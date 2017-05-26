Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Формула-1
Фото: instagram.com/diamond_events_monte_carlo
Текст: Дмитрий Захарченко

Красота дня: самые яркие болельщицы Гран-при Монако

Все звёзды и светские львицы соберутся на Гран-при Монако в воскресенье, но гоночный уик-энд и вечеринки вокруг него уже в самом разгаре!
26 мая 2017, пятница. 15:45. Авто

Гран-при Монако — самая престижная гонка Европы, один из трёх величайших заездов в мире наряду с «500 милями Индианаполиса» и «24 часами Ле-Мана». Поклонники разных видов автоспорта могут спорить, какая из этих гонок может считаться самой престижной, но о том, что этап в Монако далеко впереди всех по части гламура и вечеринок, споров быть не может.

Кульминацией гоночного уик-энда для знаменитостей и селебрити станет прогулка по стартовой решёткой перед стартом, но светская жизнь бьёт в Монте-Карло ключом постоянно. Самые яркие болельщицы Гран-при Монако — в подборке «Чемпионата».

Фотомодель Эвелин Элис отмечает окончание свободных заездов бокалом шампанского.

Фотомодель Холли Малдун на яхте в Монте-Карло.

Маница Хашба и Виктория Боня приехали поддержать Даниила Квята.

Фотомодель Наоми Лоренс в кафе близ трассы.

Кассандра Харрис на яхте в бухте Монте-Карло.

Вечеринка «Ред Булл» в четверг.

Прогулка по трассе в четверг вечером.

Блогер Саманта Хюэлен на вечеринке.

Танцовщица на вечеринке одного из спонсоров «Мерседеса».

Вечеринка «Ред Булл» по соседству с предыдущей.

Танцовщицы после репетиции номера.

Немецкая болельщица на трассе утром в субботу.

Почему «Мерседесы» так далеко? Обзор тренировок Гран-при Монако
На тренировках в Монако темп задаёт «Феррари», «Торо Россо» удивляет, а «Мерседесы» — лишь в конце топ-10. Что случилось с чемпионами мира?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Формула-1 Гран-при Монако Фото
Новости. Авто
26 мая 2017, пятница
15:55 У Валентино Росси не выявлено никаких осложнений после падения с мотоцикла
14:57 Маркелов: в субботу тоже попытаемся забраться на подиум
14:50 Квят: «Торо Россо» не нужно пытаться стать героями в Монако
14:14 Русинов: к Ле-Ману готовы хорошо, но за 24 часа произойти может всё что угодно
13:46 Роуленд выиграл первую гонку Ф-2 в Монако, Маркелов — второй
13:40 Грин: я был в ярости, когда узнал о штрафе «Форс Индия» за написание номера
13:02 Маркьонне: Феттель может оставаться в «Феррари» так долго, как пожелает
12:22 Возможность внедрения системы защиты «щит» в 2018 году вызывает вопросы
12:00 Россияне могут стать новыми участниками RedBull X-Fighters
11:57 Феттель доволен новой стартовой системой «Феррари»
11:05 3 июня в Казани пройдёт второй этап RSBK- 2017
10:59 Маркелов: при старте с четвёртого места не придётся делать много обгонов
10:02 Алонсо: у меня нет плана на начало гонки «Инди 500»
09:15 Формула-2. Монако. Первая гонка. Онлайн-трансляция
01:05 Росси доставлен в больницу после падения на тренировке
00:23 Хюлькенберг: уверен, что с машиной что-то не так
25 мая 2017, четверг
23:49 Маркелов: место на втором ряду, надеюсь, даст мне шанс выиграть в Монако
23:32 Марко поражён разницей в скорости Квята в Барселоне и в Монако
23:27 Риккардо ожидает, что в субботу «Ред Булл» сможет бороться за поул
22:47 Грожан: в целом я доволен тем, какую работу проделала команда «Хааса»
21:52 Вандорн: надеюсь, в субботу «Макларен» сделает ещё один шаг вперёд
21:37 Магнуссен: мы очень быстры в Монако
20:55 Окон: это был мой первый опыт на Гран-при Монако в качестве пилота, я впечатлён
20:43 Квят: не следует слишком воодушевляться из-за четвёртого времени на тренировке
20:33 Перес: уверен, что «Форс Индия» удастся выжать из машины больше
20:01 Палмер: четверг выдался неудачным, но у «Рено» есть потенциал
20:00 Баттон: тяжело обрести уверенность за рулём нового болида в Монако
19:56 «Макларен» продолжит сотрудничество с «Хондой» в 2018 году
19:43 Ферстаппен: я не смог показать свой потенциал на быстром круге
19:23 Сайнс-младший: до субботы многое может измениться, но я доволен машиной
19:19 Ки: уже на первой тренировке Квят и Сайнс были более-менее довольны
19:17 Хюлькенберг: не концентрировался на максимально быстром времени
19:01 Масса: «Уильямс» смотрелся лучше, чем в предыдущие годы в Монако
18:58 Квят: доволен балансом машины, мы уже выглядим конкурентоспособно
18:57 Райкконен: теперь «Феррари» осталось поработать над мелочами
18:52 Леклер завоевал поул в квалификации Ф-2 в Монако, Маркелов — второй в группе
18:48 Стролл: при игре на Play Station у меня возникали проблемы в тех же поворотах
18:22 Боттас: надеюсь, это отставание от «Феррари» не является реальным
18:00 Хэмилтон: «Мерседесу» нужно выяснить, что пошло не так на второй тренировке
17:52 Риккардо: я вполне доволен, мы там, где должны быть
17:44 «Мерседес» потерял скорость из-за неверного изменения настроек
17:32 Феттель: не знаю, что сегодня случилось с «Мерседесом»
17:24 Стролл: авария? Такое в Монако случается, нужно смотреть на позитив
16:35 Феттель — лучший на второй тренировке Гран-при Монако, Квят — четвёртый
16:09 «Пирелли» определилась с покрышками на Гран-при Венгрии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017