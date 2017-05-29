Загадочный провал Хэмилтона и буйство Баттона. Оценки пилотам за Монако

Себастьян Феттель – 9
Немец использовал более выгодную тактику и в решающие моменты гонки показал отличную скорость. Обвинения в командной тактике – уж точно не проблема самого Себастьяна. Другое дело, что вся эта ситуация возникла после того, как Себ неидеально проехал решающий квалификационный круг и проиграл Райкконену поул.
Даниэль Риккардо – 9
В квалификации австралиец проиграл Ферстаппену, но переложил всю ответственность на не вовремя выпустившую его команду. Днём позже «быки» исправились, когда именно Дэн получил более выгодную тактику с оттянутым пит-стопом. Так что Риккардо вновь улыбается, тем более что свою работу он выполнил чётко.
Валттери лучше Льюиса справился с капризной машиной и даже претендовал на подиум. Важный внутрикомандный успех.
Карлос Сайнс – 9
Испанец продолжает серию сильных выступлений. В отличие от Квята, Карлос отобрался в третий сегмент квалификации, что стало залогом результативной гонки. В ней Карлосу удалось сберечь ото всех шестую позицию – молодец! При этом не сказать, что по чистой скорости Сайнс по ходу четверга и субботы был быстрее Даниила – просто в нужный момент Карлос сумел выжать максимум.
Кими Райкконен — 8,5
Неэмоциональный финн на подиуме всё-таки сумел ясно дать понять: ему очень не понравилось, что Феттель благодаря команде выбрался вперёд. Были ли тут злые козни «Феррари», можно спорить долго. Мы же в любом случае отметим субботнюю победу Кими и его хороший старт. А вот на второй половине дистанции Райкконен смотрелся не слишком мощно.
Валттери Боттас — 8,5
На фоне провалившегося Хэмилтона его напарник смотрелся очень достойно. Валттери лучше Льюиса справился с капризной машиной и даже претендовал на подиум. Важный внутрикомандный успех после слабого Гран-при Испании.
Ромен Грожан – 8
Сильный результат от француза, но без доли фарта не обошлось. Во время квалификации Ромен чуть не попал в аварию, затем еле-еле пролез во второй сегмент. Но победителей не судят. Ну, или судят, но без фанатизма.
Год назад точно такой же манёвр пробовал провернуть сам Даниил — и выбил Магнуссена, получив штраф. Похоже, Серхио не смотрел повтор той аварии.
Макс Ферстаппен – 8
Голландец — Кими номер два. Как и Райкконен, Макс выиграл у своего напарника квалификацию лишь для того, чтобы в воскресенье оказаться на менее выгодной тактике. Так или иначе Ферстаппен нормально отработал уик-энд.
Фелипе Масса — 7,5
«Уильямс» в Монако не блистал, и вдобавок ко всему Масса не смог нормально выступить во втором сегменте квалификации — сначала ошибся сам, а затем в стену врезался Вандорн. Впрочем, ошибка — проблема самого Фелипе. По крайней мере, в гонке Масса выступил на достойном уровне и благодаря проблемам соперников выбрался на девятое место — несмотря на барахлящие тормоза.
Нико Хюлькенберг — 7,5
Уже традиционно немец разгромил Палмера в квалификации. Может, сумел бы и пройти в Q3, если бы не Вандорн. Дальше был нормальный старт (пропустил Магнуссена, прошёл Квята) и сход из-за коробки передач. Гран-при как Гран-при.
Кевин Магнуссен – 7
В квалификации датчанин постоянно застревал в трафике, а в гонке заработал прокол колеса. С другой стороны, целый ряд сходов всё же позволил Кевину оказаться в десятке и оформить первое для «Хааса» двойное попадание в очки.
Паскаль Верляйн – 7
«Заубер» в Монако внезапно провалился вниз, в такой ситуации немцу оставалось опередить напарника и попробовать сдержать Баттона. В случае со второй задачей всё пошло не по плану, но вины Паскаля в аварии нет.
Даниил Квят — 7
Что такое не везёт и как с этим бороться? Как мы уже сказали, по ходу уик-энда Квят смотрелся чуть быстрее Сайнса и просто блистал на тренировках в четверг, но что толку, если в итоге Карлос прошёл в Q3, а Даниил — нет? На, как оказалось, решающем круге во втором сегменте Квят оказался чуть медленнее, а дальше в дело вступил Вандорн, торпедировавший отбойник. Даниил всё же мог набрать очки, даже несмотря на слабый старт (минус две позиции), но Перес решил, что позитивной концовки Квят недостоин.
Льюис Хэмилтон – 6
Льюис, что случилось? Хэмилтон словно вспомнил прошлогодний этап в Баку и по какой-то причине так и не сумел подружиться с машиной. Скорость Боттаса показывает: в теории трёхкратный чемпион мог ехать быстрее. Но увы.
Джолион Палмер – 6
По ходу Гран-при Монако поползли слухи, что ещё один слабый уик-энд Палмера может выбросить его из кокпита «Рено». Нельзя сказать, что британец отреагировал, как надо: новый проигрыш Хюлькенбергу и невзрачная гонка. Высокий 11-й результат не должен вводить в заблуждение: позади Джолиона оказались только Окон (прокол колеса) и Перес (прокол и авария с Квятом).
Эстебан Окон — 6
Француз жёстко познакомился с Монте-Карло — аварией на третьей тренировке. После неё Эстебан не сумел сильно выступить в квалификации, став 16-м. В гонке Окон смотрелся неплохо, сумев опередить Массу — итоговый протокол показывает, что это сулило Эстебану девятое место. Но прокол колеса всё испортил.
Бороться Маркус мог только с Верляйном. Эту борьбу проиграл, а потом ещё и въехал в отбойник под сейфти-каром. Ужас.
Лэнс Стролл — 5,5
Что ж, учитывая все прежние «достижения» канадца в дебютном сезоне, с Монако он справился относительно неплохо — всего одна авария на тренировке и почти полностью проведённая гонка. Вот только темпа на фоне Массы как всегда нет.
Серхио Перес – 5
Рано или поздно серия финишей Чеко в очках должна была закончиться. До гонки ничто не предвещало беды, но прокол колеса отбросил Переса назад, а затем он немного сошёл с ума в попытке обогнать Квята. Год назад точно такой же манёвр пробовал провернуть сам Даниил — и выбил Магнуссена, получив штраф. Похоже, Серхио не смотрел повтор той аварии.
Дженсон Баттон — 4,5
По слухам, британец не то чтобы прыгал от счастья, когда ему предложили заменить Алонсо. Так или иначе, Дженсон согласился, но не сказать, что провёл уик-энд мечты. Британец в квалификации был медленнее Вандорна (не смотрите на протокол), ну а в гонке Баттону было скучно из-за подоспевших штрафов за моторы. Понятно, что Дженсона отчаянно бесил тормозивший его Верляйн, но это не повод идти в самоубийственные атаки.
Стоффель Вандорн – 4
При размышлении о бельгийце сразу вспоминается выступление Палмера в Венгрии-2016, где он должен был набрать первые очки, но допустил ошибку. Вот и Вандорн ехал сильно, но всё испортил собственной аварией — Перес его даже не трогал. Напомним и про суровую аварию в квалификации: если бы не она: Стоффель мог бы стартовать выше, чем с 12-го места. И всё же поздравим новичка с тем, что по ходу уик-энда он был шустрее Баттона.
Маркс Эрикссон — 4
«Заубер» был так слаб, что бороться Маркус мог только с Верляйном. Эту борьбу проиграл, а потом ещё и въехал в отбойник под сейфти-каром. Ужас.
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