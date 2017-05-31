Хит-парад Монако: парящий Сайнс, обвиняющий Хэмилтон

Да, Себастьян Феттель провёл несколько сумасшедших кругов на стёртом «ультрасофте» и по праву победил в Монако. Но из-за проблем «Мерседеса» единственным его реальным соперником был Кими Райкконен, и Феттель проиграл финну в квалификации, победив лишь за счёт лучшего обращения с шинами и не сумев всерьёз оторваться, когда вышел вперёд.

Очень хорош был Дэн Риккардо. Он, опять же, уступил напарнику в квалификации, но перед пит-стопом отработал так, что обошёл не только Ферстаппена, но и Боттаса. В какой-то момент австралиец даже поугрожал второму месту Райкконена, но затем сосредоточился на уверенной обороне против Боттаса.

А вот Карлос Сайнс в Монте-Карло как прыгнул выше головы в квалификации, так на этом уровне и парил. Конечно, «Торо Россо» был необычайно силён на узкой городской трассе, а Квяту сперва не повезло в квалификации, а затем случился Чеко Перес с попыткой проехать сквозь его болид. Но Карлос всё равно выглядел быстрее, не допустил ни единой ошибки под давлением Льюиса Хэмилтона и превзошёл собственные возможности.

Загадочный провал Хэмилтона и буйство Баттона. Оценки пилотам за Монако Множество аварий на Гран-при Монако испортило оценки целому ряду гонщиков. А кто-то отбойники пощадил, но всё равно ехал слабо.

Лучший обгон: прочерк

Если кто-то из читателей помнит пристойный обгон в Монако, совершённый не на пит-стопе, дайте нам знать.

Лучшая тактика: Даниэль Риккардо

Тактическим разнообразием пилоты в Монте-Карло не блистали. Единственным выбором было — остановиться пораньше или попозже. Да зачастую это и не выбор был вовсе, а необходимость, связанная с износом «ультрасофта». И в этой ситуации больше всех выиграл Риккардо, который за счёт позднего пит-стопа прыгнул с пятого места на подиум.

Нельзя не похвалить также Феттеля и «Хаас», в полном составе въехавший в топ-10.

Сюрприз этапа: «Торо Россо»

После двух подряд гениальных шасси в исполнении Франца Тоста и компании нынешнюю машину «Торо Россо» сочли не слишком удачной. На скоростных трассах итальянцы оказались небоеспособны на том уровне, о котором мечтали перед сезоном. Да, они шли пятыми в Кубке конструкторов перед Монако, но это скорее было вызвано невероятными провалами «Уильямса» и полной неготовностью Лэнса Стролла к Формуле-1.

На трассе же в Монте-Карло мы действительно увидели «Торо Россо», который был лучшим из остальных. И на тренировках, и в квалификации, и в гонке машины из Фаэнцы ехали на уровне середины первой десятки, совсем немного уступая «Ред Булл». Вопрос в том, придётся ли следующего подобного выступления ждать до «Хунгароринга».

Провал этапа: «Форс Индия»

Индийцы феноменально провели начало сезона. Имея примерно пятую-шестую по силам машину, они вскочили на четвёртое место, более чем в два раза опережая конкурентов по очкам. И, в отличие от такого же летящего на прямых «Уильямса», «Форс Индия» раньше не испытывала больших проблем на узких трассах. Прошлогодний подиум Чеко Переса в княжестве — лучшее тому подтверждение.

На этот же раз с самого начала всё пошло не так. В квалификации Перес уступил Сайнсу и едва опередил Грожана. Окон же и вовсе разбил машину на тренировке и выйти из первого сегмента не смог — не хватило времени из-за ремонта. В гонке прорыва тоже не получалось. Чеко после прокола провалился вниз и лишил себя мизерных очков, въехав в Квята. Эстебан уныло ехал во второй десятке. «Форс Индия» пять этапов подряд была обеими машинами в очках, а на шестом осталась обеими же машинами без них.

Цитата этапа: Льюис Хэмилтон

«Мне очевидно, что „Феррари“ выбрала первого номера среди пилотов и будет делать всё, чтобы Себастьян добивался максимума в каждый уик-энд. Второй машине очень трудно обойти первую за счёт стратегии, если команда не помогает ей, так что тут всё ясно.

Я с «Мерседесом» о таком отношении не говорил и не планирую. Валттери отлично работает, и сейчас я не чувствую, что одному из нас должны отдавать предпочтение. В какой-то момент разделение по номерам становится важным, но кто знает, может, мне придётся уступить Валттери место лидера".