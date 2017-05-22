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Стефан Петерансель
Фото: Reuters
Текст: Евгений Кустов

Петерансель: грузовик? В машине веселее!

Легендарный Стефан Петерансель вновь выйдет на старт «Шёлкового пути». Он рассказал нам о подготовке и грядущей борьбе с Лёбом и Аль-Аттиёй.
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— Стефан, чего вы ждёте от «Шёлкового пути» 2017 года?

— Ожидания такие же, как и всегда при старте гонки: я постараюсь выиграть. В прошлом году мой результат был не слишком хорош. Если сейчас у нас появится возможность побороться за победу, то я сделаю ради неё всё возможное.

— Многие называют «Шёлковый путь» главной тренировкой перед «Дакаром». Для вас это всё-таки супертренировка или полноценное соревнование?

— Нет, ни в коем случае это не тренировка. По ходу сезона есть две важные гонки — «Дакар» и «Шёлковый путь». Так что нынешняя гонка — это не тренировка, это абсолютно самостоятельное соревнование, где важно добиться успеха.

Справка

Стефан Петерансель

Родился 6 августа 1965 года (51 год). Рекордсмен по победам на ралли-марафоне «Дакар»: 13 побед. Шесть раз побеждал в зачёте мотоциклов (в составе «Ямахи») и семь раз — в зачёте внедорожников (в составе «Мицубиси», «МИНИ» и «Пежо»).

— Какие новинки готовит «Пежо» к «Шёлковому пути»?

— Мы никогда не прекращаем работать, всё время стараемся дорабатывать машину. Но никаких глобальных изменений не будет. Просто доработки. Как всегда, мы стараемся прибавить во всех аспектах. Вот и на «Шёлковом пути» проверим разные новые вещи, связанные с мотором, подвеской и всем остальным. Тесты никогда не прекращаются.

— А чей маршрут вам кажется более сложным — «Дакара» или «Шёлкового пути»?

— В 2017 году «Дакар» получился немного странным: многие спецучастки были отменены или сокращены из-за непогоды. В итоге «Дакар» вышел не слишком сложным. На «Шёлковом пути» гонка продлится 15 дней, и будет сложно каждый этап поддерживать нужный уровень выступлений. «Дакар» длится столько же, обе эти гонки длинные и сложные.

— Если бы у вас был шанс что-то поменять в «Шёлковом пути», то что бы вы сделали?

— В прошлом году борьба была очень интересная, с красивыми спецучастками. Единственной проблемой являлись длинные дорожные секции. Лиазоны были слишком длинными, иногда это наводило скуку. Понятно, что организаторам нужно искать компромисс при прокладывании маршрута из точки «А» в точку «Б». Но раз вы просите меня что-то назвать, то я выберу именно сокращение лиазонов. В любом случае гонка очень интересная.

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— Какие первые ассоциации у вас вызывает Россия?

— Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нас очень хорошо принимают. Я знаю не так много людей из России, но все российские спортсмены обладают отличным характером. Я очень хорошо общался с моим другом Леонидом Новицким, хорошо знаю Константина Жильцова, Владимира Васильева. Когда я общаюсь с людьми из России, то всегда царит хорошая атмосфера.

— «Шёлковый путь» на сей раз собрал всех звёзд легкового зачёта. Кого вы будете считать главным соперником?

— Трудно сказать. Мы знаем, что Нассер и «Тойота» очень быстры, но нельзя не сказать и про конкуренцию внутри нашей команды. Себастьен Лёб и Сириль Депре сейчас очень быстры, так что вопрос о победителе гонки абсолютно открытый.

— Но вы ведь меньше расстроитесь, если проиграете не Аль-Аттии, а кому-то из «Пежо»?

— Ха! Я как истинный спортсмен всегда хочу победить. Но, конечно, первая цель — принести победу «Пежо». Лучше, если я сам способен выиграть, но главная цель — победа команды.

— По сути вы за время карьеры выиграли абсолютно всё, что могли. В чём ваша мотивация продолжать выступления?

— Я просто получаю удовольствие. Я фанат автоспорта. Мне нравится борьба и конкуренция, я люблю справляться с машиной. Когда я стартую в гонке, то мне нравится, когда получается превозмочь себя и выжать всё. И я люблю побеждать. Также мне нравится правильная подготовка к гонкам, это у меня в крови.

— Наверное, всё выглядит чуть менее захватывающим, когда ваша команда является фаворитом?

— Безусловно, наша команда фаворит, но, как я уже сказал, внутри «Пежо» вопрос о победителе абсолютно открыт. Себастьен быстр, Сириль тоже. До гонки ты никогда не знаешь, кто окажется лучше, каждый раз очень трудно победить. Мне нравится бороться именно потому, что тебе никогда не бывает легко.

— Вас не раз спрашивали о том, не хотите ли вы попробовать себя в грузовой категории после стольких лет выступлений на внедорожниках. Обычно вы отшучиваетесь. Всерьёз вы такой вариант не рассматриваете?

— Несколько лет назад это был интересный вариант. У меня появилась возможность протестировать грузовик. Это интересный вызов, но в машине веселее. Автомобилем интереснее управлять, а на грузовике получаешь меньше удовольствия. Так что сейчас я считаю, что продолжу управлять внедорожниками до конца гоночной карьеры.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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