Отрыв Феттеля, оруженосец Кими и Сайнс-герой — итоги Гран-при Монако Ф-1

Победа Себастьяна Феттеля вывела его в фавориты чемпионата, а Валттери Боттас показал, что готов принять на себя роль лидера «Мерседеса».

Себастьян Феттель во второй раз в карьере выиграл Гран-при Монако и увеличил свой отрыв в чемпионате до 25 очков — именно немец теперь контролирует ситуацию в чемпионате, в то время как Льюис Хэмилтон уже во второй раз в трёх последних гонках оказался в тени напарника — Валттери Боттас, похоже, готов в случае чего примерить на себя роль лидера «Мерседеса».

Эти и другие итоги Гран-при Монако Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Феттель второй раз побеждает в Монако. Кими проиграл на пит-стопах Себастьян Феттель одержал третью победу подряд, переиграв напарника с помощью более удачной тактики. Даниил Квят попал в аварию и сошёл.

Мяч переходит к Себу

Себастьян Феттель в этом году бросил Льюису Хэмилтону настоящий вызов и вплоть до Гран-при Монако разрыв между ними в чемпионате не превышал нескольких очков, но после гонки в Монте-Карло, где британец потерпел первую серьёзную неудачу в сезоне, немец смог создать себе существенный задел. 25 очков — с таким отрывом Феттель сохранит за собой первую строчку, даже если не поедет в Монреаль, а там победит Льюис.

Уже второй раз в этом сезоне Хэмилтону нечего противопоставить Феттелю. Но если относительно слабый в исполнении Льюиса Гран-при России обошёлся ему достаточно легко — победу у Феттеля отобрал Боттас, то теперь британец потерял по максимуму — 19 очков за раз. При этом Валттери снова оказался намного сильнее, хотя, по словам Ники Лауды, настройки у машин были одинаковые. Выходит, Боттас лучше справляется с W08 и адаптируется к капризам в её поведении.

Феттель теперь полностью контролирует ситуацию в чемпионате, в то время как Льюис оказался там же, где и год назад — в двадцати с лишним очках позади немца. И, как знает британец из прошлого года, новых необъяснимых провалов он себе позволить больше не может.

В Кубке конструкторов «Феррари» тоже переломила ситуацию в свою пользу. С Гран-при Китая «Мерседесу» с минимальным преимуществом удавалось держаться на первой строчке, но теперь во главе турнирной таблицы «Скудерия». «Серебряные стрелы» уступают 17 очков.

Кими стал оруженосцем

Первый за девять лет поул Кими Райкконена стал отличной новостью для всех поклонников и сочувствующих финну. В последние годы злые языки нередко отправляли экс-чемпиона на пенсию, утверждая, что он уже не способен бороться на самом высоком уровне. Гран-при Монако был отличным шансом заткнуть этих критиков, но Кими им так и не воспользовался.

Лидерство Райкконен потерял в результате пит-стопов и здесь сложно сказать однозначно, стало ли это результатом низкого темпа финна или «Феррари» знала, что тактика поздней остановки выгоднее. Так или иначе, более успешная стратегия досталась не первой машине на трассе, как это обычно бывает, а машине Себастьяна Феттеля.

Положение в чемпионате мира. Топ-10



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 129

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 104

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 75

4. Кими Райкконен («Феррари») — 67

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 52

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45

7. Серхио Перес («Форс Индия») — 34

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 25

9. Фелипе Масса («Уильямс») — 20

10. Эстебан Окон («Форс Индия») — 19...

15. Даниил Квят («Торо Россо») — 4.

«Я пытаюсь понять, как так вышло, ведь у всего есть причина. Но сейчас это понять невозможно, по крайней мере с моей стороны, — заявил Райкконен. — Для команды это хороший результат, а для меня — нет».

После размена позиций Райкконен бросил всякие попытки оспорить победу Феттеля и даже на рестарте не стал прессинговать напарника. По итогам шести гонок Райкконен уступает Феттелю 62 очка, и Гран-при Монако де-факто закрывает вопрос о разделении на первый и второй номера в «Феррари».

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Боттас готов вести команду. Если что

Победа на Гран-при России, ставшая первой в карьере Боттаса, заметно добавила финну уверенности, но когда в Испании в «Мерседесе» его использовали в качестве костыля для победы Льюиса, Валттери снова оказался в тени напарника. Но в Монте-Карло Боттасу снова удалось громко о себе заявить, а на протяжеии всего уик-энда именно он, новичок Брэкли, стал главной надеждой команды.

В день, когда у инженеров мало что получалось, а настройки отказывались работать, именно Боттас сохранил концентрацию и спокойствие и продолжил бороться с «Феррари». Да, «Скудерия» осталась далеко впереди, а «Ред Булл», вынудивший Валттери раньше заехать на пит-стоп, отобрал у финна подиум. Но он всё равно доехал четвёртым и по возможности минимизировал потери команды.

Валттери обустроился в «Мерседесе» и готов вести команду за собой, когда дела плохи. Но спасёт ли его это, когда Хэмилтону понадобится помощь в борьбе за титул? Сам Боттас уступает Феттелю уже 50 с лишним очков и всё дальше отстаёт от чемпионской гонки.

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Сайнс — главный герой второго плана

В условиях доминирования трёх топ-команд — «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл» — сражение за седьмое место в чемпионате приобретает дополнительное значение — середняки сражаются за звание «лучшего среди остальных». И если в первых гонках единственным претендентом на это выглядел Серхио Перес, то в Монако блеснул Карлос Сайнс, вытянувший «Торо Россо» на пятое место Кубка конструкторов.

Две недели назад на домашней трассе Сайнс завоевал седьмое место, а в Монте-Карло смог удержаться на сенсационном шестом месте. Если «Торо Россо», отстающий от соперников в мощности, и мог где-то блеснуть, то именно в Монако. Да, Карлос не смог сразиться с лидерами, но ни «Форс Индия», ни «Хаасу», ни даже Льюису Хэмилтону так и не удалось подвинуть испанца. Теперь на счету Сайнса 25 очков, он занимает восьмую строчку в чемпионате и пока явно переигрывает напарника.

К слову, Даниил Квят тоже должен был сегодня набрать очки, но всю дистанцию россиянин шёл позади Сайнса, а столкновение с Пересом под конец дистанции положило конец всем надеждам на результат. После шести гонок на счету Квята четыре очка — столько уже у Даниила было по итогам шести этапов дебютного сезона-2014.

«Макларен» снова не доехал. Но «Хонда» ни при чём

Гран-при Монако — уже третий (из шести) этап сезона, в котором ни один из «Макларенов» не добирается до финиша. Но если раньше проблемы команды были в основном связаны с моторами «Хонды», то в этот раз Стоффель Вандорн и Дженсон Баттон показали, что и сами могут убраться на ровном месте.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Феррари» — 196

2. «Мерседес» — 179

3. «Ред Булл» — 97

4. «Форс Индия» — 53

5. «Торо Россо» — 29

6. «Уильямс» — 20

7. «Рено» — 14

8. «Хаас» — 14

9. «Заубер» — 4

10. «Макларен» — 0.

Сначала явно отвыкший от борьбы в плотном трафике Баттон въехал в «Заубер» Паскаля Верляйна, едва не отправив его обратно на больничную койку. А всего через девять кругов Стоффель Вандорн на остывших под сейфти-каром шинах врезался в отбойник в «Сент Дево».

Баттону-то терять в этот уик-энд было нечего — каждый раз Дженсон подчёркивал, что для него это выступление — разовая акция. Но Вандорн вплоть до своей аварии шёл в очковой зоне и пока Алонсо развлекается в Индианаполисе, именно бельгиец мог принести «Макларену» первые очки в сезоне. Но команда по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы и остаётся единственной, у кого нет ни одного зачётного балла.