Город — Нижний, дрифт — высший. Как прошёл второй этап RDS-2017

В Нижнем Новгороде прошёл второй этап Российской дрифт серии. Сходы лидеров, 99 баллов из 100 и яркая борьба в финале — в итогах этапа.

“Нижегородское кольцо” встретило российскую серию дрифта хмурым небом и редкими каплями дождя. Пока зрители не спеша подтягивались на первый день заездов, пилоты тренировались и получали указания от судей. Пятничные брифинги шли в меру эмоционально — судьи объясняли гонщикам, как улучшить их круги, а в пример парной езды поставили братьев Георгия и Владимира Чивчянов. “Если все так проедут парные заезды, будет классное шоу”, — наставляли судьи гонщиков. Перед квалификацией же основная похвала досталась Павлу Бусыгину — строгий Федерико Шерифо даже не нашёл, в чём его упрекнуть.

Мир, дрифт, май: RDS дебютировала на Moscow Raceway Первый этап Российской дрифт-серии прошёл на Moscow Raceway. Рекордная посещаемость, сложная трасса и ошибки в финале – в итогах этапа.

В перерывах между сессиями зрителей ждали другие развлечения — например дрифт-такси. Транспорта всех видов на “Кольце” собралось великое множество — от мини-машины на пульте управления до бороздившего небо квадрокоптера. И, конечно, такое мужское развлечение, как дрифт, не обошлось без очаровательных девушек. Пока большая их часть украшала улыбками паддок, Екатерина Набойченко сражалась наравне с парнями. “Когда надеваешь комбинезон, нет разницы, девушка ты или парень”, — констатировала Екатерина.

Правда, больших целей дебютантка серии перед собой не ставила. “Моя цель — побороть себя. О попаданиях на подиум говорить нет смысла”, — призналась она. А вот один из лидеров серии Никита Шиков был куда более амбициозен. “Я планирую очень круто выступить”, — заверил он после брифинга в преддверии квалификации.

К старту квалификационных заездов выглянуло солнце, но не над всеми: победитель этапа на Moscow Raceway и лидер чемпионата Аркадий Цареградцев сменил кабину на зрительскую трибуну из-за проблем с турбиной. Компанию ему составили Евгений Лосев (сошёл во второй раз подряд) и Ленар Рахимов.

Тренировки не прошли даром — в квалификации пилоты показали несколько выдающихся результатов. Титулованный Георгий “Гоча” Чивчян собрал 98 баллов (из 100 возможных!) и наверняка выиграл бы, если бы не феноменальный проезд Бусыгина — 99 баллов и победа. Из неожиданностей можно отметить не самый сильный результат Шикова, который не прошёл напрямую в топ-16.

В воскресенье погода осталась нестабильной — яркое солнце сменялось порывами ветра, дождь намекал на своё скорое появление, но разогретым дрифтерам уже ничто не могло помешать. Стадия топ-32 не преподнесла сюрпризов, кроме одного — вылета Шикова.

Перед решающими заездами у зрителей, которых в субботу собралось более двух тысяч, хватало развлечений: можно было помериться силой и получить приз, заглянуть под капот жёлтого “Ниссана Сильвия 15” Гочи Чивчяна или погонять на дрифт-трайках, чем занялись тот же Гоча и сошедший Цареградцев.

Заезды топ-16 открыл лидер квалификации Павел Бусыгин, который уверенно обыграл Ивана Никулина. Пилот “Форвард Авто”, впрочем, не стал унывать. “Навыки дрифта помогают мне чай в палатке заваривать”, — со смехом ответил он на вопрос после заезда. В целом же сложенная по итогам квалификации сетка неизбежно вела к финальному столкновению двух лидеров этапа — Павла Бусыгина и Георгия Чивчяна. Проводя свои заезды на высочайшем уровне, они не встретили серьёзного сопротивления вплоть до полуфиналов.

На стадии топ-4 Гоче в соперники достался двукратный чемпион Украины Алексей Головня и его машина с мощностью почти в 1000 лошадиных сил. Киевлянин был хорош весь этап и в квалификации уступил Чивчяну меньше половины балла. Сильно он проехал и в полуфинале, однако небольших ошибок Алексею при проезде вторым номером хватило отработавшему без помарок Гоче для победы.

Во втором полуфинале Бусыгин схлестнулся с Дамиром Идиятулиным и его бирюзовой “Тойотой Альтеза” — пожалуй, самой красивой машиной серии. “Пока не появится машина, красивее моей, мне менять нечего”, — заявил между заездами Дамир. Борьба здесь прошла так же, как в первой паре, — один был хорош, а другой ещё лучше. И финал Паши против Гочи из неизбежного стал реальным.

Но перед главным блюдом зрителей ждал восхитительный аперитив — заезды за третье место. Сверхмощный “Ниссан” Головни не смог задавить “Тойоту” Идиятулина своим рывком, а при проезде первым номером украинец ошибся, и, казалось, судьба третьего места была решена. Однако Алексею удалась большая редкость — он так отработал вторым номером, что сравнял счёт. “One more time”, — разразились трибуны, требуя дополнительного заезда, и судьи с ними согласились. Пока на машинах меняли резину, благодарные зрители пустили “волну”.

В повторных заездах машины соперников вновь были крайне близки, а ведущий даже отказался сразу назвать победителя. О своём третьем месте чуть позже заявил сам его обладатель — Алексей Головня. “Я думал, что ещё в первый раз выиграл. А когда узнал про One more time, подумал: “Блин, вот он крут”, — смеясь сказал украинец.

Минутная пауза, и на трассу выехали финалисты. Сперва — для парада. “Мы с Пашкой уже не раз встречались, гоняли в финале, были у нас и перезаезды по несколько раз”, — предрёк напряжённую борьбу Чивчян. Музыку выключили, ведущий иронично пообещал “с удовольствием заткнуться”, зрители замерли в предвкушении… Оба финальных заезда прошли на высочайшем уровне, однако без помарок не обошлось — напряжение! Неподготовленному зрителю трудно было увидеть победную разницу между пилотами, однако синхронности и более резкие углы заноса решили исход борьбы в пользу Чивчяна.

“Я, честно говоря, не знаю, как можно лучше проехать”, — сказал Бусыгин перед церемонией награждения. “Чувство незаконченности остаётся”, — заметил он позже, вспоминая, что это не первое его поражение от Гочи.

Возможно, их борьба продолжится уже через 10 дней на этапе в Рязани. Предсказать ход борьбы в Российской дрифт-серии невозможно. “Будет мясо, это по-любому”, — не сомневался после финиша Бусыгин.

RDS-2017. Второй этап. Квалификация:



1. Павел Бусыгин (Technocartel) — 99

2. Георгий Чивчян (“Форвард Авто”) — 98

3. Алексей Головня (Autoprofi) — 97,6RDS-2017.



Второй этап. Итоги:



1. Георгий Чивчян (“Форвард Авто”) — 221 балл

2. Павел Бусыгин (Technocartel) — 205

3. Алексей Головня (Autoprofi) — 179RDS-2017.



Личный зачёт:



1. Георгий Чивчян (“Форвард Авто”) — 406 баллов

2. Алексей Головня (Autoprofi) — 306

3. Павел Бусыгин (Technocartel) – 291.