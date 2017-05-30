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Формула-1
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Себастьян быстрее тебя. Есть ли в “Феррари” командная тактика?

Феттель обошёл Райкконена на пит-стопе и победил в Монако. Хэмилтон обвинил “Феррари” в фаворитизме. Играют ли в Маранелло только на Себа?
30 мая 2017, вторник. 17:00. Авто

Первая за 16 лет победа “Феррари” на Гран-при Монако не обошлась без небольшого скандала — Льюис Хэмилтон после финиша обвинил “Скудерию” в подыгрывании Себастьяну Феттелю. “Они выбрали первого номера и делают всё для него”, — заявил британец. Разговоры о том, что итальянцы могут предпочесть Феттеля стартующему с первого места Кими Райкконену, начались ещё до гонки. Однако в самой “Феррари” все обвинения отрицают. Давайте разберёмся.

Что случилось?

Кими Райкконен стартовал с поула и удержал его на старте. Дальше, на узких улицах Монте-Карло, обойти его было невозможно — разница в скорости тут нужна запредельная. Поначалу Кими шёл довольно быстро, но затем стал терять скорость, и на него накатили не только Феттель, но и Валттери Боттас на “Мерседесе”. Вдобавок впереди замаячило несколько круговых. В боксы его позвали ровно тогда, когда финн сам спросил об этом по радио. Босс Маурицио Арривабене позже сказал, что пит-стоп произошёл на заранее запланированном круге.

Феттель, в свою очередь, провёл на трассе на несколько кругов больше, и именно на этом отрезке выдал шикарные результаты. В итоге из боксов Себ появился на самую малость, но впереди Кими и первого места уже не отдал.

Так Феттелю помогли?

Доказательств того, что “Феррари” всё подстроила, нет никаких. Райкконена первым позвали в боксы, как чаще всего и делают с впереди идущей машиной. Кими терял скорость и сам спросил о пит-стопе — значит он не был проведён раньше времени. Почему же Феттель заехал позже? За последние два года мы уже не раз видели, что Себастьян заботится о шинах лучше своего коллеги. Перед пит-стопом Райкконена Себ проигрывал ему меньше секунды, и на узкой трассе финн мог просто сдерживать его на трассе. Кими уехал — Феттель прибавил, всё логично.

Кими терял скорость и сам спросил о пит-стопе — значит пит-стоп не был проведён раньше времени.

Также можно предположить, что, оказавшись близко к Райкконену и не желая проводить практически бессмысленные атаки, немец специально чуть сдал и стал беречь резину, ожидая пит-стопа напарника. Как бы то ни было, Кими зазвали в боксы вовремя.

Ещё один косвенный показатель невиновности “Феррари” — ситуация в “Ред Булл”. Здесь оставшийся на трассе дольше Даниэль Риккардо перепрыгнул Макса Ферстаппена. А в игре против Макса никто в здравом уме “Ред Булл” не обвинит. Вдобавок за счёт пит-стопа Дэн обошёл Боттаса. Тогда и “Мерседес” замешан в этой игре? А значит, никакой подтасовки и не было.

Тогда откуда взялись обвинения?

В XXI веке за “Феррари” закрепилась репутация команды, работающей на одного пилота. Рубенса Баррикелло заставляли пропускать Михаэля Шумахера хоть на финишной прямой, а брошенная Фелипе Массе по радио фраза “Фернандо быстрее тебя” надолго осталась в памяти болельщиков.

К тому же Феттель давно считается любимчиком в своих командах — сначала в “Торо Россо”, потом в “Ред Булл”, теперь вот в “Феррари”. Он лишь раз был бит напарником по итогам сезона, а Марк Уэббер всегда давал понять, кому в “Ред Булл” отдают предпочтение.

Сыграла свою роль и фанатская любовь. Не секрет, что у Кими одна из самых больших фанбаз в Формуле-1. Феттелю же репутация золотого мальчика в этом плане навредила. Его четыре титула подряд, многочисленные жалобы и временами капризное поведение стали для многих любителей Ф-1 занозой. Так что любая победа Себа некоторыми воспринимается в штыки.

А чего ждать дальше?

Феттель опережает Райкконена в чемпионате на 62 очка — почти в два раза. После шести этапов сезона это ещё не приговор, но близко к нему. Кими проигрывает не только напарнику, но и обоим пилотам “Мерседеса”.

Можно предположить, что до летнего перерыва явной командной тактики у “Феррари” не будет — рановато. Но когда осенью битва за чемпионство перейдёт в решающую фазу, миндальничать в Маранелло не будут. “Феррари” слишком давно не брала титул, чтобы отдать его ради честной внутренней борьбы.

В XXI веке за “Феррари” закрепилась репутация команды, работающей на одного пилота.

А что в других командах?

Льюис Хэмилтон уверяет, что в “Мерседесе” нет первого пилота, появится он не раньше определяющей стадии в чемпионате, и стать им может не только он, но и Боттас. Но существуют и другие мнения. Скажем, Нико Росберг недавно заявил, что в 2017-м весь “Мерседес” работает на его бывшего напарника. И он далеко не одинок в своём мнении. По крайней мере, мы уже видели, как Боттаса просили пропустить Льюиса вперёд.

Что до “Ред Булл”, то тут командной тактики сейчас быть не может. Во-первых, команда не борется за титул. Во-вторых, имея двух амбициозных и сильных пилотов в составе, в Милтон-Кейнс скорее сделают себе хуже, если начнут закулисные игры.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Феррари Кими Райкконен Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Монако
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Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
119 (42%)
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