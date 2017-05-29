«Кими должен радоваться». СМИ — о командной тактике «Феррари» и ГП Монако

В минувший уик-энд Кими Райкконен завоевал свой первый поул за девять лет — и не где-нибудь, а в Монако, где позиция на старте — уже половина успеха. Более того, Райкконен сохранил лидерство в первом повороте и вплоть до первых пит-стопов занимал первую строчку — победа, казалось, была уже у финна в кармане. Но затем выяснилось, что тактика Себастьяна Феттеля выгоднее, и верный триумф словно сквозь пальцы уплыл к напарнику.

Намеренно ли «Феррари» подставила Райкконена под трафик или это стечение обстоятельств? Журналисты обсуждают Гран-при Монако.

«Это не было простой случайностью»

«Прежде чем на церемонии награждения зазвучал итальянский гимн, Кими нехотя поднял над головой кубок, а затем взглянул на бутылку шампанского так, будто это был стрихнин. Обычно Кими Райкконен демонстрирует не больше эмоций, чем кусок льда, но в этот раз на его лице были все оттенки ярости, — передаёт с места событий корреспондент The Telegraph Оливер Браун. — Весь уик-энд финн демонстрировал превосходную форму и ослепительный темп, но „Феррари“ вернулась к крайней форме прагматизма, подарив Феттелю несколько секунд, достаточных для победы. Райкконен дипломатично ушёл от ответа на неудобные вопросы и напрямую не обвинял команду в фаворитизме, но его недовольство ситуацией скрыть было уже нельзя».

Размен позициями между Кими Райкконеном и Себастьяном Феттелем предсказуемо стал главной темой всех СМИ. И если сам по себе ранний пит-стоп Кими ещё можно было бы списать на тактическое решение, то его лицо после гонки и спешные попытки Феттеля опровергнуть применение командной тактики произвели решающий эффект.

«Всё было сказано каменным выражением лица Кими Райкконена, известного своей безэмоциональностью, — пишет журналист The Guardian Жиль Ричардс. — Это был первый дубль „Феррари“ со времён Гран-при Германии—2010, гонки, которую в Маранелло стараются не вспоминать из-за волны критики, поднявшейся в ответ на применение командной тактики в пользу Алонсо в ущерб Массе. В этот раз манипуляции результатами гонки были не столь явными, и доказать фаворитизм по отношению к Феттелю сейчас практически невозможно».

The Guardian: «Это был первый дубль „Феррари“ со времён Гран-при Германии—2010, гонки, которую в Маранелло стараются не вспоминать из-за волны критики, поднявшейся в ответ на применение командной тактики в пользу Алонсо в ущерб Массе».

«В то время как „Феррари“ утверждает, что ранний пит-стоп Райкконена был вызван попыткой защититься от Ферстаппена и Боттаса, Кими упустил полностью заслуженную победу — первую с 2013 года, — пишет Нэйт Сондерс из ESPN. — Решение вывести Феттеля вперёд прочно закрепило за немцем статус пилота номер один в команде и стала ещё одним сигналом к тому, что „Феррари“ как никогда решительно настроена взять титул».

«Вне всяких сомнений, это не было простой случайностью», — заявляет французский портал F1i.

Загадочный провал Хэмилтона и буйство Баттона. Оценки пилотам за Монако Множество аварий на Гран-при Монако испортило оценки целому ряду гонщиков. А кто-то отбойники пощадил, но всё равно ехал слабо.

«Кими должен порадоваться за команду»

Далеко не все, однако, признают, что в «Феррари» намеренно позвали Райкконена в боксы раньше, чтобы вывести Феттеля вперёд. Одним из первых на этот счёт высказался Тото Вольф. «В тот момент не было очевидно, как сработает резина, им нужно было проверить это — „суперсофт“ оказался медленнее, и Феттель смог отыграться, — заявил глава „Мерседес Моторспорт“. — Не думаю, что они знали. Я не считаю, что всё это было спланировано».

Похожего мнения придерживается известный обозреватель Адам Купер. Он также отмечает, что свою роль сыграл трафик, в который после пит-стопа попал Райкконен, а время его остановки было продиктовано попыткой защититься от Боттаса и гонщиков «Ред Булл».

«В „Феррари“ решили, что должны реагировать на действия соперников — и на 34-м круге скомандовали Райкконену ехать на пит-стоп. Ему удалось без проблем вернуться в гонку впереди Сайнса, который в боксах пока не был. Но прямо перед Кими на трассе оказались круговые Дженсон Баттон с Паскалем Верляйном. В столь важный момент это было очень некстати, — цитирует Адама Купера Motorsport Россия. — Зная, что это такое — тактические битвы между напарниками, Тото Вольф не согласился со сторонниками теории заговора. Действительно ли „Феррари“ показала свои намерения и явно дала понять, что собирается направить главные усилия на поддержку Феттеля, как предположил Льюис Хэмилтон? Одно можно утверждать с определённостью: будет очень интересно посмотреть, сможет ли Райкконен предпринять что-то, чтобы изменить развитие событий в желательном для себя направлении».

Итальянская La Gazzetta dello Sport считает, что заговора против Райкконена вообще не было, а подобные дискуссии — попытка Хэмилтона раскачать лодку в Маранелло. «Рассуждения о применении „Феррари“ командной тактики начались после соответствующего заявления Льюиса Хэмилтона, который пытается перенести сражение за титул с трассы за её пределы. Очевидно, что цель Хэмилтона — спровоцировать вражду между гонщиками „Скудерии“ и намекнуть своей команде на то, что Боттасу пора помогать своему напарнику. В Бахрейне и Испании финн уже сыграл вторую скрипку и может быть очень полезен в будущем», — утверждает постоянный автор газеты Массимо Брицци.

Ещё любопытнее рассуждает другое итальянское издание Corriere della Sera. Джорджо Терруцци не отрицает, что результат гонки действительно мог быть решён на командном мостике «Скудерии», при этом Кими Райкконен должен порадоваться за свою команду…

«Радость Феттеля и разочарование Райкконена — подиум Гран-при Монако поделил болельщиков „Феррари“ на два лагеря. Но когда ставки так высоки — а речь идёт о борьбе за титул! — приоритеты меняются. И именно эти приоритеты определяют тактические решения, — рассуждает Терруцци. — „Феррари“ не побеждала в чемпионате с 2007 года, и сейчас появился шанс это исправить. И в данном контексте ключевой фигурой является Себастьян Феттель. Именно он лидирует в чемпионате, пока Райкконен занимает четвёртую строчку — такова иерархия на данный момент. Разочарование Кими можно понять, ведь он мог выиграть Гран-при Монако. Но, в конце концов, он должен порадоваться за свою команду, которая наконец обрела лидера».

«Задача Льюиса становится крайне сложной»

Победный дубль «Феррари» на фоне неудачного уик-энда в исполнении Льюиса Хэмилтона привёл к тому, что отрыв Феттеля в чемпионате достиг отметки в 25 очков. Если раньше в сражении за титул ни одному из пилотов не удавалось вырваться вперёд, то теперь Хэмилтон явно среди догоняющих. Британские журналисты полагают, что «Мерседес» теряет контроль над ситуацией.

«„Мерседесу“ необходимо как можно быстрее вернуть контроль над ситуацией. Впереди 14 гонок из 20, а Хэмилтон уже в 25 очках позади Феттеля. Разрыв пока нельзя назвать непреодолимым — это цена одной победы, но пока „Феррари“ не демонстрирует признаков слабости, задача Льюиса становится крайне сложной», — отмечает Ребекка Клэнси из The Times.

«Больше всего беспокоит то, что у Хэмилтона уже возникали похожие проблемы в этом сезоне, и оба раза они не отразились на скорости его напарника Валттери Боттаса. И это неотложные проблемы, не в последнюю очередь потому, что трассы в Сочи и Монте-Карло, где Льюис с ними столкнулся, похожи по характеру на автодром в Монреале, который примет следующий этап. В Канаде будет тот же набор шин, там точно так же низкий уровень износа резины и короткие повороты», — предупреждает The Guardian.

«В сложившихся обстоятельствах седьмое место — не такой уж и плохой результат, но в том, что он не был лучше, Хэмилтон должен винить в первую очередь себя, — пишет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон. — Да, в Монако оба „Мерседеса“ испытывали проблемы, но Боттас квалифицировался третьим всего в 0,045 секунды от поула. Льюис же едва не разбил машину в „Массне“ и стартовал с 13-го места. Можно вспомнить, что ему помешала авария Вандорна, но Хэмилтон сам нарушил золотое правило: поставь базовое время, а затем атакуй на пределе. Поступи он так, и наверняка пробился бы в Q3».

Corriere della Sera: «Феттель лидирует в чемпионате, пока Райкконен занимает четвёртую строчку — такова иерархия на данный момент. Разочарование Кими можно понять, ведь он мог выиграть Гран-при Монако. Но, в конце концов, он должен порадоваться за свою команду, которая наконец обрела лидера».

«На протяжении всего сезона „Мерседес“ испытывает проблемы — машине то слишком жарко, то слишком холодно, — продолжает Бенсон. — Ещё ни разу по ходу сезона команде не удавалось заставить оба болида работать с шинами одинаково хорошо. Видим ли мы систему в провалах „Мерседеса“? „Сочи Автодром“ и Монако — трассы с низким уровнем сцепления и износа шин и превалирующими медленными поворотами. Именно такие трассы нас ждут в трёх следующих гонках — в Канаде, Азербайджане и Австрии. И если там проблемы продолжатся, на Гран-при Великобритании Феттель приедет с огромным отрывом в чемпионате».

Отрыв Феттеля, оруженосец Кими и Сайнс-герой — итоги Гран-при Монако Ф-1 Победа Себастьяна Феттеля вывела его в фавориты чемпионата, а Валттери Боттас показал, что готов принять на себя роль лидера «Мерседеса».

«Стоит подумать о переходе в IndyCar»

«В этом году „Макларен“ переживает худший старт сезона в своей истории — впервые команде не удалось набрать в первых шести гонках ни одного очка», — напоминает портал Crash. Постоянные отказы мотора «Хонда» стали поводом для многочисленных шуток в Интернете, а в Кубке конструкторов «Макларен» остаётся единственной в этом году командой без очков. Положение у «Макларена» действительно чрезвычайно сложное. При этом в Монако, в отличие от предыдущих гонок, проблемы с «Хондой» никак не сказались на результате — в обоих сходах виноваты сами пилоты.

«Это был лучший в сезоне шанс „Макларена“, но Баттон с Вандорном оба разбили машины на последних кругах Гран-при Монако, — передаёт американская NBC Sport. — В квалификации оба пилота впервые в этом году пробились в финальную часть, продемонстрировав, что MCL32 может быть быстра. Но после очередного разочаровывающего итога „Макларен“ по-прежнему остаётся в подвале турнирной таблицы».

Тем временем Фернандо Алонсо в эти выходные выступил в главной гонке США — «500 миль Индианаполиса». Долгое время испанец сражался в лидирующей группе, но за 20 кругов до финиша двигатель — снова «Хонда» — испустил дух.

«Многим было трудно принять решение Алонсо пропустить Гран-при Монако ради „500 миль Индианаполиса“, но в воскресенье, несмотря на 24-е место испанца в итоговых протоколах, стало ясно, что решение это было абсолютно верным, — пишет The Guardian. — Алонсо сражался смело, с агрессией, сравниться с которой могли бы немногие. Несмотря на сход, своим дебютом в Индианаполисе Фернандо остался доволен. И можно не сомневаться, что он будет возвращаться сюда до тех пор, пока не покорит эту трассу».

Сильное выступление в Индианаполисе на фоне очередного провала «Макларена» в Формуле-1 к слухам об уходе Алонсо из Уокинга добавило ещё одну версию — Read Motorsport предлагает Фернандо перебраться в Штаты.

Read Motorsport: «В „Мерседесе“ и „Феррари“ могут образоваться вакансии. Но захотят ли они пригласить Алонсо? Точно нет. А если Фернандо на постоянной основе перейдёт в IndyCar, все главные звёзды этой серии захотят сразиться с двукратным чемпионом мира».

«Контракт Фернандо Алонсо истекает в 2018 году, это значит, что в следующем сезоне он может оказаться свободным агентом. И учитывая, что шансов заполучить способную побеждать машину у испанца немного, ему стоит подумать о переходе в IndyCar, — считает Стивен Кэмп из Read Motorsport. — Последние слухи настойчиво связывают Алонсо с возвращением в „Рено“, но французы уже признали, что в следующем году вряд ли смогут бороться за победы. И что остаётся Фернандо? Соглашения Райкконена, Феттеля и Боттаса тоже рассчитаны лишь до конца этого года, так что в „Мерседесе“ и „Феррари“ могут образоваться вакансии. Но захотят ли они пригласить Алонсо? Точно нет. А если Фернандо на постоянной основе перейдёт в IndyCar, все главные звёзды этой серии захотят сразиться с двукратным чемпионом мира. Для испанца это было бы трудное решение, за последние 16 лет Формула-1 стала его жизнью, и расстаться с „Большими призами“ будет непросто».