в «Ред Булл» в случае ухода Феттеля
11:42 Хорнер: Ньюи сейчас больше вовлечён в развитие болида
11:07 Хэмилтон: нынешнее противостояние с Феттелем — одно из лучших в моей карьере
11:00 Никулин: мысленно «паковал чемоданы», но проблемы удавалось решить
09:38 Алонсо: мне сказали, что круги в квалификации «Инди 500» будут самыми ужасными
09:20 Ховард — лучший на четвёртой тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 11-й
00:33 Грожан: на необитаемый остров взял бы с собой Феттеля, но не Хэмилтона
18 мая 2017, четверг
23:50 Остберг и Нёвилль захватили лидерство на Ралли Португалии
22:53 В «Ред Булл» надеются получить обновление двигателя до Гран-при Австрии
21:44 Марко: успехи Йоса Ферстаппена в подготовке сына очевидны
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017