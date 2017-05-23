Аль-Аттия: плохо выступил на Олимпиаде, потому что думал о «Шёлковом пути»

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия недавно прилетал в Россию, чтобы побывать на официальной презентации маршрута ралли «Шёлковый путь», гонки, которая в июле свяжет почти всю Евразию от Москвы до Сианя. В 2017 году состав участников заметно усилился. Так, в числе участников категории внедорожников снова появился Нассер Аль-Аттия — двукратный победитель ралли «Дакар» и дважды чемпион мира по классическому ралли в категории WRC-2.

Справка «Чемпионата»

Нассер Аль-Аттия



Родился 21 декабря 1970 года

Победитель ралли «Дакар» 2011 и 2015 годов, трёхкратный обладатель кубка мира ФИА по ралли-рейдам и дважды чемпион мира по классическому ралли в категории WRC-2 (2014 и 2015 годы). Участник шести летних Олимпийских игр (стрельба), наивысшим достижением в которых является бронзовая медаль в Лондоне-2012.



На «Дакаре» Аль-Аттия дебютировал в 2004 году с «Мицубиси». Также выступал на автомобилях БМВ и «Хаммер», а также на багги «Джеффрис». Победы на «Дакаре» Аль-Аттия одержал на «Фольксвагене» (2011 год) и «МИНИ» (2015 год). С 2017 года выступает в составе «Тойоты».



На «Шёлковом пути» Нассер Аль-Аттия выступал в 2009 и 2010 годах в составе заводской команды «Фольксваген». В 2009-м Аль-Аттия боролся за победу, но сошёл в самом конце гонки, а в 2010-м занял второе место, уступив лишь партнёру по команде Карлосу Сайнсу.

В эксклюзивном интервью Аль-Аттия рассказал «Чемпионату» о подготовке к ралли «Шёлковый путь», своих главных соперниках и концентрации на трассе.

– Вы уже выступали на ралли «Шёлковый путь» в 2009 и 2010 годах. Какие воспоминания у вас остались от тех гонок?

– Это были прекрасные гонки, но это был своего рода «мини-Шёлковый путь». Тогда ралли проходило в течение одной недели, маршрут был намного короче. Не сомневаюсь, что в этот раз в новом формате руководитель проекта Владимир Чагин и его команда отлично потрудились и подобрали нам именно такие трассы, какие мы любим. Я очень рад быть среди участников ралли «Шёлковый путь». Я вообще-то и в прошлом году собирался выступить здесь, но, к сожалению, не получилось.

– А что случилось?

– Не состыковались графики. Я уже готовился к «Шёлковому пути», но правительство моей страны настояло на том, что Олимпийские игры в Бразилии важнее. Состязания по стрельбе очень важны как для меня, так и для Катара, и мы решили сосредоточиться на них. Я рад, что имею возможность представлять свою страну, хотя жаль, что занял только 31-е место. Наверное, слишком много думал о «Шёлковом пути» в этот момент (улыбается). Но я ещё прошлым летом обещал, что в 2017-м обязательно поеду на «Шёлковый путь».

– Но теперь вы снова среди участников. Расскажите, что привлекло вас в этом ралли?

– Больше всего в «Шёлковом пути» мне нравится сочетание разнообразных трасс. Здесь и скоростные техничные допы в стиле WRC, которые ждут нас в России, и казахстанские степи, и, конечно, дюны пустыни Гоби. Их все мы ждём с особым нетерпением.

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— Расскажите о своём автомобиле «Тойота». Внесены ли в него какие-либо изменения?

— Да, машина модернизирована, это совершенно новая эволюция. На «Шёлковый путь» отправится новое шасси. Надеюсь, с машиной всё будет в порядке, ведь для победы здесь необходимо, чтобы всё работало как единое целое.

— В прошлом году некоторые пилоты отмечали, что трассы «Шёлкового пути» лучше подходят багги. Не станет ли это для вас проблемой?

— Не думаю, что это сильно нам помешает. Да, у багги, возможно, лучшие шансы, но наш опыт и мастерство всё равно позволят сражаться за победу. Самое главное — быть физически готовым к этому испытанию, быть достаточно сильным. Вместе с этим необходимо бороться с умом, рассчитывать силы. Если ты всё делаешь правильно, то у тебя есть шанс на победу, даже если машины соперников немного быстрее.

— Кто, на ваш взгляд, будет сражаться за победу на «Шёлковом пути» в этот раз?

— В первую очередь это, конечно, все три экипажа «Пежо». Но «Тойота» окажет серьёзное сопротивление — и я, и Джиниэл де Вильерс будем бороться с ними. Думаю, «МИНИ», у которой будет новая машина, тоже нельзя сбрасывать со счетов. Борьба будет напряжённая.

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— До старта «Шёлкового пути» остаётся чуть больше месяца. Как будет строиться ваша подготовка в оставшееся время?

— Сейчас мы отправляемся в Актау. Там пройдёт Ралли Казахстан, очень важная для нас гонка, она будет для нас очень полезна. Во-первых, это этап Кубка мира ФИА по ралли-рейдам, а во-вторых, это возможность познакомиться со страной, узнать некоторые моменты, которые помогут и на «Шёлковом пути». Всегда проще выступать в стране, с которой ты хотя бы немного знаком.

— Некоторые пилоты называют ралли «Шёлковый путь» самой сложной в мире с психологической точки зрения.

— Если гонка по-настоящему сложная, она захватывает. Да, ты видишь только трассу, но полностью сосредоточен и отдаёшься ралли на сто процентов. Что бывает непросто, но очень приятно для гонщика. Если же трассы не очень сложны, начинаешь отвлекаться на природу, окрестности, пейзажи и теряешь концентрацию. Так что все гонки по-своему сложны. И «Шёлковый путь» — одна из сложнейших. Я не склонен недооценивать этот вызов и пока ставлю себе целью бороться за победу на каждом отдельном этапе.

— Удаётся ли вам за время таких масштабных ралли-рейдов осмотреть достопримечательности, познакомиться со страной?

— Если честно, нет. Мы постоянно атакуем, постоянно в борьбе. Много часов мчишь по трассе, приезжаешь на бивуак и, глядя на фотографии, не веришь, что проезжал мимо таких чудесных мест. Жаль, конечно, что не удаётся познакомиться с местами, по которым мы едем, поближе, но таков наш спорт.