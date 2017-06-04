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Екатерина Набойченко — участница Российской серии дрифта
Фото: instagram.com/p444kx
Текст: Иван Матушкин

Красота дня. Девушка из дрифта, которая отправит любого мужчину в занос

В рубрике «Красота дня» — Екатерина Набойченко, дрифтерша с двумя высшими образованиями и работой в Госдуме за плечами.
4 июня 2017, воскресенье. 12:30. Авто

Российская серия дрифта набирает обороты — позади уже два этапа, полных управляемых заносов, дыма и рёва моторов. Однако в маскулинном спорте есть место и женской грации. И если на трассе за неё отвечает лёгкость, с которой машины проносятся по самому краю, то за рулём мужскую компанию разбавляет Екатерина Набойченко. Дебютантка чемпионата пока не добилась больших успехов — по собственному признанию Екатерины, этот год для неё учебный. Однако глаз спортсменка радует не только за рулём.

Биография у Екатерины далеко не самая обычная для спортсменки. У неё два высших образования, первое из которых — металлургическое. Екатерина успела поработать на “Норильском никеле” и в Уральской горно-металлургической компании. В её послужном списке проект по биохимическому выщелачиванию хвостов промпродуктовой флотации на медеплавильных производствах. Звучит сильно, правда?

Второе образование тоже удивляет — бизнес-менеджмент в Бизнес-школе имени Джона Касса в Лондоне. При этом Екатерина успела закончить курсы «Истории искусств» и в качестве хобби ведёт лекции по живописи.

“Обожаю плотные мазки Рембрандта и его роскошные бордово-золотичтые оттенки. Люблю Ван Гога, как бы банально это ни звучало. Пикассо! Кубизм — совершенно гениальный стиль. Дали с его сюрреалистическими безумиями!” — рассказывает о своих предпочтениях дрифтерша.

Дрифт стал не первым спортом в послужном списке Екатерины. В детстве она занималась теннисом и успела поучиться академии в Испании, а также поиграть за университет в Англии. А сейчас практикует бокс — эту хрупкую девушку слабым полом не назовёшь!

Помимо прочего Екатерина успела поработать в Государственной думе, в частности, руководителем проекта всероссийской детской конференции “Юные техники и изобретатели”.

В Russian Drift Series Екатерина стремилась попасть в течение пяти лет и ухватилась за шанс, когда сошлись звёзды. «Моя история с подготовкой “Ская” началась, когда мой знакомый разбил его, очень сильно разбил. И я решила — вот он, момент, когда надо принимать решение. Многие мне говорили, что проще продать машину в таком виде. Но я никого не слушала, поставила каркас и начала подготовку к сезону», — рассказывает она.

При этом даже после покупки машины (у Екатерины оранжевый “Ниссан Скайлайн”) путь к RDS оставался тернистым. “Скайлайн у меня уже 5 лет, и всё это время я мечтала о том, чтобы однажды поехать в РДС. Раньше мне казалось, что это очень просто: поставил каркас, купил резину — и готово! На деле же всё оказалось несоизмеримо сложнее. В прошлом году я впервые подала заявку на участие в первом этапе, но выехать так и не смогла — были проблемы с установкой сцепления. Да и вообще, весь прошлый год меня преследовали технические неполадки. Фактически я впервые выехала на первую тренировку год назад, но за весь этот год мне удалось потренироваться раз десять, не больше”, — говорит она.

На нынешний сезон у Екатерины глобальных планов нет. “Сейчас я не могу обойти никого из пилотов RDS”, — честно признаётся гонщица. Но уже в следующем году намерена ставить перед собой более высокие цели.

Следующий этап RDS пройдёт 10-11 июня в Рязани, и уже там Екатерину можно будет увидеть на трассе. Красивая машина с красивым пилотом — идеальное сочетание!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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