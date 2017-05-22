«Что мне дождик проливной». Лукашевич побеждает при любых условиях

На прошедших выходных в Сочи состоялись две гонки I этапа Кубка России Mitjet. На трассе «Сочи Автодрома» борьбу в двух зачётах (Pro и Semi-Pro) вели сразу 18 пилотов, установив рекорд в истории российской гоночной серии Mitjet по количеству машин на стартовой прямой.

Три недели назад пилоты Mitjet здесь же, на «Сочи Автодроме», соревновались в статусе гонки поддержки российского этапа Формулы-1. В тот момент кому-то могло показаться, что в этом городе солнечная погода преобладает круглогодично. Увы. Весь гоночный уик-энд, который пилоты серии провели в рамках первого этапа Кубка России Mitjet в Сочи, сопровождался тотальным дождём.

Победа в последнем повороте и встреча с Берни. Как Mitjet поддержала Ф-1 Болиды Ф-1 были не единственными, кто гонял по «Сочи Автодрому» в прошлый уик-энд. Чем порадовала серия Mitjet и с кем пообщался Экклстоун?

«Честно говоря, сегодня были моменты, когда я вообще ничего не видел на трассе, — отметил после первых тестовых заездов обладатель Кубка России Mitjet–2016 Дмитрий Гвазава. – Брызги из-под колес впереди идущей машины тебя просто-напросто захлестывают. Конечно, в таких погодных условиях есть множество своих нюансов пилотирования. Но и в дождливой погоде есть свои плюсы, свой неповторимый колорит и свой интерес».

Старт шестиэтапного Кубка России Mitjet пилоты и любители автоспорта ждали с особым интересом. И этому факту имелось логичное объяснение. Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet на старт гонки вышли сразу 18 пилотов! Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet в гонке приняла участие пилотесса. Знакомьтесь: Анна Прядкина.

«В один прекрасный момент в серии Mitjet дебютировал Дима Гвазава, с которым мы вместе участвовали в картинговых соревнованиях, — объясняет своё появление в серии Анна. – После одного из заездов Mitjet мы встретились с Димой. Его состоянием окрылённости и воодушевления нельзя было не заразиться. В тот момент он выглядел по-настоящему счастливым человеком. Похожие эмоции в течение этого сочинского уик-энда испытывала и я. Это было круто!»

Погодные условия – тотальные дожди – внесли свои существенные коррективы. Никто не ожидал, что первые 10 минут из 20 запланированных машины Mitjet будут следовать за машиной безопасности. Сейфти-кар по установленным правилам может возглавлять пелотон от одного до трёх кругов. Руководитель гонки принял решение оставить машину безопасности на трассе максимальное количество времени – все три круга.

В итоге получилось, что половину гонки 18 машин Mitjet ехали в одном темпе. А потом началось! Иван Лукашевич со старта начал отрываться от преследователей с калейдоскопической по меркам автоспорта скоростью. В итоге на финише Иван привёз своим конкурентам более шести секунд. Это временная пропасть. Алексей Карачев все ту же временную пропасть привёз своим преследователям. Если так пойдёт и дальше, то именно Лукашевич с Карачевым в личном споре будут выявлять итогового обладателя Кубка.

Самая увлекательная борьба в этой гонке развернулась за третье место. Уже на одном из первых кругов Василий Грязин смог проскочить мимо Андрея Агафонова, таким образом сместив того с пьедестала почёта. В похожей манере Денис Ременяко за два круга до финиша сумел обойти Владимира Стрельченко, что позволило Денису занять второе место в категории Semi-Pro. Победителем в зачёте любителей стал Константин Гугкаев, который провёл очередную великолепную для себя гонку, финишировав седьмым. Третьим среди любителей стал Владимир Чарчиян.

Этап Кубка России Mitjet подразумевает под собой проведение двух гонок. У этой гоночной серии есть одна особенность: на вторую первые шесть пилотов категории PRO выходят в обратном порядке согласно завоеванным позициям в гонке №1. Подобный регламент позволяет максимально обострить интригу, заставив признанных фаворитов и лидеров начинать гонку из середины пелотона.

Вторая гонка, в отличие от первой «гонки дождя», проходила уже практически по сухой трассе. Долгое время лидирующую позицию занимал Алексей Карачев, вслед за которым гнался Иван Лукашевич. Попытки Ивана обогнать лидера несколько раз едва не привели к столкновению. И всё же в одном из поворотов Карачев допустил решающую ошибку, которой воспользовался основной соперник. Есть победный дубль Ивана Лукашевича! Призовая тройка во второй гонке была идентичной итогам гонки первой – на третьей позиции финишировал призёр чемпионата России в ралли-кроссе Василий Грязин.

Впереди нас ждёт увлекательный сезон, который вместит в себя ещё пять этапов Кубка России – в Москве, Казани и финальный – вновь в Сочи.

«Безусловно, я рад тому факту, что мне удалось победить в обеих гонках первого этапа Кубка России Mitjet, — заявил после финиша Лукашевич. — Приятно осознавать тот факт, что вторая гонка с точки зрения зрительского интереса выдалась максимально увлекательной. Было много обгонов, да и наша борьба за лидерство с Алексеем Карачевым была захватывающей. Большую часть гонки мы шли бок о бок. Я предпринимал несколько попыток для обгона, но опередить конкурента не получалось. Затем уже сам Алексей допустил ошибку – открыл мне коридор, чем я и воспользовался. В этом году в серии Mitjet выступают много новичков. Я вижу, как они прибавляют с каждым следующим кругом, а потому вся борьба ещё впереди. Нас ждут пять захватывающих этапов Кубка России!»

Фото: пресс-служба Кубка России Mitjet

Константин Гугкаев вновь выиграл зачёт полупрофессионалов, Денис Ременяко также показал второй результат, а вот на третьей ступени пьедестала почёта Владимира Чарчияна на этот раз сменил Дмитрий Кайшев. Результат Кайшева стоит отметить особо: Дмитрий в первой гонке получил штрафное время, поэтому на стартовой прямой перед вторым заездом оказался далеко от лидеров. Но по ходу гонки сумел опередить сразу несколько своих прямых конкурентов, что позволило ему получить кубок за третье место.

Константина Гугкаева, который сделал победный дубль в категории полупрофессионалов, к новичкам, конечно, отнести нельзя.

«Я получил огромное удовольствие от прошедшего гоночного уикенда Mitjet, — подвёл он итог уик-энда. — Было много машин, а соответственно, и много борьбы. Первую гонку, как и квалификацию, мы провели в интересных погодных условиях, когда ливень шёл буквально стеной. В такой ситуации лично мне было выступать очень интересно – здесь необходимо тонко чувствовать автомобиль. Так получилось, что по ходу обоих заездов я находился недалеко от первой шестёрки, но реально соперничать с ними не мог. По ходу второй гонки уехал далеко от своих преследователей, что даже в зеркала их не было видно. В одном из моментов совсем уж расслабился, потерял концентрацию, машину развернуло, и я остановился. Но даже после этого инцидента мне удалось сохранить свою позицию».

По итогам первого этапа Кубка России Mitjet уже определились лидеры в общем зачёте обеих категорий – PROи Semi-PRO. Впереди нас ждёт увлекательный сезон, который вместит в себя ещё пять этапов Кубка России – в Москве, Казани и финальный – вновь в Сочи.