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«500 миль Индианаполиса»: Сато победил, Алёшин — 13-й, Алонсо — сошёл
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Захарченко

От «Хонды» не уйдёшь. Алонсо сошёл на «Инди-500», Сато выиграл

10 жёлтых флагов, две сгоревшие «Хонды», завал из четырёх машин и разорванный на две части болид — так прошли «500 миль Индианаполиса».
29 мая 2017, понедельник. 07:25. Авто

В один уик-энд с Гран-при Монако на другой стороне земного шара традиционно проходит гонка «500 миль Индианаполиса» — именно её в Штатах считают самой престижной и главной гонкой в году. Сотни тысяч фанатов традиционно собираются на трассе накануне Дня поминовения, чтобы узнать, кто из 33 пилотов станет быстрейшим. И в этом году к гонке было приковано повышенное внимание: из Европы прилетел Фернандо Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1. После блестящего выступления в квалификации, всем было интересно, как испанец справится с дистанцией в 800 км.

Алонсо сполна испытал на себе непростой характер «Старой кирпичницы»: на его дебют выпали 10 жёлтых флагов, завал из четырёх автомобилей, разорванная на две части «Даллара» лидера чемпионата и очередной сгоревший мотор «Хонда». «Чемпионат» рассказывает о 101-м издании «500 миль Индианаполиса».

Первые жертвы

Трасса в Индианаполисе, несмотря на кажущуюся простоту четырёх левых поворотов, остаётся одной из самых сложных в мире. Все четыре поворота сильно отличаются друг от друга, а поведение машины зависит от того, сколько рядом других автомобилей. От ошибки здесь не застрахованы ни опытные пилоты, ни новички. А иногда причиной серьёзных проблем может стать случайность.

Первые жёлтые флаги появились сразу после четверти дистанции. Джей Ховард не удержался на траектории и врезался во внешний отбойник. Его машину бросило поперёк трассы, и в неё на полном ходу врезался Скотт Диксон. Автомобиль новозеландца подбросило в воздух, а после удара о барьер болид буквально разорвало на части.

На месте новозеландца мог оказаться кто угодно, а ещё несколько лет назад такая авария привела бы к гибели одного гонщика и серьёзным травмам другого. Но уровень безопасности в IndyCar настолько высок, что Диксон благополучно покинул кокпит и на собственных ногах побрёл к шаттлу до медицинского центра.

Тем не менее последствия аварии оказались настолько серьёзными, что судьи остановили заезд красными флагами — «Даллара» Диксона при падении повредила отбойники и разорвала защитную сетку.

Джей Ховард не удержался на траектории и врезался во внешний отбойник. Его машину бросило поперёк трассы, и в неё на полном ходу врезался Скотт Диксон. Автомобиль новозеландца подбросило в воздух, а после удара о барьер болид буквально разорвало на части.

Это была не первая серьёзная авария за уик-энд — в квалификации в отбойник врезался опытнейший Себастьен Бурде. Француз на огромной скорости въехал в стену носовым обтекателем едва ли не под прямым углом. Столкновение было настолько сильным, что переломанные бедро и таз кажутся малой жертвой. Медики заявили, что Бурде выбыл до конца сезона, но сам Себастьен грозится вернуться уже на финале этого сезона в Сономе.

Всего через 13 кругов после аварии Диксона не удержал машину на трассе Конор Дэли. Он боролся за позицию, но зацепил грязную часть трассы на внешней траектории и врезался в барьеры. Чуть позже в стену влетел опытнейший Бадди Лазье. Никто из гонщиков не пострадал.

Себастьен Бурде поднялся с больничной койки

От «Хонды» не убежишь

Фаворитами в борьбе за победу на этот раз стали гонщики «Андретти», среди которых выступал и Фернандо Алонсо. Более половины дистанции испанец вместе со своими партнёрами Райаном Хантер-Реем, небезызвестным Такумой Сато и прошлогодним победителем «Инди-500» Александером Росси попеременно вели пелотон. Их главными преследователи стали «Ганасси» в лице Тони Канаана и гонщики «Пенске» во главе с Элио Кастроневесом.

Алонсо долгое время сражался с гораздо более опытными пилотами и уверенно держался на трассе. Однако после очередных жёлтых флагов, когда испанец оказался в глубоком трафике, он уже не так блистал. В искажённом воздухе позади других машин Алонсо, впрочем, тоже ошибок не совершал и не форсировал событий, рассчитывая отыграться на последних отрезках.

Фернандо сбежал с Гран-при Монако от постоянных поломок «Хонда», но в Монте-Карло японские двигатели почти не ломались, зато горели один за другим в Индианаполисе.

Этим планам, увы, не суждено было сбыться. Сначала на 137-м круге отказал двигатель Райана Хантер-Рея, а на 179-м, за 20 с небольшим кругов до финиша, взорвалась силовая установка и у самого Алонсо. «Я услышал шум и почувствовал трение в двигателе. Немного сбросил газ и увидел дым, — рассказал Фернандо. — Считаю, мы заслуживали по крайней мере закончить эту гонку. Кто знает, на какой позиции мы тогда оказались бы?»

Фернандо сбежал с Гран-при Монако от постоянных поломок «Хонда», но в Монте-Карло японские двигатели почти не ломались, зато горели один за другим в Индианаполисе.

Главная победа Такумы Сато

Рестарт после схода Алонсо дали за 18 кругов до финиша, однако благополучно продолжить гонку пилотам не удалось: Ориоль Сервия подцепил Джеймса Дэвисона, и два болида мгновенно швырнуло в стену. Позади, пытаясь избежать с ними столкновения, не удержались Джеймс Хинчклифф и Уилл Пауэр — для обоих гонка также окончилась в стене. Как и в предыдущих инцидентах, никто из пилотов не пострадал.

Решающими стали заключительные 11 кругов. Макс Чилтон принял рестарт первым и благополучно отбился от натиска Такумы Сато, но за семь кругов до финиша мимо британца в лидеры выскочил Кастроневес. Опытнейший бразилец смог создать себе небольшой задел, но позади ещё не сказал последнего слова Сато. За пять кругов до финиша японец поравнялся с Кастроневесом на стартовой прямой и ещё до первого поворота оставил Элио позади.

На финальных кругах Кастроневес постоянно держался в «воздушном мешке» позади японца, но для решающей атаки скорости было недостаточно. Сато уверенно вышел из последнего поворота и принёс «Андретти» вторую подряд победу в «500 милях Индианаполиса» (год назад эту гонку выиграл Александр Росси). «Невероятное чувство! Это была очень-очень трудная гонка! — только и смог произнести на „Аллее победителей“ Такума. — Надеюсь, болельщикам понравилось».

Пять лет назад Сато едва не выиграл эту гонку, но тогда, сражаясь с Дарио Франкитти, японец разбил машину в первом повороте. Теперь он стал одним из 70 победителей легендарной гонки на «Старой Кирпичнице» и первым в её истории японским триумфатором.

Для Михаила Алёшина третья в жизни «Инди-500» завершилась 13-й позицией — и пока это его лучший результат в знаменитой американской гонке.

«500 миль Индианаполиса» снова подарили болельщикам напряжённую борьбу вплоть до самого финиша. В этой гонке вновь были история преодоления и триумф, риск для жизни и огромные скорости, за которую болельщики так любят эту гонку и считают её самой главной в мире.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Михаил Алёшин Фернандо Алонсо Хуан Пабло Монтойя IndyCar
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