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Фернандо Алонсо стал пятым в квалификации «500 миль Индианаполиса»
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Двойной удар. Кто побеждал в Формуле-1 и на «Инди-500» до Алонсо

Алонсо стартует на «Инди 500» пятым и готов биться за победу. Хиллу, Вильнёву и другим уже удавалось победить и в Ф-1, и в Индианаполисе.
23 мая 2017, вторник. 20:00. Авто

Можно ли стать самым великим гонщиком в истории, побеждая только в Формуле-1? Фернандо Алонсо считает, что нет. Испанец поставил себе цель выиграть «Тройную корону», то есть прибавить к победе в Гран-При Монако победы на «500 милях Индианаполиса» и «24 часах Ле-Мана». В прошедшее воскресенье испанец стал ближе к этой цели, хорошо выступив в квалификации, — пятое место, отличный результат для дебютанта. «Чемпионат» вспоминает, кому прежде удавалось объединить титулы Ф-1 и «Инди 500».

Грэм Хилл (чемпион Формулы-1 — 1962, 1968 годы, победитель «Инди 500» -1966 год)

Грэм Хилл — единственный, кому до сих пор удалось собрать «Тройную корону». Взяв титул Ф-1 в 33 года и трижды подряд став вторым, англичанин отправился на «Инди» и выиграл её с первой попытки.

Гонка 1966 года не обошлась без неразберихи: в команде Джима Кларка думали, что именно он выиграл гонку, обогнав Хилла почти на круг, несмотря на два разворота. По двум неофициальным источникам, победителем всё же был Хилл. А кто-то отдавал первое место Гордон Джонкоку, и вовсе ставшему четвёртым. Судьи утвердили победу Хилла на следующий день, чего сам гонщик даже не ожидал. Однако споры на счёт обстоятельств той гонки не прекратились и сейчас.

Два года спустя Хилл неожиданно вновь стал чемпионом Ф-1, а вот «Ле-Ман» ему не давался: в первых пяти гонках Грэм не добирался до финиша, в 1964-м стал вторым, а выиграл лишь в 43 года, вернувшись в гонку после шестилетней паузы. К тому моменту великий британец уже три года как не побеждал в гонках и после «Ле-Мана» не выиграл больше ни одной. Что на его достижения никак не влияет.

Джим Кларк (чемпион Формулы-1 — 1963, 1965 годы, победитель «Инди 500» -1965 год)

К моменту, когда судьи не отдали Кларку победу на «Инди»-1966, Джим уже был двукратным чемпионом Ф-1 и побеждал в Индианаполисе. Помимо прочего, он стал единственным, кому удалось победить и там, и там в один год.

В расцвете сил Кларк и его «Лотус» были необоримой силой в Ф-1 — с 1962-го по 1965-й он выиграл 19 гонок из 39 проведённых, при этом в десяти он просто не добрался до финиша. На «Инди» помимо победы у него было два вторых места, а «24 часа Ле-Мана» Джиму не покорились лишь по стечению обстоятельств: в 1959-м он был вторым в своём классе, в 1960-м третьим в общем зачёте, а ещё через год сосредоточился на других гонках и больше на марафон не приезжал.

Марио Андретти (чемпион Формулы-1 — 1978 год, победитель «Инди 500» -1969 год)

В отличие от Хилла и Кларка, в карьере американца Андретти «Инди-500» появилась раньше, чем Формула-1. В Индианаполисе он дважды стартовал с поула и не добивался побед, выиграв-таки гонку с пятой попытки. А первый полноценный сезон в Ф-1 провёл ещё через шесть лет.

Грэм Хилл — единственный, кому до сих пор удалось собрать «Тройную корону».

К успехам Андретти шёл подолгу: между его дебютом и титулом в Ф-1 прошло 10 лет. В «Ле-Ман» Марио приходил несколько раз — в 60-х дважды не финишировал, в 80-х забрался на подиум, а ближе всего к победе оказался в 1995-м. На залитой дождём трассе «Кураж» Андретти долгое время бился за победу с «Макларенами», уступая им в классе (WSC против GT1), и остался в одном круге от победы. Андретти тогда было 55 лет. А теперь команда его имени даёт шанс Алонсо.

Эмерсон Фиттипальди (чемпион Формулы-1 — 1972, 1974 годы, победитель «Инди 500» — 1989,1993 годы)

Карьера Фиттипальди разделилась на два этапа, на каждом из которых он добился успеха. В Формуле-1 он провёл 10 лет, выиграл два титула с двумя разными командами и ушёл из неё, когда его фамильная команда, запущенная вместе с братом, не смогла добиться успеха.

Сказка Вильнёва закончилась быстро — после чемпионского сезона он взял лишь четыре подиума в Ф-1.

Эмерсон взял четырёхлетнюю паузу, а потом начал выступать в Америке. Побед здесь пришлось ждать дольше, чем в Ф-1, но они пришли. Фиттипальди выиграл «Инди» дважды — второй раз в возрасте 46 лет. А вот в «Ле-Мане» бразилец никогда не выступал.

Жак Вильнёв (чемпион Формулы-1 — 1997 год, победитель «Инди 500» — 1995 год)

Последний, кому удавалось взять Ф-1 и «Инди 500», был Жак Вильнёв. В 1995 году он со второй попытки стал и чемпионом ChampCar, и победителем Индианаполиса, а на следующий год перебрался в «Королевские гонки». Первой победы здесь пришлось ждать лишь четыре гонки, но титул с ходу не дался — помешал партнёр по «Уильямсу» Деймон Хилл. А вот на следующий сезон остановить Вильнёва не смог уже никто – даже Михаэль Шумахер в Хересе.

Сказка Вильнёва закончилась быстро: после чемпионского сезона он взял лишь четыре подиума в Ф-1, периодически выступал тут и там. Однако Жак едва не стал вторым в истории обладателем «Тройной короны». В 2008 году «Пежо» канадца долго лидировал на «24 часах Ле-Мана», однако дождь и ошибки Николя Минассяна отдали победу «Ауди». Две машины финишировали в одном круге, но победа в «Ле-Мане» Вильнёву не далась.

Жак Вильнёв

Жак Вильнёв

Фото: Ruters

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Конечно, были и другие случаи успехов в Ф-1 и на «Инди». Например, Хуан Пабло Монтойя побеждал в Индианаполисе и до, и после карьеры в «Королевских гонках». Он побеждал на Гран-при Монако, но в чемпионате Ф-1 выше третьего места не поднимался. А действующим победителем «Инди» является Александер Росси, в 2015 году проведший в Ф-1 пять гонок. Успехи на обеих площадках вполне возможны, что не раз доказывали самые талантливые пилоты. А попадёт ли Алонсо в их число — покажет гонка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александер Росси Жак Вильнёв Фернандо Алонсо Хуан Пабло Монтойя 24 часа Ле-Мана IndyCar
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