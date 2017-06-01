Конец иллюзий. Согласится ли Райкконен быть вторым пилотом «Феррари»?

«Феррари» — команда одного пилота, и Гран-при Монако показал, что им является Феттель. Есть ли в Маранелло место для Райкконена?

Гран-при Монако разделил паддок на два лагеря: одни считают, что «Феррари» намеренно отобрала у Райкконена победу, чтобы Феттель набрал больше очков, другие утверждают, что поражение финна — неудачное стечение обстоятельств и не более. Как бы то ни было, пилот, завоевавший первый за много лет поул и лидировавший на протяжении первой половины гонки, по вине собственной команды потерял победу.

Себастьян Феттель благополучно упрочил отрыв в чемпионате, Серджио Маркионне заявил, что эта победа войдёт в историю «Феррари», а Маурицио Арривабене отметил выдающуюся работу инженеров, построивших прекрасную машину. И никто не принёс Райкконену публичных извинений.

Какой след Гран-при Монако оставит в Маранелло и что теперь делать Райкконену, окончательно низведённому в статус второго пилота?

Себастьян быстрее тебя. Есть ли в “Феррари” командная тактика? Феттель обошёл Райкконена на пит-стопе и победил в Монако. Хэмилтон обвинил “Феррари” в фаворитизме. Играют ли в Маранелло только на Себа?

Что это было?

Единого мнения по поводу произошедшего в воскресенье нет. Экс-пилот «Скудерии» Жан Алези, например, считает, что манипуляций результатом не было. Глава «Мерседес Моторспорт» Тото Вольф тоже отказался верить в теории заговора, однако на ряд неудобных вопросов по поводу пит-стопа ответов до сих пор нет. Так, неясно, зачем «Феррари» вообще подтвердила Кими остановку: шины были в рабочем состоянии, а перешедшие на «суперсофт» Ферстаппен и Боттас очевидной прибавки в темпе не демонстрировали.

Ключевым моментом в поражении Райкконена стали несколько секунд, потерянные в трафике за Баттоном и Верляйном. Просчитать, куда гонщик вернётся после пит-стопа, — не самая сложная, но одна из важнейших из задач стратега. Как столь опытная команда могла не проверить, куда после пит-стопа вернётся идущая первой машина? Одно из двух: либо имела место непростительная невнимательность командного мостика, либо это злой умысел. Но уж точно это не стечение обстоятельств и не случайное совпадение.

Сразу после финиша Феттель поспешил отметить, что удивился, оказавшись впереди Райкконена после пит-стопа, и пытался отмести предположения о командной тактике. Но репутация «Феррари», а также воспоминания о Гран-при Германии-2010, когда Массе приказали пропустить Алонсо, и скандале в Австрии в 2002-м оказались сильнее слов немца. Райкконен не стал сгоряча комментировать произошедшее и сказал лишь, что рассчитывал занять более высокое место. И этого было достаточно. По лицу финна на подиуме было видно, что произошедшее не укладывается у него в голове.

Кими и его место

Ещё накануне гонки Арривабене приветствовал первый за много лет поул Райкконена. «Я по-настоящему счастлив за него, ведь он заслужил! Чемпион внутри него время от времени выходит наружу, — сказал после квалификации руководитель команды. — Жаль, что Себастьян допустил ошибку в пятом повороте, но наши машины впереди — и это главное».

И для «Феррари» это действительно главное — долгие годы философия «Скудерии» строится на том, что интересы Маранелло выше частных интересов гонщика, а команда работает на своего лидера — так было при Шумахере, так было при Алонсо и теперь так при Феттеле.

Да, после возвращения в «Скудерию» в 2014-м Кими трижды уступал напарникам по итогам сезона — сначала Алонсо, а затем два года подряд Феттелю. Когда в прошлом сезоне встал вопрос о продлении контракта с финном, казалось, он уже не готов выступать на самом высоком уровне, но контракт всё же продлили — будто авансом. В команде тогда говорили, что верят в Райкконена и рассчитывают на его лучшую форму.



Во второй раз Райкконен пришёл в «Феррари» в 2014-м, после двух сезонов в «Лотусе», ознаменовавшихся двумя победами и ещё тринадцатью подиумами. С момента этого перехода Кими больше не одерживал побед и за три с небольшим сезона лишь восемь раз финишировал в топ-3. В составе «Феррари» Кими Райкконен проводит свой седьмой сезон. Впервые он пришёл в команду из Маранелло в 2007-м, заменив там Михаэля Шумахера, и в том же году завоевал чемпионский титул. Тем не менее в конце 2009-го стало известно, что «Феррари» решила отказаться от услуг Райкконена, несмотря на контракт на следующий год, и взяла на его место Фернандо Алонсо.Во второй раз Райкконен пришёл в «Феррари» в 2014-м, после двух сезонов в «Лотусе», ознаменовавшихся двумя победами и ещё тринадцатью подиумами. С момента этого перехода Кими больше не одерживал побед и за три с небольшим сезона лишь восемь раз финишировал в топ-3.

Но, как показал Гран-при Монако, «Феррари» не слишком заинтересована в сильных выступлениях Кими. Даже если принять точку зрения, согласно которой в тактике «Скудерии» не было умысла против победы Райкконена, сам факт того, что никто не извинился перед ним за потерянную позицию и не признал ошибки в стратегии, говорит об истинном отношении гонщику.

Случись такое с Феттелем или Хэмилтоном, и стратегам пришлось бы рассыпаться в извинениях. Даже в «Ред Булл» с пониманием отнеслись к вспышке гнева Макса Ферстаппена, когда он точно так же уступил позицию напарнику из-за раннего пит-стопа. В «Ред Булл», к слову, публично объяснили выбор такой тактики — команда надеялась опередить Боттаса, который шёл непосредственно впереди. Кого пыталась опередить «Феррари» в случае с Кими, остаётся загадкой.

И теперь становится ясно, что выданные год назад авансы Райкконен должен вернуть статусом второго пилота. Судя по лицу Кими на подиуме, для него это стало сюрпризом. «Хороший день для команды, для меня — так себе», — сказал после финиша в Монако Райкконен. В Италии некоторые считают, что Кими наоборот — должен порадоваться за свою команду, у которой появился лидер. Не самый уважительный способ указать последнему на данный момент чемпиону мира на «Феррари» его место.

«Кими должен радоваться». СМИ — о командной тактике «Феррари» и ГП Монако «Феррари» манипулировала результатами или это обычная ошибка стратега? СМИ обсуждают первый дубль «Скудерии» с Гран-при Германии—2010.

Мотив и возможности

Как вся эта ситуация скажется на Кими Райкконене? Финн вправе чувствовать себя преданным командой: если даже «Феррари» и не играла против Кими, их ошибка стоила ему победы. Райкконен — бывший чемпион, победитель 20 Гран-при и наряду с Микой Хаккиненом является одним из двух самых успешных финнов в «Больших призах». Какой ему резон гоняться дальше в статусе второй скрипки при Феттеле?

Райкконен — самый возрастной пилот на стартовой решётке, финну уже 37 лет — именно в этом возрасте «Феррари» покинул Михаэль Шумахер. В Формуле-1 Кими доказывать уже нечего: он стал чемпионом мира, выигрывал гонки в составе трёх разных команд и вне всяких сомнений является одним из самых талантливых пилотов своего поколения. Есть ли хоть какой-то шанс найти мотивацию продолжать работать, если за следующую победу ты сможешь бороться только в случае проблем у напарника? Для экс-чемпиона мира подобная роль на излёте карьеры — попросту унизительна.

В общей сложности Райкконен провёл в «Феррари» 117 Гран-при и по количеству гонок в цветах «Скудерии» уступает лишь Михаэлю Шумахеру и Фелипе Массе. Кими принёс Маранелло девять побед (и ещё 26 подиумов) и шесть поулов, а также набрал в составе команды 691 очко.

Когда в конце 2009 года перед Райкконеном замаячила перспектива остаться без места в команде, финн не стал упираться и без лишних разговоров ушёл в ралли. Едва ли он станет упираться и сейчас — его контракт с «Феррари» истекает в конце года. Две недели назад у Райкконена родился второй ребёнок, и это может стать дополнительным фактором при принятии решения о продолжении карьеры. И если это решение в итоге окажется не в пользу Формулы-1, то началом конца карьеры Кими стоит считать именно Монако-2017 — как Сепанг-2013 и история с «Мульти-21» стали последней каплей для Марка Уэббера.

Рыночная ситуация

А что же сама «Феррари»? В Маранелло сосредоточены исключительно на борьбе с «Мерседесом» — в этом году «Скудерии» выпал лучший за последние десять лет шанс на чемпионство. Все мысли и усилия команды — о титуле. И для руководства команды проблемы Райкконена — это его личные проблемы, по крайней мере, пока он позади Феттеля и впереди «Мерседесов».

Сейчас у «Феррари» лучшая машина в чемпионате, это легендарный бренд, прикоснуться к которому мечтают почти все пилоты в мире, так что отбоя в желающих занять кокпит Райкконена в случае его ухода не будет. В Маранелло давно прочат Боттаса, Переса, Риккардо, Грожана и многих других гонщиков, которые потенциально могут покинуть свои команды, невзирая на подписанные контракты.

Станет ли «Феррари» удерживать Райкконена? После гонки в Монако Арривабене заявил, что оба гонщика «пилотировали как чемпионы», но нужны ли «Скудерии» два чемпиона, если титул завоюет только один? Споры о применении командной тактики уже не первый раз вредят репутации команды — после Монако сразу вспомнились и знаменитая фраза «Фернандо быстрее тебя», и Австрия-2002 с последовавшей далее клоунадой на подиуме. Все эти эпизоды служат дополнительным доказательством тому, что «Феррари» — команда одного пилота, и пока здесь солирует Себастьян Феттель, другим претендентам на чемпионство места здесь нет. Знают ли это те, кто так стремится в «Феррари»?

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