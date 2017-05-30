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Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Спорный момент: стоило ли наказать Переса сильнее за снос Квята?

Перес лишил Квята очков, Баттон перевернул Верляйна, а Грожан проехался задним ходом — разбираем самые горячие моменты Гран-при Монако.
30 мая 2017, вторник. 11:15. Авто

Перес – Квят

Виталий Крысанов: За семь кругов до финиша гонки Даниил Квят на подходе к «Раскассу» чуть упёрся в Ромена Грожана, из-за чего приоткрыл внутреннюю траекторию для ехавшего следом Серхио Переса. Чеко тут же решил воспользоваться моментом, но не оценил, что места для двух машин непосредственно в повороте уже не будет. В результате Перес просто ударил россиянина в правый борт и вывел его болид из строя.

Непонятно, как Перес хотел опередить гонщика «Торо Россо». Для успеха ему необходимо было хотя бы поравняться с Квятом ещё до апекса, при любом другом раскладе попытка обгона была обречена на провал – расширяться Даниилу при всём желании было некуда.

Для успеха Пересу нужно было хотя бы поравняться с Квятом ещё до апекса.

Пара штрафных баллов за выведение соперника из борьбы и три позиции на старте в Канаде для Переса – по-моему, решение здесь очевидное. Но судьи – руководствуясь тем, что Чеко добрался до финиша, – просто добавили к результату мексиканца штрафные секунды, не повлиявшие ровным счётом ни на что. Получилось наказание без штрафа.

Иван Матушкин: Совершенно непонятно, как Перес собирался объехать Квята. Единственным вариантом было то, что Даня остановит болид и выйдет на перекур. Угол атаки был такой, что Чеко неизбежно выносило на внешнюю траекторию, и аварии избежать бы не удалось, даже если бы Квят ещё чуть-чуть расширил траекторию. Конечно, ошибка Дани провоцировала Серхио, но здравый смысл должен был торжествовать.

Что до штрафа, то стюарды сделали всё по букве закона: переносить наказание на следующий этап можно лишь сошедшим пилотам. Мексиканец доехал до финиша и получил своё в Монако.

Верляйн – Баттон

В.К.: После первого круга гонки Дженсон Баттон и Паскаль Верляйн вместе поехали в боксы сменить шины, где механики «Заубера» выпустили своего гонщика прямо под колёса «Макларена». Даже делая скидку на тесноту Монако, это было весьма опасно – ещё немного, и немец снёс бы сопернику переднее антикрыло. Пять секунд от судей – справедливо.

Баттон начал нырять и просунул половину болида между “Заубером” и отбойником ещё до того, как Верляйн начал поворачивать.

Но Баттон сполна отплатил обидчику. Проведя позади «Заубера» почти всю гонку, он решился на атаку Верляйна в необычном месте, когда оба пропускали на круг лидера Себастьяна Феттеля. Здесь у Баттона было ещё меньше шансов на успешный манёвр, чем у Переса в борьбе с Квятом – англичанин толком и не придумал, как оформить эту попытку обгона, и просто поставил сопернику подножку.

И снова судьи выписали вроде бы бессмысленную квитанцию, наказав пенсионера потерей мест на старте его гипотетической следующей гонки. Но других вариантов и не было – добавлять секунды не к чему, перекладывать ответственность на плечи Фернандо Алонсо не за что. Так что здесь к судьям вопросов нет, решение верное.

И.М.: А вот здесь не соглашусь. Баттон начал нырять и просунул половину болида между “Заубером” и отбойником ещё до того, как Верляйн начал поворачивать. Так что и сам Паскаль вполне мог посмотреть на соперника и взять чуть шире. Дженс предположил, что всё дело в маленьких зеркалах, но скорее Паскаль просто не ждал атаки.

Стюарды наказали британца за слишком оптимистичный манёвр, у которого “было мало шансов на успех”. Однако они были, и виноваты здесь скорее оба. Стюарды отметили, что не рассматривали продолжение аварии, но, кажется, вставший набок болид Верляйна всё-таки сыграл свою роль.

Феттель второй раз побеждает в Монако. Кими проиграл на пит-стопах
Себастьян Феттель одержал третью победу подряд, переиграв напарника с помощью более удачной тактики. Даниил Квят попал в аварию и сошёл.

Грожан – Сайнс

В.К.: В первом сегменте квалификации Ромена Грожана крутануло в «Мирабо», и он, чтобы спокойно развернуться и продолжить движение, не постеснялся проехать несколько метров в обратном направлении до кармана безопасности. И едва не подставился под Карлоса Сайнса, который как раз вынырнул из-за угла.

Странно, что судьи даже не рассмотрели этот эпизод – момент-то был довольно опасный. Но вот наказывать француза я бы не стал, он сделал всё, чтобы максимально быстро убраться с пути в слепом повороте. Сделал бы «жука» – вот тогда бы точно получил пинок от Сайнса.

Парадоксальный эпизод — Грожан создал опасный момент, пытаясь избежать опасного момента.

И.М.: Парадоксальный эпизод — Грожан создал опасный момент, пытаясь избежать опасного момента. На деле же Ромен всё делал правильно, последствий не было, а судьи перед началом сезона обещали уменьшить количество разбирательств. Тут был именно тот случай, когда и обсуждать нечего.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Даниил Квят Дженсон Баттон Карлос Сайнс-младший Паскаль Верляйн Ромен Грожан Серхио Перес Формула-1 Гран-при Монако
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