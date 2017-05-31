Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Гран-при Монако Формулы-1: Сайнс-младший, Риккардо, Хэмилтон
Фото: Reuters
Текст: Иван Матушкин

Хит-парад Монако: парящий Сайнс, обвиняющий Хэмилтон

Сайнс-младший провёл феноменальный этап, Риккардо всех перехитрил, а Хэмилтон увидел соринку в чужом глазу — награждаем за Гран-при Монако.
31 мая 2017, среда. 11:00. Авто

Лучший пилот: Карлос Сайнс-младший

Да, Себастьян Феттель провёл несколько сумасшедших кругов на стёртом «ультрасофте» и по праву победил в Монако. Но из-за проблем «Мерседеса» единственным его реальным соперником был Кими Райкконен, и Феттель проиграл финну в квалификации, победив лишь за счёт лучшего обращения с шинами и не сумев всерьёз оторваться, когда вышел вперёд.

Очень хорош был Дэн Риккардо. Он, опять же, уступил напарнику в квалификации, но перед пит-стопом отработал так, что обошёл не только Ферстаппена, но и Боттаса. В какой-то момент австралиец даже поугрожал второму месту Райкконена, но затем сосредоточился на уверенной обороне против Боттаса.

А вот Карлос Сайнс в Монте-Карло как прыгнул выше головы в квалификации, так на этом уровне и парил. Конечно, «Торо Россо» был необычайно силён на узкой городской трассе, а Квяту сперва не повезло в квалификации, а затем случился Чеко Перес с попыткой проехать сквозь его болид. Но Карлос всё равно выглядел быстрее, не допустил ни единой ошибки под давлением Льюиса Хэмилтона и превзошёл собственные возможности.

Загадочный провал Хэмилтона и буйство Баттона. Оценки пилотам за Монако
Множество аварий на Гран-при Монако испортило оценки целому ряду гонщиков. А кто-то отбойники пощадил, но всё равно ехал слабо.

Лучший обгон: прочерк

Если кто-то из читателей помнит пристойный обгон в Монако, совершённый не на пит-стопе, дайте нам знать.

Лучшая тактика: Даниэль Риккардо

Тактическим разнообразием пилоты в Монте-Карло не блистали. Единственным выбором было — остановиться пораньше или попозже. Да зачастую это и не выбор был вовсе, а необходимость, связанная с износом «ультрасофта». И в этой ситуации больше всех выиграл Риккардо, который за счёт позднего пит-стопа прыгнул с пятого места на подиум.

Нельзя не похвалить также Феттеля и «Хаас», в полном составе въехавший в топ-10.

Сюрприз этапа: «Торо Россо»

После двух подряд гениальных шасси в исполнении Франца Тоста и компании нынешнюю машину «Торо Россо» сочли не слишком удачной. На скоростных трассах итальянцы оказались небоеспособны на том уровне, о котором мечтали перед сезоном. Да, они шли пятыми в Кубке конструкторов перед Монако, но это скорее было вызвано невероятными провалами «Уильямса» и полной неготовностью Лэнса Стролла к Формуле-1.

На трассе же в Монте-Карло мы действительно увидели «Торо Россо», который был лучшим из остальных. И на тренировках, и в квалификации, и в гонке машины из Фаэнцы ехали на уровне середины первой десятки, совсем немного уступая «Ред Булл». Вопрос в том, придётся ли следующего подобного выступления ждать до «Хунгароринга».

Провал этапа: «Форс Индия»

Индийцы феноменально провели начало сезона. Имея примерно пятую-шестую по силам машину, они вскочили на четвёртое место, более чем в два раза опережая конкурентов по очкам. И, в отличие от такого же летящего на прямых «Уильямса», «Форс Индия» раньше не испытывала больших проблем на узких трассах. Прошлогодний подиум Чеко Переса в княжестве — лучшее тому подтверждение.

На этот же раз с самого начала всё пошло не так. В квалификации Перес уступил Сайнсу и едва опередил Грожана. Окон же и вовсе разбил машину на тренировке и выйти из первого сегмента не смог — не хватило времени из-за ремонта. В гонке прорыва тоже не получалось. Чеко после прокола провалился вниз и лишил себя мизерных очков, въехав в Квята. Эстебан уныло ехал во второй десятке. «Форс Индия» пять этапов подряд была обеими машинами в очках, а на шестом осталась обеими же машинами без них.

Цитата этапа: Льюис Хэмилтон

«Мне очевидно, что „Феррари“ выбрала первого номера среди пилотов и будет делать всё, чтобы Себастьян добивался максимума в каждый уик-энд. Второй машине очень трудно обойти первую за счёт стратегии, если команда не помогает ей, так что тут всё ясно.

Я с «Мерседесом» о таком отношении не говорил и не планирую. Валттери отлично работает, и сейчас я не чувствую, что одному из нас должны отдавать предпочтение. В какой-то момент разделение по номерам становится важным, но кто знает, может, мне придётся уступить Валттери место лидера".

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Торо Россо Форс Индия Даниэль Риккардо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
31 мая 2017, среда
11:46 Джовинацци сядет за руль болида «Хааса» на тренировке ГП Великобритании
11:05 Организаторы ГП Австралии хотят провести гонку в сезоне-2018 в середине марта
10:39 Участие Валентино Росси в Гран-при Италии под вопросом
09:58 IndyCar. Гутьеррес — один из кандидатов на замену Бурде в текущем сезоне
00:39 Кальтенборн: я очень зла на Баттона
30 мая 2017, вторник
23:11 Хорнер: Ферстаппен потерял секунду на пит-лейне, иначе он обошёл бы Боттаса
22:33 Масса: мне повезло с аварией Переса и Квята, но я ждал таких ситуаций
22:00 Сезон-2018 Формулы-1 может стартовать 18 марта
20:17 Койн: Джонса ограбили, отдав приз лучшему новичку «Инди 500» Алонсо
19:17 Сато получил $ 2,5 млн за победу на «Инди 500», Алонсо — $ 305 тыс.
18:38 Хаас: топ-команды заслужили больший доход, чем остальные
18:03 З. Браун: вероятно, в 2018 году Алонсо на «Инди 500» не вернётся
17:14 Вольф: болиду «Мерседеса» не нравятся шины, почему — загадка
17:06 Лауда: у Феттеля должен быть сход, иначе всё закончено
15:47 Чагин: новый двигатель повлёк за собой изменения во внешнем виде «КАМАЗа»
15:33 Алонсо: на 2018 год двери закрыты только в «Ред Булл»
15:05 Абитебуль признал, что Палмеру не гарантировано место в «Рено»
13:58 В «Ред Булл» простили Ферстаппену вспышку гнева в гонке Гран-при Монако
13:14 Густав Малья протестирует болид «Заубера» в Венгрии
12:28 Пилоты определились с выбором шин на Гран-при Канады
11:55 Хэмилтон сравнил нынешний болид «Феррари» с прошлогодней машиной «Мерседеса»
11:10 Алонсо признан новичком года по итогам «Индианаполиса 500»
10:43 «Рено» ведёт переговоры с Серхио Пересом
10:00 Хэмилтон: битва за титул ещё не закончена, это марафон, а не спринт
00:38 Кастроневес: противно снова финишировать вторым на «Инди 500»
00:12 На Гран-при Италии MotoGP пройдёт акция в честь Ники Хэйдена
29 мая 2017, понедельник
23:35 Сато: на «500 милях Индианаполиса» я ждал момента
22:29 ФИА пытается гармонизировать календари Формулы-1, WEC и Формулы-E
22:26 Баттон: Формула-1 двинулась в верном направлении
21:30 Арривабене: Райкконен потерял слишком много времени за круговыми
20:31 Алонсо: должен и дальше преследовать цель выиграть «Инди 500»
19:09 Умер создатель болидов Lola Эрик Бродли
19:08 Пучинин: в топ-8 была встреча самого мощного и самого маломощного автомобилей
18:37 «Макларен» впервые в истории не набрал очков в первых шести гонках
18:02 Тост: нельзя ездить так, как Перес, тут нечего обсуждать
17:09 «Рено» перешёл на работу над болидом-2018
16:40 Экклстоун: Формула-1 сейчас функционирует как филиал Starbucks
16:02 Прост: Хюлькенберг — именно такой пилот, какой нужен «Рено»
15:09 Эрикссон возложил вину за аварию в Монако на тормоза
14:48 Раздел «Автоспорт» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»
14:08 Диксон подтвердил, что не получил серьёзных травм в аварии на «Инди 500»
13:12 Зак Браун не удивлён отказом мотора «Хонды» у Алонсо в гонке «Инди 500»
12:21 Вольф: победа Феттеля в Монако не была подстроена «Феррари»
11:59 Бусыгин: после второго этапа RDS осталось чувство незаконченности
11:41 Вольф: теперь «Мерседес» — аутсайдер и должен догонять «Феррари»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Применит ли "Феррари" командную тактику, если Райкконен будет лидировать впереди Феттеля?
Да
119 (42%)
Нет
164 (58%)
Проголосовало: 283
Архив →
© championat.com, 2000–2017