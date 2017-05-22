Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Первый этап Кубка России Mitjet прошёл на «Сочи Автодроме»
Фото: пресс-служба Кубка России Mitjet
Текст: Александр Иванов

«Что мне дождик проливной». Лукашевич побеждает при любых условиях

Стартовый этап Кубка России Mitjet на «Сочи Автодроме» закончился триумфом Ивана Лукашевича. Гонщик был неудержим при любой погоде.
22 мая 2017, понедельник. 20:45. Авто

На прошедших выходных в Сочи состоялись две гонки I этапа Кубка России Mitjet. На трассе «Сочи Автодрома» борьбу в двух зачётах (Pro и Semi-Pro) вели сразу 18 пилотов, установив рекорд в истории российской гоночной серии Mitjet по количеству машин на стартовой прямой.

Три недели назад пилоты Mitjet здесь же, на «Сочи Автодроме», соревновались в статусе гонки поддержки российского этапа Формулы-1. В тот момент кому-то могло показаться, что в этом городе солнечная погода преобладает круглогодично. Увы. Весь гоночный уик-энд, который пилоты серии провели в рамках первого этапа Кубка России Mitjet в Сочи, сопровождался тотальным дождём.

Победа в последнем повороте и встреча с Берни. Как Mitjet поддержала Ф-1
Болиды Ф-1 были не единственными, кто гонял по «Сочи Автодрому» в прошлый уик-энд. Чем порадовала серия Mitjet и с кем пообщался Экклстоун?

«Честно говоря, сегодня были моменты, когда я вообще ничего не видел на трассе, — отметил после первых тестовых заездов обладатель Кубка России Mitjet–2016 Дмитрий Гвазава. – Брызги из-под колес впереди идущей машины тебя просто-напросто захлестывают. Конечно, в таких погодных условиях есть множество своих нюансов пилотирования. Но и в дождливой погоде есть свои плюсы, свой неповторимый колорит и свой интерес».

Старт шестиэтапного Кубка России Mitjet пилоты и любители автоспорта ждали с особым интересом. И этому факту имелось логичное объяснение. Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet на старт гонки вышли сразу 18 пилотов! Впервые в истории российской гоночной серии Mitjet в гонке приняла участие пилотесса. Знакомьтесь: Анна Прядкина.

«В один прекрасный момент в серии Mitjet дебютировал Дима Гвазава, с которым мы вместе участвовали в картинговых соревнованиях, — объясняет своё появление в серии Анна. – После одного из заездов Mitjet мы встретились с Димой. Его состоянием окрылённости и воодушевления нельзя было не заразиться. В тот момент он выглядел по-настоящему счастливым человеком. Похожие эмоции в течение этого сочинского уик-энда испытывала и я. Это было круто!»

Погодные условия – тотальные дожди – внесли свои существенные коррективы. Никто не ожидал, что первые 10 минут из 20 запланированных машины Mitjet будут следовать за машиной безопасности. Сейфти-кар по установленным правилам может возглавлять пелотон от одного до трёх кругов. Руководитель гонки принял решение оставить машину безопасности на трассе максимальное количество времени – все три круга.

В итоге получилось, что половину гонки 18 машин Mitjet ехали в одном темпе. А потом началось! Иван Лукашевич со старта начал отрываться от преследователей с калейдоскопической по меркам автоспорта скоростью. В итоге на финише Иван привёз своим конкурентам более шести секунд. Это временная пропасть. Алексей Карачев все ту же временную пропасть привёз своим преследователям. Если так пойдёт и дальше, то именно Лукашевич с Карачевым в личном споре будут выявлять итогового обладателя Кубка.

Самая увлекательная борьба в этой гонке развернулась за третье место. Уже на одном из первых кругов Василий Грязин смог проскочить мимо Андрея Агафонова, таким образом сместив того с пьедестала почёта. В похожей манере Денис Ременяко за два круга до финиша сумел обойти Владимира Стрельченко, что позволило Денису занять второе место в категории Semi-Pro. Победителем в зачёте любителей стал Константин Гугкаев, который провёл очередную великолепную для себя гонку, финишировав седьмым. Третьим среди любителей стал Владимир Чарчиян.

Фото: пресс-служба Кубка России Mitjet

Этап Кубка России Mitjet подразумевает под собой проведение двух гонок. У этой гоночной серии есть одна особенность: на вторую первые шесть пилотов категории PRO выходят в обратном порядке согласно завоеванным позициям в гонке №1. Подобный регламент позволяет максимально обострить интригу, заставив признанных фаворитов и лидеров начинать гонку из середины пелотона.

Вторая гонка, в отличие от первой «гонки дождя», проходила уже практически по сухой трассе. Долгое время лидирующую позицию занимал Алексей Карачев, вслед за которым гнался Иван Лукашевич. Попытки Ивана обогнать лидера несколько раз едва не привели к столкновению. И всё же в одном из поворотов Карачев допустил решающую ошибку, которой воспользовался основной соперник. Есть победный дубль Ивана Лукашевича! Призовая тройка во второй гонке была идентичной итогам гонки первой – на третьей позиции финишировал призёр чемпионата России в ралли-кроссе Василий Грязин.

Впереди нас ждёт увлекательный сезон, который вместит в себя ещё пять этапов Кубка России – в Москве, Казани и финальный – вновь в Сочи.

«Безусловно, я рад тому факту, что мне удалось победить в обеих гонках первого этапа Кубка России Mitjet, — заявил после финиша Лукашевич. — Приятно осознавать тот факт, что вторая гонка с точки зрения зрительского интереса выдалась максимально увлекательной. Было много обгонов, да и наша борьба за лидерство с Алексеем Карачевым была захватывающей. Большую часть гонки мы шли бок о бок. Я предпринимал несколько попыток для обгона, но опередить конкурента не получалось. Затем уже сам Алексей допустил ошибку – открыл мне коридор, чем я и воспользовался. В этом году в серии Mitjet выступают много новичков. Я вижу, как они прибавляют с каждым следующим кругом, а потому вся борьба ещё впереди. Нас ждут пять захватывающих этапов Кубка России!»

Фото: пресс-служба Кубка России Mitjet

Константин Гугкаев вновь выиграл зачёт полупрофессионалов, Денис Ременяко также показал второй результат, а вот на третьей ступени пьедестала почёта Владимира Чарчияна на этот раз сменил Дмитрий Кайшев. Результат Кайшева стоит отметить особо: Дмитрий в первой гонке получил штрафное время, поэтому на стартовой прямой перед вторым заездом оказался далеко от лидеров. Но по ходу гонки сумел опередить сразу несколько своих прямых конкурентов, что позволило ему получить кубок за третье место.

Константина Гугкаева, который сделал победный дубль в категории полупрофессионалов, к новичкам, конечно, отнести нельзя.

«Я получил огромное удовольствие от прошедшего гоночного уикенда Mitjet, — подвёл он итог уик-энда. — Было много машин, а соответственно, и много борьбы. Первую гонку, как и квалификацию, мы провели в интересных погодных условиях, когда ливень шёл буквально стеной. В такой ситуации лично мне было выступать очень интересно – здесь необходимо тонко чувствовать автомобиль. Так получилось, что по ходу обоих заездов я находился недалеко от первой шестёрки, но реально соперничать с ними не мог. По ходу второй гонки уехал далеко от своих преследователей, что даже в зеркала их не было видно. В одном из моментов совсем уж расслабился, потерял концентрацию, машину развернуло, и я остановился. Но даже после этого инцидента мне удалось сохранить свою позицию».

По итогам первого этапа Кубка России Mitjet уже определились лидеры в общем зачёте обеих категорий – PROи Semi-PRO. Впереди нас ждёт увлекательный сезон, который вместит в себя ещё пять этапов Кубка России – в Москве, Казани и финальный – вновь в Сочи.

Фото: пресс-служба Кубка России Mitjet
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Mitjet
Новости. Авто
22 мая 2017, понедельник
20:30 Скотта Диксона ограбили после завоевания поул-позишн «500 миль Индианаполиса»
19:20 Сайнс-младший: Алонсо рассказал мне несколько секретов трассы в Монако
19:07 Ники Хэйден скончался от полученных в аварии травм
18:58 Квят: четвёртое место в Монако было бы хорошим результатом
18:33 Марио Андретти: Алонсо говорил мне про «Инди» ещё два года назад
18:02 Алёшин: квалификация прошла достаточно неплохо
17:50 Вольф: благодаря борьбе с «Феррари» вновь понял, почему люблю Формулу-1
17:10 Баттон: «Макларен» сильно прибавил, в Монако всё будет сладко
16:19 «Мерседес» нашёл причину отказа мотора Боттаса в Барселоне
15:54 Хэмилтон: в Монако главное быть ментально сильным
15:05 ФИА будет оценивать необходимость увеличения зон DRS от трассы к трассе
14:30 Liberty Media летом представит план по ограничению бюджетов в Ф-1
13:40 «Пирелли» обещает более мягкие шины на 2018 год
12:44 Петерансель: «Шёлковый путь» — это ни в коем случае не подготовка к «Дакару»
12:40 Масса может остаться в Ф-1 в 2018 году
12:05 Лауда: я наложу вето на поставку «Макларену» моторов «Мерседес»
11:05 Виньялес: в Муджелло Росси силён, но я готов к этому
11:00 Николаев: требовать от капотного грузовика результата ещё рано
10:06 Диксон: Бурде победил бы меня в борьбе за поул на «Инди 500»
09:31 Алонсо: я был очень близок к поулу в «Инди 500»
00:50 Росберг во второй раз станет отцом
00:50 Диксон выиграл квалификацию «Инди 500», Алонсо — пятый, Алёшин — 13-й
21 мая 2017, воскресенье
23:26 На болиде Алонсо заменили мотор перед решающей квалификацией «Инди 500»
22:39 Виньялес: закрывал глаза, проходя повороты на 110 % возможностей
21:21 Росси: не понимаю, что произошло при падении
20:23 Бурде выбыл до конца сезона из-за травм, полученных в аварии
19:38 Мальдонадо: мог вернуться в Формулу-1 боевым пилотом, но отказался
19:30 «500 миль Индианаполиса». Квалификация. Онлайн-трансляция
18:56 Гюнтер выиграл третью гонку Формулы-3 в По, Шумахер — 12-й, Мазепин — сошёл
18:56 Хорнер: «Ред Булл» взял неверное направление из-за тестов «Пирелли»
17:44 Грин выиграл вторую гонку DTM на «Лаузицринге»
16:46 Ожье — победитель Ралли Португалии
16:46 На гонке Moto3 в Ле-Мане в одном повороте вылетели почти все гонщики
15:59 Виньялес победил на Гран-при Франции MotoGP, Росси сошёл на финальном круге
15:21 Ферстаппен установил рекорд круга на трассе «Зандворт»
14:43 Хэйден по-прежнему остаётся в крайне тяжёлом состоянии
13:57 Уикенс — победитель квалификации второй гонки DTM на «Лаузицринге»
13:45 Гюнтер выиграл вторую гонку Ф-3 в По, Мазепин — 7-й, Шумахер — 11-й
13:07 Канделаки: у «Матч ТВ» есть права на трансляцию Формулы-1 до конца сезона-2019
12:45 Канделаки: выступления Квята сказываются на рейтингах трансляции
12:31 Грожан: Баттон знает, что делает
11:20 У Бурде диагностированы множественные переломы костей таза и перелом бедра
10:47 Кайл Буш — победитель «Гонки всех звёзд» в NASCAR
09:56 Алонсо: я не выжал максимум из машины
02:55 Бурде попал в аварию в ходе 1-й квалификации «Инди-500» и доставлен в больницу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017