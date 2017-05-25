Почему «Мерседесы» так далеко? Обзор тренировок Гран-при Монако

На тренировках в Монако темп задаёт «Феррари», «Торо Россо» удивляет, а «Мерседесы» — лишь в конце топ-10. Что случилось с чемпионами мира?

Себастьян Феттель завершил тренировки Гран-при Монако с лучшим временем дня. Немец почти на полсекунды опередил ближайшего преследователя, причём им неожиданно стал Даниэля Риккардо из «Ред Булл». На третьем месте расположился Кими Райкконен, а Даниил Квят и Карлос Сайнс замкнули пятёрку быстрейших. А где же «Мерседесы»? Хэмилтон закончил день лишь на восьмой строчке, а Боттас стал только десятым. Что это — грандиозный провал «Серебряных стрел» или плановая работа над настройками?

«Чемпионат» попытался разобраться в раскладе сил в преддверии Гран-при Монако.

Поворот не туда

В четверг трасса в Монако ещё слишком пыльная, чтобы вести серьёзную работу над настройками, но в этом году команды старались использовать время по максимуму: машины стали шире и гонщикам понадобилось больше кругов, чтобы освоиться на трассе. Первая тренировка завершилась более или менее привычными результатами: Хэмилтон был первым, совсем недалеко от него Феттель, а чуть подальше — Ферстаппен, Боттас и Риккардо. Но после обеда картина полностью переменилась.

Во втором сеансе тренировок на «софте» «Феррари» и «Мерседес» держались впереди, но с переходом на «ультрасофт» «Серебряным стрелам» прибавить не удалось — на более мягких шинах W08 смотрелась заметно медленнее. Лучший круг Хэмилтона оказался на секунду с небольшим хуже, чем результат Феттеля, и это на трассе, которая проходится менее чем за 75 секунд.

«В перерыве между сессиями мы внесли изменения в настройки и пошли в неверном направлении, — прокомментировал посредственные результаты своей команды Тото Вольф. — Мы попробовали рискнуть и собрать данные, но в итоге столкнулись с нехваткой сцепления. Кроме того, мы выпадали из рабочего диапазона буквально везде».

«Я не понимаю, что происходит, — откровенно заявил Хэмилтон. — Утром машина была в порядке, но после обеда поведение изменилось как день и ночь. Шины не работали, автомобиль везде скользил. Не знаю, может, настройки не те, может, резина не работает».

Пока «Мерседес» разбирается с настройками машины, «Феррари» становится главным претендентом на победу в квалификации, что в условиях Монако уже половина победы. О преимуществе «Скудерии» специалисты говорили ещё до старта гоночного уик-энда — SF17H, обладающая не такой длинной базой, как W08 «Мерседеса», увереннее чувствует в себя в поворотах и стабильнее держится на трассе.

«Первая тренировка была несколько дикой, пару раз я задевал стены, но после обеда всё прошло просто прекрасно, — хвалит автомобиль Себастьян Феттель. — Нам ещё предстоит проделать кое-какую работу, чтобы быть ещё конкурентоспособнее, но, думаю, и я, и Кими можем быть довольны скоростью на длинных отрезках. Тем не менее, в субботу они вернутся сильными, нас ждёт плотная борьба как с ними, так и с „Ред Булл“».

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Рывок «быков»

Со стартом европейской фазы сезона в Формуле-1 вовсю началась и гонка обновлений, в которой наибольшее внимание приковано к «Ред Булл». После не самого удачного старта первенства, в Милтон-Кейнсе подготовили масштабные обновления RB13. Экс-чемпионы надеются, что доработанный автомобиль позволит чаще бороться с «Мерседесом» и «Феррари», и хотя в отсутствие нового двигателя эта задача выглядит малореализуемой, в Монако «Ред Булл» смотрится очень сильно: утром Макс Ферстаппен показал третье время, а Даниэль Риккардо после обеда и вовсе вырвался на вторую строчку.

«Я очень доволен заездами, — отметил австралиец. — В целом мы именно в том диапазоне, где и должны быть. Мы не в секунде от лидеров, что уже неплохо. Важно, что нам удалось начать уик-энд спокойно, поскольку здесь лучше ехать на машине, которую ты знаешь, в поведении которой ты уверен. Так что я попрошу инженеров не увлекаться с изменением настроек».

«Ред Булл» в этот уик-энд впервые использует Т-крыло — небольшую конструкцию на «плавнике» кожуха двигателя. Это одна из многих аэродинамических новинок, подготовленных Эдрианом Ньюи в попытках вернуть «Ред Булл» в число лидеров. На данный момент австрийская команда не выглядит претендентом на поул, но она очень близка к лидерам и потенциально может вмешаться в распределение мест на первом и втором рядах стартового поля. А оттуда и до подиума рукой подать.

«Ред Булл» в этот уик-энд впервые использует Т-крыло — небольшую конструкцию на «плавнике» кожуха двигателя. На данный момент австрийская команда не выглядит претендентом на поул, но она очень близка к лидерам и потенциально может вмешаться в распределение мест на первом и втором рядах стартового поля.

Приятный сюрприз преподнесла и «Торо Россо»: в первой тренировке Квят с Сайнсом расположились в топ-10, а после обеда продвинулись в пятёрку быстрейших. Да, если «Мерседес» сможет решить свои проблемы, то «Торо Россо» едва ли удержится в топ-5, однако её шансы на выход в третий сегмент довольно высоки.

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«Уильямс» и «Рено» вновь позади

Среди других претендентов на выход в Q3 следует отметить Серхио Переса. «Форс Индия» сильно начала уик-энд: «Чеко» закончил обе сессии среди десяти быстрейших пилотов. А вот Эстебану Окону ещё необходимо некоторое время для адаптации — француз завершил день на далёкой 15-й строчке.

Неплохо в тренировках выглядит и Кевин Магнуссен. В утренней сессии «Хаасам» блеснуть не удалось, но датчанин смог прибавить после обеда. Ромен Грожан уступил напарнику чуть более десятой секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы отбросить француза на 14-ю строчку против девятой позиции у Магнуссена.

Довольно уверенно тренировки в Монте-Карло проехали и «Макларены». В общей сложности на счету Стоффеля Вандорна и вернувшегося в кокпит на один раз Дженсона Баттона 148 кругов. Оба раза Вандорн оказывался быстрее Баттона, однако во второй сессии разница составила всего четыре сотых секунды, а сами пилоты закончили день на одиннадцатой и двенадцатой позициях.

Не может пока обрести свой темп «Уильямс». Для Лэнса Стролла тренировки в четверг и вовсе закончились аварией в повороте «Массне». Автомобиль канадца ударился передней частью и лишился антикрыла, повреждена подвеска. Ущерб не слишком велик, чтобы поставить уик-энд Стролла под угрозу, но уверенности дебютанту это явно не добавит.

Для Лэнса Стролла тренировки в четверг и вовсе закончились аварией в повороте «Массне». Автомобиль канадца ударился передней частью и лишился антикрыла, повреждена подвеска.

Замыкает протоколы четверга квартет гонщиков «Рено» и «Заубера». И если от швейцарцев никто не ждал выдающихся результатов (несмотря на очки Верляйна в Барселоне и новую порцию новинок), то провал французов выглядит удручающе. Казалось, подготовленные к гонкам в Сочи и Барселоне обновления сработали хорошо, но в Монако Хюлькенбергу с Палмером никак не удаётся подобрать оптимальные настройки. И для Палмера это особенно плохая новость, ведь «Рено», по слухам, готова отказаться от услуг британца уже посреди сезона, а решающей, сообщают источники, станет предстоящая гонка в Монте-Карло.