Соцсети Формулы-1: Дарт Вейдер в «Рено», Хюлькенберг — в кино

Гран-при Монако является главным этапом сезона. И пусть в 2017 году гонка была не самой интересной, но в соцсетях оказалось много занятного!

Scuderia Ferrari

«Феррари» завоевала в Монако поул-позицию и оформила победный дубль, но сделала она это так, что упоминание мотивации в хэштеге записи выглядит издёвкой…

Mercedes AMG Petronas F1 Team

В субботу и воскресенье пилотам «Мерседеса» порадовать своих поклонников ничем не удалось, зато в пятницу трёхкратный чемпион Формулы-1 вдоволь пожёг на пит-лейн резину именного спортбайка MV Agusta.

Red Bull Racing

«Энергетическая станция» Red Bull — один из символово современной Формулы-1. Команда в Монако наглядно показала как возводится гигантский моторхоум.

Scuderia Toro Rosso

Дочерняя команда «Ред Булл» также приоткрыла занавес закулисья Формулы-1 и показала, как выглядит день пилота после завершения заездов.

Williams Martini Racing

На Гран-при в Монте-Карло нехвакти VIP-гостей не ощущала ни одна из команд Формулы-1, но в «Уильямс» понаблюдать за заездами пришла сама княгиня Шарлен.

Renault Sport F1 Team

В Монако 40-летие своего участия в Формуле-1 «Рено» совместила с празднованием 40-летия легендарной киносаги «Звёздные войны».

Haas F1 Team

Смена расцветки гоночного шлема по ходу сезона — явление привычное, а вот «Хаас» в Монако удивил необычным шагом, поменяв ливрею своих болидов!

McLaren Honda

Разрываясь в дни Гран-при Монако на два континента и два мира автогонок, «Макларен» обустроил кусочек США в Монте-Карло, но команда не добилась успеха ни в Формуле-1, ни в «Индикаре»…

Серхио Перес

Мексиканец натворил делов на Гран-при Монако, но смог установить рекорд трассы и гордится своим достижением.

Фелипе Масса

Фелипе Масса и Шумахер снова в одной команде! Правда, пока на футбольном поле, где бразилец выступал в составе сборной пилотов с молодым Миком.

Нико Хюлькенберг

Немец не просто небезуспешно пробует себя в других гоночных дисциплинах, но и активно ведёт околоспортивный образ жизни — например, посещает кинофестивали.

Даниил Квят

Россиянин входит в число пилотов, для которых Гран-при Монако включает в себя не только прогулки по трассе перед началом уик-энда, но и выход на подиум в пятницу.