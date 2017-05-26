Красота дня: самые яркие болельщицы Гран-при Монако

Все звёзды и светские львицы соберутся на Гран-при Монако в воскресенье, но гоночный уик-энд и вечеринки вокруг него уже в самом разгаре!

Гран-при Монако — самая престижная гонка Европы, один из трёх величайших заездов в мире наряду с «500 милями Индианаполиса» и «24 часами Ле-Мана». Поклонники разных видов автоспорта могут спорить, какая из этих гонок может считаться самой престижной, но о том, что этап в Монако далеко впереди всех по части гламура и вечеринок, споров быть не может.

Кульминацией гоночного уик-энда для знаменитостей и селебрити станет прогулка по стартовой решёткой перед стартом, но светская жизнь бьёт в Монте-Карло ключом постоянно. Самые яркие болельщицы Гран-при Монако — в подборке «Чемпионата».

Фотомодель Эвелин Элис отмечает окончание свободных заездов бокалом шампанского.

Фотомодель Холли Малдун на яхте в Монте-Карло.

Маница Хашба и Виктория Боня приехали поддержать Даниила Квята.

Фотомодель Наоми Лоренс в кафе близ трассы.

Кассандра Харрис на яхте в бухте Монте-Карло.

Вечеринка «Ред Булл» в четверг.

Прогулка по трассе в четверг вечером.

Блогер Саманта Хюэлен на вечеринке.

Танцовщица на вечеринке одного из спонсоров «Мерседеса».

Вечеринка «Ред Булл» по соседству с предыдущей.

Танцовщицы после репетиции номера.

Немецкая болельщица на трассе утром в субботу.