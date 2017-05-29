Загадочный провал Хэмилтона и буйство Баттона. Оценки пилотам за Монако

Отрыв Феттеля, оруженосец Кими и Сайнс-герой — итоги Гран-при Монако Ф-1 Победа Себастьяна Феттеля вывела его в фавориты чемпионата, а Валттери Боттас показал, что готов принять на себя роль лидера «Мерседеса».

Себастьян Феттель – 9

Немец использовал более выгодную тактику и в решающие моменты гонки показал отличную скорость. Обвинения в командной тактике – уж точно не проблема самого Себастьяна. Другое дело, что вся эта ситуация возникла после того, как Себ неидеально проехал решающий квалификационный круг и проиграл Райкконену поул.

Даниэль Риккардо – 9

В квалификации австралиец проиграл Ферстаппену, но переложил всю ответственность на не вовремя выпустившую его команду. Днём позже «быки» исправились, когда именно Дэн получил более выгодную тактику с оттянутым пит-стопом. Так что Риккардо вновь улыбается, тем более что свою работу он выполнил чётко.

Валттери лучше Льюиса справился с капризной машиной и даже претендовал на подиум. Важный внутрикомандный успех.

Карлос Сайнс – 9

Испанец продолжает серию сильных выступлений. В отличие от Квята, Карлос отобрался в третий сегмент квалификации, что стало залогом результативной гонки. В ней Карлосу удалось сберечь ото всех шестую позицию – молодец! При этом не сказать, что по чистой скорости Сайнс по ходу четверга и субботы был быстрее Даниила – просто в нужный момент Карлос сумел выжать максимум.

Кими Райкконен — 8,5

Неэмоциональный финн на подиуме всё-таки сумел ясно дать понять: ему очень не понравилось, что Феттель благодаря команде выбрался вперёд. Были ли тут злые козни «Феррари», можно спорить долго. Мы же в любом случае отметим субботнюю победу Кими и его хороший старт. А вот на второй половине дистанции Райкконен смотрелся не слишком мощно.

Валттери Боттас — 8,5

На фоне провалившегося Хэмилтона его напарник смотрелся очень достойно. Валттери лучше Льюиса справился с капризной машиной и даже претендовал на подиум. Важный внутрикомандный успех после слабого Гран-при Испании.

Ромен Грожан – 8

Сильный результат от француза, но без доли фарта не обошлось. Во время квалификации Ромен чуть не попал в аварию, затем еле-еле пролез во второй сегмент. Но победителей не судят. Ну, или судят, но без фанатизма.

Год назад точно такой же манёвр пробовал провернуть сам Даниил — и выбил Магнуссена, получив штраф. Похоже, Серхио не смотрел повтор той аварии.

Макс Ферстаппен – 8

Голландец — Кими номер два. Как и Райкконен, Макс выиграл у своего напарника квалификацию лишь для того, чтобы в воскресенье оказаться на менее выгодной тактике. Так или иначе Ферстаппен нормально отработал уик-энд.

Фелипе Масса — 7,5

«Уильямс» в Монако не блистал, и вдобавок ко всему Масса не смог нормально выступить во втором сегменте квалификации — сначала ошибся сам, а затем в стену врезался Вандорн. Впрочем, ошибка — проблема самого Фелипе. По крайней мере, в гонке Масса выступил на достойном уровне и благодаря проблемам соперников выбрался на девятое место — несмотря на барахлящие тормоза.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Уже традиционно немец разгромил Палмера в квалификации. Может, сумел бы и пройти в Q3, если бы не Вандорн. Дальше был нормальный старт (пропустил Магнуссена, прошёл Квята) и сход из-за коробки передач. Гран-при как Гран-при.

Кевин Магнуссен – 7

В квалификации датчанин постоянно застревал в трафике, а в гонке заработал прокол колеса. С другой стороны, целый ряд сходов всё же позволил Кевину оказаться в десятке и оформить первое для «Хааса» двойное попадание в очки.

Паскаль Верляйн – 7

«Заубер» в Монако внезапно провалился вниз, в такой ситуации немцу оставалось опередить напарника и попробовать сдержать Баттона. В случае со второй задачей всё пошло не по плану, но вины Паскаля в аварии нет.

Даниил Квят — 7

Что такое не везёт и как с этим бороться? Как мы уже сказали, по ходу уик-энда Квят смотрелся чуть быстрее Сайнса и просто блистал на тренировках в четверг, но что толку, если в итоге Карлос прошёл в Q3, а Даниил — нет? На, как оказалось, решающем круге во втором сегменте Квят оказался чуть медленнее, а дальше в дело вступил Вандорн, торпедировавший отбойник. Даниил всё же мог набрать очки, даже несмотря на слабый старт (минус две позиции), но Перес решил, что позитивной концовки Квят недостоин.

«Появился парень, который всё испортил». Квят на Гран-при Монако На Гран-при Монако у Даниила Квята были отличные шансы на очки, но соперники лишили россиянина всех надежд и в квалификации, и в гонке.

Льюис Хэмилтон – 6

Льюис, что случилось? Хэмилтон словно вспомнил прошлогодний этап в Баку и по какой-то причине так и не сумел подружиться с машиной. Скорость Боттаса показывает: в теории трёхкратный чемпион мог ехать быстрее. Но увы.

Джолион Палмер – 6

По ходу Гран-при Монако поползли слухи, что ещё один слабый уик-энд Палмера может выбросить его из кокпита «Рено». Нельзя сказать, что британец отреагировал, как надо: новый проигрыш Хюлькенбергу и невзрачная гонка. Высокий 11-й результат не должен вводить в заблуждение: позади Джолиона оказались только Окон (прокол колеса) и Перес (прокол и авария с Квятом).

Эстебан Окон — 6

Француз жёстко познакомился с Монте-Карло — аварией на третьей тренировке. После неё Эстебан не сумел сильно выступить в квалификации, став 16-м. В гонке Окон смотрелся неплохо, сумев опередить Массу — итоговый протокол показывает, что это сулило Эстебану девятое место. Но прокол колеса всё испортил.

Бороться Маркус мог только с Верляйном. Эту борьбу проиграл, а потом ещё и въехал в отбойник под сейфти-каром. Ужас.

Лэнс Стролл — 5,5

Что ж, учитывая все прежние «достижения» канадца в дебютном сезоне, с Монако он справился относительно неплохо — всего одна авария на тренировке и почти полностью проведённая гонка. Вот только темпа на фоне Массы как всегда нет.

Серхио Перес – 5

Рано или поздно серия финишей Чеко в очках должна была закончиться. До гонки ничто не предвещало беды, но прокол колеса отбросил Переса назад, а затем он немного сошёл с ума в попытке обогнать Квята. Год назад точно такой же манёвр пробовал провернуть сам Даниил — и выбил Магнуссена, получив штраф. Похоже, Серхио не смотрел повтор той аварии.

Перес получил штраф от стюардов Гран-при Монако за столкновение с Квятом

Дженсон Баттон — 4,5

По слухам, британец не то чтобы прыгал от счастья, когда ему предложили заменить Алонсо. Так или иначе, Дженсон согласился, но не сказать, что провёл уик-энд мечты. Британец в квалификации был медленнее Вандорна (не смотрите на протокол), ну а в гонке Баттону было скучно из-за подоспевших штрафов за моторы. Понятно, что Дженсона отчаянно бесил тормозивший его Верляйн, но это не повод идти в самоубийственные атаки.

Стоффель Вандорн – 4

При размышлении о бельгийце сразу вспоминается выступление Палмера в Венгрии-2016, где он должен был набрать первые очки, но допустил ошибку. Вот и Вандорн ехал сильно, но всё испортил собственной аварией — Перес его даже не трогал. Напомним и про суровую аварию в квалификации: если бы не она: Стоффель мог бы стартовать выше, чем с 12-го места. И всё же поздравим новичка с тем, что по ходу уик-энда он был шустрее Баттона.

Маркс Эрикссон — 4

«Заубер» был так слаб, что бороться Маркус мог только с Верляйном. Эту борьбу проиграл, а потом ещё и въехал в отбойник под сейфти-каром. Ужас.

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