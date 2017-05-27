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Гран-при Монако Формулы-1: Райкконен выиграл квалификацию, Квят — 9-й
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Стартовая решётка: «Феррари» на первом ряду в Монако, Квят стартует девятым

На Гран-при Монако «Феррари» вновь оккупировала первый ряд стартовой решётки, но Боттас совсем рядом. Повторит ли финн свой сочинский фокус?
27 мая 2017, суббота. 18:15. Авто

Кими Райкконен одержал неожиданную победу в квалификации Гран-при Монако и впервые за девять лет начнёт гонку с поул-позиции. Напарник финна Себастьян Феттель показал второе время, и «Феррари» уже во второй раз в сезоне занимает первый ряд стартового поля. Лучший из «Мерседесов» лишь на третьем месте, а лидер немецкой команды, который сражается с Феттелем за чемпионский титул, вылетел уже во втором сегменте — так плохо Льюис Хэмилтон в этом году ещё не квалифицировался.

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Пять претендентов

Уже на первых свободных заездах стало ясно, что в Монако «Феррари» чувствует себя гораздо лучше, чем «Мерседес». Прибавить «Серебряным стрелам» так и не удалось, и «Скудерия» фактически без борьбы заняла первый ряд. При этом впервые в сезоне Кими Райкконен оказался быстрее Себастьяна Феттеля — двух чемпионов в итоговых протоколах разделили всего четыре сотых секунды, которые немец потерял из-за широкого выхода в «Мирабо».

«Поул-позиция — очевидно лучшее место для старта в гонке, но она ничего не гарантирует, — флегматично прокомментировал свой успех Райкконен. — Весь уик-энд проходит для нас неплохо. Не идеально — идеально никогда не бывает, — но достаточно неплохо». «Я допустил небольшую ошибку — слишком пожадничал, но это неважно. Завтра мы оба будем бороться за победу», — добавил Феттель.

В финале квалификации против пары «Феррари» выступал только Валттери БоттасЛьюис Хэмилтон весь день испытывал проблемы и выбыл уже во втором сегменте. Финн на протяжении уик-энда смотрится сильнее напарника, и не просто опередил того в каждой из частей квалификации, но и занял третье место в паре тысячных от Себастьяна Феттеля. «Весь уик-энд мы видим, что у «Феррари» преимущество, но в Монако произойти может что угодно», — напоминает Валттери.

В «Ред Булл» после многообещающей пятницы надеялись сражаться за поул-позицию или хотя бы за первый ряд, но в реальности подняться выше четвёртой и пятой строчки Ферстаппен с Риккардо не смогли. Тем не менее в Монако, где обгонять крайне трудно, удачный старт может полностью изменить расстановку сил.

Сейчас очевидным фаворитом гонки выглядит «Феррари», однако стоит Боттасу или кому-то из «Ред Булл» выйти вперёд в «Сент Дево», и отыграться будет уже проблематично. Таким образом, Гран-при Монако в этом году может стать ареной борьбы сразу трёх команд, чего в Формуле-1 не было уже много лет.

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Шанс «Торо Россо»

Вместе со старшими товарищами из «Ред Булл» в Монте-Карло продолжают блистать и пилоты «Торо Россо»: Карлос Сайнс квалифицировался шестым — и это лучший результат команды из Фаэнцы в текущем сезоне. В финал, правда, прошёл только испанец, тем не менее Даниил Квят тоже будет стартовать из топ-10 — за счёт штрафов «Макларенов» россиянин поднялся с 11-й строчки на девятую.

Между гонщиками «Торо Россо» стартуют Серхио Перес и Ромен Грожан. На дистанции оба могут оказаться быстрее Сайнса с Квятом, а обогнать их будет ещё труднее. «Рено» по-прежнему недостаёт мощности относительно двигателей «Мерседеса» и «Феррари», а лучшее место для обгона — торможение перед «Сент Дево» после стартовой прямой.

Позади Квята в гонку отправится пара сильных пилотов. 10-м в бой уйдёт Нико Хюлькенберг, заявивший в начале уик-энда, что «Рено» «в двух шагах позади». Французы, похоже, разобрались с проблемами, так что у немца неплохие шансы на очки. Далее расположились Кевин Магнуссен и Стоффель Вандорн, от которых можно ожидать любых сюрпризов.

Уик-энд Льюиса

Льюис Хэмилтон — самый успешный гонщик Гран-при Монако из присутствующих в этот уик-энд в Монте-Карло — провёл свою худшую квалификацию после этапа в Бельгии в прошлом году. Британец по-прежнему не может разобраться с машиной. В первом сегменте Хэмилтон жаловался на перегрев задних шин, а во втором ему постоянно не хватало сцепления.

Правда, в своей финальной попытке Хэмилтон шёл с улучшением собственного графика и потенциально мог пробиться в Q3, но круг пришлось бросить из-за аварии Стоффеля Вандорна. «Проблема была в настройках, — защищает британца Ники Лауда. — Машина Боттаса была лучше, его результатом мы довольны, но в случае с Льюисом нам нужно разобраться, почему на одном болиде настройки работают, а на другом — нет».

Впервые в сезоне Кими Райкконен оказался быстрее Себастьяна Феттеля — двух чемпионов в итоговых протоколах разделили всего четыре сотых секунды, которые немец потерял из-за широкого выхода в «Мирабо».

«Мой уик-энд практически окончен, так что завтра мне придётся нарезать круги где-то за пределами первой десятки, — разводит руками разочарованный Льюис. — Я постараюсь финишировать насколько возможно высоко, но обгонять здесь трудно. Представляю, какой «приятной» будет эта воскресная поездка».

За счёт штрафа Баттона Хэмилтон будет стартовать с 13-го места. Сам Дженсон год назад пробился оттуда на девятое место, а Фелипе Масса в 2014-м смог прорваться с 16-й позиции на старте на шестую. Так что шансы на очки у Льюиса есть, но эта неудача наверняка повредит его борьбе за титул.

Фелипе Масса, Дженсон Баттон и группа новичков

«Уильямс» в последние годы в Монако смотрится слабо. Сегодня британская дружина не смогла подняться выше 15-й позиции. Фелипе Масса дежурно прошёл во второй сегмент, но опередить там хоть кого-то бразильцу не удалось, хотя за счёт штрафа Баттона он поднялся на 14-е место.

На восьмой линии стартового поля расположились Эстебан Окон и Джолион Палмер. Для французского дебютанта это первый Гран-при Монако, и определённый спад в результатах был ожидаем, а вот для Палмера 16-е место — серьёзный удар. Джолион в этом году постоянно проигрывает Хюлькенбергу в квалификациях и явно рискует потерять место в «Рено» уже посреди сезона. По слухам, последний шанс Палмера сохранить кокпит за собой — Гран-при Монако.

Вместе со старшими товарищами из «Ред Булл» в Монте-Карло продолжают блистать и пилоты «Торо Россо»: Карлос Сайнс квалифицировался шестым — и это лучший результат команды из Фаэнцы в текущем сезоне.

Лэнс Стролл после аварии в четверг, когда он разбил подвеску и антикрыло в «Массне», квалифицировался 17-м. Канадец опередил лишь пару «Зауберов», в которой Паскаль Верляйн побеждает Маркуса Эрикссона уже в четвёртый раз в четырёх совместных квалификациях.

Замкнёт пелотон на стартовой решётке Дженсон Баттон. Экс-чемпион мира блестяще освоился за рулём MCL32 и с ходу пробился в финальный сегмент квалификации, однако уже в четверг в команде знали, что необходимо заменить несколько компонентов силовой установки. За этим автоматически последовали 15 позиций штрафа и последнее место на стартовой решётке.

«Было довольно весело. Шины совсем другие, пилотировать было приятно, — отметил Дженс. — Квалификация прошла отлично, хотя, как я говорил, многому надо было научиться. Так что, я думаю, гонка тоже пройдёт неплохо».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Заубер Макларен Мерседес Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Уильямс Феррари Форс Индия Хаас Ф-1
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