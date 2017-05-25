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Гран-при Монако: Феттель показал лучшее время в свободных заездах
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Почему «Мерседесы» так далеко? Обзор тренировок Гран-при Монако

На тренировках в Монако темп задаёт «Феррари», «Торо Россо» удивляет, а «Мерседесы» — лишь в конце топ-10. Что случилось с чемпионами мира?
25 мая 2017, четверг. 19:30. Авто

Себастьян Феттель завершил тренировки Гран-при Монако с лучшим временем дня. Немец почти на полсекунды опередил ближайшего преследователя, причём им неожиданно стал Даниэля Риккардо из «Ред Булл». На третьем месте расположился Кими Райкконен, а Даниил Квят и Карлос Сайнс замкнули пятёрку быстрейших. А где же «Мерседесы»? Хэмилтон закончил день лишь на восьмой строчке, а Боттас стал только десятым. Что это — грандиозный провал «Серебряных стрел» или плановая работа над настройками?

«Чемпионат» попытался разобраться в раскладе сил в преддверии Гран-при Монако.

Поворот не туда

В четверг трасса в Монако ещё слишком пыльная, чтобы вести серьёзную работу над настройками, но в этом году команды старались использовать время по максимуму: машины стали шире и гонщикам понадобилось больше кругов, чтобы освоиться на трассе. Первая тренировка завершилась более или менее привычными результатами: Хэмилтон был первым, совсем недалеко от него Феттель, а чуть подальше — Ферстаппен, Боттас и Риккардо. Но после обеда картина полностью переменилась.

Во втором сеансе тренировок на «софте» «Феррари» и «Мерседес» держались впереди, но с переходом на «ультрасофт» «Серебряным стрелам» прибавить не удалось — на более мягких шинах W08 смотрелась заметно медленнее. Лучший круг Хэмилтона оказался на секунду с небольшим хуже, чем результат Феттеля, и это на трассе, которая проходится менее чем за 75 секунд.

«В перерыве между сессиями мы внесли изменения в настройки и пошли в неверном направлении, — прокомментировал посредственные результаты своей команды Тото Вольф. — Мы попробовали рискнуть и собрать данные, но в итоге столкнулись с нехваткой сцепления. Кроме того, мы выпадали из рабочего диапазона буквально везде».

«Я не понимаю, что происходит, — откровенно заявил Хэмилтон. — Утром машина была в порядке, но после обеда поведение изменилось как день и ночь. Шины не работали, автомобиль везде скользил. Не знаю, может, настройки не те, может, резина не работает».

Пока «Мерседес» разбирается с настройками машины, «Феррари» становится главным претендентом на победу в квалификации, что в условиях Монако уже половина победы. О преимуществе «Скудерии» специалисты говорили ещё до старта гоночного уик-энда — SF17H, обладающая не такой длинной базой, как W08 «Мерседеса», увереннее чувствует в себя в поворотах и стабильнее держится на трассе.

«Первая тренировка была несколько дикой, пару раз я задевал стены, но после обеда всё прошло просто прекрасно, — хвалит автомобиль Себастьян Феттель. — Нам ещё предстоит проделать кое-какую работу, чтобы быть ещё конкурентоспособнее, но, думаю, и я, и Кими можем быть довольны скоростью на длинных отрезках. Тем не менее, в субботу они вернутся сильными, нас ждёт плотная борьба как с ними, так и с „Ред Булл“».

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Рывок «быков»

Со стартом европейской фазы сезона в Формуле-1 вовсю началась и гонка обновлений, в которой наибольшее внимание приковано к «Ред Булл». После не самого удачного старта первенства, в Милтон-Кейнсе подготовили масштабные обновления RB13. Экс-чемпионы надеются, что доработанный автомобиль позволит чаще бороться с «Мерседесом» и «Феррари», и хотя в отсутствие нового двигателя эта задача выглядит малореализуемой, в Монако «Ред Булл» смотрится очень сильно: утром Макс Ферстаппен показал третье время, а Даниэль Риккардо после обеда и вовсе вырвался на вторую строчку.

«Я очень доволен заездами, — отметил австралиец. — В целом мы именно в том диапазоне, где и должны быть. Мы не в секунде от лидеров, что уже неплохо. Важно, что нам удалось начать уик-энд спокойно, поскольку здесь лучше ехать на машине, которую ты знаешь, в поведении которой ты уверен. Так что я попрошу инженеров не увлекаться с изменением настроек».

«Ред Булл» в этот уик-энд впервые использует Т-крыло — небольшую конструкцию на «плавнике» кожуха двигателя. Это одна из многих аэродинамических новинок, подготовленных Эдрианом Ньюи в попытках вернуть «Ред Булл» в число лидеров. На данный момент австрийская команда не выглядит претендентом на поул, но она очень близка к лидерам и потенциально может вмешаться в распределение мест на первом и втором рядах стартового поля. А оттуда и до подиума рукой подать.

«Ред Булл» в этот уик-энд впервые использует Т-крыло — небольшую конструкцию на «плавнике» кожуха двигателя. На данный момент австрийская команда не выглядит претендентом на поул, но она очень близка к лидерам и потенциально может вмешаться в распределение мест на первом и втором рядах стартового поля.

Приятный сюрприз преподнесла и «Торо Россо»: в первой тренировке Квят с Сайнсом расположились в топ-10, а после обеда продвинулись в пятёрку быстрейших. Да, если «Мерседес» сможет решить свои проблемы, то «Торо Россо» едва ли удержится в топ-5, однако её шансы на выход в третий сегмент довольно высоки.

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«Уильямс» и «Рено» вновь позади

Среди других претендентов на выход в Q3 следует отметить Серхио Переса. «Форс Индия» сильно начала уик-энд: «Чеко» закончил обе сессии среди десяти быстрейших пилотов. А вот Эстебану Окону ещё необходимо некоторое время для адаптации — француз завершил день на далёкой 15-й строчке.

Неплохо в тренировках выглядит и Кевин Магнуссен. В утренней сессии «Хаасам» блеснуть не удалось, но датчанин смог прибавить после обеда. Ромен Грожан уступил напарнику чуть более десятой секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы отбросить француза на 14-ю строчку против девятой позиции у Магнуссена.

Довольно уверенно тренировки в Монте-Карло проехали и «Макларены». В общей сложности на счету Стоффеля Вандорна и вернувшегося в кокпит на один раз Дженсона Баттона 148 кругов. Оба раза Вандорн оказывался быстрее Баттона, однако во второй сессии разница составила всего четыре сотых секунды, а сами пилоты закончили день на одиннадцатой и двенадцатой позициях.

Не может пока обрести свой темп «Уильямс». Для Лэнса Стролла тренировки в четверг и вовсе закончились аварией в повороте «Массне». Автомобиль канадца ударился передней частью и лишился антикрыла, повреждена подвеска. Ущерб не слишком велик, чтобы поставить уик-энд Стролла под угрозу, но уверенности дебютанту это явно не добавит.

Для Лэнса Стролла тренировки в четверг и вовсе закончились аварией в повороте «Массне». Автомобиль канадца ударился передней частью и лишился антикрыла, повреждена подвеска.

Замыкает протоколы четверга квартет гонщиков «Рено» и «Заубера». И если от швейцарцев никто не ждал выдающихся результатов (несмотря на очки Верляйна в Барселоне и новую порцию новинок), то провал французов выглядит удручающе. Казалось, подготовленные к гонкам в Сочи и Барселоне обновления сработали хорошо, но в Монако Хюлькенбергу с Палмером никак не удаётся подобрать оптимальные настройки. И для Палмера это особенно плохая новость, ведь «Рено», по слухам, готова отказаться от услуг британца уже посреди сезона, а решающей, сообщают источники, станет предстоящая гонка в Монте-Карло.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1 Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
25 мая 2017, четверг
19:23 Сайнс-младший: до субботы многое может измениться, но я доволен машиной
19:19 Ки: уже на первой тренировке Квят и Сайнс были более-менее довольны
19:17 Хюлькенберг: не концентрировался на максимально быстром времени
19:01 Масса: «Уильямс» смотрелся лучше, чем в предыдущие годы в Монако
18:58 Квят: доволен балансом машины, мы уже выглядим конкурентоспособно
18:57 Райкконен: теперь «Феррари» осталось поработать над мелочами
18:52 Леклер завоевал поул в квалификации Ф-2 в Монако, Маркелов — второй в группе
18:48 Стролл: при игре на Play Station у меня возникали проблемы в тех же поворотах
18:22 Боттас: надеюсь, это отставание от «Феррари» не является реальным
18:00 Хэмилтон: «Мерседесу» нужно выяснить, что пошло не так на второй тренировке
17:52 Риккардо: я вполне доволен, мы там, где должны быть
17:44 «Мерседес» потерял скорость из-за неверного изменения настроек
17:32 Феттель: не знаю, что сегодня случилось с «Мерседесом»
17:24 Стролл: авария? Такое в Монако случается, нужно смотреть на позитив
16:35 Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый
16:09 «Пирелли» определилась с покрышками на Гран-при Венгрии
15:15 Хэмилтон: по эффективности на стартах «Феррари» догнала «Мерседес»
14:42 Кэри подтвердил, что в календаре Ф-1 на 2018 год предусмотрен 21 Гран-при
14:11 Источник: Палмер может лишиться места в «Рено», если слабо выступит в Монако
13:50 Штайнер объяснил изменения в ливрее болида «Хааса»
12:58 Квят: надеюсь, «Рено» поработает над эффективностью мотора
12:33 Хэмилтон — лучший на первой тренировке Формулы-1 в Монако, Квят — шестой
12:00 Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка. Онлайн-трансляция
11:47 Вольф: если бы не спонсор Боттаса, «Мерседес» взял бы Верляйна
11:36 «Форс Индия» заключила партнёрское соглашение со SPORTbible
10:48 Палмер: я готов изменить ситуацию
10:27 ФИА дала указание изменить точки крепления на болидах из-за аварии Монгера
10:00 Формула-1. Гран-при Монако. Первая тренировка. Онлайн-трансляция
09:43 Перес: не думаю, что удлинённая колёсная база станет проблемой в Монако
09:22 З. Браун: Формуле-1 нужно вернуться в Индианаполис
00:43 Феттель озвучил бортовой компьютер в мультфильме «Тачки-3»
00:07 Баттон: участвовать в тестах в Бахрейне мне было бесполезно
24 мая 2017, среда
23:21 IndyCar представил концепцию болидов-2018
23:13 Боттас: я мог сработать лучше в моменте аварии Райкконена и Ферстаппена
22:55 Стролл: нахожу критику в свой адрес забавной
21:57 З. Браун: Рон Деннис одобрил участие «Макларена» в «Инди 500»
21:27 Хэмилтон: новой машиной трудно управлять
20:13 Райкконен: широкие машины не доставят больших проблем в Монако
19:47 Ансер: победа Алонсо привлечёт других пилотов Формулы-1 на «Инди 500»
18:55 Грожан раскритиковал новый высокий бордюр в Монако
18:51 «Форс Индия» подготовила тройное Т-крыло к Монако, «Заубер» — два двойных
18:50 Квят объяснил свои проблемы в квалификации Гран-при Испании
18:21 Баттон: гонка «Инди 500» мне неинтересна, я предпочту «24 часа Ле-Мана»
17:57 Хэмилтон: не могу поверить в то, что произошло в Манчестере
17:19 На Гран-при Монако пройдёт минута молчания в память о теракте в Манчестере
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