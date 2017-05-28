Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Даниил Квят
Фото: Red Bull Media House
Текст: Максим Вершинин

«Появился парень, который всё испортил». Квят на Гран-при Монако

На Гран-при Монако у Даниила Квята были отличные шансы на очки, но соперники лишили россиянина всех надежд и в квалификации, и в гонке.
28 мая 2017, воскресенье. 21:45. Авто

Средиземноморское княжество принимало в сезоне-2017 уже свой 75-й в истории этап Формулы-1 и первый после вступления в силу нового технического регламента. Более широкие болиды внушали опасение тем, как всё пройдёт на уличной трассе. Без аварий, предсказуемо, не обошлось, но и обгонов не случилось…

Феттель второй раз побеждает в Монако. Кими проиграл на пит-стопах
Себастьян Феттель одержал третью победу подряд, переиграв напарника с помощью более удачной тактики. Даниил Квят попал в аварию и сошёл.

Тренировки

Две первые части свободных заездов традиционно для Монте-Карло состоялись в четверг — в первой практике Квят показал шестое время, а во второй был четвёртым, первым (но не последним) обновив рекорд круга. Карлос Сайнс-младший обе сессии оказывался позади напарника, заняв девятую и пятую строчки в протоколах соответственно. В субботу третья тренировка принесла россиянину восьмую позицию, а испанцу седьмую, но в любом случае оба пилота «Торо Россо» оказались в топ-10, что было хорошим знаком перед квалификацией.

Квалификация

К сожалению, в решающий момент своё слово сказали соперники. Сайнс-младший и Квят вышли из первого сегмента без особых сложностей, а вот во втором итальянская команда понесла потери: Карлос смог пробиться в финал, заняв шестую стартовую позицию (лучший квалификационный результат «Торо Россо» в 2017 году), а Даниил оказался лишь 11-м. Виной тому — жёлтые флаги после аварии Стоффеля Вандорна. Бельгиец разбил свой «Макларен», обеспечив себе до того место в топ-10, а вот шедшим следом пилотам улучшить времена не удалось, и одним из таких неудачников оказался наш соотечественник. Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки заявил, что Даниил заслуживал места в третьем сегменте, ибо весь уик-энд буквально летал по трассе — кто бы мог предположить, что в гонке Квят превратится в «сбитого лётчика».

Фото: Red Bull Media House

Гонка

До начала Гран-при Квят отыграл две позиции: оба «Макларена» получили штрафы: Стоффель Вандорн потерял три позиции за столкновение с Фелипе Массой на Гран-при Испании, а вернувшийся на один этап британец Дженсон Баттон лишился полутора десятков мест за перерасход компонентов силовой установки, так что вовсе принял решение начинать гонку в Монако с пит-лейна. Но реализовать полученное преимущество Даниил не сумел: едва погасли огни стартового светофора, как россиянин оказался 11-м — вперёд проскользнули немец Нико Хюлькенберг на «Рено» и датчанин Кевин Магнуссен на «Хаасе». В очковую зону россиянин попал после схода Хюлькенберга и внепланового пит-стопа Серхио Переса, на «Форс Индия» которого было сломано переднее антикрыло.

Отрыв Феттеля, оруженосец Кими и Сайнс-герой — итоги Гран-при Монако Ф-1
Победа Себастьяна Феттеля вывела его в фавориты чемпионата, а Валттери Боттас показал, что готов принять на себя роль лидера «Мерседеса».

На 36-м круге Квят побывал в боксах и перешёл с нового «ультрасофта» на новый «суперсофт» и вернулся в гонку внутри топ-10. Увы, до финиша добраться Даниил не смог: слишком оптимистичная попытка обгона со стороны Переса привела к тому, что Серхио своим болидом разворотил правую часть «Торо Россо» россиянина, и тот остановился прямо на трассе…

Фото: Red Bull Media House

Работа команды и пилота

В Монако попенять команде не на что. Пит-стопы она гонщикам своим не запарывала, машина не досаждала техническими проблемами, и, несмотря на то что конструкторы «Торо Россо» признавали некоторую потерю темпа по части шасси относительно шасси сезона-2016, в Монте-Карло оба гонщика смотрелись вполне уверенно. Ни Карлос, ни Даниил ошибок не допускали. Сайнс-младший финишировал на высокой шестой позиции, а вот Квят не по своей вине до клетчатого флага не добрался, хоть и был классифицирован 14-м… Россиянину можно попенять разве что на не самый уверенный старт да на то, что в квалификации не оказался выше до сорванного заключительного круга — без двух потерянных позиций и при более высоком старте гонка могла сложиться иначе.

Уличный Гран-при оба гонщика «Торо Россо» проводили на одинаковой шинной тактике — на «ультрасофте» Квят ехал в темпе 1.18-1.17, а Сайнс-младший более-менее 1.17. После перехода на «суперсофт» Карлос ехал примерно так же, выдав лучший круг 1.16,649, а Даниил до своего схода смог показывать 1.17-1.16 и быстрейший круг проехал за 1.16,539, так что россиянин в Монако был ничуть не хуже испанца, и неизвестно, как бы мог сложиться этап, если бы не соперники, помешавшие в квалификации и гонке.

Цитата

«Я просто делал свою работу, очень спокойно, пытался заработать очки для команды. Но всегда появится парень, который всё испортит», — резюмировал нерезультативный для себя Гран-при Монако Даниил Квят.

Что дальше

Через две недели Формула-1 выйдет на трассу в Монреале. Гран-при Канады пройдёт на ещё одной не самой привычной трассе. Ожидать от «Торо Россо» и Даниила Квята на выездном Гран-при в Северной Америке хочется традиционно только одного — отсутствия технических проблем и пилотских ошибок. И чтобы не появлялись «парни, которые всё портят».

Фото: Red Bull Media House
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Торо Россо Даниил Квят Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
28 мая 2017, воскресенье
23:56 Алонсо: во второй раз на «Инди 500» мне будет легче
23:05 Сато выиграл «500 миль Индианаполиса», Алёшин — 13-й, Алонсо сошёл
22:56 Алонсо не смог добраться до финиша «500 миль Индианаполиса» из-за мотора «Хонда»
22:49 Феттель: я выиграл не на пит-стопе, а на трассе
22:07 Шварцман — о втором месте в Монако: всё было отлично, я очень доволен
22:03 В «Рено» знали о риске поломки коробки передач на болиде Хюлькенберга
21:43 Тост: в инциденте Квята и Переса полностью виноват пилот «Форс Индия»
21:40 Перес получил штраф от стюардов Гран-при Монако за столкновение с Квятом
21:32 Второй этап СМП РСКГ под Смоленском посетили 3,5 тысячи зрителей
21:22 Сайнс-младший: я сдержал чемпиона мира и был быстрее всех середняков
21:13 Баттон обещал Алонсо справить нужду в его болид
20:53 Хэмилтон: «Феррари» выбрала Феттеля первым номером и делает всё для него
20:34 Вольф: седьмое место было оптимальным результатом для Хэмилтона
20:33 Окон: в Монако «Форс Индия» просто не хватило удачи
20:10 Масса: мне ещё никогда не приходилось решать проблемы с тормозами с 1-го круга
20:07 Баттон оштрафован на три места на старте за аварию с Верляйном
19:48 Магнуссен: такое чувство, что я провожу самый несчастливый сезон в карьере
19:19 Грожан: впервые обе машины «Хааса» попали в топ-10, так что это очень хорошо
18:58 Райкконен: рад за команду, но не за себя
18:57 Перес: я не был бы счастлив, если бы не попробовал обойти Квята
18:45 Квят: не понимаю, почему Перес с таким опытом совершил этот идиотский поступок
18:43 Хорнер: что касается скорости, машина «Ред Булл» была очень хороша
18:21 Райкконен: мне нечего сказать, я рассчитывал на большее
18:00 Моуринью в конюшне, беременная С. Уильямс и триумф Феттеля. Фотообзор Формулы-1
17:54 Отрыв Феттеля от Хэмилтона в общем зачёте Формулы-1 вырос до 25 очков
17:53 Феттель не подтвердил, что у «Феррари» был план вывести его вперёд Райкконена
17:40 Верляйн: это был глупый манёвр Баттона, я коснулся головой барьера
17:39 Баттон: я нырнул внутрь, но понял, что Верляйн вообще меня не видел
17:37 Риккардо: я получил свой шанс, когда Ферстаппен и Боттас заехали на пит-стоп
17:32 Хэмилтон: я доволен результатом
17:32 Феттель: после рестарта было очень тяжело
17:15 «500 миль Индианаполиса». Гонка. Онлайн-трансляция
17:05 Феттель — гонщик дня на Гран-при Монако
16:53 Себастьян Феттель выиграл Гран-при Монако Формулы-1, Квят — сошёл
16:16 Фиттипальди выиграл вторую гонку Формулы V8 3.5 в Хересе, Оруджев — второй
15:32 Монтойя: Феттель в IndyCar был бы так же хорош, как и Алонсо
14:40 Лауда: ничто не помешает нам продлить соглашение с Боттасом
13:55 Баттон начнёт гонку Гран-при Монако с пит-лейна
12:56 Риккардо: думал, в этом году будет шанс бороться за титул, но он ускользнул
11:57 Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
11:47 Баттон: я единственный пилот «Макларена» с контрактом на следующий год
11:15 Хэмилтон: я слишком стар для участия в MotoGP
10:32 Стрельникова: в субботней гонке парни Russian Time доехали без глупостей
10:32 Вольф: машина ведёт себя словно дива
10:10 Хэмилтон: после квалификации я был опустошён
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
119 (42%)
Нет
164 (58%)
Проголосовало: 283
Архив →
© championat.com, 2000–2017