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Гран-при Монако Формулы-1: победит ли «Феррари» спустя 16 лет
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Втиснется ли «Мерседес» и блеснёт ли Баттон? Главные интриги Монако

Окажется ли «Феррари» сильнее длиннобазного «Мерседеса», как себя проявит «пенсионер» Баттон и вернёт ли форму «Торо Россо»?
24 мая 2017, среда. 17:45. Авто

В последние выходные мая карликовое княжество на побережье Средиземного моря вновь примет Гран-при Монако — самую престижную гонку в Европе. Трасса с уникальным характером, нивелирующим мощность машины, но оттого усиливающим роль пилота за рулём, всегда привлекает особенное внимание болельщиков. И в этот раз, когда Хэмилтон и Феттель станут главными претендентами на победу, борьба ожидается особенно напряжённой.

Главные интриги Гран-при Монако Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Кто получит преимущество?

Пять первых гонок сезона показали, что «Мерседес» и «Феррари» сражаются на равных. У обеих сторон хватает и преимуществ, и недостатков. Так, «Серебряные стрелы» быстрее на одном круге, а «Скудерия» лучше обращается с шинами. Но в Монте-Карло преимущество в мощности не играет значения, а асфальт не слишком требователен к резине, так что на этот раз гранды останутся без своих традиционных козырей.

Эксперты считают, что на извилистых улицах Монте-Карло лучше будет выглядеть «Феррари», поскольку длиннобазному «Мерседесу» труднее «вкручиваться» в узкие повороты. В самом «Мерседесе» не видят в этом проблемы и приводят в пример трассу в Барселоне. Третий сектор там тоже представляет собой связку медленных поворотов, но W08 там была довольно быстра.

Остаётся лишь добавить, что в последние четыре года победителями Гран-при Монако неизменно становятся «Мерседесы» — с 2013-го им нет здесь равных. А «Феррари» не побеждала в Монте-Карло уже 16 лет — со времён Михаэля Шумахера.

Третий триумф Хэмилтона?

Среди действующих пилотов только двое побеждали в Монако больше раза — Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. И пока последний пробует себя в Индианаполисе, у британца есть отличный шанс в третий раз подняться на вершину подиума самой престижной гонки в Европе. Победив в Барселоне, Хэмилтон до минимума сократил отставание в общем зачёте и продемонстрировал, что полностью вернул утраченную было форму.

Гран-при Монако. Статистическая информация
Длина: 3337 м.
Количество кругов: 78 (260 км).
Шины: «софт», «суперсофт» и «ультрасофт».
DRS: одна зона — на стартовой прямой.
Рекорд трассы в гонке: 1:14.439 (Михаэль Шумахер, «Феррари», 2004 год)
Рекорд трассы в квалификации: 1:13.532 (Кими Райкконен, «Макларен-Мерседес», 2006 год)
Рекорд по количеству побед в ГП Монако: Айртон Сенна — 6.

«Теперь у нас более широкие автомобили и шины на них, так что задача будет ещё сложнее, — говорит британец. — Идти здесь на пределе — это настоящее испытание твоего чувства машины. Здесь нужна ментальная сила, сознание должно быть острым и ясным. И, конечно, нужен большой опыт».

Опыта Хэмилтону не занимать — по количеству проведённых Гран-при Монако в грядущий уик-энд он будет уступать лишь Райкконену и Массе. Британец пять раз поднимался здесь на подиум, включая три предыдущих сезона. Кстати, вот уже пять лет победитель этой гонки в конце сезона проигрывал борьбу за титул.

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Будет ли «Ред Булл» бороться за подиум?

Трасса в Монако менее других требовательна к мощности машины, а потому здесь часто удаётся «выстрелить» тем, от кого этого не ждут. И традиционно здесь очень силён «Ред Булл» — медленные повороты нивелируют недостаток мощности, что позволяет австрийским машинам держаться ближе к лидерам. Так, в прошлом году Риккардо едва не выиграл гонку, а в 2015-м Квят с Даниэлем финишировали на четвёртом и пятом местах.

Победители пяти последних Гран-при Испании

2016 — Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2015 — Нико Росберг («Мерседес»)
2014 — Нико Росберг («Мерседес»)
2013 — Нико Росберг («Мерседес»)
2012 — Марк Уэббер («Ред Булл-Рено»)

Машины «Ред Булл» многие годы считались едва ли не эталоном аэродинамической эффективности, но в этом году инженерам в Милтон-Кейнсе не удалось построить машину, которая не уступала бы «Мерседесу» и «Феррари», признал Кристиан Хорнер. По словам руководителя, расчёты не сошлись с реальным положением дел, а тесты новой резины в прошлом году лишь запутали конструкторов и увели их по ложному следу. «В 2016-м у нас было хорошее шасси, и мы смогли блеснуть, — отмечает технический директор команды Эдриан Ньюи. — Но теперь у нас далеко не лучшая машина, так что таких возможностей у нас уже не будет».

В то же время в Барселоне, где RB13 получила несколько значительных обновлений, Ферстаппен и Риккардо остались довольны балансом автомобиля. Макс отметил, что у болида большой нереализованный потенциал. Если его всё же удастся реализовать, то «Ред Булл» сможет навязать достойную борьбу лидерам. Но если всё останется по-прежнему, ждать каких-либо успехов от RB13 придётся не раньше середины лета, когда будет готов новый двигатель «Рено».

С чем вернётся Баттон?

Пока у Фернандо Алонсо гастроли в Штатах, за руль «Макларена» вернётся ветеран команды Дженсон Баттон, выступавший за Уокинг с 2010 по 2016 год. Это будет единичный выход экс-чемпиона мира на старт, причём сам гонщик, похоже, несколько обескуражен таким развитием событий.

Расписание уик-энда

25 мая
11:00 — первая тренировка
15:00 — вторая тренировка

27 мая
12:00 — третья тренировка
15:00 — квалификация

28 мая
15:00 — гонка.

Дженсон Баттон ещё не проехал ни единого метра за рулём MC32, и весь его опыт работы с этой машиной ограничивается несколькими сессиями на симуляторе и двумя виртуальными вылетами в гавани. Сам Дженс, впрочем, не испытывает никакого давления. «Если я уже во втором повороте почувствую, что полностью опустошён, то могу просто уехать в закат и не возвращаться! — шутит он. — Всё в порядке, никаких проблем, никакого прессинга».

Спокойствие Баттона, однако, не может скрыть того, насколько важным этот этап будет для «Макларена». Во-первых, это пока лучший шанс набрать очки, и в Уокинге надеются, что в топ-10 до финиша доедут обе машины. «На менее требовательных к мощности трассах мы можем бороться за очки — и это не надежда, это уверенность», — отмечает Эрик Булье. Кроме того, команда везёт в Монте-Карло новые антикрылья и днище, которые очень многообещающе показали себя на тестах CFD.

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Появится ли шанс у аутсайдеров?

Высокая вероятность ошибки и необычный характер трассы в Монако часто приводят к тому, что в Монте-Карло даже у аустайдеров появляется шанс блеснуть и набрать очки. Хорошим примером может послужить девятое место Жюля Бьянки на «Маноре» в 2014 году. Для целого ряда команд нынешнего сезона Гран-при Монако — лучший шанс пополнить свой счёт в Кубке конструкторов.

В первую очередь речь идёт о «Заубере». Команда Мониши Кальтенборн, перешедшая на прошлогодние моторы «Феррари», несмотря на отставание в мощности, набрала четыре очка в Испании, но пока это всё, чего ей удалось добиться. Правда, за последние шесть лет «Заубер» лишь дважды набирал очки в Монако — за девятое место Насра два года назад и пятую позицию Камуи Кобаяси в 2011-м.

В Монте-Карло может блеснуть и «Хаас» во главе с опытным Роменом Грожаном. Но американцам необходимо разобраться с балансом машины и настроить тормоза, с которыми в последних гонках регулярно возникают проблемы.

Гонка в Монако — это также хороший шанс и для «Торо Россо». После неутешительного исхода этапа в Сочи и непростого Гран-при в Барселоне, где машины из Фаэнцы заметно уступали соперникам в мощности, в Монте-Карло эти проблемы должны отойти на второй план, а решающими станут навыки гонщиков.

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Расписание пресс-конференций

24 мая, 16:00. Первая часть: Дженсон Баттон («Макларен»), Эстебан Окон («Форс Индия»), Нико Хюлькенберг («Рено»). Вторая часть: Даниэль Риккардо («Ред Булл»), Фелипе Масса («Уильямс»), Паскаль Верляйн («Заубер»).

25 мая, 17:00. Первая часть: Энди Грин («Форс Индия»), Пол Монахэн («Ред Булл»), Йорг Цандер («Заубер»). Вторая часть: Джин Хаас («Хаас»), Джонатан Нил («Макларен»), Франц Тост («Торо Россо»).

27 мая, 16:00: три призёра квалификации.

28 мая, 17:00: три призёра гонки.

Погода

25 мая, четверг: преимущественно солнечно, без осадков, ветер — 4 м/с, 20°C.

27 мая, суббота: ясно, вероятность осадков — 10%, ветер — 4 м/с, 21°C.

28 мая, воскресенье: ясно, без осадков, ветер — 4 м/с, 21°C.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Макларен Мерседес Ред Булл Торо Россо Феррари Хаас Ф-1 Дженсон Баттон Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Монако
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