«Появился парень, который всё испортил». Квят на Гран-при Монако

На Гран-при Монако у Даниила Квята были отличные шансы на очки, но соперники лишили россиянина всех надежд и в квалификации, и в гонке.

Средиземноморское княжество принимало в сезоне-2017 уже свой 75-й в истории этап Формулы-1 и первый после вступления в силу нового технического регламента. Более широкие болиды внушали опасение тем, как всё пройдёт на уличной трассе. Без аварий, предсказуемо, не обошлось, но и обгонов не случилось…

Феттель второй раз побеждает в Монако. Кими проиграл на пит-стопах Себастьян Феттель одержал третью победу подряд, переиграв напарника с помощью более удачной тактики. Даниил Квят попал в аварию и сошёл.

Тренировки

Две первые части свободных заездов традиционно для Монте-Карло состоялись в четверг — в первой практике Квят показал шестое время, а во второй был четвёртым, первым (но не последним) обновив рекорд круга. Карлос Сайнс-младший обе сессии оказывался позади напарника, заняв девятую и пятую строчки в протоколах соответственно. В субботу третья тренировка принесла россиянину восьмую позицию, а испанцу седьмую, но в любом случае оба пилота «Торо Россо» оказались в топ-10, что было хорошим знаком перед квалификацией.

Квалификация

К сожалению, в решающий момент своё слово сказали соперники. Сайнс-младший и Квят вышли из первого сегмента без особых сложностей, а вот во втором итальянская команда понесла потери: Карлос смог пробиться в финал, заняв шестую стартовую позицию (лучший квалификационный результат «Торо Россо» в 2017 году), а Даниил оказался лишь 11-м. Виной тому — жёлтые флаги после аварии Стоффеля Вандорна. Бельгиец разбил свой «Макларен», обеспечив себе до того место в топ-10, а вот шедшим следом пилотам улучшить времена не удалось, и одним из таких неудачников оказался наш соотечественник. Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки заявил, что Даниил заслуживал места в третьем сегменте, ибо весь уик-энд буквально летал по трассе — кто бы мог предположить, что в гонке Квят превратится в «сбитого лётчика».

Фото: Red Bull Media House

Гонка

До начала Гран-при Квят отыграл две позиции: оба «Макларена» получили штрафы: Стоффель Вандорн потерял три позиции за столкновение с Фелипе Массой на Гран-при Испании, а вернувшийся на один этап британец Дженсон Баттон лишился полутора десятков мест за перерасход компонентов силовой установки, так что вовсе принял решение начинать гонку в Монако с пит-лейна. Но реализовать полученное преимущество Даниил не сумел: едва погасли огни стартового светофора, как россиянин оказался 11-м — вперёд проскользнули немец Нико Хюлькенберг на «Рено» и датчанин Кевин Магнуссен на «Хаасе». В очковую зону россиянин попал после схода Хюлькенберга и внепланового пит-стопа Серхио Переса, на «Форс Индия» которого было сломано переднее антикрыло.

Отрыв Феттеля, оруженосец Кими и Сайнс-герой — итоги Гран-при Монако Ф-1 Победа Себастьяна Феттеля вывела его в фавориты чемпионата, а Валттери Боттас показал, что готов принять на себя роль лидера «Мерседеса».

На 36-м круге Квят побывал в боксах и перешёл с нового «ультрасофта» на новый «суперсофт» и вернулся в гонку внутри топ-10. Увы, до финиша добраться Даниил не смог: слишком оптимистичная попытка обгона со стороны Переса привела к тому, что Серхио своим болидом разворотил правую часть «Торо Россо» россиянина, и тот остановился прямо на трассе…

Фото: Red Bull Media House

Работа команды и пилота

В Монако попенять команде не на что. Пит-стопы она гонщикам своим не запарывала, машина не досаждала техническими проблемами, и, несмотря на то что конструкторы «Торо Россо» признавали некоторую потерю темпа по части шасси относительно шасси сезона-2016, в Монте-Карло оба гонщика смотрелись вполне уверенно. Ни Карлос, ни Даниил ошибок не допускали. Сайнс-младший финишировал на высокой шестой позиции, а вот Квят не по своей вине до клетчатого флага не добрался, хоть и был классифицирован 14-м… Россиянину можно попенять разве что на не самый уверенный старт да на то, что в квалификации не оказался выше до сорванного заключительного круга — без двух потерянных позиций и при более высоком старте гонка могла сложиться иначе.

Уличный Гран-при оба гонщика «Торо Россо» проводили на одинаковой шинной тактике — на «ультрасофте» Квят ехал в темпе 1.18-1.17, а Сайнс-младший более-менее 1.17. После перехода на «суперсофт» Карлос ехал примерно так же, выдав лучший круг 1.16,649, а Даниил до своего схода смог показывать 1.17-1.16 и быстрейший круг проехал за 1.16,539, так что россиянин в Монако был ничуть не хуже испанца, и неизвестно, как бы мог сложиться этап, если бы не соперники, помешавшие в квалификации и гонке.

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«Я просто делал свою работу, очень спокойно, пытался заработать очки для команды. Но всегда появится парень, который всё испортит», — резюмировал нерезультативный для себя Гран-при Монако Даниил Квят.

Что дальше

Через две недели Формула-1 выйдет на трассу в Монреале. Гран-при Канады пройдёт на ещё одной не самой привычной трассе. Ожидать от «Торо Россо» и Даниила Квята на выездном Гран-при в Северной Америке хочется традиционно только одного — отсутствия технических проблем и пилотских ошибок. И чтобы не появлялись «парни, которые всё портят».