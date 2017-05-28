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Гран-при Монако Формулы-1: Феттель победил, Квят — сошёл
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

Феттель во второй раз побеждает в Монако. Кими проиграл на пит-стопах

Себастьян Феттель одержал третью победу подряд, переиграв напарника с помощью более удачной тактики. Даниил Квят попал в аварию и сошёл.
28 мая 2017, воскресенье. 17:05. Авто

Старт: Кими остаётся впереди

За девять лет Райкконен не забыл как стартовать с поул-позиции и уверенно вошёл в «Сент Дево» лидером гонки. Феттель немного замешкался и едва не попал под прессинг Боттаса, но предупредил атаку финна и сохранил за собой второе место. Ферстаппен и Риккардо едва не столкнулись на выходе из первого поворота, но удержались на трассе и остались при своих.

Первая пятёрка сразу начала растягиваться по трассе. Ещё до момента активации DRS Боттас отстал от двух «Феррари» на пару секунд. Гонщики «Ред Булл» уступали ещё по секунде, в то время как позади них плотную группу, сражавшуюся за шестое место, возглавил Карлос Сайнс — за испанцем расположились Грожан, Магнуссен и Хюлькенберг.

Даниил Квят стартовал неудачно и проиграл две позиции. Россиянин откатился на 11-е место, а на 12-й строчке после первого круга оказался Льюис Хэмилтон. Трёхкратный чемпион мира смог опередить лишь Стоффеля Вандорна и шёл в секунде с небольшим от Квята.

F1 2017. Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
28 мая 2017 года, воскресенье. 15:00 МСК
1 Себастьян ФеттельScuderia Ferrari 1:44:44.340
2 Кими РайкконенScuderia Ferrari +3.145
3 Даниэль РиккардоRed Bull Racing +3.745

Первый сход «Халка»

Вплоть до 16-го круга пелотон шёл в своём ритме, а позиции не менялись, и вдруг на «Рено» Хюлькенберга возникли проблемы с трансмиссией. Сначала Даниил Квят передал по радио, что из болида немца капает масло, затем из задней части машины повалил дым. Нико припарковал автомобиль в «Портье» — это первый в сезоне сход Хюлькенберга.

Одновременно с этим проблемы возникли у Серхио Переса. «Чеко» пришлось заехать на ранний пит-стоп за новым передним обтекателем — сломалось переднее антикрыло. В результате этих событий Ромен Грожан и Кевин Магнуссен поднялись на седьмое и восьмое места, а Даниил Квят с Льюисом Хэмилтоном впервые со старта пробились в очковую зону и шли на девятой и десятой позициях.

Время круговых

В стане лидеров ситуация долгое время оставалась стабильной. Райкконен на пару секунд опережал Феттеля, Боттас шёл третьим в пяти секундах от лидера чемпионата. Ферстаппен и Риккардо никакой опасности для первой тройки не представляли и уверенно опережали занимавшего шестую строчку Сайнса.

Но после трети дистанции, когда лидеры начали догонять круговых, темп Райкконена начал постепенно падать. Отрыв от Феттеля сократился до секунды, а Боттас, в свою очередь, приблизился к Себу на пару секунд, хотя по-прежнему оставался достаточно далеко позади.

Кими маячил в зеркалах заднего вида Баттона, который со старта замыкал пелотон, но, по мнению судей, был недостаточно близко, чтобы показывать британцу синие флаги.

Но стоило Райкконену проехать «Макларен», и отрыв от Себа снова достиг двух секунд. Тем не менее, остальные проходили круговых быстрее, а к моменту плановых пит-стопов первая пятёрка пелотона «сжалась» до восьми секунд.

«Феррари» решает

Первой ласточкой на 31-м круге стал Ферстаппен, сменивший порядком изношенный «ультрасофт» на «суперсофт». «Ред Булл» за счёт раннего пит-стопа попытался вывести голландца впереди Боттаса, но финн благополучно сменил резину двумя кругами позже и остался впереди Макса.

На 33-м круге в боксы отправился Кими Райкконен. Феттель и Риккардо оставались на трассе заметно дольше, при этом оба по очереди начали штамповать рекордные круги. Риккардо совершил пит-стоп на 37-м и умудрился вернуться на трассу впереди Боттаса и Ферстаппена. Себ поехал на пит-стоп на 38-м круге. Идеальный пит-стоп в исполнении механиков «Скудерии» — и четырёхкратный чемпион возвращается на трассу впереди Кими и окончательно отбирает у напарника инициативу.

Гонку в итоге возглавил Феттель, Райкконен откатился на второе место и проигрывал напарнику почти четыре секунды. На третью позицию прорвался Даниэль Риккардо, а Валттери Боттас — лучший из «Мерседесов» — шёл теперь только четвёртым. Одну позицию потерял и Макс Ферстаппен, который откатился на пятое место.

Феттель уверенно отправился к третьей победе в сезоне — чрезвычайно важной на фоне борьбы за титул с Хэмилтоном, а темп Райкконена упал на несколько десятых и уже через несколько кругов финн проигрывал напарнику восемь секунд. Льюис же держался на трассе дольше всех и за счёт агрессивной тактики поднялся на седьмую позицию, позади Сайнса, но впереди Грожана с Квятом.

Сход с переворотом

На финальном отрезке внезапно активизировались гонщики «Ред Булл» — на «суперсофте» RB13 оказалась заметно быстрее. Макс Ферстаппен вплотную приблизился к Боттасу, а Даниэль Риккардо начал подтягиваться к Райкконену. Но их погоня оборвалась сэйфти-каром: «Заубер» Паскаля Верляйна перевернулся в «Портье».

Верляйн входил в поворот бок о бок с Баттоном, но места двум болидам не хватило. «Заубер» и «Макларен» соприкоснулись колёсами, и Верляйна в итоге бросило на барьеры, а Баттон со свёрнутой подвеской припарковался на выезде из тоннеля. Для Паскаля, который совсем недавно восстановился после травмы, полученной в Гонке чемпионов, инцидент произошёл без последствий — гонщик по радио передал, что остался невредим.

На протяжении нескольких кругов команда спасателей разворачивала машину, чтобы гонщик из смог из неё выбраться. Выехавшим сэйфти-каром воспользовались в «Ред Булл» — Максу Ферстаппену успели поставить свежий «ультрасофт» и он даже не потерял пятой позиции.

Рестарт в красных тонах

Машина безопасности свернула на пит-лейн за 12 кругов до финиша. Райкконен даже не пытался прессинговать Феттеля и позволил лидеру команды уйти вперёд. Позади самого Кими небольшую ошибку в «Сент Дево» допустил Даниэль Риккардо. Австралиец чиркнул колесом по барьеру, но отбился от атак Боттаса и Ферстаппена. Далее сохранили позиции Сайнс, Хэмилтон и Грожан, а Даниил Квят уступил позицию Серхио Пересу. Кругом позже россиянин, впрочем, контратаковал «Чеко» и вернул себе девятое место.

Позади них не удержался на непрогретых шинах Стоффель Вандорн. Бельгиец промахнулся мимо апекса в «Сент Дево» и уткнулся носовым обтекателем в отбойник. Вандорн почти всю дистанцию шёл на десятой позиции или неподалёку от неё и мог принести команде первые в сезоне очки, но в итоге Гран-при Монако завершился для «Макларена» двойным сходом. На этот раз, к слову, совсем не по вине «Хонды».

Драмы на этом, к сожалению, не закончились. За шесть кругов до финиша Серхио Перес снова попытался пройти Даниила Квята, но в «Расскасс» «Торо Россо» и «Форс Индия» не поместились. Квят проехал ещё несколько поворотов и остановился в «Казино». «Чеко» в третий раз поехал в боксы и продолжил гонку, но уже без всяких шансов на очки.

Хороший день Феттеля

На последних кругах почти везде в первой десятке шла борьба за позицию и лишь Себастьян Феттель без какого-либо сопротивления уверенно добрался до клетчатого флага первым. Кими Райкконен финишировал вторым — и это первый победный дубль «Феррари» после Гран-при Германии-2010, когда Фелипе Массе приказали пропустить Фернандо Алонсо. На третьей позиции финишировал Даниэль Риккардо — австралиец во второй раз подряд поднимается на подиум.

В сражении за четвёртое место Валттери Боттас сдержал накатывавшего Макса Ферстаппена, а Карлос Сайнс благополучно отбился от Льюиса Хэмилтона и принёс «Торо Россо» восемь очков за шестую позицию — это лучший финиш команды из Фаэнцы в этом сезоне. Замкнули десятку сильнейших Ромен Грожан, Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.

В общем зачёте Себастьян Феттель укрепил своё преимущество и оторвался от Льюиса Хэмилтона на 25 очков. Валттери Боттас занимает третье место, но уступает лидеру уже более пятидесяти баллов, зато Кими Райкконен теперь всего в восьми баллах от соотечественника. На пятом и шестом местах по-прежнему идут Риккардо и Ферстаппен, Перес сохраняет седьмую строчку, а на восьмую позицию поднялся Карлос Сайнс. Испанец теперь впереди Массы и Окона. На счету Даниила Квята по-прежнему четыре очка, он на 15-й позиции в чемпионате.

В Кубке конструкторов «Феррари» выходит вперёд и опережает «Мерседес» на 17 очков. Идущий третьим «Ред Булл» уступает «Скудерии» уже 99 баллов. Далее расположились «Форс Индия» и «Торо Россо».

Следующий этап — Гран-при Канады — состоится в Монреаля 11 июня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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