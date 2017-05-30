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РСКГ
Фото: Пресс-служба СМП РСКГ
Текст: Константин Михайлов

Ящерица отбросила скромность. «Джентльмен-драйвер» выиграл под Смоленском

Прилетевший из Женевы пилот стал автором сенсации этапа СМП РСКГ «Смоленском кольце».
30 мая 2017, вторник. 14:30. Авто

Автогонки – не самое справедливое явление в мире. В том смысле, что возможность построить полноценную гоночную карьеру сильно зависит от семейного бюджета. Программы поддержки молодых пилотов – в том числе российская SMP Racing – существуют, но, прежде чем попасть в поле зрения нужных людей, юный спортсмен в любом случае должен добиться первых успехов. Используя стартовый капитал, собранный родителями.

Впрочем, есть немало соревнований, «джентльмен-драйверы» — пилоты, которые пришли в гонки в зрелом возрасте – могут добиться успеха. Взять хотя бы Российскую серию кольцевых гонок и её постоянного участника Романа Голикова: москвич впервые сел за руль боевого автомобиля в 36 лет, что не помешало ему в возрасте 39 лет выиграть пару заездов самого быстрого и престижного класса «Туринг». Правда, пелотон этого класса тогда состоял всего из пяти машин (причём две из них были устаревшими). Признанный фаворит категории Алексей Дудукало выступал за одну с Голиковым команду Lukoil Racing, в борьбе за титул чемпиона страны соперников не имел – и явно не переживал по поводу того, что партнёры отобрали у него пару-тройку побед.

Лидеры «Туринга» — действующий чемпион Дмитрий Брагин (№ 1) и экс-чемпион Алексей Дудукало

Лидеры «Туринга» — действующий чемпион Дмитрий Брагин (№ 1) и экс-чемпион Алексей Дудукало

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Пример Голикова оказался заразительным – тем более что выступления команды Lukoil Racing стали своеобразной рекламной кампанией для гоночного хэтчбека Seat Leon. Испанский автомобиль оказался не только быстрым, но и надёжным, и сравнительно недорогим в обслуживании – что для самостоятельно оплачивающих выступления спортсменов является не последним аргументом. В итоге перед началом прошлого сезона в пелотоне появилось ещё пять Seat Leon – и четыре из пяти этих новых машин пилотировали именно «джентльмен-драйверы». Можно сказать, что эти гонщики не то чтобы спасли самый престижный класс, но во многом содействовали его возрождению.

Естественно, при этом они рассчитывали время от времени попадать на подиум – тем более что успели узнать вкус победы в менее быстрых классах. Однако на «Туринг» обратили своё внимание и те, кто выступает в гонках с юношеского возраста и благодаря этому имеет очевидное преимущество над менее опытными спортсменами.

Перед началом прошлого сезона один из «джентльмен-драйверов» – москвич Лев Толкачев – рассчитывал несколько раз подняться на подиум и побороться за место в первой тройке общего зачёта. На деле же Лев за весь год так ни разу и не попал в призёры. А минувшей зимой ситуация для таких пилотов стала, казалось бы, и вовсе безрадостной. Приход в «Туринг» заводской команды Lada Sport Rosneft с новейшими седанами Lada Vesta увеличил число по-настоящему быстрых гонщиков до шести. И первую гонку нового сезона лучший из «джентльменов» – упомянутый выше Голиков – закончил только седьмым.

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У скептически настроенных болельщиков появилось нехорошее предчувствие: не получится ли, что разочарованные засильем профессионалов «джентльмены» потянутся на выход и количество автомобилей в заездах «Туринга» снова начнёт сокращаться? Оставалась надежда на сложную систему весовых гандикапов, целью которой как раз является «подтормаживание» чересчур быстрых пилотов и сохранение интриги в чемпионате на протяжении всего сезона… Но случившееся в минувшие выходные на трассе «Смоленское кольцо» по ходу второго этапа СМП РСКГ одним наличием балласта на машинах лидеров никак не объяснить.

В первый год выступлений на русском кольце Денис Григорьев настрадался и от поломок, и от неуступчивости соперников

В первый год выступлений на русском кольце Денис Григорьев настрадался и от поломок, и от неуступчивости соперников

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

38-летний Денис Григорьев – один из наименее опытных пилотов в классе «Туринг». На гоночных трассах он появился только в прошлом году и был не слишком заметен: не поднимался выше пятого места даже в гонках класса «Супер-продакшн», где «джентльмен-драйверы» составляют подавляющее большинство. Запоминался Григорьев вещами, к гонкам напрямую не относящимися. Например, неофициальным званием «легионера»: Денис, родившийся в Нью-Йорке и долгое время проживший на Ближнем Востоке, на этапы СМП РСКГ прилетает из Женевы. Или симпатией к ящерицам – ещё до начала гоночной карьеры Григорьев сделал на лодыжке татуировку со стилизованным изображением этого животного, а теперь воспроизводит это изображение на бортах каждой своей гоночной машины (там же, где на машине его товарища по команде Льва Толкачева нарисован другой зверь – гривастый хищник).

В квалификации на «Смоленском кольце» Денис неожиданно для всех показал второе время. Сразу после старта вышел в лидеры. Пропустив во втором повороте атаку со стороны титулованного Кирилла Ладыгина, смог сохранить концентрацию, отбить атаки действующего чемпиона Дмитрия Брагина на новейшей Audi RS3 – а спустя пару кругов контратаковал Ладыгина и вернул себе первую позицию. К финишу же Григорьев оторвался от ближайшего преследователя почти на 12 секунд – и одержал сенсационную победу, о которой пока только мечтают гораздо более опытные «джентльмен-драйверы».

В ящерице Денис Григорьев видит доказательство того, что выход возможен даже из, казалось бы, безнадежных ситуаций

В ящерице Денис Григорьев видит доказательство того, что выход возможен даже из, казалось бы, безнадежных ситуаций

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Что стало краеугольным камнем этой победы, болельщики и соперники гадают до сих пор. Масса автомобиля тут явно ни при чём: многие другие, причём более опытные «джентльмены» пилотировали столь же лёгкие машины. Одни завсегдатаи паддока говорят, что разглядеть талант Дениса раньше мешал Subaru BRZ класса «Супер-продакшн»: автомобиль, на котором Григорьев выступал в прошлом году, отличается специфическим характером и подходит далеко не каждому гонщику. Другие обращают внимание, что с Денисом в этом году работает авторитетный гоночный инженер Павел Кулагин, в своё время ставший соавтором не одной победы команды Lukoil Racing.

Третьи сводят всё к удачному стечению обстоятельств – и доказательством их правоты можно считать развитие событий в воскресной гонке: в течение всего заезда за победу боролись привычные лидеры – Дмитрий Брагин и Алексей Дудукало. Как и в прошлом году, борьба не обошлась без пары-тройки контактов, Брагин прибыл к финишу на пару секунд раньше, а после финиша оба дуэлянта дежурно обвинили друг друга в некорректной езде.

В прошлом году Дмитрий Брагин стал лидером общего зачета только после третьего этапа, сейчас же вышел в лидеры еще весной

В прошлом году Дмитрий Брагин стал лидером общего зачета только после третьего этапа, сейчас же вышел в лидеры еще весной

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ

Так или иначе, неожиданный триумф пилота с ящерицей на лодыжке состоялся очень вовремя – вопреки мнению скептиков, он доказал, что победа в гонках самого престижного класса русских гонок не является монополией прожжённых профессионалов. Наверняка на пяти оставшихся этапах «джентльмен-драйверы» будут сражаться с удвоенной энергией – что гарантирует болельщикам увлекательные гонки и немало приятных сюрпризов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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